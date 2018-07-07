Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,97 8,99 -24,81 ABD Dolar BYF 443,80 -0,02 20,40 Acıpayam Selüloz 2,59 0,78 -2,26 Adana Çimento (A) 5,93 0,35 10,72 Adana Çimento (B) 4,20 2,57 11,81 Adana Çimento (C) 1,06 7,09 35,14 Adel Kalemcilik 15,15 1,13 -2,42 Adese Alışveriş Ticaret 2,15 -11,52 8,04 Afyon Çimento 6,13 3,72 -21,21 Ak Enerji 0,76 1,33 -16,48 Akbank 7,60 1,06 -19,52 Akçansa 9,90 3,34 -3,29 Akdenız Güvenlık Hız. 2,96 4,23 -50,08 Akfen GMYO 1,72 0,00 -28,63 Akın Tekstil 9,34 -0,85 -33,81 Akiş GMYO 2,63 0,38 -11,64 Akmerkez GMYO 18,76 2,07 -4,78 Aksa 12,10 5,40 0,97 Aksa Enerji 4,27 1,91 3,39 Aksigorta 3,81 -1,80 25,62 Aksu Enerji 6,23 0,16 17,56 Alarko Carrıer 43,54 3,86 -24,31 Alarko GMYO 43,24 2,46 -12,12 Alarko Holding 4,66 1,75 -31,75 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.140,10 0,09 3,16 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.075,10 0,09 3,24 Albaraka PY One Tower GMYF 1.089,10 0,09 3,19 Albaraka Türk 1,37 0,74 -8,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,91 1,90 -25,94 Alkim Kağıt 3,70 1,65 -20,19 Alkim Kimya 19,40 3,36 -18,18 Altınyağ 0,83 7,79 -30,61 Altınyunus Çeşme 4,61 4,77 -8,71 Anadolu Cam 2,85 -1,04 11,64 Anadolu Efes 22,46 -4,83 -5,67 Anadolu Grubu Holding 20,26 -5,15 -14,12 Anadolu Hayat Emek. 8,31 -3,71 6,31 Anadolu Isuzu 10,18 -1,07 11,87 Anadolu Sigorta 4,36 2,11 44,79 Anel Elektrik 2,58 -0,39 -31,56 Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00 Arçelik 15,03 -1,44 -27,64 Arena Bilgisayar 3,65 1,67 -13,71 Armada Bilgisayar 7,37 -3,66 8,70 Arsan Tekstil 1,98 0,51 13,14 Artı Yatırım Holding 1,60 -0,62 70,21 Aselsan 26,54 14,69 -16,44 Aslan Çimento 33,60 1,35 -10,59 Ata GMYO 4,02 0,00 -16,08 Atakule GMYO 2,03 2,53 -0,98 Atlantik Petrol Ürünleri 1,09 5,83 -21,58 Atlantis Yatırım Holding 0,44 15,79 -10,20 Atlas Yat. Ort. 0,92 0,00 -6,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,68 -0,68 -17,08 Avrasya GMYO 1,38 6,15 -12,66 Avrasya Petrol ve Tur. 1,39 2,96 -17,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.091,00 0,29 Avrupa Yatırım Holding 2,79 -5,74 52,46 Ayen Enerji 4,15 -0,72 -14,08 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,80 -1,10 9,87 Aygaz 11,31 3,48 -21,98 Bagfaş 8,06 8,63 -23,24 Bak Ambalaj 5,95 1,19 15,76 Balatacılar Balatacılık 0,50 4,17 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,58 8,40 -36,92 Banvit 12,18 0,41 -43,14 Baştaş Başkent Çimento 2,55 1,19 7,74 Batı Çimento 3,45 2,68 -21,43 Batısöke Çimento 1,38 0,00 -22,47 Bera Holding 2,03 1,50 -34,52 Berkosan Yalıtım 1,87 1,63 -16,14 Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 -1,57 -38,63 Beyaz Filo 17,20 6,50 -76,74 Bilici Yatırım 1,43 -0,69 -6,57 Bim Mağazalar 69,30 3,20 -9,78 Bimeks 0,14 0,00 -50,00 Birko Mensucat 0,42 0,00 2,44 Birlik Mensucat 1,12 0,00 -20,57 Bizim Mağazaları 5,92 -0,50 -23,12 Bizim Portföy Altın BYF 169,70 0,41 15,36 Bolu Çimento 5,83 -0,07 22,22 Bomonti Elektrik 0,75 2,74 -30,56 Borusan Mannesmann 9,67 3,98 -12,44 Borusan Yat. Paz. 41,86 10,16 -2,99 Bosch Fren Sistemleri 160,30 4,16 -12,49 Bossa 7,63 3,53 88,40 Boyner Perakende Yat. 7,72 -2,28 -15,90 Brisa 6,46 4,19 -11,14 Burçelik 3,21 1,90 -16,62 Burçelik Vana 1,49 2,05 -14,86 Bursa Çimento 5,05 4,12 -0,27 Carrefoursa 4,64 0,43 -16,85 Coca Cola İçecek 33,10 -2,42 -1,17 Cosmos Yat. Holding 1,10 0,92 -5,98 Credıtwest Faktorıng 1,23 6,03 10,34 Çelebi 39,82 1,27 16,87 Çelik Halat 8,67 1,17 131,84 Çemaş Döküm 2,39 -1,65 29,19 Çemtaş 5,75 7,48 40,93 Çimbeton 33,94 0,95 -8,07 