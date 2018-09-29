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Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,78 -4,88 -39,53 ABD Dolar BYF 582,20 -4,37 57,95 Acıpayam Selüloz 2,74 2,24 5,76 Adana Çimento (A) 5,88 -2,33 9,79 Adana Çimento (B) 4,14 -0,72 10,21 Adana Çimento (C) 1,40 -3,45 78,49 Adel Kalemcilik 13,76 -0,65 -11,37 Adese Alışveriş Ticaret 2,78 1,46 39,70 Afyon Çimento 5,46 2,06 -29,82 Ak Enerji 0,59 -1,67 -35,16 Akbank 6,92 8,98 -26,72 Akçansa 8,36 0,97 -18,33 Akdenız Güvenlık Hız. 2,57 1,58 -56,66 Akfen GMYO 1,99 -8,72 -17,43 Akın Tekstil 8,56 -0,70 -39,33 Akiş GMYO 2,50 7,30 -10,45 Akmerkez GMYO 18,60 -1,59 -5,59 Aksa 10,02 -9,40 -16,39 Aksa Enerji 4,36 2,11 5,57 Aksigorta 3,63 2,25 19,69 Aksu Enerji 8,72 -6,14 64,55 Alarko Carrıer 42,48 0,71 -26,15 Alarko GMYO 47,06 -5,16 -4,35 Alarko Holding 2,45 -5,04 -30,16 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.151,90 0,07 4,23 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.086,90 0,07 4,37 Albaraka PY One Tower GMYF 1.100,90 0,07 4,31 Albaraka Türk 1,51 7,09 0,43 Alcatel Lucent Teletaş 6,31 2,60 -20,93 Alkim Kağıt 4,23 1,68 -8,75 Alkim Kimya 23,50 6,33 -0,88 Altınyağ 0,71 -1,39 -40,64 Altınyunus Çeşme 3,88 -0,51 -23,17 Anadolu Cam 3,30 -0,30 29,26 Anadolu Efes 21,08 -4,53 -11,46 Anadolu Grubu Holding 17,19 -3,91 -27,13 Anadolu Hayat Emek. 6,50 -1,07 -16,85 Anadolu Isuzu 8,81 -0,34 -3,19 Anadolu Sigorta 4,32 -0,23 43,46 Anel Elektrik 2,20 -0,90 -41,64 Anel Telekom 0,41 0,00 -18,00 Arçelik 13,85 -4,09 -33,32 Arena Bilgisayar 3,17 8,93 -25,06 Armada Bilgisayar 8,70 -18,69 28,32 Arsan Tekstil 1,88 -1,57 7,43 Artı Yatırım Holding 1,23 -4,65 30,85 Aselsan 27,58 3,06 -13,08 Aslan Çimento 30,56 2,07 -18,68 Ata GMYO 4,12 -2,60 -13,99 Atakule GMYO 2,44 -0,81 19,02 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,39 0,00 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,77 4,05 -21,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,53 -0,60 -34,87 Avrasya GMYO 1,13 0,89 -28,48 Avrasya Petrol ve Tur. 1,40 11,11 -16,67 Avrasya Stratejik GMYF 1.162,40 0,57 Avrupa Yatırım Holding 2,84 -5,33 55,19 Ayen Enerji 3,45 -0,58 -28,57 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,58 6,04 -3,56 Aygaz 12,25 1,83 -15,49 Bagfaş 6,26 5,56 -40,38 Bak Ambalaj 5,26 1,35 5,12 Balatacılar Balatacılık 0,42 -4,55 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,15 -0,92 -47,43 Banvit 15,22 -2,56 -28,94 Baştaş Başkent Çimento 2,18 -3,96 -7,89 Batı Çimento 2,88 0,35 -34,41 Batısöke Çimento 1,16 -2,52 -30,10 Bera Holding 1,81 -2,69 -41,61 Berkosan Yalıtım 1,68 0,00 -24,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,17 -0,91 -46,94 Beyaz Filo 5,52 -9,21 -83,58 Bilici Yatırım 1,56 -4,29 1,92 Bim Mağazalar 81,35 1,18 5,90 Bimeks 0,10 0,00 -64,29 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 0,94 -4,08 -33,33 Bizim Mağazaları 6,14 7,53 -20,26 Bizim Portföy Altın BYF 209,00 -4,98 42,08 Bolu Çimento 4,69 -1,26 -1,68 Bomonti Elektrik 0,61 -3,17 -43,52 Borusan Mannesmann 8,64 -0,92 -21,77 Borusan Yat. Paz. 39,30 -0,61 -8,92 Bosch Fren Sistemleri 169,40 5,61 -7,52 Bossa 6,45 -3,15 59,26 Boyner Perakende Yat. 7,36 -0,41 -19,83 Brisa 6,75 12,13 -7,15 Burçelik 3,27 5,83 -15,06 Burçelik Vana 1,52 -1,94 -13,14 Bursa Çimento 4,95 1,02 -2,24 Carrefoursa 3,89 1,57 -30,29 Coca Cola İçecek 33,76 6,90 0,80 Cosmos Yat. Holding 0,90 -2,17 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,14 2,70 2,26 Çelebi 51,50 2,90 51,16 Çelik Halat 6,14 -1,29 64,18 Çemaş Döküm 3,20 -13,51 72,97 Çemtaş 7,32 1,53 81,24 Çimbeton 30,34 0,80 -17,82 Çimentaş 8,32 -1,54 -28,21 Çimsa 9,00 0,56 -31,79 Çuhadaroğlu