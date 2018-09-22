Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,82 -2,38 -36,43 ABD Dolar BYF 608,80 1,64 65,17 Acıpayam Selüloz 2,68 -2,55 3,45 Adana Çimento (A) 6,02 2,03 12,40 Adana Çimento (B) 4,17 1,21 11,01 Adana Çimento (C) 1,45 0,69 84,86 Adel Kalemcilik 13,85 2,44 -10,79 Adese Alışveriş Ticaret 2,74 -15,43 37,69 Afyon Çimento 5,35 1,52 -31,23 Ak Enerji 0,60 -1,64 -34,07 Akbank 6,35 8,36 -32,76 Akçansa 8,28 -4,17 -19,12 Akdenız Güvenlık Hız. 2,53 15,53 -57,34 Akfen GMYO 2,18 -6,44 -9,54 Akın Tekstil 8,62 0,12 -38,91 Akiş GMYO 2,33 -1,27 -16,54 Akmerkez GMYO 18,90 3,56 -4,07 Aksa 11,06 3,46 -7,71 Aksa Enerji 4,27 2,64 3,39 Aksigorta 3,55 4,11 17,05 Aksu Enerji 9,29 13,57 75,30 Alarko Carrıer 42,18 0,19 -26,67 Alarko GMYO 49,62 -4,30 0,85 Alarko Holding 2,58 -3,37 -26,45 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.151,10 0,09 4,15 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.086,10 0,09 4,29 Albaraka PY One Tower GMYF 1.100,10 0,09 4,24 Albaraka Türk 1,41 -4,73 -6,22 Alcatel Lucent Teletaş 6,15 0,65 -22,93 Alkim Kağıt 4,16 1,46 -10,26 Alkim Kimya 22,10 1,47 -6,79 Altınyağ 0,72 0,00 -39,81 Altınyunus Çeşme 3,90 1,04 -22,77 Anadolu Cam 3,31 4,09 29,65 Anadolu Efes 22,08 0,27 -7,26 Anadolu Grubu Holding 17,89 -0,89 -24,17 Anadolu Hayat Emek. 6,57 0,15 -15,95 Anadolu Isuzu 8,84 1,38 -2,86 Anadolu Sigorta 4,33 -0,69 43,80 Anel Elektrik 2,22 -1,77 -41,11 Anel Telekom 0,41 5,13 -18,00 Arçelik 14,44 6,18 -30,48 Arena Bilgisayar 2,91 2,46 -31,21 Armada Bilgisayar 10,70 -7,20 57,82 Arsan Tekstil 1,91 2,69 9,14 Artı Yatırım Holding 1,29 -17,31 37,23 Aselsan 26,76 1,67 -15,66 Aslan Çimento 29,94 0,13 -20,33 Ata GMYO 4,23 6,28 -11,69 Atakule GMYO 2,46 0,82 20,00 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -1,25 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,39 2,63 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,74 2,78 -24,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,60 0,26 -34,48 Avrasya GMYO 1,12 7,69 -29,11 Avrasya Petrol ve Tur. 1,26 1,61 -25,00 Avrasya Stratejik GMYF 1.155,80 0,58 Avrupa Yatırım Holding 3,00 -9,64 63,93 Ayen Enerji 3,47 0,87 -28,16 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,49 -12,35 -9,05 Aygaz 12,03 -3,68 -17,01 Bagfaş 5,93 -0,67 -43,52 Bak Ambalaj 5,19 0,78 3,72 Balatacılar Balatacılık 0,44 0,00 -21,43 Bantaş Ambalaj 2,17 0,00 -46,94 Banvit 15,62 -1,51 -27,08 Baştaş Başkent Çimento 2,27 -1,73 -4,09 Batı Çimento 2,87 -3,69 -34,64 Batısöke Çimento 1,19 1,71 -28,29 Bera Holding 1,86 -0,53 -40,00 Berkosan Yalıtım 1,68 -1,75 -24,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 0,00 -46,45 Beyaz Filo 6,08 19,45 -81,91 Bilici Yatırım 1,63 -1,81 6,50 Bim Mağazalar 80,40 6,35 4,67 Bimeks 0,10 -9,09 -64,29 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,98 0,00 -30,50 Bizim Mağazaları 5,71 -1,55 -25,84 Bizim Portföy Altın BYF 219,95 2,66 49,52 Bolu Çimento 4,75 0,64 -0,42 Bomonti Elektrik 0,63 6,78 -41,67 Borusan Mannesmann 8,72 2,59 -21,04 Borusan Yat. Paz. 39,54 -4,26 -8,36 Bosch Fren Sistemleri 160,40 0,88 -12,44 Bossa 6,66 5,71 64,44 Boyner Perakende Yat. 7,39 0,14 -19,50 Brisa 6,02 0,17 -17,19 Burçelik 3,09 -1,59 -19,74 Burçelik Vana 1,55 -1,27 -11,43 Bursa Çimento 4,90 0,62 -3,23 Carrefoursa 3,83 -1,79 -31,36 Coca Cola İçecek 31,58 0,70 -5,71 Cosmos Yat. Holding 0,92 0,00 -21,37 Credıtwest Faktorıng 1,11 0,91 -0,43 Çelebi 50,05 0,99 46,90 Çelik Halat 6,22 0,97 66,32 Çemaş Döküm 3,70 4,52 100,00 Çemtaş 7,21 8,10 78,52 Çimbeton 30,10 1,62 -18,47 Çimentaş 8,45 -0,71 -27,09 Çimsa 8,95 -3,76 -32,17 Çuhadaroğlu