Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,89 7,23 -31,01 ABD Dolar BYF 465,80 -0,56 26,37 Acıpayam Selüloz 2,45 1,24 -7,55 Adana Çimento (A) 5,52 0,73 3,06 Adana Çimento (B) 3,95 2,07 5,15 Adana Çimento (C) 0,99 4,21 26,21 Adel Kalemcilik 14,35 1,77 -7,57 Adese Alışveriş Ticaret 2,23 13,20 12,06 Afyon Çimento 5,73 7,71 -26,35 Ak Enerji 0,70 1,45 -23,08 Akbank 6,62 1,07 -29,90 Akçansa 8,82 1,38 -13,84 Akdenız Güvenlık Hız. 2,79 4,89 -52,95 Akfen GMYO 1,76 13,55 -26,97 Akın Tekstil 8,99 3,57 -36,29 Akiş GMYO 2,33 -0,64 -16,54 Akmerkez GMYO 18,61 1,14 -5,54 Aksa 10,96 5,28 -8,55 Aksa Enerji 4,22 3,69 2,18 Aksigorta 3,70 3,06 22,00 Aksu Enerji 5,96 -3,87 12,46 Alarko Carrıer 40,28 2,49 -29,98 Alarko GMYO 40,30 2,49 -18,09 Alarko Holding 4,54 8,61 -33,51 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.142,10 0,09 3,34 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.077,10 0,09 3,43 Albaraka PY One Tower GMYF 1.091,10 0,09 3,38 Albaraka Türk 1,29 2,38 -14,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,59 3,90 -29,95 Alkim Kağıt 3,53 7,29 -23,85 Alkim Kimya 18,70 4,29 -21,13 Altınyağ 0,83 2,47 -30,61 Altınyunus Çeşme 4,30 1,90 -14,85 Anadolu Cam 3,10 6,90 21,43 Anadolu Efes 20,28 1,00 -14,82 Anadolu Grubu Holding 17,32 -2,26 -26,58 Anadolu Hayat Emek. 6,90 3,60 -11,73 Anadolu Isuzu 9,74 4,73 7,03 Anadolu Sigorta 4,30 1,65 42,80 Anel Elektrik 2,47 7,86 -34,48 Anel Telekom 0,43 7,50 -14,00 Arçelik 12,40 0,57 -40,30 Arena Bilgisayar 3,33 2,46 -21,28 Armada Bilgisayar 7,45 2,48 9,88 Arsan Tekstil 1,94 7,18 10,86 Artı Yatırım Holding 1,56 6,12 65,96 Aselsan 28,16 8,31 -11,33 Aslan Çimento 31,68 4,55 -15,70 Ata GMYO 4,02 0,00 -16,08 Atakule GMYO 1,89 -0,53 -7,80 Atlantik Petrol Ürünleri 1,04 6,12 -25,18 Atlantis Yatırım Holding 0,37 -2,63 -24,49 Atlas Yat. Ort. 0,87 -2,25 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,51 -0,07 -23,69 Avrasya GMYO 1,25 1,63 -20,89 Avrasya Petrol ve Tur. 1,27 1,60 -24,40 Avrasya Stratejik GMYF 1.097,30 0,29 Avrupa Yatırım Holding 2,48 -6,42 35,52 Ayen Enerji 3,91 7,12 -19,05 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,74 -2,79 6,20 Aygaz 10,20 4,08 -29,63 Bagfaş 7,52 4,01 -28,38 Bak Ambalaj 5,80 1,75 12,84 Balatacılar Balatacılık 0,51 4,08 -8,93 Bantaş Ambalaj 2,42 6,61 -40,83 Banvit 13,60 32,30 -36,51 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,00 5,63 Batı Çimento 3,47 7,10 -20,98 Batısöke Çimento 1,30 2,36 -26,97 Bera Holding 1,98 6,45 -36,13 Berkosan Yalıtım 1,83 9,58 -17,94 Beşiktaş Futbol Yat. 2,45 2,94 -40,10 Beyaz Filo 12,55 -12,54 -62,66 Bilici Yatırım 1,36 6,25 -11,14 Bim Mağazalar 73,00 10,61 -4,97 Bimeks 0,14 7,69 -50,00 Birko Mensucat 0,37 -2,63 -9,76 Birlik Mensucat 1,04 2,97 -26,24 Bizim Mağazaları 5,73 11,05 -25,58 Bizim Portföy Altın BYF 173,70 -1,59 18,08 Bolu Çimento 5,42 0,18 13,63 Bomonti Elektrik 0,71 7,58 -34,26 Borusan Mannesmann 9,15 8,03 -17,15 Borusan Yat. Paz. 40,88 2,97 -5,26 Bosch Fren Sistemleri 161,00 6,27 -12,11 Bossa 7,77 7,17 91,85 Boyner Perakende Yat. 7,80 3,86 -15,03 Brisa 6,78 8,31 -6,74 Burçelik 2,96 2,42 -23,12 Burçelik Vana 1,45 1,40 -17,14 Bursa Çimento 5,05 6,09 -0,27 Carrefoursa 4,35 4,82 -22,04 Coca Cola İçecek 30,40 1,40 -9,23 Cosmos Yat. Holding 1,05 -2,78 -10,26 Credıtwest Faktorıng 1,18 2,61 5,85 Çelebi 38,90 0,99 14,17 Çelik Halat 7,82 4,97 109,11 Çemaş Döküm 2,94 25,64 58,92 Çemtaş 6,06 4,66 48,53 Çimbeton 32,66 2,70 -11,54 Çimentaş 9,10 4,24 -21,48 Çimsa 10,18 2,52 -22,85 Çuhadaroğlu Metal 2,12 6,53 -27,65 Dagi Giyim 1,46 8,15 -35,68 Dagi Yatırım Holding 1,24 3,33 -13,29 Dardanel 1,33 