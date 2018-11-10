FİNANS

Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,05 52,17 -18,60 ABD Dolar BYF 528,40 0,38 43,35 Acıpayam Selüloz 3,82 31,27 47,45 Adana Çimento (A) 5,51 -0,72 2,88 Adana Çimento (B) 3,84 -3,52 2,23 Adana Çimento (C) 1,39 -2,11 77,21 Adel Kalemcilik 11,74 -2,33 -24,38 Adese Alışveriş Ticaret 12,76 58,51 541,21 Afyon Çimento 4,49 -3,44 -42,29 Ak Enerji 0,58 -4,92 -36,26 Akbank 7,23 1,97 -23,44 Akçansa 7,55 -0,79 -26,25 Akdenız Güvenlık Hız. 2,41 -4,37 -54,56 Akfen GMYO 1,35 -16,67 -43,98 Akın Tekstil 8,17 1,36 -42,10 Akiş GMYO 2,48 8,30 -11,17 Akmerkez GMYO 16,28 -1,33 -12,70 Aksa 8,82 -4,44 -26,40 Aksa Enerji 3,24 -14,96 -21,55 Aksigorta 3,67 3,38 21,01 Aksu Enerji 9,51 12,41 79,45 Alarko Carrıer 41,80 6,20 -27,33 Alarko GMYO 55,05 -0,81 11,89 Alarko Holding 2,01 -1,47 -42,70 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.157,50 0,09 4,73 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.092,70 0,09 4,93 Albaraka PY One Tower GMYF 1.106,50 0,09 4,84 Albaraka Türk 1,32 -0,75 -12,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,74 -0,35 -28,07 Alkim Kağıt 5,07 4,97 9,37 Alkim Kimya 24,42 -3,25 3,00 Altınyağ 0,59 -3,28 -50,67 Altınyunus Çeşme 3,82 -5,68 -24,36 Anadolu Cam 3,11 0,97 21,82 Anadolu Efes 20,12 -0,89 -15,50 Anadolu Grubu Holding 12,50 5,57 -47,01 Anadolu Hayat Emek. 5,85 -1,68 -25,16 Anadolu Isuzu 7,09 -2,34 -22,09 Anadolu Sigorta 4,48 0,00 48,78 Anel Elektrik 1,89 4,42 -49,87 Anel Telekom 0,38 0,00 -24,00 Arçelik 16,20 2,53 -22,01 Arena Bilgisayar 3,20 2,89 -24,35 Armada Bilgisayar 9,25 -9,49 36,43 Arsan Tekstil 1,61 -0,62 -8,00 Artı Yatırım Holding 1,14 22,58 21,28 Aselsan 27,72 1,99 -12,64 Aslan Çimento 27,58 -3,02 -26,61 Ata GMYO 3,95 -1,25 -17,54 Atakule GMYO 1,57 -5,99 -23,41 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78 Atlas Yat. Ort. 0,95 -5,00 -3,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,57 -1,28 -34,64 Avrasya GMYO 1,00 -2,91 -36,71 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -4,92 -30,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.211,30 0,39 Avrupa Yatırım Holding 1,98 -3,41 62,30 Ayen Enerji 2,65 -6,03 -45,13 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,54 1,32 -6,00 Aygaz 11,74 -3,93 -19,01 Bagfaş 5,19 -2,44 -50,57 Bak Ambalaj 4,52 -7,38 -7,15 Balatacılar Balatacılık 0,41 -10,87 -26,79 Bantaş Ambalaj 1,41 -6,62 -65,53 Banvit 12,25 -1,76 -42,81 Baştaş Başkent Çimento 1,99 -1,00 -15,92 Batı Çimento 2,29 1,33 -47,85 Batısöke Çimento 0,89 1,14 -46,37 Bera Holding 1,63 -0,61 -47,42 Berkosan Yalıtım 1,48 0,68 -33,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 -4,52 -58,68 Beyaz Filo 4,27 -1,84 -87,30 Bilici Yatırım 1,33 -4,32 -13,10 Bim Mağazalar 77,00 -2,77 1,26 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,34 -5,56 -17,07 Birlik Mensucat 0,78 1,30 -44,68 Bizim Mağazaları 6,90 -0,43 -10,39 Bizim Portföy Altın BYF 193,70 -1,82 31,68 Bolu Çimento 3,73 -1,58 -21,80 Bomonti Elektrik 0,47 2,17 -56,48 Borusan Mannesmann 8,58 0,94 -22,31 Borusan Yat. Paz. 38,78 1,89 -10,12 Bosch Fren Sistemleri 160,00 -3,79 -12,65 Bossa 5,62 -2,60 38,77 Boyner Perakende Yat. 4,92 7,66 -46,41 Brisa 6,22 0,65 -14,44 Burçelik 2,90 0,35 -24,68 Burçelik Vana 1,54 4,76 -12,00 Bursa Çimento 4,90 -0,20 -3,23 Carrefoursa 3,04 -3,49 -45,52 Coca Cola İçecek 28,76 2,06 -14,13 Cosmos Yat. Holding 0,90 1,12 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,26 6,78 13,03 Çelebi 52,00 -4,15 52,62 Çelik Halat 5,26 -1,31 40,65 Çemaş Döküm 2,88 -3,68 55,68 Çemtaş 6,82 0,44 68,86 Çimbeton 28,30 -3,54 -23,35 Çimentaş 7,24 -6,70 -37,53 Çimsa 7,69 -0,13 -41,72 Çuhadaroğlu Metal 1,74 -3,87 -40,61 Dagi Giyim 1,29 3,20 -43,17 Dagi Yatırım Holding 1,01 3,06 -29,37 Dardanel 1,26 17,76 -35,38 Datagate Bilgisayar 4,55 -3,60 -53,19 Demirören Gazetecilik 8,78 0,57 234,47 Demısaş Döküm 3,40 9,32 144,87 Denge Holding 1,23 9,82 -34,99 Deniz GMYO 3,08 -13,73 14,07 Denizbank 4,97 9,96 35,42 Denizli Cam 9,91 -1,10 -16,51 Derimod 9,39 2,62 25,03 Desa Deri 1,01 1,00 0,00 Despec Bilgisayar 3,71 6,00 3,34 Deva Holding 3,50 -7,41 -20,09 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 -2,47 -32,48 Ditaş Doğan 5,77 0,87 -3,77 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,34 -1,49 -18,06 DO-CO 495,20 -3,28 139,65 Doğan Burda 2,95 10,90 -11,14 Doğan Holding 1,14 2,70 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 0,00 -75,82 Doğusan 2,39 0,00 63,70 Doğuş GMYO 1,88 -15,32 -41,98 Doğuş Otomotiv 4,61 -1,71 -38,85 Döktaş Dökümcülük 11,05 6,05 0,45 Duran Doğan Basım 3,39 13,00 -10,08 Dyo Boya 2,87 -2,05 -62,29 Eczacıbaşı İlaç 2,93 -4,25 -29,91 Eczacıbaşı Yatırım 6,91 -0,72 -31,11 Edip Gayrimenkul 0,53 -5,36 -55,08 Ege Endüstri 387,90 1,68 29,33 Ege Gübre 21,04 -0,85 -17,56 Ege Profil 8,89 0,34 -9,55 Ege Seramik 3,44 -2,82 -21,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 18,18 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 4,22 2,93 -9,83 Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35 Emek Elektrik 0,91 0,00 -42,25 Eminiş Ambalaj 1,38 6,98 -70,26 Emlak Konut GMYO 1,67 -4,02 -35,71 Enerjisa Enerji 4,84 -1,63 Enka İnşaat 4,66 -0,21 -14,05 Erbosan 63,75 0,87 -19,62 Ereğli Demir Çelik 9,10 -2,88 -2,57 Ersu Gıda 0,89 4,71 -32,06 Escort Teknoloji 0,68 -1,45 -46,03 Etiler Gıda 2,39 0,84 -49,04 Euro Kapital Yat. Ort. 0,61 -3,17 -44,39 Euro Trend Yat. Ort. 0,55 0,00 -41,02 Euro Yat. Ort. 0,57 1,79 -31,58 Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51 Fenerbahçe Futbol 7,34 4,71 -55,00 Finans Por. Banka HY BYF 12,00 0,08 -32,43 Finans Por. BIST30 HY BYF 47,87 -1,16 -16,34 Finans Portföy Altın BYF 19,22 -1,49 32,55 Finans Portföy Gümüş BYF 16,48 -3,96 19,51 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,20 -7,25 -76,83 F-M