Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,96 -6,80 -25,58 ABD Dolar BYF 594,00 -3,76 61,15 Acıpayam Selüloz 2,33 -7,91 -10,06 Adana Çimento (A) 5,59 2,01 4,37 Adana Çimento (B) 3,84 -1,29 2,23 Adana Çimento (C) 1,07 0,00 36,41 Adel Kalemcilik 12,90 -4,37 -16,91 Adese Alışveriş Ticaret 1,70 -9,09 -14,57 Afyon Çimento 4,98 -6,57 -35,99 Ak Enerji 0,64 -4,48 -29,67 Akbank 5,82 -13,26 -38,37 Akçansa 8,75 2,94 -14,52 Akdenız Güvenlık Hız. 1,95 -20,73 -67,12 Akfen GMYO 1,85 33,09 -23,24 Akın Tekstil 8,15 -4,90 -42,24 Akiş GMYO 2,42 2,11 -13,32 Akmerkez GMYO 17,75 -1,44 -9,91 Aksa 10,56 -6,55 -11,88 Aksa Enerji 4,02 -2,43 -2,66 Aksigorta 3,18 -0,31 4,85 Aksu Enerji 6,57 -4,37 23,98 Alarko Carrıer 39,30 -4,61 -31,68 Alarko GMYO 44,52 -3,84 -9,52 Alarko Holding 4,48 -0,22 -34,39 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.146,10 0,09 3,70 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.081,10 0,09 3,81 Albaraka PY One Tower GMYF 1.095,10 0,09 3,76 Albaraka Türk 1,21 0,00 -19,53 Alcatel Lucent Teletaş 5,32 0,57 -33,33 Alkim Kağıt 3,53 -5,87 -23,85 Alkim Kimya 20,14 -4,00 -15,06 Altınyağ 0,71 -12,35 -40,64 Altınyunus Çeşme 3,88 2,11 -23,17 Anadolu Cam 3,07 -8,36 20,25 Anadolu Efes 21,14 -5,54 -11,21 Anadolu Grubu Holding 18,39 5,69 -22,05 Anadolu Hayat Emek. 7,72 17,68 -1,24 Anadolu Isuzu 8,22 -8,36 -9,67 Anadolu Sigorta 4,27 0,23 41,80 Anel Elektrik 2,19 -14,79 -41,91 Anel Telekom 0,39 -2,50 -22,00 Arçelik 12,81 6,40 -38,33 Arena Bilgisayar 2,57 -12,88 -39,24 Armada Bilgisayar 10,47 27,22 54,42 Arsan Tekstil 1,87 0,54 6,86 Artı Yatırım Holding 1,17 -6,40 24,47 Aselsan 25,10 -5,71 -20,97 Aslan Çimento 27,30 -7,46 -27,36 Ata GMYO 3,96 0,51 -17,33 Atakule GMYO 1,94 -3,96 -5,37 Atlantik Petrol Ürünleri 0,76 -11,63 -45,32 Atlantis Yatırım Holding 0,31 -8,82 -36,73 Atlas Yat. Ort. 0,69 -11,54 -29,59 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,20 11,02 -25,44 Avrasya GMYO 0,97 -9,35 -38,61 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 -6,98 -28,57 Avrasya Stratejik GMYF 1.129,50 0,29 Avrupa Yatırım Holding 2,77 3,36 51,37 Ayen Enerji 3,03 -7,06 -37,27 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,59 -3,64 -2,95 Aygaz 12,00 14,29 -17,22 Bagfaş 6,03 -6,80 -42,57 Bak Ambalaj 5,13 -10,78 -0,19 Balatacılar Balatacılık 0,43 -6,52 -23,21 Bantaş Ambalaj 1,86 -9,71 -54,52 Banvit 10,62 -14,22 -50,42 Baştaş Başkent Çimento 2,30 -2,95 -2,82 Batı Çimento 2,87 -6,21 -34,64 Batısöke Çimento 1,14 -4,47 -31,30 Bera Holding 1,58 -7,06 -49,03 Berkosan Yalıtım 1,55 -8,82 -30,49 Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 -6,33 -49,39 Beyaz Filo 6,71 -5,49 -80,04 Bilici Yatırım 1,37 -0,72 -10,49 Bim Mağazalar 64,85 -7,36 -15,58 Bimeks 0,11 0,00 -60,71 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,94 -6,00 -33,33 Bizim Mağazaları 5,00 -9,42 -35,06 Bizim Portföy Altın BYF 214,00 -6,43 45,48 Bolu Çimento 4,55 -11,82 -4,61 Bomonti Elektrik 0,59 -16,90 -45,37 Borusan Mannesmann 7,45 -13,87 -32,54 Borusan Yat. Paz. 37,72 -0,16 -12,58 Bosch Fren Sistemleri 143,10 -5,23 -21,88 Bossa 6,13 -7,40 51,36 Boyner Perakende Yat. 7,45 -0,67 -18,85 Brisa 5,79 -7,95 -20,36 Burçelik 2,88 -3,03 -25,19 Burçelik Vana 1,55 4,73 -11,43 Bursa Çimento 4,84 -2,22 -4,42 Carrefoursa 3,61 -9,52 -35,30 Coca Cola İçecek 28,10 -5,45 -16,10 Cosmos Yat. Holding 0,95 -5,00 -18,80 Credıtwest Faktorıng 1,11 -1,77 -0,43 Çelebi 38,50 -8,55 13,00 Çelik Halat 5,94 -14,90 58,84 Çemaş Döküm 2,22 -5,93 20,00 Çemtaş 5,64 -7,08 38,24 Çimbeton 25,70 -14,28 -30,39 Çimentaş 8,41 -4,32 -27,44 Çimsa 8,98 -2,92 -31,94 Çuhadaroğlu Metal 1,79 -10,50 -38,91 Dagi Giyim 1,53 4,08 -32,60 Dagi Yatırım Holding 1,09 -4,39 -23,78 Dardanel 