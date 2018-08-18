FİNANS

Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,96 -6,80 -25,58 ABD Dolar BYF 594,00 -3,76 61,15 Acıpayam Selüloz 2,33 -7,91 -10,06 Adana Çimento (A) 5,59 2,01 4,37 Adana Çimento (B) 3,84 -1,29 2,23 Adana Çimento (C) 1,07 0,00 36,41 Adel Kalemcilik 12,90 -4,37 -16,91 Adese Alışveriş Ticaret 1,70 -9,09 -14,57 Afyon Çimento 4,98 -6,57 -35,99 Ak Enerji 0,64 -4,48 -29,67 Akbank 5,82 -13,26 -38,37 Akçansa 8,75 2,94 -14,52 Akdenız Güvenlık Hız. 1,95 -20,73 -67,12 Akfen GMYO 1,85 33,09 -23,24 Akın Tekstil 8,15 -4,90 -42,24 Akiş GMYO 2,42 2,11 -13,32 Akmerkez GMYO 17,75 -1,44 -9,91 Aksa 10,56 -6,55 -11,88 Aksa Enerji 4,02 -2,43 -2,66 Aksigorta 3,18 -0,31 4,85 Aksu Enerji 6,57 -4,37 23,98 Alarko Carrıer 39,30 -4,61 -31,68 Alarko GMYO 44,52 -3,84 -9,52 Alarko Holding 4,48 -0,22 -34,39 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.146,10 0,09 3,70 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.081,10 0,09 3,81 Albaraka PY One Tower GMYF 1.095,10 0,09 3,76 Albaraka Türk 1,21 0,00 -19,53 Alcatel Lucent Teletaş 5,32 0,57 -33,33 Alkim Kağıt 3,53 -5,87 -23,85 Alkim Kimya 20,14 -4,00 -15,06 Altınyağ 0,71 -12,35 -40,64 Altınyunus Çeşme 3,88 2,11 -23,17 Anadolu Cam 3,07 -8,36 20,25 Anadolu Efes 21,14 -5,54 -11,21 Anadolu Grubu Holding 18,39 5,69 -22,05 Anadolu Hayat Emek. 7,72 17,68 -1,24 Anadolu Isuzu 8,22 -8,36 -9,67 Anadolu Sigorta 4,27 0,23 41,80 Anel Elektrik 2,19 -14,79 -41,91 Anel Telekom 0,39 -2,50 -22,00 Arçelik 12,81 6,40 -38,33 Arena Bilgisayar 2,57 -12,88 -39,24 Armada Bilgisayar 10,47 27,22 54,42 Arsan Tekstil 1,87 0,54 6,86 Artı Yatırım Holding 1,17 -6,40 24,47 Aselsan 25,10 -5,71 -20,97 Aslan Çimento 27,30 -7,46 -27,36 Ata GMYO 3,96 0,51 -17,33 Atakule GMYO 1,94 -3,96 -5,37 Atlantik Petrol Ürünleri 0,76 -11,63 -45,32 Atlantis Yatırım Holding 0,31 -8,82 -36,73 Atlas Yat. Ort. 0,69 -11,54 -29,59 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,20 11,02 -25,44 Avrasya GMYO 0,97 -9,35 -38,61 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 -6,98 -28,57 Avrasya Stratejik GMYF 1.129,50 0,29 Avrupa Yatırım Holding 2,77 3,36 51,37 Ayen Enerji 3,03 -7,06 -37,27 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,59 -3,64 -2,95 Aygaz 12,00 14,29 -17,22 Bagfaş 6,03 -6,80 -42,57 Bak Ambalaj 5,13 -10,78 -0,19 Balatacılar Balatacılık 0,43 -6,52 -23,21 Bantaş Ambalaj 1,86 -9,71 -54,52 Banvit 10,62 -14,22 -50,42 Baştaş Başkent Çimento 2,30 -2,95 -2,82 Batı Çimento 2,87 -6,21 -34,64 Batısöke Çimento 1,14 -4,47 -31,30 Bera Holding 1,58 -7,06 -49,03 Berkosan Yalıtım 1,55 -8,82 -30,49 Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 -6,33 -49,39 Beyaz Filo 6,71 -5,49 -80,04 Bilici Yatırım 1,37 -0,72 -10,49 Bim Mağazalar 64,85 -7,36 -15,58 Bimeks 0,11 0,00 -60,71 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,94 -6,00 -33,33 Bizim Mağazaları 5,00 -9,42 -35,06 Bizim Portföy Altın BYF 214,00 -6,43 45,48 Bolu Çimento 4,55 -11,82 -4,61 Bomonti Elektrik 0,59 -16,90 -45,37 Borusan Mannesmann 7,45 -13,87 -32,54 Borusan Yat. Paz. 37,72 -0,16 -12,58 Bosch Fren Sistemleri 143,10 -5,23 -21,88 Bossa 6,13 -7,40 51,36 Boyner Perakende Yat. 7,45 -0,67 -18,85 Brisa 5,79 -7,95 -20,36 Burçelik 2,88 -3,03 -25,19 Burçelik Vana 1,55 4,73 -11,43 Bursa Çimento 4,84 -2,22 -4,42 Carrefoursa 3,61 -9,52 -35,30 Coca Cola İçecek 28,10 -5,45 -16,10 Cosmos Yat. Holding 0,95 -5,00 -18,80 Credıtwest Faktorıng 1,11 -1,77 -0,43 Çelebi 38,50 -8,55 13,00 Çelik Halat 5,94 -14,90 58,84 Çemaş Döküm 2,22 -5,93 20,00 Çemtaş 5,64 -7,08 38,24 Çimbeton 25,70 -14,28 -30,39 Çimentaş 8,41 -4,32 -27,44 Çimsa 8,98 -2,92 -31,94 Çuhadaroğlu Metal 1,79 -10,50 -38,91 Dagi Giyim 1,53 4,08 -32,60 Dagi Yatırım Holding 1,09 -4,39 -23,78 Dardanel 1,15 -10,16 -41,03 Datagate Bilgisayar 4,35 -13,86 -55,25 Demirören Gazetecilik 7,06 20,68 168,95 Demısaş Döküm 3,53 4,44 92,90 Denge Holding 1,70 -16,26 -10,15 Deniz GMYO 2,61 -3,33 -3,33 Denizbank 4,64 -1,28 26,43 Denizli Cam 9,23 -5,04 -22,24 Derimod 8,95 -12,85 19,17 Desa Deri 1,02 -4,67 0,99 Despec Bilgisayar 2,61 -16,88 -27,30 Deva Holding 3,86 -5,85 -11,87 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -4,48 -45,30 Ditaş Doğan 5,26 -4,71 -12,28 DJ İstanbul 20 HY BYF 30,39 -7,35 -23,00 DO-CO 420,00 4,22 103,26 Doğan Burda 2,50 -5,30 -24,70 Doğan Holding 1,32 15,79 51,72 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 -13,85 -69,23 Doğusan 2,71 -8,45 85,62 Doğuş GMYO 1,88 -11,74 -41,98 Doğuş Otomotiv 5,28 -14,70 -29,96 Döktaş Dökümcülük 10,50 -1,50 -4,55 Duran Doğan Basım 2,59 -11,60 -31,30 Dyo Boya 4,54 -8,10 -40,34 Eczacıbaşı İlaç 3,42 -2,84 -18,19 Eczacıbaşı Yatırım 7,90 -5,05 -21,23 Edip Gayrimenkul 0,62 -4,62 -47,46 Ege Endüstri 302,50 -2,73 0,86 Ege Gübre 23,80 -1,98 -6,74 Ege Profil 8,10 -8,37 -17,59 Ege Seramik 3,65 3,11 -16,50 Egeli & Co Tarım Girişim 0,16 -5,88 -76,81 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,22 -18,52 -53,19 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,45 -13,59 -4,91 Ekiz Kimya 0,37 -11,90 -35,09 Emek Elektrik 1,06 -5,36 -32,73 Eminiş Ambalaj 3,00 -9,91 -35,34 Emlak Konut GMYO 1,66 -2,35 -36,09 Enerjisa Enerji 5,00 -10,07 Enka İnşaat 4,65 -7,19 -14,24 Erbosan 62,25 -8,66 -21,51 Ereğli Demir Çelik 11,33 -4,23 21,31 Ersu Gıda 0,91 -2,15 -30,53 Escort Teknoloji 0,57 -8,06 -54,76 Etiler Gıda 2,51 -6,34 -46,48 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 