Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,98 10,11 -24,03 ABD Dolar BYF 470,00 0,90 27,51 Acıpayam Selüloz 2,43 -0,82 -8,30 Adana Çimento (A) 5,86 6,16 9,41 Adana Çimento (B) 4,03 2,03 7,28 Adana Çimento (C) 1,05 6,06 33,86 Adel Kalemcilik 14,29 -0,42 -7,96 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 -6,73 4,52 Afyon Çimento 5,70 -0,52 -26,74 Ak Enerji 0,71 1,43 -21,98 Akbank 7,10 7,25 -24,82 Akçansa 8,75 -0,79 -14,52 Akdenız Güvenlık Hız. 2,82 1,08 -52,45 Akfen GMYO 1,71 -2,84 -29,05 Akın Tekstil 8,90 -1,00 -36,92 Akiş GMYO 2,26 -3,00 -19,05 Akmerkez GMYO 18,79 0,97 -4,63 Aksa 10,73 -2,10 -10,46 Aksa Enerji 4,38 3,79 6,05 Aksigorta 3,76 1,62 23,97 Aksu Enerji 6,44 8,05 21,52 Alarko Carrıer 40,96 1,69 -28,79 Alarko GMYO 43,00 6,70 -12,60 Alarko Holding 4,60 1,32 -32,63 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.143,10 0,09 3,43 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.078,10 0,09 3,52 Albaraka PY One Tower GMYF 1.092,10 0,09 3,48 Albaraka Türk 1,30 0,78 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,58 -0,18 -30,08 Alkim Kağıt 3,74 5,95 -19,32 Alkim Kimya 19,96 6,74 -15,81 Altınyağ 0,87 4,82 -27,26 Altınyunus Çeşme 4,24 -1,40 -16,04 Anadolu Cam 3,17 2,26 24,17 Anadolu Efes 20,66 1,87 -13,23 Anadolu Grubu Holding 17,69 2,14 -25,01 Anadolu Hayat Emek. 6,64 -3,77 -15,06 Anadolu Isuzu 9,69 -0,51 6,48 Anadolu Sigorta 4,31 0,23 43,13 Anel Elektrik 2,59 4,86 -31,30 Anel Telekom 0,44 2,33 -12,00 Arçelik 12,59 1,53 -39,39 Arena Bilgisayar 3,42 2,70 -19,15 Armada Bilgisayar 8,05 8,05 18,73 Arsan Tekstil 1,93 -0,52 10,29 Artı Yatırım Holding 1,50 -3,85 59,57 Aselsan 27,00 -4,12 -14,99 Aslan Çimento 31,64 -0,13 -15,81 Ata GMYO 4,02 0,00 -16,08 Atakule GMYO 1,89 0,00 -7,80 Atlantik Petrol Ürünleri 1,02 -1,92 -26,62 Atlantis Yatırım Holding 0,33 -10,81 -32,65 Atlas Yat. Ort. 0,87 0,00 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,62 0,81 -23,06 Avrasya GMYO 1,30 4,00 -17,72 Avrasya Petrol ve Tur. 1,43 12,60 -14,88 Avrasya Stratejik GMYF 1.100,40 0,28 Avrupa Yatırım Holding 2,74 10,48 49,73 Ayen Enerji 3,74 -4,35 -22,57 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 -2,30 3,76 Aygaz 10,26 0,59 -29,22 Bagfaş 7,33 -2,53 -30,19 Bak Ambalaj 6,00 3,45 16,73 Balatacılar Balatacılık 0,52 1,96 -7,14 Bantaş Ambalaj 2,35 -2,89 -42,54 Banvit 12,91 -5,07 -39,73 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,00 5,63 Batı Çimento 3,57 2,88 -18,70 Batısöke Çimento 1,34 3,08 -24,72 Bera Holding 1,92 -3,03 -38,06 Berkosan Yalıtım 1,88 2,73 -15,70 Beşiktaş Futbol Yat. 2,40 -2,04 -41,32 Beyaz Filo 13,54 7,89 -59,72 Bilici Yatırım 1,35 -0,74 -11,80 Bim Mağazalar 70,35 -3,63 -8,42 Bimeks 0,13 -7,14 -53,57 Birko Mensucat 0,35 -5,41 -14,63 Birlik Mensucat 1,14 9,62 -19,15 Bizim Mağazaları 5,87 2,44 -23,77 Bizim Portföy Altın BYF 175,00 0,75 18,97 Bolu Çimento 5,68 4,80 19,08 Bomonti Elektrik 0,70 -1,41 -35,19 Borusan Mannesmann 9,55 4,37 -13,53 Borusan Yat. Paz. 41,16 0,68 -4,61 Bosch Fren Sistemleri 160,00 -0,62 -12,65 Bossa 7,70 -0,90 90,12 Boyner Perakende Yat. 7,68 -1,54 -16,34 Brisa 7,25 6,93 -0,28 Burçelik 3,08 4,05 -20,00 Burçelik Vana 1,46 0,69 -16,57 Bursa Çimento 5,27 4,36 4,08 Carrefoursa 4,36 0,23 -21,86 Coca Cola İçecek 29,30 -3,62 -12,52 Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 -10,26 Credıtwest Faktorıng 1,17 -0,85 4,95 Çelebi 39,78 2,26 16,76 Çelik Halat 7,91 1,15 111,51 Çemaş Döküm 2,75 -6,46 48,65 Çemtaş 6,22 2,64 52,45 Çimbeton 32,06 -1,84 -13,16 Çimentaş 9,20 1,10 -20,62 Çimsa 9,95 -2,26 -24,59 Çuhadaroğlu Metal 2,13 0,47 -27,30 Dagi Giyim 1,52 4,11 -33,04 Dagi Yatırım Holding 1,26 