Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,68 -6,85 -47,29 ABD Dolar BYF 544,10 -1,25 47,61 Acıpayam Selüloz 2,95 9,67 13,87 Adana Çimento (A) 5,70 2,52 6,42 Adana Çimento (B) 3,95 -0,75 5,15 Adana Çimento (C) 1,48 -3,27 88,68 Adel Kalemcilik 12,60 -2,40 -18,84 Adese Alışveriş Ticaret 7,45 -8,36 274,37 Afyon Çimento 4,76 -3,45 -38,82 Ak Enerji 0,58 -1,69 -36,26 Akbank 6,39 -10,63 -32,34 Akçansa 7,60 -0,26 -25,76 Akdenız Güvenlık Hız. 2,78 6,11 -47,59 Akfen GMYO 1,79 -8,21 -25,73 Akın Tekstil 7,77 -4,07 -44,93 Akiş GMYO 2,20 -3,08 -21,20 Akmerkez GMYO 16,59 -5,90 -11,04 Aksa 9,00 -8,44 -24,90 Aksa Enerji 3,99 5,00 -3,39 Aksigorta 3,55 -0,56 17,05 Aksu Enerji 8,62 -4,96 62,66 Alarko Carrıer 38,80 -3,58 -32,55 Alarko GMYO 56,55 4,24 14,94 Alarko Holding 1,97 -8,37 -43,84 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.155,70 0,09 4,57 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.090,90 0,09 4,75 Albaraka PY One Tower GMYF 1.104,70 0,09 4,67 Albaraka Türk 1,34 0,75 -10,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,54 -8,13 -30,58 Alkim Kağıt 4,25 2,91 -8,32 Alkim Kimya 24,02 -3,69 1,31 Altınyağ 0,61 -7,58 -49,00 Altınyunus Çeşme 3,83 -0,52 -24,16 Anadolu Cam 3,01 -3,22 17,90 Anadolu Efes 18,54 -7,07 -22,13 Anadolu Grubu Holding 12,00 -14,22 -49,13 Anadolu Hayat Emek. 5,93 -3,58 -24,14 Anadolu Isuzu 7,10 -7,19 -21,98 Anadolu Sigorta 4,54 0,00 50,77 Anel Elektrik 1,77 -11,94 -53,05 Anel Telekom 0,39 -2,50 -22,00 Arçelik 14,45 2,70 -30,43 Arena Bilgisayar 2,93 -2,66 -30,73 Armada Bilgisayar 9,99 -4,86 47,35 Arsan Tekstil 1,60 -9,60 -8,57 Artı Yatırım Holding 0,98 -2,00 4,26 Aselsan 24,82 -7,66 -21,78 Aslan Çimento 29,98 0,67 -20,22 Ata GMYO 3,95 -0,50 -17,54 Atakule GMYO 1,75 -4,37 -14,63 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,35 2,94 -28,57 Atlas Yat. Ort. 1,05 14,13 7,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,82 -0,08 -33,23 Avrasya GMYO 1,01 -7,34 -36,08 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -8,66 -30,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.200,40 0,58 Avrupa Yatırım Holding 3,14 5,72 71,58 Ayen Enerji 2,74 -10,16 -43,27 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 2,01 -7,22 Aygaz 12,00 -5,21 -17,22 Bagfaş 5,32 -9,83 -49,33 Bak Ambalaj 4,94 -0,83 1,47 Balatacılar Balatacılık 0,53 29,27 -5,36 Bantaş Ambalaj 1,55 -20,51 -62,10 Banvit 12,25 -9,26 -42,81 Baştaş Başkent Çimento 2,08 5,58 -12,12 Batı Çimento 2,37 -7,42 -46,03 Batısöke Çimento 0,98 -2,97 -40,94 Bera Holding 1,56 -9,83 -49,68 Berkosan Yalıtım 1,48 -6,33 -33,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,76 -11,56 -56,97 Beyaz Filo 4,41 -7,93 -86,88 Bilici Yatırım 1,40 -9,09 -8,53 Bim Mağazalar 79,80 0,44 3,89 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,33 -5,71 -19,51 Birlik Mensucat 0,78 -2,50 -44,68 Bizim Mağazaları 6,86 -4,32 -10,91 Bizim Portföy Altın BYF 204,10 -0,12 38,75 Bolu Çimento 4,38 0,92 -8,18 Bomonti Elektrik 0,53 -3,64 -50,93 Borusan Mannesmann 8,20 -9,69 -25,75 Borusan Yat. Paz. 37,50 -3,30 -13,09 Bosch Fren Sistemleri 166,10 -1,54 -9,32 Bossa 5,63 -6,79 39,01 Boyner Perakende Yat. 5,32 -30,00 -42,05 Brisa 6,31 -4,10 -13,20 Burçelik 2,73 -9,00 -29,09 Burçelik Vana 1,44 -3,36 -17,71 Bursa Çimento 4,92 -1,20 -2,84 Carrefoursa 3,12 -10,60 -44,09 Coca Cola İçecek 28,12 -6,76 -16,04 Cosmos Yat. Holding 0,90 -7,22 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,09 2,83 -2,22 Çelebi 57,60 -1,20 69,06 Çelik Halat 5,37 -7,57 43,59 Çemaş Döküm 2,89 5,86 56,22 Çemtaş 7,65 1,86 89,41 Çimbeton 29,00 -2,16 -21,45 Çimentaş 7,81 -4,76 -32,61 Çimsa 7,73 -7,76 -41,42 Çuhadaroğlu Metal 1,76 -3,30 -39,93 Dagi Giyim 1,33 -5,67 -41,41 Dagi Yatırım Holding 0,97 -5,83 -32,17 Dardanel 1,12 -2,61 -42,56 Datagate Bilgisayar 4,52 -12,40 -53,50 Demirören Gazetecilik 8,76 -13,78 233,71 Demısaş Döküm 2,97 5,32 113,90 Denge Holding 1,10 -24,14 -41,86 Deniz GMYO 3,44 -1,71 27,41 Denizbank 4,39 -6,60 19,62 Denizli Cam 9,72 -2,41 -18,11 Derimod 9,97 -3,30 32,76 Desa Deri 0,98 -1,01 -2,97 Despec Bilgisayar 3,20 0,95 -10,86 Deva Holding 3,68 -8,23 -15,98 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 -32,48 Ditaş Doğan 5,64 -2,42 -5,94 DJ İstanbul 20 HY BYF 31,78 -5,22 -19,48 DO-CO 487,50 -3,66 135,93 Doğan Burda 2,64 -10,51 -20,48 Doğan Holding 1,14 -4,20 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 -15,38 -75,82 Doğusan 2,42 -5,47 65,75 Doğuş GMYO 3,01 9,06 -7,10 Doğuş Otomotiv 4,23 -11,69 -43,89 Döktaş Dökümcülük 11,30 -4,48 2,73 Duran Doğan Basım 3,38 -16,75 -10,34 Dyo Boya 3,56 -3,00 -53,22 Eczacıbaşı İlaç 3,03 -6,77 -27,52 Eczacıbaşı Yatırım 6,91 -6,75 -31,11 Edip Gayrimenkul 0,57 -1,72 -51,69 Ege Endüstri 423,00 4,03 41,04 Ege Gübre 21,14 -4,95 -17,17 Ege Profil 8,70 -4,08 -11,48 Ege Seramik 3,27 -4,11 -25,19 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 -7,69 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 -50,00 Egeplast 3,86 5,75 -17,52 Ekiz Kimya 0,36 -5,26 -36,84 Emek Elektrik 0,95 -10,38 -39,71 Eminiş Ambalaj 1,25 -15,54 -73,06 Emlak Konut GMYO 1,75 -4,89 -32,63 Enerjisa Enerji 4,91 -5,76 Enka İnşaat 4,57 -6,73 -15,71 Erbosan 63,35 -2,16 -20,13 Ereğli Demir Çelik 8,99 -11,95 -3,74 Ersu Gıda 0,89 -5,32 -32,06 Escort Teknoloji 0,73 10,61 -42,06 Etiler Gıda 2,49 0,40 -46,91 Euro Kapital Yat. Ort. 0,67 -6,94 -38,92 Euro Trend Yat. Ort. 0,56 -8,20 -39,95 Euro Yat. Ort. 0,55 -6,78 -33,98 Euro Yatırım Holding 0,42 -8,70 -31,15 Fenerbahçe Futbol 7,40 -10,30 -54,64 Finans Por. Banka HY BYF 10,92 -8,39 -38,51 Finans Por. BIST30 HY BYF 46,73 -5,60 -18,33 Finans Portföy Altın BYF 20,31 0,15 40,07 Finans Portföy Gümüş BYF 17,64 -0,73 27,92 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,77 -11,50 -72,70 F-M İzmit Piston 18,45 5,91 47,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,63 -3,71 -26,22 Ford Otosan 57,50 -10,37 -0,94 Formet Çelik Kapı 6,69 -4,15 Frigo Pak Gıda 0,99 -1,00 4,21 FTSE İst. Bono FBIST BYF 242,15 1,74 -9,81 Galatasaray Sportif 1,27 -9,29 -39,45 Garanti Bankası 6,92 -6,99 -32,66 Garanti Faktoring 1,95 -8,45 -40,18 Garanti Yat. Ort. 0,61 -4,69 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,88 -1,03 14,29 Gedik Yatırım Holding 1,73 5,49 25,36 Gediz Ambalaj 5,15 8,19 42,46 Gentaş 2,20 -6,78 46,66 Gersan Elektrik 2,70 -14,29 -42,68 Global Men. Değ. 0,44 -4,35 -2,22 Global Yat. Holding 2,51 -12,85 -30,47 Good-Year 3,43 -5,77 -17,51 Göltaş Çimento 33,96 -5,19 -47,99 Gözde Girişim 2,36 -8,17 -58,30 GSD Denizcilik 1,05 -1,87 -22,22 GSD Holding 0,68 -1,45 -5,56 Gübre Fabrik. 2,99 -6,56 -29,31 Güler Yat. Holding 1,23 -1,60 6,03 Güneş Sigorta 1,42 -2,07 -13,94 Halk GMYO 0,64 -1,54 -29,88 Halk Sigorta 0,76 -6,17 -42,93 Hatay Tekstil 3,64 -4,71 -26,76 Hedef Girişim 1,22 -3,17 -42,36 Hektaş 8,85 -10,61 26,43 HUB Girişim 1,42 -2,07 19,33 Hürriyet Gzt. 0,80 -15,79 -40,30 ICBC Turkey Bank 6,30 0,80 38,16 İdealist GMYO 1,66 0,61 -18,63 İhlas Ev Aletleri 0,31 -6,06 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,23 -5,38 -37,24 İhlas Gazetecilik 0,70 -4,11 -40,68 İhlas Holding 0,30 -9,09 -43,40 İhlas Yayın Holding 0,31 -6,06 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,41 -8,61 -47,06 Info Yatırım 1,01 -4,72 -14,41 İntema 22,70 -8,62 -6,74 İpek Doğal Enerji 4,55 -7,33 -15,27 İskenderun Demir Çelik 7,48 -10,42 53,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

