Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,84 -3,45 -34,88 ABD Dolar BYF 599,00 -3,79 62,51 Acıpayam Selüloz 2,75 13,17 6,15 Adana Çimento (A) 5,90 -4,68 10,16 Adana Çimento (B) 4,12 -3,06 9,68 Adana Çimento (C) 1,44 3,60 83,58 Adel Kalemcilik 13,52 -3,70 -12,92 Adese Alışveriş Ticaret 3,24 74,19 62,81 Afyon Çimento 5,27 -1,50 -32,26 Ak Enerji 0,61 -4,69 -32,97 Akbank 5,86 2,81 -37,95 Akçansa 8,64 -7,20 -15,60 Akdenız Güvenlık Hız. 2,19 4,29 -63,07 Akfen GMYO 2,33 -0,43 -3,32 Akın Tekstil 8,61 4,74 -38,98 Akiş GMYO 2,36 -7,09 -15,47 Akmerkez GMYO 18,25 0,05 -7,37 Aksa 10,69 -4,30 -10,80 Aksa Enerji 4,16 -1,42 0,73 Aksigorta 3,41 7,91 12,43 Aksu Enerji 8,18 21,01 54,36 Alarko Carrıer 42,10 -0,80 -26,81 Alarko GMYO 51,85 -2,35 5,38 Alarko Holding 2,67 3,33 -23,88 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.150,10 0,09 4,06 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.085,10 0,09 4,20 Albaraka PY One Tower GMYF 1.099,10 0,09 4,14 Albaraka Türk 1,48 6,47 -1,57 Alcatel Lucent Teletaş 6,11 -4,68 -23,43 Alkim Kağıt 4,10 1,23 -11,56 Alkim Kimya 21,78 -3,11 -8,14 Altınyağ 0,72 -1,37 -39,81 Altınyunus Çeşme 3,86 2,93 -23,56 Anadolu Cam 3,18 -4,50 24,56 Anadolu Efes 22,02 0,09 -7,51 Anadolu Grubu Holding 18,05 0,28 -23,49 Anadolu Hayat Emek. 6,56 -10,26 -16,08 Anadolu Isuzu 8,72 -1,02 -4,18 Anadolu Sigorta 4,36 0,23 44,79 Anel Elektrik 2,26 -7,00 -40,05 Anel Telekom 0,39 -2,50 -22,00 Arçelik 13,60 3,42 -34,53 Arena Bilgisayar 2,84 -2,41 -32,86 Armada Bilgisayar 11,53 5,20 70,06 Arsan Tekstil 1,86 -0,53 6,29 Artı Yatırım Holding 1,56 13,87 65,96 Aselsan 26,32 1,25 -17,05 Aslan Çimento 29,90 -2,92 -20,44 Ata GMYO 3,98 -1,00 -16,91 Atakule GMYO 2,44 17,87 19,02 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -4,82 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -9,52 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,72 -5,26 -26,53 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,57 -9,61 -34,64 Avrasya GMYO 1,04 -1,89 -34,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 0,00 -26,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.149,10 0,58 Avrupa Yatırım Holding 3,32 5,40 81,42 Ayen Enerji 3,44 -7,28 -28,78 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 3,03 3,76 Aygaz 12,49 2,04 -13,84 Bagfaş 5,97 -1,81 -43,14 Bak Ambalaj 5,15 0,98 2,92 Balatacılar Balatacılık 0,44 4,76 -21,43 Bantaş Ambalaj 2,17 2,84 -46,94 Banvit 15,86 10,60 -25,96 Baştaş Başkent Çimento 2,31 6,94 -2,40 Batı Çimento 2,98 4,56 -32,14 Batısöke Çimento 1,17 1,74 -29,49 Bera Holding 1,87 5,65 -39,68 Berkosan Yalıtım 1,71 0,59 -23,32 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 0,00 -46,45 Beyaz Filo 5,09 1,60 -84,86 Bilici Yatırım 1,66 -2,92 8,46 Bim Mağazalar 75,60 4,20 -1,58 Bimeks 0,11 10,00 -60,71 Birko Mensucat 0,36 2,86 -12,20 Birlik Mensucat 0,98 0,00 -30,50 Bizim Mağazaları 5,80 -0,34 -24,68 Bizim Portföy Altın BYF 214,25 -6,24 45,65 Bolu Çimento 4,72 -5,22 -1,05 Bomonti Elektrik 0,59 -3,28 -45,37 Borusan Mannesmann 8,50 3,28 -23,03 Borusan Yat. Paz. 41,30 -0,39 -4,28 Bosch Fren Sistemleri 159,00 -2,81 -13,20 Bossa 6,30 -1,25 55,56 Boyner Perakende Yat. 7,38 -3,66 -19,61 Brisa 6,01 -0,17 -17,33 Burçelik 3,14 0,64 -18,44 Burçelik Vana 1,57 0,64 -10,29 Bursa Çimento 4,87 -2,79 -3,82 Carrefoursa 3,90 2,09 -30,11 Coca Cola İçecek 31,36 4,32 -6,37 Cosmos Yat. Holding 0,92 -7,07 -21,37 Credıtwest Faktorıng 1,10 0,00 -1,33 Çelebi 49,56 -1,47 45,46 Çelik Halat 6,16 -4,79 64,72 Çemaş Döküm 3,54 10,28 91,35 Çemtaş 6,67 -0,15 65,15 Çimbeton 29,62 -1,46 -19,77 Çimentaş 8,51 -0,23 -26,57 Çimsa 9,30 -5,10 -29,52 Çuhadaroğlu Metal 1,88 0,00 -35,84 Dagi Giyim 