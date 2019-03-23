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Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,50 -1,32 -23,08 ABD Dolar BYF 554,00 5,02 8,12 Acıpayam Selüloz 4,09 4,07 25,46 Adana Çimento (A) 6,85 -0,87 13,22 Adana Çimento (B) 4,89 0,41 18,98 Adana Çimento (C) 1,25 -6,72 -11,35 Adel Kalemcilik 11,20 -4,68 1,82 Adese Alışveriş Ticaret 2,12 -4,50 -9,40 Afyon Çimento 4,61 -2,54 0,44 Ak Enerji 0,58 -6,45 -7,94 Akbank 6,36 -4,93 8,07 Akçansa 7,41 -1,20 0,82 Akdenız Güvenlık Hız. 2,22 0,91 10,45 Akfen GMYO 1,51 -13,22 -8,48 Akın Tekstil 8,99 -8,45 -4,87 Akiş GMYO 2,60 -2,62 1,56 Akmerkez GMYO 18,11 5,05 10,63 Aksa 9,00 -4,36 20,64 Aksa Enerji 2,60 -12,75 -2,99 Aksigorta 4,38 -6,61 39,52 Aksu Enerji 8,99 5,15 16,45 Alarko Carrıer 41,78 1,16 6,15 Alarko GMYO 46,00 -3,89 2,40 Alarko Holding 2,74 -4,53 32,37 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.177,70 0,08 1,03 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.112,30 0,09 1,07 Albaraka PY One Tower GMYF 1.126,70 0,09 1,06 Albaraka Türk 1,85 16,35 51,64 Alcatel Lucent Teletaş 7,19 -2,57 24,83 Alkim Kağıt 4,16 -3,26 0,24 Alkim Kimya 25,46 -1,09 7,43 Altınyağ 0,48 -7,69 9,09 Altınyunus Çeşme 4,16 -1,89 0,24 Anadolu Cam 3,11 -1,58 16,04 Anadolu Efes 20,18 -2,13 -2,04 Anadolu Grubu Holding 12,65 -0,08 23,54 Anadolu Hayat Emek. 5,76 0,17 -4,16 Anadolu Isuzu 7,49 -3,97 21,20 Anadolu Sigorta 4,24 1,44 2,91 Anel Elektrik 1,64 -5,75 1,23 Arçelik 18,58 -4,23 17,67 Arena Bilgisayar 3,42 -5,26 -22,45 Armada Bilgisayar 9,26 3,81 -0,32 Arsan Tekstil 1,61 -4,73 -0,62 Artı Yatırım Holding 0,96 -4,00 10,34 Aselsan 22,22 -4,14 -7,72 Aslan Çimento 26,50 -3,28 -5,89 Ata GMYO 3,86 -0,52 -3,74 Atakule GMYO 1,24 -2,36 -5,76 Atlantis Yatırım Holding 0,48 -2,04 166,67 Atlas Yat. Ort. 1,89 -7,35 119,77 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,10 13,87 31,68 Avrasya GMYO 1,20 -8,40 36,36 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -8,80 5,56 Avrasya Stratejik GMYF 1.260,50 0,10 1,14 Avrupa Yatırım Holding 2,70 4,25 11,11 Ayen Enerji 2,64 -13,16 12,34 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,54 2,67 8,45 Aygaz 11,10 -7,35 -2,03 Bagfaş 5,16 -5,15 7,05 Bak Ambalaj 5,21 -6,96 2,76 Balatacılar Balatacılık 0,39 -4,88 18,18 Bantaş Ambalaj 1,65 7,84 31,47 Banvit 10,34 -1,62 -4,17 Baştaş Başkent Çimento 1,88 -1,57 -6,93 Batı Çimento 2,37 0,85 -1,66 Batısöke Çimento 1,02 -2,86 -6,42 Bera Holding 1,82 -8,54 -11,65 Berkosan Yalıtım 1,82 5,81 0,55 