Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,73 0,00 -43,41 ABD Dolar BYF 574,20 -3,02 55,78 Acıpayam Selüloz 2,64 0,38 1,90 Adana Çimento (A) 5,70 -0,52 6,42 Adana Çimento (B) 4,00 -2,44 6,49 Adana Çimento (C) 1,53 -0,65 95,06 Adel Kalemcilik 12,94 0,78 -16,65 Adese Alışveriş Ticaret 6,04 54,87 203,52 Afyon Çimento 4,91 -1,21 -36,89 Ak Enerji 0,60 7,14 -34,07 Akbank 6,61 10,35 -30,01 Akçansa 7,86 -0,51 -23,22 Akdenız Güvenlık Hız. 2,47 2,27 -53,43 Akfen GMYO 1,86 -6,06 -22,82 Akın Tekstil 8,14 -1,45 -42,31 Akiş GMYO 2,31 0,87 -17,26 Akmerkez GMYO 18,00 -1,59 -8,64 Aksa 9,22 0,55 -23,06 Aksa Enerji 3,67 -7,09 -11,14 Aksigorta 3,67 0,55 21,01 Aksu Enerji 8,44 10,18 59,26 Alarko Carrıer 39,92 -0,70 -30,60 Alarko GMYO 50,00 2,04 1,62 Alarko Holding 2,26 -1,31 -35,57 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.153,70 0,07 4,39 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.088,90 0,09 4,56 Albaraka PY One Tower GMYF 1.102,70 0,07 4,48 Albaraka Türk 1,40 0,72 -6,89 Alcatel Lucent Teletaş 5,94 -1,66 -25,56 Alkim Kağıt 4,10 -0,49 -11,56 Alkim Kimya 24,00 0,25 1,22 Altınyağ 0,68 3,03 -43,15 Altınyunus Çeşme 3,90 2,90 -22,77 Anadolu Cam 2,90 -2,68 13,59 Anadolu Efes 19,74 0,92 -17,09 Anadolu Grubu Holding 15,65 0,77 -33,66 Anadolu Hayat Emek. 6,18 -1,90 -20,94 Anadolu Isuzu 7,86 -0,25 -13,63 Anadolu Sigorta 4,52 0,89 50,11 Anel Elektrik 1,93 -3,98 -48,81 Anel Telekom 0,39 2,63 -22,00 Arçelik 13,10 7,20 -36,93 Arena Bilgisayar 2,85 -5,32 -32,62 Armada Bilgisayar 11,07 9,60 63,27 Arsan Tekstil 1,70 -4,49 -2,86 Artı Yatırım Holding 1,08 0,00 14,89 Aselsan 27,34 1,18 -13,83 Aslan Çimento 28,06 -2,09 -25,33 Ata GMYO 4,03 0,00 -15,87 Atakule GMYO 2,19 -10,25 6,83 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,36 0,00 -26,53 Atlas Yat. Ort. 0,86 2,38 -12,24 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,49 2,59 -35,10 Avrasya GMYO 1,05 -3,67 -33,54 Avrasya Petrol ve Tur. 1,35 -0,74 -19,64 Avrasya Stratejik GMYF 1.186,70 0,58 Avrupa Yatırım Holding 2,54 -7,30 38,80 Ayen Enerji 3,08 -0,32 -36,23 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,41 -10,76 -13,94 Aygaz 12,55 3,21 -13,42 Bagfaş 5,72 -0,35 -45,52 Bak Ambalaj 5,17 -4,79 3,32 Balatacılar Balatacılık 0,42 -2,33 -25,00 Bantaş Ambalaj 1,97 0,00 -51,83 Banvit 14,08 5,23 -34,27 Baştaş Başkent Çimento 2,09 -0,48 -11,70 Batı Çimento 2,58 -2,64 -41,24 Batısöke Çimento 1,03 -7,21 -37,93 Bera Holding 1,64 -1,20 -47,10 Berkosan Yalıtım 1,59 1,92 -28,70 Beşiktaş Futbol Yat. 1,93 -5,39 -52,81 Beyaz Filo 4,36 -7,82 -87,03 Bilici Yatırım 1,42 -0,70 -7,22 Bim Mağazalar 80,20 -0,68 4,41 Bimeks 0,09 0,00 -67,86 Birko Mensucat 0,34 3,03 -17,07 Birlik Mensucat 0,81 0,00 -42,55 Bizim Mağazaları 6,72 11,26 -12,73 Bizim Portföy Altın BYF 211,30 -1,95 43,64 Bolu Çimento 4,35 -0,23 -8,81 Bomonti Elektrik 0,57 -1,72 -47,22 Borusan Mannesmann 8,37 -2,56 -24,21 Borusan Yat. Paz. 37,70 -1,21 -12,63 Bosch Fren Sistemleri 170,80 1,30 -6,76 Bossa 5,84 -3,31 44,20 Boyner Perakende Yat. 7,93 7,31 -13,62 Brisa 6,28 0,80 -13,62 Burçelik 2,94 -0,34 -23,64 Burçelik Vana 1,45 -2,03 -17,14 Bursa Çimento 4,72 -1,05 -6,79 Carrefoursa 3,51 -1,96 -37,10 Coca Cola İçecek 31,02 -3,96 -7,38 Cosmos Yat. Holding 0,87 1,16 -25,64 Credıtwest Faktorıng 1,09 1,87 -2,22 Çelebi 57,80 13,33 69,65 Çelik Halat 5,76 -2,54 54,02 Çemaş Döküm 3,48 5,45 88,11 Çemtaş 7,40 4,37 83,22 Çimbeton 28,26 -1,53 -23,46 Çimentaş 8,55 9,62 -26,23 Çimsa 8,09 -4,03 -38,69 Çuhadaroğlu Metal 1,83 0,00 -37,54 Dagi Giyim 1,45 5,07 -36,12 Dagi Yatırım Holding 1,03 -5,50 -27,97 Dardanel 1,18 2,61 -39,49 Datagate Bilgisayar 4,94 -2,76 -49,18 Demirören Gazetecilik 10,35 13,11 294,28 Demısaş Döküm 2,88 2,13 107,42 Denge Holding 1,37 -4,20 -27,59 Deniz GMYO 3,40 -0,29 25,93 Denizbank 4,65 -1,48 26,70 Denizli Cam 9,73 -1,42 -18,03 Derimod 10,27 15,65 36,75 Desa Deri 0,99 -3,88 -1,98 Despec Bilgisayar 2,79 2,57 -22,28 Deva Holding 3,94 -0,51 -10,05 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 1,28 -32,48 Ditaş Doğan 5,83 -2,83 -2,77 DJ İstanbul 20 HY BYF 33,65 2,25 -14,75 DO-CO 481,80 -8,70 133,17 Doğan Burda 2,95 -9,23 -11,14 Doğan Holding 1,08 -1,82 24,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 0,93 -70,05 Doğusan 2,50 -37,66 71,23 Doğuş GMYO 2,13 1,43 -34,26 Doğuş Otomotiv 4,80 0,84 -36,33 Döktaş Dökümcülük 11,84 1,63 7,64 Duran Doğan Basım 3,80 -15,18 0,80 Dyo Boya 3,60 -1,64 -52,69 Eczacıbaşı İlaç 3,27 -2,68 -21,78 Eczacıbaşı Yatırım 7,40 -3,52 -26,22 Edip Gayrimenkul 0,60 1,69 -49,15 Ege Endüstri 427,00 -2,06 42,37 Ege Gübre 20,80 0,97 -18,50 Ege Profil 9,08 0,44 -7,61 Ege Seramik 3,22 -5,57 -26,34 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 0,00 -46,81 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 22,22 -45,00 Egeplast 3,67 -4,43 -21,58 Ekiz Kimya 0,37 -5,13 -35,09 Emek Elektrik 1,10 2,80 -30,19 Eminiş Ambalaj 0,91 -20,18 -80,39 Emlak Konut GMYO 1,79 8,48 -31,09 Enerjisa Enerji 4,98 -0,80 Enka İnşaat 4,92 -2,96 -9,26 Erbosan 64,45 1,02 -18,74 Ereğli Demir Çelik 10,95 -1,71 17,24 Ersu Gıda 0,93 -1,06 -29,01 Escort Teknoloji 0,60 0,00 -52,38 Etiler Gıda 2,88 7,06 -38,59 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -1,39 -35,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 5,00 -32,44 Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -26,78 Euro Yatırım Holding 0,49 -2,00 -19,67 Fenerbahçe Futbol 7,66 -16,98 -53,04 Finans Por. Banka HY BYF 11,54 7,95 -35,02 Finans Por. BIST30 HY BYF 49,63 2,10 -13,26 Finans Portföy Altın BYF 21,03 -1,59 45,03 Finans Portföy Gümüş BYF 18,50 -3,04 34,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,25 -5,97 -69,23 F-M İzmit Piston 16,46 -0,12 31,37 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,79 -0,52 -22,97 Ford Otosan 67,05 -2,05 15,51 Formet Çelik Kapı 7,05 -1,26 Frigo Pak Gıda 0,99 -3,88 4,21 FTSE İst. Bono FBIST BYF 233,00 2,53 -13,22 Galatasaray Sportif 1,38 -3,50 -34,21 Garanti Bankası 7,23 7,11 -29,64 Garanti Faktoring 2,12 0,00 -34,97 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,92 1,04 15,87 Gedik Yatırım Holding 1,64 1,23 18,84 Gediz Ambalaj 4,65 -0,21 28,63 Gentaş 2,42 -2,81 61,32 Gersan Elektrik 3,18 -11,42 -32,48 Global Men. Değ. 0,46 2,22 2,22 Global Yat. Holding 2,94 -0,34 -18,56 Good-Year 3,65 0,55 -12,22 Göltaş Çimento 35,36 -1,61 -45,85 Gözde Girişim 2,38 4,39 -57,95 GSD Denizcilik 1,06 1,92 -21,48 GSD Holding 0,68 0,00 -5,56 Gübre Fabrik. 2,81 1,08 -33,57 Güler Yat. Holding 1,30 14,04 12,07 Güneş Sigorta 1,45 2,11 -12,12 Halk GMYO 0,63 1,61 -30,98 Halk Sigorta 0,81 0,00 -39,17 Hatay Tekstil 3,67 -2,13 -26,16 Hedef Girişim 1,30 1,56 -38,58 Hektaş 9,00 -1,10 28,57 HUB Girişim 1,45 2,84 21,85 Hürriyet Gzt. 0,96 3,23 -28,36 ICBC Turkey Bank 5,94 7,22 30,26 İdealist GMYO 1,62 -0,61 -20,59 İhlas Ev Aletleri 0,32 -3,03 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,27 -0,78 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,72 -1,37 -38,98 İhlas Holding 0,33 3,13 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,32 0,00 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,60 0,54 -45,20 Info Yatırım 1,02 0,00 -13,56 İntema 24,42 -4,53 0,33 İpek Doğal Enerji 5,08 1,20 -5,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

