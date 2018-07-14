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Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,83 -14,43 -35,66 ABD Dolar BYF 468,40 5,54 27,08 Acıpayam Selüloz 2,42 -6,56 -8,68 Adana Çimento (A) 5,48 -7,59 2,32 Adana Çimento (B) 3,87 -7,86 3,02 Adana Çimento (C) 0,95 -10,38 21,12 Adel Kalemcilik 14,10 -6,93 -9,18 Adese Alışveriş Ticaret 1,97 -8,37 -1,01 Afyon Çimento 5,32 -13,21 -31,62 Ak Enerji 0,69 -9,21 -24,18 Akbank 6,55 -13,82 -30,64 Akçansa 8,70 -12,12 -15,01 Akdenız Güvenlık Hız. 2,66 -10,14 -55,14 Akfen GMYO 1,55 -9,88 -35,68 Akın Tekstil 8,68 -7,07 -38,48 Akiş GMYO 2,50 -4,94 -16,01 Akmerkez GMYO 18,40 -1,92 -6,61 Aksa 10,41 -13,97 -13,13 Aksa Enerji 4,07 -4,68 -1,45 Aksigorta 3,59 -5,77 18,37 Aksu Enerji 6,20 -0,48 16,99 Alarko Carrıer 39,30 -9,74 -31,68 Alarko GMYO 39,32 -9,07 -20,08 Alarko Holding 4,18 -10,30 -38,78 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.141,10 0,09 3,25 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.076,10 0,09 3,33 Albaraka PY One Tower GMYF 1.090,10 0,09 3,29 Albaraka Türk 1,26 -8,03 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,38 -8,97 -32,58 Alkim Kağıt 3,29 -11,08 -29,03 Alkim Kimya 17,93 -7,58 -24,38 Altınyağ 0,81 -2,41 -32,28 Altınyunus Çeşme 4,22 -8,46 -16,44 Anadolu Cam 2,90 1,75 13,59 Anadolu Efes 20,08 -10,60 -15,66 Anadolu Grubu Holding 17,72 -12,54 -24,89 Anadolu Hayat Emek. 6,66 -19,86 -14,80 Anadolu Isuzu 9,30 -8,64 2,20 Anadolu Sigorta 4,23 -2,98 40,47 Anel Elektrik 2,29 -11,24 -39,26 Anel Telekom 0,40 -6,98 -20,00 Arçelik 12,33 -17,96 -40,64 Arena Bilgisayar 3,25 -10,96 -23,17 Armada Bilgisayar 7,27 -1,36 7,23 Arsan Tekstil 1,81 -8,59 3,43 Artı Yatırım Holding 1,47 -8,13 56,38 Aselsan 26,00 -2,03 -18,14 Aslan Çimento 30,30 -9,82 -19,37 Ata GMYO 4,02 0,00 -16,08 Atakule GMYO 1,90 -6,40 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 0,98 -10,09 -29,50 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -13,64 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,89 -3,26 -9,18 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,52 -7,90 -23,63 Avrasya GMYO 1,23 -10,87 -22,15 Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 -10,07 -25,60 Avrasya Stratejik GMYF 1.094,10 0,28 Avrupa Yatırım Holding 2,65 -5,02 44,81 Ayen Enerji 3,65 -12,05 -24,43 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,79 -0,56 9,26 Aygaz 9,80 -13,35 -32,39 Bagfaş 7,23 -10,30 -31,14 Bak Ambalaj 5,70 -4,20 10,89 Balatacılar Balatacılık 0,49 -2,00 -12,50 Bantaş Ambalaj 2,27 -12,02 -44,50 Banvit 10,28 -15,60 -52,01 Baştaş Başkent Çimento 2,50 -1,96 5,63 Batı Çimento 3,24 -6,09 -26,21 Batısöke Çimento 1,27 -7,97 -28,65 Bera Holding 1,86 -8,37 -40,00 Berkosan Yalıtım 1,67 -10,70 -25,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 -5,18 -41,81 Beyaz Filo 14,35 83,55 -57,31 Bilici Yatırım 1,28 -10,49 -16,37 Bim Mağazalar 66,00 -4,76 -14,08 Bimeks 0,13 -7,14 -53,57 Birko Mensucat 0,38 -9,52 -7,32 Birlik Mensucat 1,01 -9,82 -28,37 Bizim Mağazaları 5,16 -12,84 -32,99 Bizim Portföy Altın BYF 176,50 4,01 19,99 Bolu Çimento 5,41 -7,20 13,42 Bomonti Elektrik 0,66 -12,00 -38,89 Borusan Mannesmann 8,47 -12,41 -23,31 Borusan Yat. Paz. 39,70 -5,16 -7,99 Bosch Fren Sistemleri 151,50 -5,49 -17,29 Bossa 7,25 -4,98 79,01 Boyner Perakende Yat. 7,51 -2,72 -18,19 Brisa 6,26 -3,10 -13,89 Burçelik 2,89 -9,97 -24,94 Burçelik Vana 1,43 -4,03 -18,29 Bursa Çimento 4,76 -5,74 -6,00 Carrefoursa 4,15 -10,56 -25,63 Coca Cola İçecek 29,98 -9,43 -10,49 Cosmos Yat. Holding 1,08 -1,82 -7,69 Credıtwest Faktorıng 1,15 -6,50 3,16 Çelebi 38,52 -3,26 13,06 Çelik Halat 7,45 -14,07 99,21 Çemaş Döküm 2,34 -2,09 26,49 Çemtaş 5,79 0,70 41,91 Çimbeton 31,80 -6,31 -13,87 Çimentaş 8,73 -8,01 -24,68 Çimsa 9,93 -8,73 -24,74 Çuhadaroğlu