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Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,05 5,00 -18,60 ABD Dolar BYF 640,70 8,59 73,82 Acıpayam Selüloz 2,44 3,39 -5,82 Adana Çimento (A) 5,90 -0,67 10,16 Adana Çimento (B) 4,06 2,01 8,08 Adana Çimento (C) 1,41 25,89 79,76 Adel Kalemcilik 13,24 2,48 -14,72 Adese Alışveriş Ticaret 1,77 4,12 -11,06 Afyon Çimento 5,35 6,36 -31,23 Ak Enerji 0,65 1,56 -28,57 Akbank 5,76 -3,03 -39,01 Akçansa 9,57 8,14 -6,51 Akdenız Güvenlık Hız. 2,17 13,61 -63,41 Akfen GMYO 2,03 6,84 -15,77 Akın Tekstil 8,11 0,50 -42,52 Akiş GMYO 2,45 3,38 -12,24 Akmerkez GMYO 18,49 2,72 -6,15 Aksa 11,15 4,69 -6,96 Aksa Enerji 4,19 3,20 1,45 Aksigorta 3,14 -1,88 3,53 Aksu Enerji 6,50 -2,40 22,65 Alarko Carrıer 41,56 6,18 -27,75 Alarko GMYO 50,35 10,76 2,33 Alarko Holding 4,78 7,42 -30,00 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.148,10 0,16 3,88 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.083,10 0,17 4,00 Albaraka PY One Tower GMYF 1.097,10 0,16 3,95 Albaraka Türk 1,26 5,00 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,90 9,06 -26,07 Alkim Kağıt 3,85 7,84 -16,95 Alkim Kimya 22,70 15,64 -4,26 Altınyağ 0,73 4,29 -38,97 Altınyunus Çeşme 3,98 1,02 -21,19 Anadolu Cam 3,27 4,14 28,09 Anadolu Efes 20,90 -2,34 -12,22 Anadolu Grubu Holding 18,11 -1,74 -23,23 Anadolu Hayat Emek. 7,40 -3,90 -5,33 Anadolu Isuzu 8,66 3,84 -4,84 Anadolu Sigorta 4,35 1,87 44,46 Anel Elektrik 2,38 9,17 -36,87 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 13,27 2,63 -36,11 Arena Bilgisayar 2,86 10,85 -32,39 Armada Bilgisayar 10,17 -4,06 50,00 Arsan Tekstil 1,90 -2,56 8,57 Artı Yatırım Holding 1,60 25,98 70,21 Aselsan 25,82 2,54 -18,70 Aslan Çimento 30,20 8,55 -19,64 Ata GMYO 4,03 0,75 -15,87 Atakule GMYO 2,12 7,07 3,41 Atlantik Petrol Ürünleri 0,80 2,56 -42,45 Atlantis Yatırım Holding 0,34 9,68 -30,61 Atlas Yat. Ort. 0,73 4,29 -25,51 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,00 1,09 -26,57 Avrasya GMYO 1,03 5,10 -34,81 Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 0,83 -27,98 Avrasya Stratejik GMYF 1.136,00 0,45 Avrupa Yatırım Holding 3,34 7,74 82,51 Ayen Enerji 3,25 6,56 -32,71 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,60 -3,03 -2,34 Aygaz 11,99 -0,75 -17,28 Bagfaş 6,10 -1,61 -41,90 Bak Ambalaj 5,00 -2,17 -0,08 Balatacılar Balatacılık 0,44 7,32 -21,43 Bantaş Ambalaj 1,99 5,29 -51,34 Banvit 11,70 5,69 -45,38 Baştaş Başkent Çimento 2,29 -0,43 -3,25 Batı Çimento 2,81 -0,71 -36,01 Batısöke Çimento 1,20 3,45 -27,69 Bera Holding 1,76 10,69 -43,23 Berkosan Yalıtım 1,64 0,00 -26,46 Beşiktaş Futbol Yat. 2,25 4,65 -44,99 Beyaz Filo 6,36 -7,83 -81,08 Bilici Yatırım 1,49 9,56 -2,65 Bim Mağazalar 73,00 11,11 -4,97 Bimeks 0,11 -8,33 -60,71 Birko Mensucat 0,37 2,78 -9,76 Birlik Mensucat 0,97 1,04 -31,21 Bizim Mağazaları 5,33 3,50 -30,78 Bizim Portföy Altın BYF 229,45 8,80 55,98 Bolu Çimento 4,70 1,73 -1,47 Bomonti Elektrik 0,62 3,33 -42,59 Borusan Mannesmann 7,76 4,16 -29,73 Borusan Yat. Paz. 39,64 4,15 -8,13 Bosch Fren Sistemleri 167,00 15,97 -8,83 Bossa 6,50 6,56 60,49 Boyner Perakende Yat. 7,75 0,13 -15,58 Brisa 5,96 2,76 -18,02 Burçelik 3,04 0,00 -21,04 Burçelik Vana 1,58 1,28 -9,71 Bursa Çimento 4,91 1,87 -3,03 Carrefoursa 3,80 4,97 -31,90 Coca Cola İçecek 28,56 1,28 -14,73 Cosmos Yat. Holding 0,94 -4,08 -19,66 Credıtwest Faktorıng 1,11 -0,89 -0,43 Çelebi 46,74 13,94 37,19 Çelik Halat 6,08 -0,82 62,58 Çemaş Döküm 2,63 11,91 42,16 Çemtaş 6,41 15,84 58,71 Çimbeton 27,74 7,85 -24,86 Çimentaş 8,83 5,12 -23,81 Çimsa 10,10 10,75 -23,45 Çuhadaroğlu Metal 1,89 5,59 -35,49 Dagi Giyim 1,73 7,45 -23,79 Dagi Yatırım Holding 1,23 10,81 -13,99 Dardanel 1,18 3,51 -39,49 Datagate Bilgisayar 4,63 7,67 -52,37 Demirören Gazetecilik 8,81 9,85 235,61 Demısaş Döküm 2,63 -0,40 89,41 Denge Holding 1,83 2,23 -3,28 Deniz GMYO 2,64 2,33 -2,22 Denizbank 4,77 1,06 29,97 Denizli Cam 9,82 5,71 -17,27 Derimod 8,95 -0,56 19,17 Desa Deri 1,04 0,97 2,97 Despec Bilgisayar 2,79 5,68 -22,28 Deva Holding 3,94 0,51 -10,05 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -1,54 -45,30 Ditaş Doğan 5,42 3,63 -9,61 DJ İstanbul 20 HY BYF 31,81 2,61 -19,41 DO-CO 478,00 18,38 131,33 Doğan Burda 2,57 4,05 -22,59 Doğan Holding 1,23 -4,65 41,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 9,17 -67,31 Doğusan 2,71 2,26 85,62 Doğuş GMYO 2,01 5,24 -37,96 Doğuş Otomotiv 5,78 9,06 -23,33 Döktaş Dökümcülük 10,97 2,62 -0,27 Duran Doğan Basım 2,46 -2,38 -34,75 Dyo Boya 4,53 -0,88 -40,47 Eczacıbaşı İlaç 3,70 7,25 -11,49 Eczacıbaşı Yatırım 8,39 3,33 -16,35 Edip Gayrimenkul 0,64 4,92 -45,76 Ege Endüstri 390,70 18,00 30,27 Ege Gübre 22,76 -3,07 -10,82 Ege Profil 8,38 -0,71 -14,74 Ege Seramik 3,76 3,30 -13,98 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -12,50 -79,71 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,20 -4,98 -10,26 Ekiz Kimya 0,40 5,26 -29,82 Emek Elektrik 1,12 4,67 -28,92 Eminiş Ambalaj 3,14 4,32 -32,33 Emlak Konut GMYO 1,84 6,98 -29,16 Enerjisa Enerji 5,19 3,80 Enka İnşaat 5,13 -0,19 -5,39 Erbosan 68,05 6,66 -14,20 Ereğli Demir Çelik 11,84 5,81 26,77 Ersu Gıda 0,90 -2,17 -31,30 Escort Teknoloji 0,60 3,45 -52,38 Etiler Gıda 3,68 41,54 -21,54 Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 5,63 -31,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -5,71 -29,23 Euro Yat. Ort. 0,64 4,92 -23,18 Euro Yatırım Holding 0,51 2,00 -16,39 Fenerbahçe Futbol 23,48 9,01 -31,55 Finans Por. Banka HY BYF 10,38 1,86 -41,55 Finans Por. BIST30 HY BYF 47,34 3,36 -17,27 Finans Portföy Altın BYF 23,00 8,70 58,62 Finans Portföy Gümüş BYF 20,66 6,88 49,82 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,49 3,46 -67,49 F-M İzmit Piston 16,78 13,84 33,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,80 1,33 -22,76 Ford Otosan 66,95 22,51 15,34 Formet Çelik Kapı 8,20 14,69 Frigo Pak Gıda 1,17 0,86 23,16 FTSE İst. Bono FBIST BYF 212,50 -1,80 -20,86 Galatasaray Sportif 1,65 3,12 -21,34 Garanti Bankası 5,95 -1,33 -42,10 Garanti Faktoring 2,14 2,39 -34,36 Garanti Yat. Ort. 0,63 3,28 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,79 1,45 10,71 Gedik Yatırım Holding 1,56 2,63 13,04 Gediz Ambalaj 3,90 8,94 7,88 Gentaş 2,29 -3,38 52,66 Gersan Elektrik 4,01 3,35 -14,86 Global Men. Değ. 0,47 -2,08 4,44 Global Yat. Holding 3,33 12,88 -7,76 Good-Year 3,92 7,10 -5,73 Göltaş Çimento 45,62 12,81 -30,14 Gözde Girişim 2,27 6,57 -59,89 GSD Denizcilik 1,02 0,99 -24,44 GSD Holding 0,73 0,00 1,39 Gübre Fabrik. 3,01 1,01 -28,84 Güler Yat. Holding 1,01 6,32 -12,93 Güneş Sigorta 1,42 2,90 -13,94 Halk GMYO 0,63 3,28 -30,98 Halk Sigorta 0,86 3,61 -35,42 Hatay Tekstil 3,84 2,95 -22,74 Hedef Girişim 1,44 1,41 -31,97 Hektaş 9,79 -1,11 39,86 HUB Girişim 1,36 2,26 14,29 Hürriyet Gzt. 1,10 0,00 -17,91 ICBC Turkey Bank 4,64 0,87 1,75 İdealist GMYO 1,85 3,93 -9,31 İhlas Ev Aletleri 0,36 9,09 -29,41 İhlas Gayrimenkul 1,25 8,70 -36,22 İhlas Gazetecilik 0,78 5,41 -33,90 İhlas Holding 0,36 2,86 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,36 5,88 -29,41 İndeks Bilgisayar 6,08 1,84 -40,50 Info Yatırım 1,00 5,26 -15,25 İntema 25,86 15,34 6,24 İpek Doğal Enerji 4,87 5,18 -9,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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