3,10 -31,79 Datagate Bilgisayar 6,06 9,98 -37,66 Demirören Gazetecilik 5,71 1,06 117,52 Demısaş Döküm 2,58 12,66 40,98 Denge Holding 2,66 21,46 40,59 Deniz GMYO 2,74 7,03 1,48 Denizbank 4,84 3,64 31,88 Denizli Cam 11,24 2,65 -5,31 Derimod 9,67 4,88 28,76 Desa Deri 1,13 5,61 11,88 Despec Bilgisayar 2,84 1,79 -20,89 Deva Holding 4,43 6,24 1,14 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 5,63 -35,90 Ditaş Doğan 5,86 10,57 -2,27 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,05 4,40 -18,80 DO-CO 338,60 22,14 63,87 Doğan Burda 3,13 10,21 -5,72 Doğan Holding 0,96 3,23 10,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,66 7,10 -54,40 Doğusan 3,18 8,53 117,81 Doğuş GMYO 2,51 -3,46 -22,53 Doğuş Otomotiv 6,06 1,17 -19,62 Döktaş Dökümcülük 10,69 -1,20 -2,82 Duran Doğan Basım 3,53 8,95 -6,37 Dyo Boya 4,99 -1,19 -34,43 Eczacıbaşı İlaç 3,29 6,82 -21,30 Eczacıbaşı Yatırım 7,85 2,88 -21,73 Edip Gayrimenkul 0,74 7,25 -37,29 Ege Endüstri 340,00 12,99 13,36 Ege Gübre 23,84 3,29 -6,59 Ege Profil 9,57 0,10 -2,63 Ege Seramik 3,13 11,39 -28,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 0,00 -69,57 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,31 3,33 -34,04 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 -40,00 Egeplast 4,65 -3,12 -0,64 Ekiz Kimya 0,45 -2,17 -21,05 Emek Elektrik 1,25 -3,85 -20,67 Eminiş Ambalaj 3,57 2,59 -23,06 Emlak Konut GMYO 1,69 -0,59 -34,94 Enerjisa Enerji 6,12 2,86 Enka İnşaat 4,68 3,31 -13,68 Erbosan 75,20 9,46 -5,19 Ereğli Demir Çelik 11,24 12,29 20,35 Ersu Gıda 0,99 2,06 -24,43 Escort Teknoloji 0,71 1,43 -43,65 Etiler Gıda 3,20 -2,44 -31,77 Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 0,00 -26,55 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 4,76 -31,25 Euro Yat. Ort. 0,68 3,03 -20,93 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 29,86 6,34 -12,94 Finans Por. Banka HY BYF 12,30 2,50 -30,74 Finans Por. BIST30 HY BYF 47,71 4,54 -16,62 Finans Portföy Altın BYF 17,21 -1,83 18,69 Finans Portföy Gümüş BYF 15,89 -2,63 15,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,23 -5,61 -54,89 F-M İzmit Piston 17,20 7,30 37,28 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,39 -0,23 -10,77 Ford Otosan 61,10 3,91 5,26 Formet Çelik Kapı 7,54 2,31 Frigo Pak Gıda 1,22 -6,87 28,42 FTSE İst. Bono FBIST BYF 241,25 1,28 -10,15 Galatasaray Sportif 1,75 8,02 -16,57 Garanti Bankası 6,89 -0,43 -32,95 Garanti Faktoring 2,23 8,25 -31,60 Garanti Yat. Ort. 0,61 3,39 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,72 0,00 7,94 Gedik Yatırım Holding 1,51 1,34 9,42 Gediz Ambalaj 3,10 2,99 -14,25 Gentaş 2,59 6,58 72,66 Gersan Elektrik 4,65 3,79 -1,27 Global Men. Değ. 0,50 0,00 11,11 Global Yat. Holding 3,30 1,54 -8,59 Good-Year 3,43 4,89 -17,51 Göltaş Çimento 45,40 4,70 -30,47 Gözde Girişim 2,86 5,15 -49,47 GSD Denizcilik 1,12 9,80 -17,04 GSD Holding 0,69 4,55 -4,17 Gübre Fabrik. 3,40 4,62 -19,62 Güler Yat. Holding 1,15 3,60 -0,86 Güneş Sigorta 1,76 0,57 6,67 Halk GMYO 0,71 2,90 -22,21 Halk Sigorta 1,07 -6,96 -19,65 Hatay Tekstil 4,03 7,18 -18,91 Hedef Girişim 1,70 2,41 -19,69 Hektaş 10,83 7,23 54,71 HUB Girişim 1,31 0,00 10,08 Hürriyet Gzt. 1,31 11,02 -2,24 ICBC Turkey Bank 4,17 6,38 -8,55 İdealist GMYO 2,02 -2,88 -0,98 İhlas Ev Aletleri 0,40 2,56 -21,57 İhlas Gayrimenkul 1,51 4,86 -22,96 İhlas Gazetecilik 0,97 7,78 -17,80 İhlas Holding 0,40 2,56 -24,53 İhlas Yayın Holding 0,40 2,56 -21,57 İndeks Bilgisayar 7,19 7,80 -29,64 Info Yatırım 0,96 5,49 -18,64 İntema 29,40 3,96 20,79 İpek Doğal Enerji 5,30 10,19 -1,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