Çimentaş 9,49 1,93 -18,12 Çimsa 10,88 -0,37 -17,54 Çuhadaroğlu Metal 2,26 -0,88 -22,87 Dagi Giyim 1,51 4,86 -33,48 Dagi Yatırım Holding 1,30 0,78 -9,09 Dardanel 1,42 1,43 -27,18 Datagate Bilgisayar 6,26 1,79 -35,60 Demirören Gazetecilik 5,78 1,05 120,19 Demısaş Döküm 2,54 10,43 38,80 Denge Holding 2,33 -4,51 23,15 Deniz GMYO 2,87 2,14 6,30 Denizbank 5,05 0,20 37,60 Denizli Cam 11,42 -4,67 -3,79 Derimod 10,19 3,56 35,69 Desa Deri 1,16 0,00 14,85 Despec Bilgisayar 2,94 2,80 -18,11 Deva Holding 4,25 3,41 -2,97 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 4,00 -33,33 Ditaş Doğan 5,81 3,75 -3,11 DJ İstanbul 20 HY BYF 34,11 2,25 -13,58 DO-CO 288,40 4,57 37,20 Doğan Burda 2,75 4,56 -17,17 Doğan Holding 1,06 9,28 21,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 4,05 -50,55 Doğusan 2,88 1,77 97,26 Doğuş GMYO 2,99 -1,32 -7,72 Doğuş Otomotiv 6,90 -0,86 -8,48 Döktaş Dökümcülük 11,20 3,90 1,82 Duran Doğan Basım 3,52 5,39 -6,63 Dyo Boya 5,58 9,63 -26,68 Eczacıbaşı İlaç 3,46 2,37 -17,23 Eczacıbaşı Yatırım 8,49 -1,74 -15,35 Edip Gayrimenkul 0,86 7,50 -27,12 Ege Endüstri 313,00 6,64 4,36 Ege Gübre 24,70 5,74 -3,22 Ege Profil 9,89 1,54 -0,90 Ege Seramik 3,10 2,65 -29,08 Egeli & Co Tarım Girişim 0,25 -3,85 -63,77 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 0,00 -23,40 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 -40,00 Egeplast 5,01 -3,65 7,05 Ekiz Kimya 0,47 2,17 -17,54 Emek Elektrik 1,30 2,36 -17,50 Eminiş Ambalaj 3,71 8,16 -20,04 Emlak Konut GMYO 1,96 -3,45 -24,54 Enerjisa Enerji 6,30 1,61 Enka İnşaat 4,68 0,21 -13,68 Erbosan 71,45 2,81 -9,91 Ereğli Demir Çelik 10,64 4,31 13,92 Ersu Gıda 1,02 2,00 -22,14 Escort Teknoloji 0,70 12,90 -44,44 Etiler Gıda 3,38 -3,15 -27,93 Euro Kapital Yat. Ort. 0,86 10,26 -23,89 Euro Trend Yat. Ort. 0,72 5,88 -25,00 Euro Yat. Ort. 0,74 2,78 -13,95 Euro Yatırım Holding 0,60 0,00 -1,64 Fenerbahçe Futbol 31,68 -1,92 -7,64 Finans Por. Banka HY BYF 14,21 1,07 -19,99 Finans Por. BIST30 HY BYF 50,34 2,90 -12,02 Finans Portföy Altın BYF 16,78 0,24 15,72 Finans Portföy Gümüş BYF 15,66 -0,82 13,56 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,01 16,45 -49,24 F-M İzmit Piston 17,30 12,78 38,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,33 4,59 -11,99 Ford Otosan 59,75 -2,53 2,94 Formet Çelik Kapı 7,60 5,70 Frigo Pak Gıda 1,45 0,69 52,63 FTSE İst. Bono FBIST BYF 243,10 -1,46 -9,46 Galatasaray Sportif 1,79 0,56 -14,66 Garanti Bankası 8,58 2,39 -16,51 Garanti Faktoring 2,36 0,85 -27,61 Garanti Yat. Ort. 0,65 1,56 -11,48 Gedik Y. Men. Değ. 2,73 0,00 8,33 Gedik Yatırım Holding 1,52 1,33 10,14 Gediz Ambalaj 3,22 0,00 -10,93 Gentaş 2,34 11,33 55,99 Gersan Elektrik 5,06 -4,17 7,43 Global Men. Değ. 0,52 -5,45 15,56 Global Yat. Holding 3,75 5,93 3,88 Good-Year 3,43 2,08 -17,51 Göltaş Çimento 48,84 2,48 -25,21 Gözde Girişim 3,02 3,78 -46,64 GSD Denizcilik 1,15 1,77 -14,81 GSD Holding 0,73 4,29 1,39 Gübre Fabrik. 3,68 3,95 -13,00 Güler Yat. Holding 1,21 -4,72 4,31 Güneş Sigorta 1,82 10,98 10,30 Halk GMYO 0,76 0,00 -16,74 Halk Sigorta 1,17 0,00 -12,14 Hatay Tekstil 4,10 2,24 -17,51 Hedef Girişim 1,77 9,26 -16,38 Hektaş 11,00 5,26 57,14 HUB Girişim 1,32 0,76 10,92 Hürriyet Gzt. 1,29 -1,53 -3,73 ICBC Turkey Bank 4,45 -1,33 -2,41 İdealist GMYO 2,08 0,97 1,96 İhlas Ev Aletleri 0,41 0,00 -19,61 İhlas Gayrimenkul 1,54 10,00 -21,43 İhlas Gazetecilik 1,03 4,04 -12,71 İhlas Holding 0,43 2,38 -18,87 İhlas Yayın Holding 0,42 0,00 -17,65 İndeks Bilgisayar 7,89 -6,63 -22,79 Info Yatırım 1,02 6,25 -13,56 İntema 33,00 1,60 35,58 İpek Doğal Enerji 5,56 -4,30 3,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