Metal 1,99 -11,95 -32,08 Dagi Giyim 1,35 -10,60 -40,53 Dagi Yatırım Holding 1,20 -7,69 -16,08 Dardanel 1,29 -9,15 -33,85 Datagate Bilgisayar 5,51 -11,98 -43,32 Demirören Gazetecilik 5,65 -2,25 115,23 Demısaş Döküm 2,29 -9,84 25,14 Denge Holding 2,19 -6,01 15,75 Deniz GMYO 2,56 -10,80 -5,19 Denizbank 4,67 -7,52 27,25 Denizli Cam 10,95 -4,12 -7,75 Derimod 9,22 -9,52 22,77 Desa Deri 1,07 -7,76 5,94 Despec Bilgisayar 2,79 -5,10 -22,28 Deva Holding 4,17 -1,88 -4,79 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -8,97 -39,32 Ditaş Doğan 5,30 -8,78 -11,61 DJ İstanbul 20 HY BYF 30,70 -10,00 -22,22 DO-CO 282,00 -2,22 34,16 Doğan Burda 2,84 3,27 -14,46 Doğan Holding 0,93 -12,26 6,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,55 -13,89 -57,42 Doğusan 2,93 1,74 100,68 Doğuş GMYO 2,60 -13,04 -19,75 Doğuş Otomotiv 5,99 -13,19 -20,55 Döktaş Dökümcülük 10,82 -3,39 -1,64 Duran Doğan Basım 3,24 -7,95 -14,06 Dyo Boya 5,05 -9,50 -33,64 Eczacıbaşı İlaç 3,08 -10,98 -26,32 Eczacıbaşı Yatırım 7,63 -10,13 -23,93 Edip Gayrimenkul 0,69 -19,77 -41,53 Ege Endüstri 300,90 -3,87 0,33 Ege Gübre 23,08 -6,56 -9,56 Ege Profil 9,56 -1,85 -2,73 Ege Seramik 2,81 -9,35 -35,72 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 -16,00 -69,57 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 -16,67 -36,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 -45,00 Egeplast 4,80 -4,19 2,56 Ekiz Kimya 0,46 -2,13 -19,30 Emek Elektrik 1,30 0,00 -17,50 Eminiş Ambalaj 3,48 -6,20 -25,00 Emlak Konut GMYO 1,70 -13,27 -34,55 Enerjisa Enerji 5,95 -5,56 Enka İnşaat 4,53 -3,21 -16,45 Erbosan 68,70 -3,85 -13,38 Ereğli Demir Çelik 10,01 -5,92 7,18 Ersu Gıda 0,97 -4,90 -25,95 Escort Teknoloji 0,70 0,00 -44,44 Etiler Gıda 3,28 -2,96 -30,06 Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 -3,49 -26,55 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -12,50 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,66 -10,81 -23,26 Euro Yatırım Holding 0,56 -6,67 -8,20 Fenerbahçe Futbol 28,08 -11,36 -18,13 Finans Por. Banka HY BYF 12,00 -15,55 -32,43 Finans Por. BIST30 HY BYF 45,64 -9,34 -20,24 Finans Portföy Altın BYF 17,53 4,47 20,90 Finans Portföy Gümüş BYF 16,32 4,21 18,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,60 -5,85 -52,21 F-M İzmit Piston 16,03 -7,34 27,94 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,40 1,62 -10,57 Ford Otosan 58,80 -1,59 1,30 Formet Çelik Kapı 7,37 -3,03 Frigo Pak Gıda 1,31 -9,66 37,89 FTSE İst. Bono FBIST BYF 238,20 -2,02 -11,28 Galatasaray Sportif 1,62 -9,50 -22,77 Garanti Bankası 6,92 -19,35 -32,66 Garanti Faktoring 2,06 -12,71 -36,81 Garanti Yat. Ort. 0,59 -9,23 -19,65 Gedik Y. Men. Değ. 2,72 -0,37 7,94 Gedik Yatırım Holding 1,49 -1,97 7,97 Gediz Ambalaj 3,01 -6,52 -16,74 Gentaş 2,43 3,85 61,99 Gersan Elektrik 4,48 -11,46 -4,88 Global Men. Değ. 0,50 -3,85 11,11 Global Yat. Holding 3,25 -13,33 -9,97 Good-Year 3,27 -4,66 -21,36 Göltaş Çimento 43,36 -11,22 -33,60 Gözde Girişim 2,72 -9,93 -51,94 GSD Denizcilik 1,02 -11,30 -24,44 GSD Holding 0,66 -9,59 -8,33 Gübre Fabrik. 3,25 -11,68 -23,17 Güler Yat. Holding 1,11 -8,26 -4,31 Güneş Sigorta 1,75 -3,85 6,06 Halk GMYO 0,69 -9,21 -24,40 Halk Sigorta 1,15 -1,71 -13,64 Hatay Tekstil 3,76 -8,29 -24,35 Hedef Girişim 1,66 -6,21 -21,58 Hektaş 10,10 -8,18 44,29 HUB Girişim 1,31 -0,76 10,08 Hürriyet Gzt. 1,18 -8,53 -11,94 ICBC Turkey Bank 3,92 -11,91 -14,04 İdealist GMYO 2,08 0,00 1,96 İhlas Ev Aletleri 0,39 -4,88 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,44 -6,49 -26,53 İhlas Gazetecilik 0,90 -12,62 -23,73 İhlas Holding 0,39 -9,30 -26,42 İhlas Yayın Holding 0,39 -7,14 -23,53 İndeks Bilgisayar 6,67 -15,46 -34,73 Info Yatırım 0,91 -10,78 -22,88 İntema 28,28 -14,30 16,19 İpek Doğal Enerji 4,81 -13,49 -10,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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