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Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 24.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,54 71,62 96,90 ABD Dolar BYF 510,90 -0,99 38,61 Acıpayam Selüloz 3,43 -5,25 32,40 Adana Çimento (A) 5,70 2,70 6,42 Adana Çimento (B) 3,92 0,77 4,36 Adana Çimento (C) 1,38 -0,72 75,94 Adel Kalemcilik 11,61 -1,28 -25,22 Adese Alışveriş Ticaret 7,90 -5,73 296,98 Afyon Çimento 4,60 -0,65 -40,87 Ak Enerji 0,62 8,77 -31,87 Akbank 7,42 0,82 -21,43 Akçansa 6,82 -5,28 -33,38 Akdenız Güvenlık Hız. 2,29 -2,14 -56,83 Akfen GMYO 1,54 6,94 -36,10 Akın Tekstil 8,15 -2,74 -42,24 Akiş GMYO 2,53 0,00 -9,38 Akmerkez GMYO 16,75 0,90 -10,18 Aksa 8,55 -0,58 -28,66 Aksa Enerji 2,97 -2,30 -28,09 Aksigorta 3,69 -1,07 21,67 Aksu Enerji 9,11 0,77 71,90 Alarko Carrıer 41,70 6,05 -27,51 Alarko GMYO 47,96 -5,68 -2,52 Alarko Holding 2,08 7,77 -40,70 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.159,50 0,09 4,91 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.094,70 0,09 5,12 Albaraka PY One Tower GMYF 1.108,50 0,09 5,03 Albaraka Türk 1,31 -1,50 -12,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,35 -3,08 -32,96 Alkim Kağıt 4,49 -6,85 -3,14 Alkim Kimya 24,90 1,38 5,02 Altınyağ 0,82 28,12 -31,45 Altınyunus Çeşme 3,96 0,51 -21,58 Anadolu Cam 2,79 -4,78 9,29 Anadolu Efes 20,44 -0,58 -14,15 Anadolu Grubu Holding 12,29 -4,36 -47,90 Anadolu Hayat Emek. 5,78 -0,34 -26,06 Anadolu Isuzu 6,98 0,87 -23,30 Anadolu Sigorta 4,46 -0,45 48,11 Anel Elektrik 1,82 1,68 -51,72 Anel Telekom 0,36 2,86 -28,00 Arçelik 15,19 -4,47 -26,87 Arena Bilgisayar 4,07 4,63 -3,78 Armada Bilgisayar 10,17 7,17 50,00 Arsan Tekstil 1,55 -0,64 -11,43 Artı Yatırım Holding 1,08 -5,26 14,89 Aselsan 26,20 -3,75 -17,43 Aslan Çimento 28,16 -0,14 -25,07 Ata GMYO 3,85 0,00 -19,62 Atakule GMYO 1,58 3,27 -22,93 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,29 -3,33 -40,82 Atlas Yat. Ort. 0,99 1,02 1,02 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,35 -1,90 -35,89 Avrasya GMYO 1,00 -11,50 -36,71 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -1,65 -29,17 Avrasya Stratejik GMYF 1.220,60 0,39 Avrupa Yatırım Holding 1,73 -9,90 41,80 Ayen Enerji 2,71 2,65 -43,89 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,69 9,74 3,15 Aygaz 11,73 1,82 -19,08 Bagfaş 5,03 -3,64 -52,10 Bak Ambalaj 4,64 1,98 -4,69 Balatacılar Balatacılık 0,38 2,70 -32,14 Bantaş Ambalaj 1,57 -1,26 -61,61 Banvit 12,03 -1,23 -43,84 Baştaş Başkent Çimento 2,07 -0,48 -12,54 Batı Çimento 2,70 7,57 -38,51 Batısöke Çimento 0,98 2,08 -40,94 Bera Holding 1,63 -2,40 -47,42 Berkosan Yalıtım 1,63 5,16 -26,91 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 0,00 -60,64 Beyaz Filo 3,57 -2,46 -89,38 Bilici Yatırım 1,43 2,14 -6,57 Bim Mağazalar 82,50 -0,60 8,49 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,33 -2,94 -19,51 Birlik Mensucat 0,83 0,00 -41,13 Bizim Mağazaları 7,02 -4,36 -8,83 Bizim Portföy Altın BYF 190,40 -1,45 29,44 Bolu Çimento 3,52 -2,76 -26,21 Bomonti Elektrik 0,46 4,55 -57,41 Borusan Mannesmann 7,80 -2,62 -29,37 Borusan Yat. Paz. 37,58 -0,27 -12,91 Bosch Fren Sistemleri 171,70 -0,17 -6,27 Bossa 5,79 4,32 42,96 Boyner Perakende Yat. 6,99 4,33 -23,86 Brisa 6,09 -0,98 -16,23 Burçelik 3,02 -2,27 -21,56 Burçelik Vana 1,58 0,64 -9,71 Bursa Çimento 4,75 -1,66 -6,19 Carrefoursa 3,83 -12,95 -31,36 Coca Cola İçecek 27,50 -2,76 -17,89 Cosmos Yat. Holding 0,86 -2,27 -26,50 Credıtwest Faktorıng 1,50 19,05 34,56 Çelebi 52,20 0,97 53,21 Çelik Halat 5,37 -0,56 43,59 Çemaş Döküm 1,99 -5,24 7,57 Çemtaş 6,47 -3,72 60,20 Çimbeton 28,42 0,35 -23,02 Çimentaş 7,33 1,66 -36,76 Çimsa 7,31 -4,69 -44,60 Çuhadaroğlu Metal 1,89 -10,00 -35,49 Dagi Giyim 1,46 9,77 -35,68 Dagi Yatırım