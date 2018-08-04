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Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,05 7,14 -18,60 ABD Dolar BYF 492,50 4,79 33,61 Acıpayam Selüloz 2,49 2,47 -6,04 Adana Çimento (A) 5,79 -1,19 8,11 Adana Çimento (B) 4,02 -0,25 7,02 Adana Çimento (C) 1,03 -1,90 31,31 Adel Kalemcilik 14,14 -1,05 -8,92 Adese Alışveriş Ticaret 2,03 -2,40 2,01 Afyon Çimento 5,64 -1,05 -27,51 Ak Enerji 0,68 -4,23 -25,27 Akbank 6,91 -2,68 -26,83 Akçansa 9,00 2,86 -12,08 Akdenız Güvenlık Hız. 2,66 -5,67 -55,14 Akfen GMYO 1,69 -1,17 -29,88 Akın Tekstil 8,70 -2,25 -38,34 Akiş GMYO 2,55 12,83 -8,66 Akmerkez GMYO 18,00 -4,20 -8,64 Aksa 11,35 5,78 -5,29 Aksa Enerji 4,03 -7,99 -2,42 Aksigorta 3,35 -10,90 10,46 Aksu Enerji 6,39 -0,78 20,58 Alarko Carrıer 41,84 2,15 -27,26 Alarko GMYO 45,20 5,12 -8,13 Alarko Holding 4,89 6,30 -28,39 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.144,10 0,09 3,52 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.079,10 0,09 3,62 Albaraka PY One Tower GMYF 1.093,10 0,09 3,57 Albaraka Türk 1,30 0,00 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,47 -1,97 -31,45 Alkim Kağıt 3,91 4,55 -15,66 Alkim Kimya 20,60 3,21 -13,12 Altınyağ 0,85 -2,30 -28,94 Altınyunus Çeşme 4,22 -0,47 -16,44 Anadolu Cam 3,36 5,99 31,61 Anadolu Efes 20,74 0,39 -12,89 Anadolu Grubu Holding 17,00 -3,90 -27,94 Anadolu Hayat Emek. 6,38 -3,92 -18,38 Anadolu Isuzu 9,75 0,62 7,14 Anadolu Sigorta 4,17 -3,25 38,48 Anel Elektrik 2,67 3,09 -29,18 Anel Telekom 0,43 -2,27 -14,00 Arçelik 12,30 -2,30 -40,78 Arena Bilgisayar 3,14 -8,19 -25,77 Armada Bilgisayar 7,80 -3,11 15,04 Arsan Tekstil 1,90 -1,55 8,57 Artı Yatırım Holding 1,38 -8,00 46,81 Aselsan 27,14 0,52 -14,55 Aslan Çimento 30,98 -2,09 -17,56 Ata GMYO 3,93 -2,24 -17,95 Atakule GMYO 1,95 3,17 -4,88 Atlantik Petrol Ürünleri 0,99 -2,94 -28,78 Atlantis Yatırım Holding 0,33 0,00 -32,65 Atlas Yat. Ort. 0,87 0,00 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,22 -2,94 -25,32 Avrasya GMYO 1,20 -7,69 -24,05 Avrasya Petrol ve Tur. 1,41 -1,40 -16,07 Avrasya Stratejik GMYF 1.123,00 2,05 Avrupa Yatırım Holding 3,04 10,95 66,12 Ayen Enerji 3,64 -2,67 -24,64 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 2,94 6,82 Aygaz 10,15 -1,07 -29,98 Bagfaş 7,18 -2,05 -31,62 Bak Ambalaj 5,99 -0,17 16,54 Balatacılar Balatacılık 0,49 -5,77 -12,50 Bantaş Ambalaj 2,25 -4,26 -44,99 Banvit 13,46 4,26 -37,16 Baştaş Başkent Çimento 2,44 -2,40 3,09 Batı Çimento 3,49 -2,24 -20,52 Batısöke Çimento 1,35 0,75 -24,16 Bera Holding 1,88 -2,08 -39,35 Berkosan Yalıtım 1,92 2,13 -13,90 Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 -2,08 -42,54 Beyaz Filo 10,41 -23,12 -69,03 Bilici Yatırım 1,40 3,70 -8,53 Bim Mağazalar 69,00 -1,92 -10,17 Bimeks 0,13 0,00 -53,57 Birko Mensucat 0,40 14,29 -2,44 Birlik Mensucat 1,16 1,75 -17,73 Bizim Mağazaları 6,01 2,39 -21,95 Bizim Portföy Altın BYF 181,95 3,97 23,69 Bolu Çimento 5,68 0,00 19,08 Bomonti Elektrik 0,77 10,00 -28,70 Borusan Mannesmann 9,11 -4,61 -17,51 Borusan Yat. Paz. 39,96 -2,92 -7,39 Bosch Fren Sistemleri 156,20 -2,38 -14,73 Bossa 7,32 -4,94 80,74 Boyner Perakende Yat. 7,66 -0,26 -16,56 Brisa 6,93 -4,41 -4,68 Burçelik 3,06 -0,65 -20,52 Burçelik Vana 1,44 -1,37 -17,71 Bursa Çimento 5,25 -0,38 3,68 Carrefoursa 4,25 -2,52 -23,84 Coca Cola İçecek 29,98 2,32 -10,49 Cosmos Yat. Holding 1,03 -1,90 -11,97 Credıtwest Faktorıng 1,18 0,85 5,85 Çelebi 38,98 -2,01 14,41 Çelik Halat 8,20 3,67 119,27 Çemaş Döküm 2,65 -3,64 43,24 Çemtaş 6,05 -2,73 48,28 Çimbeton 32,00 -0,19 -13,33 Çimentaş 9,25 0,54 -20,19 Çimsa 9,81 -1,41 -25,65 Çuhadaroğlu Metal 2,10 -1,41 -28,33 Dagi Giyim 1,44 -5,26 -36,56 Dagi Yatırım Holding 1,24 -1,59 -13,29 Dardanel 1,26 -4,55 -35,38 Datagate Bilgisayar 5,38 -7,24 -44,65 Demirören Gazetecilik 5,81 -0,17 121,33 Demısaş Döküm 2,95 4,24 61,20 Denge Holding 2,69 -0,37 42,18 Deniz GMYO 2,84 5,58 5,19 Denizbank 4,89 0,41 33,24 Denizli Cam 10,88 -2,16 -8,34 Derimod 10,31 3,51 37,28 Desa Deri 1,12 -1,75 10,89 Despec Bilgisayar 2,76 -5,80 -23,12 Deva Holding 4,12 -4,63 -5,94 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -2,70 -38,46 Ditaş Doğan 5,87 2,09 -2,10 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,53 -0,18 -17,58 DO-CO 357,20 0,76 72,87 Doğan Burda 2,91 2,46 -12,35 Doğan Holding 1,11 14,43 27,59 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,52 -5,59 -58,24 Doğusan 3,18 -0,31 117,81 Doğuş GMYO 2,36 -3,28 -27,16 Doğuş Otomotiv 6,45 1,42 -14,44 Döktaş Dökümcülük 10,71 0,00 -2,64 Duran Doğan Basım 3,34 -6,70 -11,41 Dyo Boya 4,97 0,40 -34,69 Eczacıbaşı İlaç 3,51 -1,96 -16,03 Eczacıbaşı Yatırım 9,06 -5,92 -9,67 Edip Gayrimenkul 0,71 -2,74 -39,83 Ege Endüstri 352,50 4,20 17,53 Ege Gübre 24,94 4,79 -2,28 Ege Profil 9,58 0,31 -2,53 Ege Seramik 3,14 0,00 -28,17 Egeli & Co Tarım Girişim 0,18 -14,29 -73,91 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 -38,30 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 -45,00 Egeplast 4,56 1,33 -2,56 Ekiz Kimya 0,45 2,27 -21,05 Emek Elektrik 1,25 -0,79 -20,67 Eminiş Ambalaj 3,53 -1,94 -23,92 Emlak Konut GMYO 1,73 0,58 -33,40 Enerjisa Enerji 5,79 -3,66 Enka İnşaat 4,76 -0,42 -12,21 Erbosan 78,90 2,53 -0,52 Ereğli Demir Çelik 11,85 8,12 26,88 Ersu Gıda 0,99 -1,98 -24,43 Escort Teknoloji 0,69 -2,82 -45,24 Etiler Gıda 2,98 -4,79 -36,46 Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 -3,70 -30,97 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -1,54 -33,33 Euro Yat. Ort. 0,67 0,00 -22,09 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 26,44 -6,17 -22,92 Finans Por. Banka HY BYF 12,07 -0,90 -32,04 Finans Por. BIST30 HY BYF 48,54 0,04 -15,17 Finans Portföy Altın BYF 18,05 4,15 24,48 Finans Portföy Gümüş BYF 16,86 5,05 22,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,54 -6,58 -59,88 F-M İzmit Piston 16,24 -3,16 29,62 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,35 -3,12 -11,59 Ford Otosan 58,95 0,77 1,56 Formet Çelik Kapı 7,93 -1,49 Frigo Pak Gıda 1,40 12,00 47,37 FTSE İst. Bono FBIST BYF 228,40 19,21 -14,93 Galatasaray Sportif 1,70 0,59 -18,95 Garanti Bankası 6,97 -0,57 -32,17 Garanti Faktoring 2,32 -2,11 -28,83 Garanti Yat. Ort. 0,63 1,61 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,76 1,85 9,52 Gedik Yatırım Holding 1,52 -0,65 10,14 Gediz Ambalaj 3,26 5,50 -9,82 Gentaş 2,77 2,59 84,65 Gersan Elektrik 4,54 -5,02 -3,61 Global Men. Değ. 0,49 -2,00 8,89 Global Yat. Holding 3,25 1,25 -9,97 Good-Year 3,42 0,00 -17,75 Göltaş Çimento 45,80 0,00 -29,86 Gözde Girişim 2,71 -4,24 -52,12 GSD Denizcilik 1,09 -4,39 -19,26 GSD Holding 0,71 0,00 -1,39 Gübre Fabrik. 3,41 -3,40 -19,39 Güler Yat. Holding 1,08 -6,90 -6,90 Güneş Sigorta 1,61 -6,40 -2,42 Halk GMYO 0,68 -1,45 -25,50 Halk Sigorta 1,00 -1,96 -24,91 Hatay Tekstil 4,04 1,76 -18,71 Hedef Girişim 1,76 -6,88 -16,85 Hektaş 10,87 -9,34 55,29 HUB Girişim 1,31 0,77 10,08 Hürriyet Gzt. 1,33 2,31 -0,75 ICBC Turkey Bank 5,40 6,72 18,42 İdealist GMYO 2,01 0,00 -1,47 İhlas Ev Aletleri 0,39 0,00 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,50 0,67 -23,47 İhlas Gazetecilik 0,95 0,00 -19,49 İhlas Holding 0,40 0,00 -24,53 İhlas Yayın Holding 0,39 0,00 -23,53 İndeks Bilgisayar 7,48 3,46 -26,80 Info Yatırım 0,99 0,00 -16,10 İntema 28,96 -4,61 18,98 İpek Doğal Enerji 5,36 -4,96 -0,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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