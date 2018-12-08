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Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 11:19 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,09 0,65 139,53 ABD Dolar BYF 510,10 1,31 38,39 Acıpayam Selüloz 3,36 -0,59 29,70 Adana Çimento (A) 6,11 3,38 14,08 Adana Çimento (B) 4,13 2,48 9,95 Adana Çimento (C) 1,38 -2,13 75,94 Adel Kalemcilik 11,82 -0,42 -23,87 Adese Alışveriş Ticaret 4,00 -55,56 101,01 Afyon Çimento 4,97 1,84 -36,12 Ak Enerji 0,65 0,00 -28,57 Akbank 6,89 -10,05 -27,04 Akçansa 7,15 7,36 -30,15 Akdenız Güvenlık Hız. 2,35 -0,42 -55,70 Akfen GMYO 1,48 -1,33 -38,59 Akın Tekstil 8,69 2,36 -38,41 Akiş GMYO 2,63 2,73 -5,80 Akmerkez GMYO 17,10 0,59 -8,30 Aksa 8,11 -2,41 -32,33 Aksa Enerji 3,00 -2,91 -27,36 Aksigorta 3,54 -3,28 16,72 Aksu Enerji 8,76 -3,74 65,30 Alarko Carrıer 40,18 -1,62 -30,15 Alarko GMYO 48,36 0,04 -1,71 Alarko Holding 2,17 1,40 -38,14 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.161,50 0,09 5,09 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.096,70 0,09 5,31 Albaraka PY One Tower GMYF 1.110,50 0,09 5,22 Albaraka Türk 1,30 3,17 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,55 1,65 -30,45 Alkim Kağıt 4,56 0,66 -1,63 Alkim Kimya 24,50 -1,37 3,33 Altınyağ 0,80 1,27 -33,12 Altınyunus Çeşme 4,20 0,00 -16,83 Anadolu Cam 2,75 -1,79 7,72 Anadolu Efes 21,10 -0,19 -11,38 Anadolu Grubu Holding 11,98 -10,46 -49,22 Anadolu Hayat Emek. 6,09 -1,30 -22,09 Anadolu Isuzu 7,06 -2,89 -22,42 Anadolu Sigorta 4,38 -0,68 45,46 Anel Elektrik 1,71 -2,84 -51,40 Arçelik 15,47 -1,09 -25,52 Arena Bilgisayar 3,80 -3,80 -10,17 Armada Bilgisayar 9,51 -1,35 40,27 Arsan Tekstil 1,62 -0,61 -7,43 Artı Yatırım Holding 1,02 -5,56 8,51 Aselsan 26,58 -0,45 -16,23 Aslan Çimento 29,02 0,55 -22,78 Ata GMYO 3,90 1,04 -18,58 Atakule GMYO 1,55 -0,64 -24,39 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,23 -8,00 -53,06 Atlas Yat. Ort. 1,34 34,00 36,73 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,58 4,31 -28,94 Avrasya GMYO 0,96 -1,03 -39,24 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 1,75 -30,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.230,00 0,38 Avrupa Yatırım Holding 2,04 17,24 67,21 Ayen Enerji 2,71 -5,57 -43,89 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,58 -9,71 -3,56 Aygaz 11,80 0,77 -18,60 Bagfaş 5,27 -0,57 -49,81 Bak Ambalaj 4,41 -0,23 -9,41 Balatacılar Balatacılık 0,30 -21,05 -46,43 Bantaş Ambalaj 1,60 0,00 -60,88 Banvit 11,65 -1,52 -45,61 Baştaş Başkent Çimento 1,98 -4,81 -16,34 Batı Çimento 2,68 0,75 -38,97 Batısöke Çimento 1,16 3,57 -30,10 Bera Holding 2,11 21,26 -31,94 Berkosan Yalıtım 1,79 -1,10 -19,73 Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 -3,98 -58,68 Beyaz Filo 3,35 -5,10 -90,03 Bilici Yatırım 1,41 -2,76 -4,81 Bim Mağazalar 83,85 -0,77 10,27 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,32 -3,03 -21,95 Birlik Mensucat 0,91 2,25 -35,46 Bizim Mağazaları 6,61 -5,71 -14,16 Bizim Portföy Altın BYF 192,40 3,05 30,80 Bolu Çimento 3,61 -1,63 -24,32 Bomonti Elektrik 0,56 16,67 -48,15 Borusan Mannesmann 8,00 -0,12 -27,56 Borusan Yat. Paz. 37,66 -0,11 -12,72 Bosch Fren Sistemleri 178,10 1,31 -2,77 Bossa 5,83 -4,27 43,95 Boyner Perakende Yat. 3,55 5,43 -19,03 Brisa 6,23 -0,32 -14,31 Burçelik 3,20 1,27 -16,88 Burçelik Vana 1,67 -0,60 -4,57 Bursa Çimento 4,69 -0,42 -7,38 Carrefoursa 3,81 -2,81 -31,72 Coca Cola İçecek 31,04 6,23 -7,32 Cosmos Yat. Holding 0,95 5,56 -18,80 Credıtwest Faktorıng 1,31 0,00 17,51 Çelebi 52,05 -0,29 52,77 Çelik Halat 5,30 -3,28 41,72 Çemaş Döküm 1,19 -28,31 -35,68 Çemtaş 6,66 -3,76 64,90 Çimbeton 28,94 0,07 -21,61 Çimentaş 8,44 9,04 -27,18 Çimsa 7,48 2,75 -43,31 Çuhadaroğlu Metal 1,86 -1,59 -36,52 Dagi Giyim 1,37 -0,72 -39,65 Dagi Yatırım Holding 0,97 -1,02 -32,17 Dardanel 1,02 -3,77 -47,69 Datagate Bilgisayar 4,24 -2,53 -56,38 Demirören Gazetecilik 8,75 -0,11 233,33 Demısaş Döküm 2,82 -2,08 103,10 Denge Holding 1,37 -10,46 -27,59 Deniz GMYO 3,22 11,03 19,26 Denizbank 11,20 34,62 205,18 Denizli Cam 10,85 2,65 -8,59 Derimod 9,40 -0,53 25,17 Desa Deri 1,78 32,84 76,24 Despec Bilgisayar 3,41 -2,57 -5,01 Deva Holding 3,49 -0,29 -20,32 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 0,00 -36,75 Ditaş Doğan 5,63 -1,92 -6,11 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,55 -2,16 -17,53 DO-CO 517,00 -1,30 150,20 Doğan Burda 3,27 -11,14 -1,51 Doğan Holding 1,14 -0,87 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 2,54 -66,76 Doğusan 2,41 2,12 65,07 Doğuş GMYO 2,27 2,71 -29,94 Doğuş Otomotiv 4,52 -3,62 -40,04 Döktaş Dökümcülük 8,48 0,95 -22,91 Duran Doğan Basım 4,35 10,69 15,38 Dyo Boya 3,22 5,23 -57,69 Eczacıbaşı İlaç 2,96 -1,99 -29,19 Eczacıbaşı Yatırım 7,13 -2,06 -28,91 Edip Gayrimenkul 0,69 -1,43 -41,53 Ege Endüstri 366,50 -0,38 22,20 Ege Gübre 22,84 -1,72 -10,50 Ege Profil 8,95 -0,89 -7,38 Ege Seramik 3,41 -2,57 -21,99 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 8,33 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 3,41 -7,34 -27,14 Ekiz Kimya 0,32 -5,88 -43,86 Emek Elektrik 1,08 8,00 -31,46 Eminiş Ambalaj 1,19 0,00 -74,35 Emlak Konut GMYO 1,61 -0,62 -38,02 Enerjisa Enerji 5,17 3,82 Enka İnşaat 4,55 -2,99 -16,08 Erbosan 65,30 -0,76 -17,67 Ereğli Demir Çelik 7,83 3,16 -16,16 Ersu Gıda 0,93 0,00 -29,01 Escort Teknoloji 0,70 -1,41 -44,44 Etiler Gıda 2,22 -0,89 -52,67 Euro Kapital Yat. Ort. 0,80 12,68 -27,07 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 20,37 -30,30 Euro Yat. Ort. 0,59 7,27 -29,18 Euro Yatırım Holding 0,51 8,51 -16,39 Fenerbahçe Futbol 6,49 -4,42 -60,21 Finans Por. Banka HY BYF 12,04 -4,29 -32,21 Finans Por. BIST30 HY BYF 48,30 -1,61 -15,59 Finans Portföy Altın BYF 19,08 3,53 31,59 Finans Portföy Gümüş BYF 16,36 4,74 18,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 -1,29 -77,84 F-M İzmit Piston 18,16 2,48 44,94 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,25 -0,91 -33,94 Ford Otosan 51,55 -4,63 -9,25 Formet Çelik Kapı 1,17 0,00 Frigo Pak Gıda 2,08 41,50 118,95 FTSE İst. Bono FBIST BYF 260,20 -1,40 -3,09 Galatasaray Sportif 1,21 -0,82 -42,31 Garanti Bankası 7,97 -3,63 -22,44 Garanti Faktoring 2,03 3,05 -37,73 Garanti Yat. Ort. 0,66 10,00 -5,91 Gedik Y. Men. Değ. 3,45 10,58 36,90 Gedik Yatırım Holding 2,49 16,36 80,43 Gediz Ambalaj 4,46 1,59 23,37 Gentaş 2,03 0,00 35,32 Gersan Elektrik 3,36 -5,62 -28,66 Global Men. Değ. 0,46 4,55 2,22 Global Yat. Holding 2,81 2,93 -22,16 Good-Year 3,46 -0,57 -16,79 Göltaş Çimento 37,08 1,59 -42,31 Gözde Girişim 2,82 -5,05 -50,18 GSD Denizcilik 1,19 4,39 -11,85 GSD Holding 0,82 10,81 13,89 Gübre Fabrik. 2,98 3,11 -29,55 Güler Yat. Holding 1,05 0,00 -9,48 Güneş Sigorta 1,64 3,80 -0,61 Halk GMYO 0,71 2,90 -22,21 Halk Sigorta 1,19 -0,83 -10,64 Hatay Tekstil 4,10 -0,97 -17,51 Hedef Girişim 1,19 -2,46 -40,10 Hektaş 9,49 0,21 35,57 HUB Girişim 2,02 5,76 69,75 Hürriyet Gzt. 0,98 -2,97 -26,87 ICBC Turkey Bank 10,73 6,66 135,31 İdealist Danışmanlık 10,70 -1,83 78,33 İdealist GMYO 1,65 0,00 -19,12 İhlas Ev Aletleri 0,32 -3,03 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,30 0,00 -33,67 İhlas Gazetecilik 0,74 -1,33 -37,29 İhlas Holding 0,32 -3,03 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,31 -6,06 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,54 -1,77 -45,79 Info Yatırım 1,13 15,31 -4,24 İntema 20,24 -0,59 -16,84 İpek Doğal Enerji 6,00 -1,32 11,73 İskenderun Demir Çelik 6,08 0,33 24,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (8)

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