Metal 1,98 5,32 -32,42 Dagi Giyim 1,74 0,58 -23,35 Dagi Yatırım Holding 1,27 4,10 -11,19 Dardanel 1,20 1,69 -38,46 Datagate Bilgisayar 5,73 11,91 -41,05 Demirören Gazetecilik 8,82 -23,64 235,99 Demısaş Döküm 3,22 16,25 131,90 Denge Holding 1,85 0,54 -2,22 Deniz GMYO 3,22 17,52 19,26 Denizbank 4,91 0,41 33,79 Denizli Cam 10,06 1,41 -15,25 Derimod 9,08 0,22 20,91 Desa Deri 1,08 5,88 6,93 Despec Bilgisayar 3,00 4,17 -16,43 Deva Holding 4,13 5,09 -5,71 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 10,94 -39,32 Ditaş Doğan 5,66 3,10 -5,61 DJ İstanbul 20 HY BYF 33,86 3,36 -14,21 DO-CO 562,50 2,40 172,22 Doğan Burda 2,82 1,08 -15,06 Doğan Holding 1,16 0,00 33,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 4,35 -67,03 Doğusan 3,96 7,61 171,23 Doğuş GMYO 2,31 5,48 -28,70 Doğuş Otomotiv 5,38 -0,74 -28,64 Döktaş Dökümcülük 11,08 -0,18 0,73 Duran Doğan Basım 2,82 -2,42 -25,20 Dyo Boya 4,05 -1,22 -46,78 Eczacıbaşı İlaç 3,63 1,40 -13,16 Eczacıbaşı Yatırım 8,13 -0,25 -18,94 Edip Gayrimenkul 0,62 0,00 -47,46 Ege Endüstri 465,00 8,14 55,04 Ege Gübre 23,02 2,40 -9,80 Ege Profil 8,95 7,96 -8,94 Ege Seramik 3,72 5,98 -14,90 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 -7,69 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 8,33 -44,68 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 4,20 0,00 -10,26 Ekiz Kimya 0,39 0,00 -31,58 Emek Elektrik 1,16 -3,33 -26,38 Eminiş Ambalaj 3,06 -0,33 -34,05 Emlak Konut GMYO 1,85 2,21 -28,78 Enerjisa Enerji 5,31 5,15 Enka İnşaat 5,25 2,34 -3,17 Erbosan 65,25 2,27 -17,73 Ereğli Demir Çelik 11,40 3,64 22,06 Ersu Gıda 0,97 -6,73 -25,95 Escort Teknoloji 0,63 1,61 -50,00 Etiler Gıda 3,04 -8,71 -35,18 Euro Kapital Yat. Ort. 0,84 2,44 -23,43 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 4,48 -24,94 Euro Yat. Ort. 0,67 3,08 -19,58 Euro Yatırım Holding 0,51 -3,77 -16,39 Fenerbahçe Futbol 22,24 -0,63 -35,16 Finans Por. Banka HY BYF 10,83 3,44 -39,02 Finans Por. BIST30 HY BYF 50,08 3,69 -12,48 Finans Portföy Altın BYF 21,88 1,91 50,90 Finans Portföy Gümüş BYF 19,25 3,49 39,59 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,85 1,46 -64,88 F-M İzmit Piston 18,06 0,33 44,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,93 0,00 -20,12 Ford Otosan 61,90 1,06 6,64 Formet Çelik Kapı 8,00 -0,62 Frigo Pak Gıda 1,07 0,94 12,63 FTSE İst. Bono FBIST BYF 228,80 -0,26 -14,79 Galatasaray Sportif 1,63 1,24 -22,29 Garanti Bankası 6,61 4,26 -35,68 Garanti Faktoring 2,17 0,46 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,65 1,56 -11,48 Gedik Y. Men. Değ. 2,76 -1,08 9,52 Gedik Yatırım Holding 1,55 0,65 12,32 Gediz Ambalaj 4,38 2,10 21,16 Gentaş 2,48 18,10 65,32 Gersan Elektrik 4,08 2,00 -13,38 Global Men. Değ. 0,45 -2,17 0,00 Global Yat. Holding 3,11 1,30 -13,85 Good-Year 4,02 4,69 -3,32 Göltaş Çimento 42,56 0,57 -34,82 Gözde Girişim 2,60 2,36 -54,06 GSD Denizcilik 1,05 0,00 -22,22 GSD Holding 0,74 2,78 2,78 Gübre Fabrik. 3,07 2,68 -27,42 Güler Yat. Holding 1,04 1,96 -10,34 Güneş Sigorta 1,51 4,14 -8,48 Halk GMYO 0,64 1,59 -29,88 Halk Sigorta 0,86 1,18 -35,42 Hatay Tekstil 3,92 0,26 -21,13 Hedef Girişim 1,35 1,50 -36,22 Hektaş 9,88 2,92 41,14 HUB Girişim 1,37 0,74 15,13 Hürriyet Gzt. 1,00 1,01 -25,37 ICBC Turkey Bank 5,60 9,80 22,81 İdealist GMYO 1,84 -0,54 -9,80 İhlas Ev Aletleri 0,35 2,94 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,34 8,94 -31,63 İhlas Gazetecilik 0,79 6,76 -33,05 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,56 -0,30 -35,81 Info Yatırım 1,04 0,00 -11,86 İntema 26,02 -1,21 6,90 İpek Doğal Enerji 4,99 3,10 -7,08 İskenderun Demir Çelik 8,88 5,59 82,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