1,56 -36,19 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 9,18 -24,94 Euro Yat. Ort. 0,61 -3,13 -26,78 Euro Yatırım Holding 0,49 -7,55 -19,67 Fenerbahçe Futbol 21,72 -8,35 -36,68 Finans Por. Banka HY BYF 10,20 -12,52 -42,57 Finans Por. BIST30 HY BYF 44,91 -7,42 -21,51 Finans Portföy Altın BYF 21,05 -4,54 45,17 Finans Portföy Gümüş BYF 19,30 -6,99 39,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,32 -9,05 -68,72 F-M İzmit Piston 14,75 0,27 17,73 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,69 -8,66 -25,00 Ford Otosan 54,80 -4,45 -5,59 Formet Çelik Kapı 7,14 2,00 Frigo Pak Gıda 1,16 -4,92 22,11 FTSE İst. Bono FBIST BYF 216,20 -3,18 -19,48 Galatasaray Sportif 1,50 -3,23 -28,49 Garanti Bankası 5,84 -10,43 -43,17 Garanti Faktoring 2,10 -6,25 -35,58 Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,75 -0,36 9,13 Gedik Yatırım Holding 1,52 0,66 10,14 Gediz Ambalaj 3,04 -1,62 -15,91 Gentaş 2,37 -13,50 57,99 Gersan Elektrik 3,87 -5,84 -17,83 Global Men. Değ. 0,48 0,00 6,67 Global Yat. Holding 2,94 -2,97 -18,56 Good-Year 3,55 -3,53 -14,62 Göltaş Çimento 40,00 -6,24 -38,74 Gözde Girişim 2,04 -13,19 -63,96 GSD Denizcilik 0,95 -7,77 -29,63 GSD Holding 0,66 -1,49 -8,33 Gübre Fabrik. 2,99 -6,56 -29,31 Güler Yat. Holding 0,94 -2,08 -18,97 Güneş Sigorta 1,38 -9,21 -16,36 Halk GMYO 0,62 -4,62 -32,07 Halk Sigorta 0,82 -11,83 -38,42 Hatay Tekstil 3,65 -0,27 -26,56 Hedef Girişim 1,40 -10,26 -33,86 Hektaş 10,06 -1,37 43,71 HUB Girişim 1,30 -1,52 9,24 Hürriyet Gzt. 1,12 -13,85 -16,42 ICBC Turkey Bank 4,51 -8,33 -1,10 İdealist GMYO 1,78 -3,78 -12,75 İhlas Ev Aletleri 0,35 -5,41 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,14 -14,29 -41,84 İhlas Gazetecilik 0,74 -11,90 -37,29 İhlas Holding 0,35 -5,41 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 -8,11 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,28 -10,67 -38,55 Info Yatırım 0,94 1,08 -20,34 İntema 22,04 -14,57 -9,45 İpek Doğal Enerji 4,57 -8,60 -14,90(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

PARTNEREvde klima yapma yöntemi...Evde klima yapma yöntemi...
Ahmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmakAhmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmak
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut olduCumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (8)

En Çok Okunan Haberler

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler

Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmak

Ahmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar

TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Kuru üzümde fiyat sevinci

Kuru üzümde fiyat sevinci

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.