1,73 1,17 -23,79 Dagi Yatırım Holding 1,22 1,67 -14,69 Dardanel 1,18 -2,48 -39,49 Datagate Bilgisayar 5,12 -0,19 -47,33 Demirören Gazetecilik 11,55 28,48 339,99 Demısaş Döküm 2,77 3,36 99,49 Denge Holding 1,84 0,55 -2,75 Deniz GMYO 2,74 -2,84 1,48 Denizbank 4,89 -0,41 33,24 Denizli Cam 9,92 0,00 -16,43 Derimod 9,06 -4,33 20,64 Desa Deri 1,02 -1,92 0,99 Despec Bilgisayar 2,88 0,00 -19,78 Deva Holding 3,93 -3,20 -10,27 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -1,54 -45,30 Ditaş Doğan 5,49 -1,44 -8,44 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,76 1,99 -17,00 DO-CO 549,30 19,67 165,84 Doğan Burda 2,79 1,45 -15,96 Doğan Holding 1,16 -4,13 33,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 -3,36 -68,41 Doğusan 3,68 8,24 152,05 Doğuş GMYO 2,19 4,29 -32,41 Doğuş Otomotiv 5,42 -2,52 -28,11 Döktaş Dökümcülük 11,10 -0,36 0,91 Duran Doğan Basım 2,89 -2,03 -23,34 Dyo Boya 4,10 -10,09 -46,12 Eczacıbaşı İlaç 3,58 -4,53 -14,36 Eczacıbaşı Yatırım 8,15 -1,93 -18,74 Edip Gayrimenkul 0,62 -1,59 -47,46 Ege Endüstri 430,00 4,70 43,37 Ege Gübre 22,48 -0,97 -11,91 Ege Profil 8,29 1,47 -15,65 Ege Seramik 3,51 -3,57 -19,70 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,20 2,94 -10,26 Ekiz Kimya 0,39 -4,88 -31,58 Emek Elektrik 1,20 0,84 -23,84 Eminiş Ambalaj 3,07 -1,60 -33,84 Emlak Konut GMYO 1,81 -1,09 -30,32 Enerjisa Enerji 5,05 -0,39 Enka İnşaat 5,13 -2,66 -5,39 Erbosan 63,80 -4,49 -19,56 Ereğli Demir Çelik 11,00 -2,83 17,78 Ersu Gıda 1,04 8,33 -20,61 Escort Teknoloji 0,62 -1,59 -50,79 Etiler Gıda 3,33 11,74 -29,00 Euro Kapital Yat. Ort. 0,82 -35,94 -25,25 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 -8,22 -28,16 Euro Yat. Ort. 0,65 -7,14 -21,98 Euro Yatırım Holding 0,53 -3,64 -13,11 Fenerbahçe Futbol 22,38 -0,27 -34,75 Finans Por. Banka HY BYF 10,47 1,55 -41,05 Finans Por. BIST30 HY BYF 48,30 1,79 -15,59 Finans Portföy Altın BYF 21,47 -3,98 48,07 Finans Portföy Gümüş BYF 18,60 -4,86 34,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,78 -6,27 -65,39 F-M İzmit Piston 18,00 7,02 43,67 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,93 -3,44 -20,12 Ford Otosan 61,25 -4,97 5,52 Formet Çelik Kapı 8,05 3,47 Frigo Pak Gıda 1,06 -7,83 11,58 FTSE İst. Bono FBIST BYF 229,40 3,29 -14,56 Galatasaray Sportif 1,61 1,26 -23,24 Garanti Bankası 6,34 3,09 -38,31 Garanti Faktoring 2,16 -0,92 -33,74 Garanti Yat. Ort. 0,64 1,59 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,79 1,82 10,71 Gedik Yatırım Holding 1,54 1,32 11,59 Gediz Ambalaj 4,29 10,28 18,67 Gentaş 2,10 -7,08 39,99 Gersan Elektrik 4,00 -2,68 -15,07 Global Men. Değ. 0,46 2,22 2,22 Global Yat. Holding 3,07 -3,46 -14,96 Good-Year 3,84 -3,03 -7,65 Göltaş Çimento 42,32 -0,84 -35,19 Gözde Girişim 2,54 -1,17 -55,12 GSD Denizcilik 1,05 -0,94 -22,22 GSD Holding 0,72 -1,37 0,00 Gübre Fabrik. 2,99 -0,99 -29,31 Güler Yat. Holding 1,02 0,00 -12,07 Güneş Sigorta 1,45 -2,03 -12,12 Halk GMYO 0,63 0,00 -30,98 Halk Sigorta 0,85 -1,16 -36,17 Hatay Tekstil 3,91 0,26 -21,33 Hedef Girişim 1,33 -0,75 -37,17 Hektaş 9,60 -3,71 37,14 HUB Girişim 1,36 -0,73 14,29 Hürriyet Gzt. 0,99 -11,61 -26,12 ICBC Turkey Bank 5,10 -1,54 11,84 İdealist GMYO 1,85 0,54 -9,31 İhlas Ev Aletleri 0,34 -2,86 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,23 -0,81 -37,24 İhlas Gazetecilik 0,74 -5,13 -37,29 İhlas Holding 0,35 -2,78 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 -2,86 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,58 -1,79 -35,61 Info Yatırım 1,04 0,97 -11,86 İntema 26,34 5,61 8,22 İpek Doğal Enerji 4,84 -3,78 -9,87 İskenderun Demir Çelik 8,41 1,08 72,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

