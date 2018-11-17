Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,48 40,95 14,73 ABD Dolar BYF 516,00 -2,35 39,99 Acıpayam Selüloz 3,62 -5,24 39,73 Adana Çimento (A) 5,55 0,73 3,62 Adana Çimento (B) 3,89 1,30 3,56 Adana Çimento (C) 1,39 0,00 77,21 Adel Kalemcilik 11,76 0,17 -24,25 Adese Alışveriş Ticaret 8,38 -34,33 321,11 Afyon Çimento 4,63 3,12 -40,49 Ak Enerji 0,57 -1,72 -37,36 Akbank 7,36 1,80 -22,07 Akçansa 7,20 -4,64 -29,67 Akdenız Güvenlık Hız. 2,34 -2,90 -55,88 Akfen GMYO 1,44 6,67 -40,25 Akın Tekstil 8,38 2,57 -40,61 Akiş GMYO 2,53 2,02 -9,38 Akmerkez GMYO 16,60 1,97 -10,98 Aksa 8,60 -2,49 -28,24 Aksa Enerji 3,04 -6,17 -26,39 Aksigorta 3,73 1,63 22,99 Aksu Enerji 9,04 -4,94 70,58 Alarko Carrıer 39,32 -5,93 -31,64 Alarko GMYO 50,85 -7,63 3,35 Alarko Holding 1,93 -3,98 -44,98 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.158,50 0,09 4,82 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.093,70 0,09 5,02 Albaraka PY One Tower GMYF 1.107,50 0,09 4,94 Albaraka Türk 1,33 0,76 -11,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,52 -3,83 -30,83 Alkim Kağıt 4,82 -4,93 3,97 Alkim Kimya 24,56 0,57 3,59 Altınyağ 0,64 8,47 -46,49 Altınyunus Çeşme 3,94 3,14 -21,98 Anadolu Cam 2,93 -5,79 14,77 Anadolu Efes 20,56 2,19 -13,65 Anadolu Grubu Holding 12,85 2,80 -45,53 Anadolu Hayat Emek. 5,80 -0,85 -25,80 Anadolu Isuzu 6,92 -2,40 -23,96 Anadolu Sigorta 4,48 0,00 48,78 Anel Elektrik 1,79 -5,29 -52,52 Anel Telekom 0,35 -7,89 -30,00 Arçelik 15,90 -1,85 -23,45 Arena Bilgisayar 3,89 21,56 -8,04 Armada Bilgisayar 9,49 2,59 39,97 Arsan Tekstil 1,56 -3,11 -10,86 Artı Yatırım Holding 1,14 0,00 21,28 Aselsan 27,22 -1,80 -14,21 Aslan Çimento 28,20 2,25 -24,96 Ata GMYO 3,85 -2,53 -19,62 Atakule GMYO 1,53 -2,55 -25,37 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78 Atlas Yat. Ort. 0,98 3,16 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,57 0,00 -34,64 Avrasya GMYO 1,13 13,00 -28,48 Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 4,31 -27,98 Avrasya Stratejik GMYF 1.215,90 0,38 Avrupa Yatırım Holding 1,92 -3,03 57,38 Ayen Enerji 2,64 -0,38 -45,34 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,54 0,00 -6,00 Aygaz 11,52 -1,87 -20,53 Bagfaş 5,22 0,58 -50,29 Bak Ambalaj 4,55 0,66 -6,54 Balatacılar Balatacılık 0,37 -9,76 -33,93 Bantaş Ambalaj 1,59 12,77 -61,12 Banvit 12,18 -0,57 -43,14 Baştaş Başkent Çimento 2,08 4,52 -12,12 Batı Çimento 2,51 9,61 -42,84 Batısöke Çimento 0,96 7,87 -42,15 Bera Holding 1,67 2,45 -46,13 Berkosan Yalıtım 1,55 4,73 -30,49 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 -4,73 -60,64 Beyaz Filo 3,66 -14,29 -89,11 Bilici Yatırım 1,40 5,26 -8,53 Bim Mağazalar 83,00 7,79 9,15 Bimeks 0,06 -14,29 -78,57 Birko Mensucat 0,34 0,00 -17,07 Birlik Mensucat 0,83 6,41 -41,13 Bizim Mağazaları 7,34 6,38 -4,68 Bizim Portföy Altın BYF 193,20 -0,26 31,34 Bolu Çimento 3,62 -2,95 -24,11 Bomonti Elektrik 0,44 -6,38 -59,26 Borusan Mannesmann 8,01 -6,64 -27,47 Borusan Yat. Paz. 37,68 -2,84 -12,67 Bosch Fren Sistemleri 172,00 7,50 -6,10 Bossa 5,55 -1,25 37,04 Boyner Perakende Yat. 6,70 36,18 -27,02 Brisa 6,15 -1,13 -15,41 Burçelik 3,09 6,55 -19,74 Burçelik Vana 1,57 1,95 -10,29 Bursa Çimento 4,83 -1,43 -4,61 Carrefoursa 4,40 44,74 -21,15 Coca Cola İçecek 28,28 -1,67 -15,56 Cosmos Yat. Holding 0,88 -2,22 -24,79 Credıtwest Faktorıng 1,26 0,00 13,03 Çelebi 51,70 -0,58 51,74 Çelik Halat 5,40 2,66 44,40 Çemaş Döküm 2,10 -27,08 13,51 Çemtaş 6,72 -1,47 66,39 Çimbeton 28,32 0,07 -23,29 Çimentaş 7,21 -0,41 -37,79 Çimsa 7,67 -0,26 -41,87 Çuhadaroğlu Metal 2,10 20,69 -28,33 Dagi Giyim 