1,61 -11,89 Dardanel 1,32 -0,75 -32,31 Datagate Bilgisayar 5,80 -4,29 -40,33 Demirören Gazetecilik 5,82 1,93 121,71 Demısaş Döküm 2,83 9,69 54,64 Denge Holding 2,70 1,50 42,71 Deniz GMYO 2,69 -1,82 -0,37 Denizbank 4,87 0,62 32,70 Denizli Cam 11,12 -1,07 -6,32 Derimod 9,96 3,00 32,62 Desa Deri 1,14 0,88 12,87 Despec Bilgisayar 2,93 3,17 -18,38 Deva Holding 4,32 -2,48 -1,37 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -1,33 -36,75 Ditaş Doğan 5,75 -1,88 -4,11 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,59 1,68 -17,43 DO-CO 354,50 4,70 71,56 Doğan Burda 2,84 -9,27 -14,46 Doğan Holding 0,97 1,04 11,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,61 -3,01 -55,77 Doğusan 3,19 0,31 118,49 Doğuş GMYO 2,44 -2,79 -24,69 Doğuş Otomotiv 6,36 4,95 -15,64 Döktaş Dökümcülük 10,71 0,19 -2,64 Duran Doğan Basım 3,58 1,42 -5,04 Dyo Boya 4,95 -0,80 -34,95 Eczacıbaşı İlaç 3,58 8,81 -14,36 Eczacıbaşı Yatırım 9,63 22,68 -3,99 Edip Gayrimenkul 0,73 -1,35 -38,14 Ege Endüstri 338,30 -0,50 12,80 Ege Gübre 23,80 -0,17 -6,74 Ege Profil 9,55 -0,21 -2,83 Ege Seramik 3,14 0,32 -28,17 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 0,00 -69,57 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 -6,45 -38,30 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 4,50 -3,23 -3,85 Ekiz Kimya 0,44 -2,22 -22,81 Emek Elektrik 1,26 0,80 -20,04 Eminiş Ambalaj 3,60 0,84 -22,41 Emlak Konut GMYO 1,72 1,78 -33,78 Enerjisa Enerji 6,01 -1,80 Enka İnşaat 4,78 2,14 -11,84 Erbosan 76,95 2,33 -2,98 Ereğli Demir Çelik 10,96 -2,49 17,35 Ersu Gıda 1,01 2,02 -22,90 Escort Teknoloji 0,71 0,00 -43,65 Etiler Gıda 3,13 -2,19 -33,26 Euro Kapital Yat. Ort. 0,81 -2,41 -28,32 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 -1,52 -32,29 Euro Yat. Ort. 0,67 -1,47 -22,09 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 28,18 -5,63 -17,84 Finans Por. Banka HY BYF 12,18 -0,98 -31,42 Finans Por. BIST30 HY BYF 48,52 1,70 -15,20 Finans Portföy Altın BYF 17,33 0,70 19,52 Finans Portföy Gümüş BYF 16,05 1,01 16,39 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,93 -4,82 -57,06 F-M İzmit Piston 16,77 -2,50 33,85 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,49 2,28 -8,74 Ford Otosan 58,50 -4,26 0,78 Formet Çelik Kapı 8,05 6,76 Frigo Pak Gıda 1,25 2,46 31,58 FTSE İst. Bono FBIST BYF 191,60 -20,58 -28,64 Galatasaray Sportif 1,69 -3,43 -19,43 Garanti Bankası 7,01 1,74 -31,79 Garanti Faktoring 2,37 6,28 -27,30 Garanti Yat. Ort. 0,62 1,64 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,71 -0,37 7,54 Gedik Yatırım Holding 1,53 1,32 10,87 Gediz Ambalaj 3,09 -0,32 -14,52 Gentaş 2,70 4,25 79,99 Gersan Elektrik 4,78 2,80 1,49 Global Men. Değ. 0,50 0,00 11,11 Global Yat. Holding 3,21 -2,73 -11,08 Good-Year 3,42 -0,29 -17,75 Göltaş Çimento 45,80 0,88 -29,86 Gözde Girişim 2,83 -1,05 -50,00 GSD Denizcilik 1,14 1,79 -15,56 GSD Holding 0,71 2,90 -1,39 Gübre Fabrik. 3,53 3,82 -16,55 Güler Yat. Holding 1,16 0,87 0,00 Güneş Sigorta 1,72 -2,27 4,24 Halk GMYO 0,69 -2,82 -24,40 Halk Sigorta 1,02 -4,67 -23,40 Hatay Tekstil 3,97 -1,49 -20,12 Hedef Girişim 1,89 11,18 -10,71 Hektaş 11,99 10,71 71,29 HUB Girişim 1,30 -0,76 9,24 Hürriyet Gzt. 1,30 -0,76 -2,99 ICBC Turkey Bank 5,06 21,34 10,96 İdealist GMYO 2,01 -0,50 -1,47 İhlas Ev Aletleri 0,39 -2,50 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,49 -1,32 -23,98 İhlas Gazetecilik 0,95 -2,06 -19,49 İhlas Holding 0,40 0,00 -24,53 İhlas Yayın Holding 0,39 -2,50 -23,53 İndeks Bilgisayar 7,23 0,56 -29,25 Info Yatırım 0,99 3,13 -16,10 İntema 30,36 3,27 24,73 İpek Doğal Enerji 5,64 6,42 5,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