Holding 0,97 1,04 -32,17 Dardanel 1,09 -5,22 -44,10 Datagate Bilgisayar 4,33 0,46 -55,46 Demirören Gazetecilik 8,77 0,23 234,09 Demısaş Döküm 2,97 -4,19 113,90 Denge Holding 1,49 7,97 -21,25 Deniz GMYO 2,68 -0,37 -0,74 Denizbank 5,12 6,22 39,51 Denizli Cam 10,00 0,00 -15,75 Derimod 9,57 4,13 27,43 Desa Deri 1,50 5,63 48,51 Despec Bilgisayar 3,38 -3,98 -5,85 Deva Holding 3,53 3,52 -19,41 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -2,60 -35,90 Ditaş Doğan 5,70 -1,55 -4,94 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,49 -0,95 -17,68 DO-CO 458,70 -3,84 121,99 Doğan Burda 3,86 -6,08 16,27 Doğan Holding 1,14 -5,00 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 24,72 -69,51 Doğusan 2,35 0,43 60,96 Doğuş GMYO 1,94 -0,51 -40,12 Doğuş Otomotiv 4,37 -1,13 -42,03 Döktaş Dökümcülük 8,69 -16,84 -21,00 Duran Doğan Basım 3,94 -3,67 4,51 Dyo Boya 3,04 5,92 -60,05 Eczacıbaşı İlaç 2,92 -2,34 -30,15 Eczacıbaşı Yatırım 7,20 1,41 -28,21 Edip Gayrimenkul 0,56 5,66 -52,54 Ege Endüstri 361,90 -5,88 20,66 Ege Gübre 20,82 -2,53 -18,42 Ege Profil 9,07 0,55 -6,14 Ege Seramik 3,41 -4,48 -21,99 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -84,06 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,69 -4,16 -21,15 Ekiz Kimya 0,33 -2,94 -42,11 Emek Elektrik 0,98 5,38 -37,81 Eminiş Ambalaj 1,20 -0,83 -74,14 Emlak Konut GMYO 1,66 -1,19 -36,09 Enerjisa Enerji 4,85 0,62 Enka İnşaat 4,64 -2,52 -14,42 Erbosan 63,30 -2,62 -20,19 Ereğli Demir Çelik 8,14 -8,02 -12,84 Ersu Gıda 0,91 3,41 -30,53 Escort Teknoloji 0,67 0,00 -46,83 Etiler Gıda 2,19 2,34 -53,30 Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 25,81 -28,90 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 13,21 -35,66 Euro Yat. Ort. 0,58 3,57 -30,38 Euro Yatırım Holding 0,47 9,30 -22,95 Fenerbahçe Futbol 6,82 -2,99 -58,19 Finans Por. Banka HY BYF 12,14 0,66 -31,64 Finans Por. BIST30 HY BYF 48,07 -0,74 -15,99 Finans Portföy Altın BYF 18,72 -1,21 29,10 Finans Portföy Gümüş BYF 16,09 -1,47 16,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,08 7,69 -77,70 F-M İzmit Piston 17,21 -2,33 37,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,36 -1,18 -31,71 Ford Otosan 53,30 0,67 -6,17 Formet Çelik Kapı 1,16 -6,45 Frigo Pak Gıda 1,04 -0,95 9,47 FTSE İst. Bono FBIST BYF 260,00 -0,99 -3,17 Galatasaray Sportif 1,21 -1,63 -42,31 Garanti Bankası 8,07 1,64 -21,47 Garanti Faktoring 1,95 -2,99 -40,18 Garanti Yat. Ort. 0,60 1,69 -14,46 Gedik Y. Men. Değ. 3,21 1,58 27,38 Gedik Yatırım Holding 2,44 4,27 76,81 Gediz Ambalaj 4,48 -1,97 23,93 Gentaş 1,97 -10,05 31,32 Gersan Elektrik 3,24 -1,52 -31,21 Global Men. Değ. 0,43 4,88 -4,44 Global Yat. Holding 2,53 0,40 -29,92 Good-Year 3,39 -1,45 -18,47 Göltaş Çimento 35,72 -2,24 -44,43 Gözde Girişim 2,78 3,73 -50,88 GSD Denizcilik 1,11 1,83 -17,78 GSD Holding 0,71 -5,33 -1,39 Gübre Fabrik. 2,83 -1,39 -33,10 Güler Yat. Holding 1,29 3,20 11,21 Güneş Sigorta 1,53 0,00 -7,27 Halk GMYO 0,67 3,08 -26,60 Halk Sigorta 1,19 -4,03 -10,64 Hatay Tekstil 4,05 6,30 -18,51 Hedef Girişim 1,19 8,18 -40,10 Hektaş 9,00 -2,81 28,57 HUB Girişim 1,92 -3,52 61,34 Hürriyet Gzt. 0,91 2,25 -32,09 ICBC Turkey Bank 9,25 22,35 102,85 İdealist Danışmanlık 13,46 38,34 124,33 İdealist GMYO 1,74 6,75 -14,71 İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,27 -2,31 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,69 0,00 -41,53 İhlas Holding 0,31 0,00 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,30 -3,23 -41,18 İndeks Bilgisayar 5,30 0,95 -48,14 Info Yatırım 0,99 -1,00 -16,10 İntema 19,30 -2,08 -20,71 İpek Doğal Enerji 6,08 16,70 13,22 İskenderun Demir Çelik 6,32 -6,23 29,55(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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