İzmit Piston 17,30 -5,26 38,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,54 -2,21 -28,05 Ford Otosan 56,65 -8,56 -2,40 Formet Çelik Kapı 4,51 7,64 Frigo Pak Gıda 1,04 4,00 9,47 FTSE İst. Bono FBIST BYF 256,30 2,93 -4,54 Galatasaray Sportif 1,22 -5,43 -41,84 Garanti Bankası 7,82 1,30 -23,90 Garanti Faktoring 1,85 -2,12 -43,25 Garanti Yat. Ort. 0,59 -1,96 -15,89 Gedik Y. Men. Değ. 3,50 -16,86 38,89 Gedik Yatırım Holding 2,71 -14,24 96,38 Gediz Ambalaj 4,86 -1,42 34,44 Gentaş 2,18 -10,66 45,32 Gersan Elektrik 3,27 -0,61 -30,57 Global Men. Değ. 0,43 -2,27 -4,44 Global Yat. Holding 2,65 0,76 -26,59 Good-Year 3,32 -2,06 -20,16 Göltaş Çimento 30,40 -3,12 -52,70 Gözde Girişim 2,36 0,00 -58,30 GSD Denizcilik 1,06 0,95 -21,48 GSD Holding 0,74 2,78 2,78 Gübre Fabrik. 2,82 -1,74 -33,33 Güler Yat. Holding 1,45 11,54 25,00 Güneş Sigorta 1,39 -2,80 -15,76 Halk GMYO 0,64 -1,54 -29,88 Halk Sigorta 1,75 130,26 31,41 Hatay Tekstil 3,63 1,40 -26,96 Hedef Girişim 1,03 -3,74 -48,16 Hektaş 9,24 -0,54 32,00 HUB Girişim 2,05 0,00 72,27 Hürriyet Gzt. 0,85 7,59 -36,57 ICBC Turkey Bank 6,99 7,54 53,29 İdealist GMYO 1,61 -1,83 -21,08 İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,23 -2,38 -37,24 İhlas Gazetecilik 0,68 0,00 -42,37 İhlas Holding 0,29 -3,33 -45,28 İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,48 -6,32 -46,38 Info Yatırım 1,01 2,02 -14,41 İntema 20,20 -9,09 -17,01 İpek Doğal Enerji 4,78 4,14 -10,99 İskenderun Demir Çelik 6,83 -2,84 40,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Hisarciklıoğlu: Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık bizHisarciklıoğlu: Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz
Bursa'da 13 kırsal kalkınma projesine 9,4 milyon lira hibe desteğiBursa'da 13 kırsal kalkınma projesine 9,4 milyon lira hibe desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (8)

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

TOKİ'den dar gelirliye konut müjdesi

TOKİ'den dar gelirliye konut müjdesi

Saray Halı konkordato istedi!

Saray Halı konkordato istedi!

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin: Çin ve ABD orduları karşılıklı güveni arttırması gerekiyor

Çin: Çin ve ABD orduları karşılıklı güveni arttırması gerekiyor

Tekfen'den Darüşşafaka'ya spordan sonra eğitimde de destek

Tekfen'den Darüşşafaka'ya spordan sonra eğitimde de destek

Hisarciklıoğlu: Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz

Hisarciklıoğlu: Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz

Bursa'da 13 kırsal kalkınma projesine 9,4 milyon lira hibe desteği

Bursa'da 13 kırsal kalkınma projesine 9,4 milyon lira hibe desteği

“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”

“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”

MOBİSAD: Telefon harçlarının 500 liraya çıkarılması olumlu

MOBİSAD: Telefon harçlarının 500 liraya çıkarılması olumlu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.