Metal 1,89 -4,55 -35,49 Dagi Giyim 1,71 -1,72 -24,67 Dagi Yatırım Holding 1,23 -3,15 -13,99 Dardanel 1,18 -1,67 -39,49 Datagate Bilgisayar 5,51 -3,84 -43,32 Demirören Gazetecilik 8,95 1,47 240,95 Demısaş Döküm 3,14 -2,48 126,14 Denge Holding 1,73 -6,49 -8,56 Deniz GMYO 3,43 6,52 27,04 Denizbank 4,85 -1,22 32,15 Denizli Cam 10,10 0,40 -14,91 Derimod 9,38 3,30 24,90 Desa Deri 1,05 -2,78 3,96 Despec Bilgisayar 2,92 -2,67 -18,66 Deva Holding 4,15 0,48 -5,25 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 9,86 -33,33 Ditaş Doğan 6,26 10,60 4,40 DJ İstanbul 20 HY BYF 34,85 2,92 -11,71 DO-CO 528,10 -6,12 155,58 Doğan Burda 2,96 4,96 -10,84 Doğan Holding 1,08 -6,90 24,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 0,00 -67,03 Doğusan 4,20 6,06 187,67 Doğuş GMYO 2,22 -3,90 -31,48 Doğuş Otomotiv 5,40 0,37 -28,37 Döktaş Dökümcülük 11,37 2,62 3,36 Duran Doğan Basım 3,18 12,77 -15,65 Dyo Boya 4,01 -0,99 -47,31 Eczacıbaşı İlaç 3,68 1,38 -11,97 Eczacıbaşı Yatırım 8,21 0,98 -18,14 Edip Gayrimenkul 0,62 0,00 -47,46 Ege Endüstri 430,00 -7,53 43,37 Ege Gübre 22,82 -0,87 -10,58 Ege Profil 9,42 5,25 -4,15 Ege Seramik 3,72 0,00 -14,90 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -84,06 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 -3,85 -46,81 Egeli&Co Yatırım Holding 0,08 -11,11 -60,00 Egeplast 3,75 -10,71 -19,87 Ekiz Kimya 0,37 -5,13 -35,09 Emek Elektrik 1,16 0,00 -26,38 Eminiş Ambalaj 2,46 -19,61 -46,98 Emlak Konut GMYO 1,79 -3,24 -31,09 Enerjisa Enerji 5,29 -0,38 Enka İnşaat 5,21 -0,76 -3,91 Erbosan 64,10 -1,76 -19,18 Ereğli Demir Çelik 11,03 -3,25 18,10 Ersu Gıda 0,96 -1,03 -26,72 Escort Teknoloji 0,64 1,59 -49,21 Etiler Gıda 2,92 -3,95 -37,74 Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 -5,95 -27,98 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -5,71 -29,23 Euro Yat. Ort. 0,64 -4,48 -23,18 Euro Yatırım Holding 0,49 -3,92 -19,67 Fenerbahçe Futbol 22,00 -1,08 -35,86 Finans Por. Banka HY BYF 12,02 10,99 -32,32 Finans Por. BIST30 HY BYF 51,28 2,40 -10,38 Finans Portföy Altın BYF 20,79 -4,98 43,38 Finans Portföy Gümüş BYF 18,75 -2,60 35,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,63 -4,54 -66,47 F-M İzmit Piston 17,54 -2,88 39,99 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,92 -0,25 -20,33 Ford Otosan 65,80 6,30 13,36 Formet Çelik Kapı 8,61 7,62 Frigo Pak Gıda 1,07 0,00 12,63 FTSE İst. Bono FBIST BYF 236,40 3,32 -11,96 Galatasaray Sportif 1,59 -2,45 -24,20 Garanti Bankası 7,71 16,64 -24,97 Garanti Faktoring 2,22 2,30 -31,90 Garanti Yat. Ort. 0,64 -1,54 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,86 3,62 13,49 Gedik Yatırım Holding 1,59 2,58 15,22 Gediz Ambalaj 4,42 0,91 22,27 Gentaş 2,73 10,08 81,99 Gersan Elektrik 4,13 1,23 -12,31 Global Men. Değ. 0,46 2,22 2,22 Global Yat. Holding 3,15 1,29 -12,74 Good-Year 3,92 -2,49 -5,73 Göltaş Çimento 41,10 -3,43 -37,06 Gözde Girişim 2,54 -2,31 -55,12 GSD Denizcilik 1,09 3,81 -19,26 GSD Holding 0,72 -2,70 0,00 Gübre Fabrik. 3,09 0,65 -26,95 Güler Yat. Holding 1,03 -0,96 -11,21 Güneş Sigorta 1,52 0,66 -7,88 Halk GMYO 0,64 0,00 -29,88 Halk Sigorta 0,87 1,16 -34,67 Hatay Tekstil 3,91 -0,26 -21,33 Hedef Girişim 1,33 -1,48 -37,17 Hektaş 9,43 -4,55 34,71 HUB Girişim 1,39 1,46 16,81 Hürriyet Gzt. 0,99 -1,00 -26,12 ICBC Turkey Bank 5,45 -2,68 19,52 İdealist GMYO 1,68 -8,70 -17,65 İhlas Ev Aletleri 0,35 0,00 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,36 1,49 -30,61 İhlas Gazetecilik 0,79 0,00 -33,05 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,50 -0,91 -36,39 Info Yatırım 1,05 0,96 -11,02 İntema 26,86 3,23 10,35 İpek Doğal Enerji 5,23 4,81 -2,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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