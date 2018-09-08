Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,87 -17,14 -32,56 ABD Dolar BYF 622,60 -2,83 68,91 Acıpayam Selüloz 2,43 -0,41 -6,20 Adana Çimento (A) 6,19 4,92 15,57 Adana Çimento (B) 4,25 4,68 13,14 Adana Çimento (C) 1,39 -1,42 77,21 Adel Kalemcilik 14,04 6,04 -9,57 Adese Alışveriş Ticaret 1,86 5,08 -6,53 Afyon Çimento 5,35 0,00 -31,23 Ak Enerji 0,64 -1,54 -29,67 Akbank 5,70 -1,04 -39,64 Akçansa 9,31 -2,72 -9,05 Akdenız Güvenlık Hız. 2,10 -3,23 -64,59 Akfen GMYO 2,34 15,27 -2,90 Akın Tekstil 8,22 1,36 -41,74 Akiş GMYO 2,54 3,67 -9,02 Akmerkez GMYO 18,24 -1,35 -7,42 Aksa 11,17 0,18 -6,79 Aksa Enerji 4,22 0,72 2,18 Aksigorta 3,16 0,64 4,19 Aksu Enerji 6,76 4,00 27,56 Alarko Carrıer 42,44 2,12 -26,22 Alarko GMYO 53,10 5,46 7,92 Alarko Holding 5,03 5,23 -26,34 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.149,10 0,09 3,97 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.084,10 0,09 4,10 Albaraka PY One Tower GMYF 1.098,10 0,09 4,05 Albaraka Türk 1,39 10,32 -7,55 Alcatel Lucent Teletaş 6,41 8,64 -19,67 Alkim Kağıt 4,05 5,19 -12,64 Alkim Kimya 22,48 -0,97 -5,19 Altınyağ 0,73 0,00 -38,97 Altınyunus Çeşme 3,75 -5,78 -25,74 Anadolu Cam 3,33 1,83 30,44 Anadolu Efes 22,00 5,26 -7,60 Anadolu Grubu Holding 18,00 -0,61 -23,70 Anadolu Hayat Emek. 7,31 -1,22 -6,48 Anadolu Isuzu 8,81 1,73 -3,19 Anadolu Sigorta 4,35 0,00 44,46 Anel Elektrik 2,43 2,10 -35,54 Anel Telekom 0,40 2,56 -20,00 Arçelik 13,15 -0,90 -36,69 Arena Bilgisayar 2,91 1,75 -31,21 Armada Bilgisayar 10,96 7,77 61,65 Arsan Tekstil 1,87 -1,58 6,86 Artı Yatırım Holding 1,37 -14,38 45,74 Aselsan 26,02 0,77 -18,07 Aslan Çimento 30,80 1,99 -18,04 Ata GMYO 4,02 -0,25 -16,08 Atakule GMYO 2,07 -2,36 0,98 Atlantik Petrol Ürünleri 0,83 3,75 -40,29 Atlantis Yatırım Holding 0,42 23,53 -14,29 Atlas Yat. Ort. 0,76 4,11 -22,45 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,80 -1,54 -27,70 Avrasya GMYO 1,06 2,91 -32,91 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 2,48 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.142,50 0,57 Avrupa Yatırım Holding 3,15 -5,69 72,13 Ayen Enerji 3,71 14,15 -23,19 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,65 3,12 0,71 Aygaz 12,24 2,09 -15,56 Bagfaş 6,08 -0,33 -42,10 Bak Ambalaj 5,10 2,00 1,92 Balatacılar Balatacılık 0,42 -4,55 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,11 6,03 -48,41 Banvit 14,34 22,56 -33,05 Baştaş Başkent Çimento 2,16 -5,68 -8,74 Batı Çimento 2,85 1,42 -35,10 Batısöke Çimento 1,15 -4,17 -30,70 Bera Holding 1,77 0,57 -42,90 Berkosan Yalıtım 1,70 3,66 -23,77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 -2,67 -46,45 Beyaz Filo 5,01 -21,23 -85,10 Bilici Yatırım 1,71 14,77 11,72 Bim Mağazalar 72,55 -0,62 -5,55 Bimeks 0,10 -9,09 -64,29 Birko Mensucat 0,35 -5,41 -14,63 Birlik Mensucat 0,98 1,03 -30,50 Bizim Mağazaları 5,82 9,19 -24,42 Bizim Portföy Altın BYF 228,50 -0,41 55,34 Bolu Çimento 4,98 5,96 4,40 Bomonti Elektrik 0,61 -1,61 -43,52 Borusan Mannesmann 8,23 6,06 -25,48 Borusan Yat. Paz. 41,46 4,59 -3,91 Bosch Fren Sistemleri 163,60 -2,04 -10,69 Bossa 6,38 -1,85 57,53 Boyner Perakende Yat. 7,66 -1,16 -16,56 Brisa 6,02 1,01 -17,19 Burçelik 3,12 2,63 -18,96 Burçelik Vana 1,56 -1,27 -10,86 Bursa Çimento 5,01 2,04 -1,06 Carrefoursa 3,82 0,53 -31,54 Coca Cola İçecek 30,06 5,25 -10,25 Cosmos Yat. Holding 0,99 5,32 -15,38 Credıtwest Faktorıng 1,10 -0,90 -1,33 Çelebi 50,30 7,62 47,63 Çelik Halat 6,47 6,41 73,01 Çemaş Döküm 3,21 22,05 73,51 Çemtaş 6,68 4,21 65,40 Çimbeton 30,06 8,36 -18,58 Çimentaş 8,53 -3,40 -26,40 Çimsa 9,80 -2,97 -25,73 Çuhadaroğlu Metal 1,88 -0,53 -35,84 Dagi Giyim 1,71 -1,16 -24,67 Dagi Yatırım Holding 1,20 -2,44 -16,08 Dardanel 1,21 2,54 -37,95 Datagate Bilgisayar 5,13 10,80 -47,23 Demirören Gazetecilik 8,99 2,04 242,47 Demısaş Döküm 2,68 1,90 93,01 Denge Holding 1,83 0,00 -3,28 Deniz GMYO 2,82 6,82 4,44 Denizbank 4,91 2,94 33,79 Denizli Cam 9,92 1,02 -16,43 Derimod 9,47 5,81 26,10 Desa Deri 1,04 0,00 2,97 Despec Bilgisayar 2,88 3,23 -19,78 Deva Holding 4,06 3,05 -7,31 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 1,56 -44,44 Ditaş Doğan 5,57 2,77 -7,11 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,12 0,97 -18,62 DO-CO 459,00 -3,97 122,13 Doğan Burda 2,75 7,00 -17,17 Doğan Holding 1,21 -1,63 39,08 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 0,00 -67,31 Doğusan 3,40 25,46 132,88 Doğuş GMYO 2,10 4,48 -35,19 Doğuş Otomotiv 5,56 -3,81 -26,25 Döktaş Dökümcülük 11,14 1,55 1,27 Duran Doğan Basım 2,95 19,92 -21,75 Dyo Boya 4,56 0,66 -40,08 Eczacıbaşı İlaç 3,75 1,35 -10,29 Eczacıbaşı Yatırım 8,31 -0,95 -17,15 Edip Gayrimenkul 0,63 -1,56 -46,61 Ege Endüstri 410,70 5,12 36,94 Ege Gübre 22,70 -0,26 -11,05 Ege Profil 8,17 -2,51 -16,87 Ege Seramik 3,64 -3,19 -16,73 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 -79,71 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,08 -2,86 -12,82 Ekiz Kimya 0,41 2,50 -28,07 Emek Elektrik 1,19 6,25 -24,48 Eminiş Ambalaj 3,12 -0,64 -32,76 Emlak Konut GMYO 1,83 -0,54 -29,55 Enerjisa Enerji 5,07 -2,31 Enka İnşaat 5,27 2,73 -2,80 Erbosan 66,80 -1,84 -15,78 Ereğli Demir Çelik 11,32 -4,39 21,20 Ersu Gıda 0,96 6,67 -26,72 Escort Teknoloji 0,63 5,00 -50,00 Etiler Gıda 2,98 -19,02 -36,46 Euro Kapital Yat. Ort. 1,28 70,67 16,68 Euro Trend Yat. Ort. 0,73 10,61 -21,72 Euro Yat. Ort. 0,70 9,37 -15,98 Euro Yatırım Holding 0,55 7,84 -9,84 Fenerbahçe Futbol 22,44 -4,43 -34,58 Finans Por. Banka HY BYF 10,31 -0,67 -41,95 Finans Por. BIST30 HY BYF 47,45 0,23 -17,07 Finans Portföy Altın BYF 22,36 -2,78 54,21 Finans Portföy Gümüş BYF 19,55 -5,37 41,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,10 13,59 -63,07 F-M İzmit Piston 16,82 0,24 34,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,07 7,11 -17,28 Ford Otosan 64,45 -3,73 11,03 Formet Çelik Kapı 7,78 -5,12 Frigo Pak Gıda 1,15 -1,71 21,05 FTSE İst. Bono FBIST BYF 222,10 4,52 -17,28 Galatasaray Sportif 1,59 -3,64 -24,20 Garanti Bankası 6,15 3,36 -40,15 Garanti Faktoring 2,18 1,87 -33,13 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,74 -1,79 8,73 Gedik Yatırım Holding 1,52 -2,56 10,14 Gediz Ambalaj 3,89 -0,26 7,61 Gentaş 2,26 -1,31 50,66 Gersan Elektrik 4,11 2,49 -12,74 Global Men. Değ. 0,45 -4,26 0,00 Global Yat. Holding 3,18 -4,50 -11,91 Good-Year 3,96 1,02 -4,76 Göltaş Çimento 42,68 -6,44 -34,64 Gözde Girişim 2,57 13,22 -54,59 GSD Denizcilik 1,06 3,92 -21,48 GSD Holding 0,73 0,00 1,39 Gübre Fabrik. 3,02 0,33 -28,61 Güler Yat. Holding 1,02 0,99 -12,07 Güneş Sigorta 1,48 4,23 -10,30 Halk GMYO 0,63 0,00 -30,98 Halk Sigorta 0,86 0,00 -35,42 Hatay Tekstil 3,90 1,56 -21,53 Hedef Girişim 1,34 -6,94 -36,69 Hektaş 9,97 1,84 42,43 HUB Girişim 1,37 0,74 15,13 Hürriyet Gzt. 1,12 1,82 -16,42 ICBC Turkey Bank 5,18 11,64 13,60 İdealist GMYO 1,84 -0,54 -9,80 İhlas Ev Aletleri 0,35 -2,78 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,24 -0,80 -36,73 İhlas Gazetecilik 0,78 0,00 -33,90 İhlas Holding 0,36 0,00 -32,08 İhlas Yayın Holding 0,35 -2,78 -31,37 İndeks Bilgisayar 6,70 10,20 -34,44 Info Yatırım 1,03 3,00 -12,71 İntema 24,94 -3,56 2,47 İpek Doğal Enerji 5,03 3,29 -6,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