1,15 -10,16 -41,03 Datagate Bilgisayar 4,35 -13,86 -55,25 Demirören Gazetecilik 7,06 20,68 168,95 Demısaş Döküm 3,53 4,44 92,90 Denge Holding 1,70 -16,26 -10,15 Deniz GMYO 2,61 -3,33 -3,33 Denizbank 4,64 -1,28 26,43 Denizli Cam 9,23 -5,04 -22,24 Derimod 8,95 -12,85 19,17 Desa Deri 1,02 -4,67 0,99 Despec Bilgisayar 2,61 -16,88 -27,30 Deva Holding 3,86 -5,85 -11,87 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -4,48 -45,30 Ditaş Doğan 5,26 -4,71 -12,28 DJ İstanbul 20 HY BYF 30,39 -7,35 -23,00 DO-CO 420,00 4,22 103,26 Doğan Burda 2,50 -5,30 -24,70 Doğan Holding 1,32 15,79 51,72 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 -13,85 -69,23 Doğusan 2,71 -8,45 85,62 Doğuş GMYO 1,88 -11,74 -41,98 Doğuş Otomotiv 5,28 -14,70 -29,96 Döktaş Dökümcülük 10,50 -1,50 -4,55 Duran Doğan Basım 2,59 -11,60 -31,30 Dyo Boya 4,54 -8,10 -40,34 Eczacıbaşı İlaç 3,42 -2,84 -18,19 Eczacıbaşı Yatırım 7,90 -5,05 -21,23 Edip Gayrimenkul 0,62 -4,62 -47,46 Ege Endüstri 302,50 -2,73 0,86 Ege Gübre 23,80 -1,98 -6,74 Ege Profil 8,10 -8,37 -17,59 Ege Seramik 3,65 3,11 -16,50 Egeli & Co Tarım Girişim 0,16 -5,88 -76,81 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,22 -18,52 -53,19 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,45 -13,59 -4,91 Ekiz Kimya 0,37 -11,90 -35,09 Emek Elektrik 1,06 -5,36 -32,73 Eminiş Ambalaj 3,00 -9,91 -35,34 Emlak Konut GMYO 1,66 -2,35 -36,09 Enerjisa Enerji 5,00 -10,07 Enka İnşaat 4,65 -7,19 -14,24 Erbosan 62,25 -8,66 -21,51 Ereğli Demir Çelik 11,33 -4,23 21,31 Ersu Gıda 0,91 -2,15 -30,53 Escort Teknoloji 0,57 -8,06 -54,76 Etiler Gıda 2,51 -6,34 -46,48 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 1,56 -36,19 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 9,18 -24,94 Euro Yat. Ort. 0,61 -3,13 -26,78 Euro Yatırım Holding 0,49 -7,55 -19,67 Fenerbahçe Futbol 21,72 -8,35 -36,68 Finans Por. Banka HY BYF 10,20 -12,52 -42,57 Finans Por. BIST30 HY BYF 44,91 -7,42 -21,51 Finans Portföy Altın BYF 21,05 -4,54 45,17 Finans Portföy Gümüş BYF 19,30 -6,99 39,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,32 -9,05 -68,72 F-M İzmit Piston 14,75 0,27 17,73 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,69 -8,66 -25,00 Ford Otosan 54,80 -4,45 -5,59 Formet Çelik Kapı 7,14 2,00 Frigo Pak Gıda 1,16 -4,92 22,11 FTSE İst. Bono FBIST BYF 216,20 -3,18 -19,48 Galatasaray Sportif 1,50 -3,23 -28,49 Garanti Bankası 5,84 -10,43 -43,17 Garanti Faktoring 2,10 -6,25 -35,58 Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,75 -0,36 9,13 Gedik Yatırım Holding 1,52 0,66 10,14 Gediz Ambalaj 3,04 -1,62 -15,91 Gentaş 2,37 -13,50 57,99 Gersan Elektrik 3,87 -5,84 -17,83 Global Men. Değ. 0,48 0,00 6,67 Global Yat. Holding 2,94 -2,97 -18,56 Good-Year 3,55 -3,53 -14,62 Göltaş Çimento 40,00 -6,24 -38,74 Gözde Girişim 2,04 -13,19 -63,96 GSD Denizcilik 0,95 -7,77 -29,63 GSD Holding 0,66 -1,49 -8,33 Gübre Fabrik. 2,99 -6,56 -29,31 Güler Yat. Holding 0,94 -2,08 -18,97 Güneş Sigorta 1,38 -9,21 -16,36 Halk GMYO 0,62 -4,62 -32,07 Halk Sigorta 0,82 -11,83 -38,42 Hatay Tekstil 3,65 -0,27 -26,56 Hedef Girişim 1,40 -10,26 -33,86 Hektaş 10,06 -1,37 43,71 HUB Girişim 1,30 -1,52 9,24 Hürriyet Gzt. 1,12 -13,85 -16,42 ICBC Turkey Bank 4,51 -8,33 -1,10 İdealist GMYO 1,78 -3,78 -12,75 İhlas Ev Aletleri 0,35 -5,41 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,14 -14,29 -41,84 İhlas Gazetecilik 0,74 -11,90 -37,29 İhlas Holding 0,35 -5,41 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 -8,11 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,28 -10,67 -38,55 Info Yatırım 0,94 1,08 -20,34 İntema 22,04 -14,57 -9,45 İpek Doğal Enerji 4,57 -8,60 -14,90(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