1,33 3,10 -41,41 Dagi Yatırım Holding 0,96 -4,95 -32,87 Dardanel 1,15 -8,73 -41,03 Datagate Bilgisayar 4,31 -5,27 -55,66 Demirören Gazetecilik 8,75 -0,34 233,33 Demısaş Döküm 3,10 -8,82 123,26 Denge Holding 1,38 12,20 -27,06 Deniz GMYO 2,69 -12,66 -0,37 Denizbank 4,82 -3,02 31,34 Denizli Cam 10,00 0,91 -15,75 Derimod 9,19 -2,13 22,37 Desa Deri 1,42 40,59 40,59 Despec Bilgisayar 3,52 -5,12 -1,95 Deva Holding 3,41 -2,57 -22,15 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -2,53 -34,19 Ditaş Doğan 5,79 0,35 -3,44 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,80 1,42 -16,90 DO-CO 477,00 -3,68 130,85 Doğan Burda 4,11 39,32 23,80 Doğan Holding 1,20 5,26 37,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,89 1,14 -75,55 Doğusan 2,34 -2,09 60,27 Doğuş GMYO 1,95 3,72 -39,81 Doğuş Otomotiv 4,42 -4,12 -41,37 Döktaş Dökümcülük 10,45 -5,43 -5,00 Duran Doğan Basım 4,09 20,65 8,49 Dyo Boya 2,87 0,00 -62,29 Eczacıbaşı İlaç 2,99 2,05 -28,47 Eczacıbaşı Yatırım 7,10 2,75 -29,21 Edip Gayrimenkul 0,53 0,00 -55,08 Ege Endüstri 384,50 -0,88 28,20 Ege Gübre 21,36 1,52 -16,30 Ege Profil 9,02 3,20 -6,65 Ege Seramik 3,57 3,78 -18,33 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 -7,69 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,85 -8,77 -17,74 Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35 Emek Elektrik 0,93 2,20 -40,98 Eminiş Ambalaj 1,21 -12,32 -73,92 Emlak Konut GMYO 1,68 0,60 -35,32 Enerjisa Enerji 4,82 -0,41 Enka İnşaat 4,76 2,15 -12,21 Erbosan 65,00 1,96 -18,05 Ereğli Demir Çelik 8,85 -2,75 -5,24 Ersu Gıda 0,88 -1,12 -32,82 Escort Teknoloji 0,67 -1,47 -46,83 Etiler Gıda 2,14 -10,46 -54,37 Euro Kapital Yat. Ort. 0,62 1,64 -43,48 Euro Trend Yat. Ort. 0,53 -3,64 -43,17 Euro Yat. Ort. 0,56 -1,75 -32,78 Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51 Fenerbahçe Futbol 7,03 -4,22 -56,90 Finans Por. Banka HY BYF 12,06 0,50 -32,09 Finans Por. BIST30 HY BYF 48,43 1,17 -15,36 Finans Portföy Altın BYF 18,95 -1,40 30,69 Finans Portföy Gümüş BYF 16,33 -0,91 18,42 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 -10,63 -79,29 F-M İzmit Piston 17,62 1,85 40,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,40 -3,95 -30,89 Ford Otosan 54,10 -4,50 -6,80 Formet Çelik Kapı 1,24 -3,77 Frigo Pak Gıda 1,05 0,96 10,53 FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,60 2,46 -2,20 Galatasaray Sportif 1,23 0,82 -41,36 Garanti Bankası 7,94 1,53 -22,74 Garanti Faktoring 2,01 8,65 -38,34 Garanti Yat. Ort. 0,59 0,00 -15,89 Gedik Y. Men. Değ. 3,16 -9,71 25,40 Gedik Yatırım Holding 2,34 -13,65 69,57 Gediz Ambalaj 4,57 -5,97 26,42 Gentaş 2,19 0,46 45,99 Gersan Elektrik 3,29 0,61 -30,15 Global Men. Değ. 0,41 -4,65 -8,89 Global Yat. Holding 2,52 -4,91 -30,19 Good-Year 3,44 3,61 -17,27 Göltaş Çimento 36,54 20,20 -43,15 Gözde Girişim 2,68 13,56 -52,65 GSD Denizcilik 1,09 2,83 -19,26 GSD Holding 0,75 1,35 4,17 Gübre Fabrik. 2,87 1,77 -32,15 Güler Yat. Holding 1,25 -13,79 7,76 Güneş Sigorta 1,53 10,07 -7,27 Halk GMYO 0,65 1,56 -28,79 Halk Sigorta 1,24 -29,14 -6,88 Hatay Tekstil 3,81 4,96 -23,34 Hedef Girişim 1,10 6,80 -44,63 Hektaş 9,26 0,22 32,29 HUB Girişim 1,99 -2,93 67,23 Hürriyet Gzt. 0,89 4,71 -33,58 ICBC Turkey Bank 7,56 8,15 65,79 İdealist Danışmanlık 9,73 -10,73 62,17 İdealist GMYO 1,63 1,24 -20,10 İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,30 5,69 -33,67 İhlas Gazetecilik 0,69 1,47 -41,53 İhlas Holding 0,31 6,90 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,25 -4,20 -48,63 Info Yatırım 1,00 -0,99 -15,25 İntema 19,71 -2,43 -19,02 İpek Doğal Enerji 5,21 9,00 -2,98 İskenderun Demir Çelik 6,74 -1,32 38,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