Beşiktaş Futbol Yat. 1,53 -3,77 -5,56 Beyaz Filo 3,80 -5,71 39,19 Bilici Yatırım 1,78 1,14 30,88 Bim Mağazalar 80,80 -5,33 -7,13 Birko Mensucat 0,26 -7,14 -13,33 Birlik Mensucat 0,77 -3,75 -34,19 Bizim Mağazaları 8,02 -2,79 17,94 Bizim Portföy Altın BYF 216,00 3,65 8,57 Bolu Çimento 3,29 -1,50 -4,08 Bomonti Elektrik 0,84 -7,69 75,00 Borusan Mannesmann 9,83 -1,21 26,03 Borusan Yat. Paz. 37,28 -2,82 -0,90 Bosch Fren Sistemleri 170,00 -3,85 4,94 Bossa 4,53 -3,82 7,75 Boyner Perakende Yat. 4,15 -1,19 5,33 Brisa 7,50 -1,96 18,48 Burçelik 3,21 -5,31 0,00 Burçelik Vana 1,59 -1,24 7,43 Bursa Çimento 4,73 -1,05 7,50 Carrefoursa 3,59 0,28 3,16 Coca Cola İçecek 32,60 -4,68 5,57 Cosmos Yat. Holding 0,95 -4,04 -2,06 Credıtwest Faktorıng 1,13 -6,61 8,65 Çelebi 70,70 2,54 11,51 Çelik Halat 5,79 0,00 -3,50 Çemaş Döküm 0,75 -3,85 -1,32 Çemtaş 5,83 -3,16 -4,11 Çimbeton 32,06 10,25 12,10 Çimentaş 16,84 51,03 32,60 Çimsa 7,18 0,28 -4,90 Çuhadaroğlu Metal 1,95 -3,47 9,55 Dagi Giyim 1,38 -9,21 11,29 Dagi Yatırım Holding 1,61 5,92 59,41 Dardanel 1,05 -2,78 -4,55 Datagate Bilgisayar 8,06 -2,77 88,32 Demısaş Döküm 3,17 3,59 27,82 Denge Holding 3,48 21,68 200,00 Deniz GMYO 3,05 -2,24 0,33 Denizbank 14,70 0,00 -23,04 Denizli Cam 10,64 -2,65 -7,64 Derimod 8,78 -2,98 1,27 Desa Deri 1,87 -1,58 8,09 Despec Bilgisayar 3,65 4,89 11,28 Deva Holding 4,29 0,70 30,40 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 6,06 -10,26 Ditaş Doğan 5,97 -0,17 8,94 DJ İstanbul 20 HY BYF 35,23 -3,13 10,40 DO-CO 477,50 5,69 -0,27 Doğan Burda 2,83 -5,67 -5,98 Doğan Holding 1,18 -7,09 15,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 -3,48 -9,02 Doğusan 1,68 -4,00 -30,29 Doğuş GMYO 2,24 2,75 6,16 Doğuş Otomotiv 4,92 -3,91 13,36 Döktaş Dökümcülük 9,56 -2,05 17,30 Duran Doğan Basım 6,25 -8,49 22,55 Dyo Boya 3,00 -1,64 3,45 Eczacıbaşı İlaç 2,92 -7,01 6,96 Eczacıbaşı Yatırım 8,00 -4,31 11,11 Edip Gayrimenkul 0,71 -12,35 -7,79 Ege Endüstri 471,00 -2,28 36,92 Ege Gübre 24,94 -5,67 14,93 Ege Profil 12,01 -10,64 35,40 Ege Seramik 3,40 -3,68 1,49 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 0,00 25,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 4,03 2,54 4,95 Ekiz Kimya 0,29 -3,33 -12,12 Emek Elektrik 0,86 -5,49 -12,24 Eminiş Ambalaj 0,98 -3,92 -16,24 Emlak Konut GMYO 1,58 -6,51 5,33 Enerjisa Enerji 5,73 1,60 12,35 Enka İnşaat 4,89 -0,81 6,77 Erbosan 63,90 -5,12 2,40 Ereğli Demir Çelik 8,80 -6,58 21,88 Ersu Gıda 0,87 0,00 -5,43 Escort Teknoloji 0,64 -4,48 -15,79 Etiler Gıda 1,99 0,00 -6,57 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -2,78 -1,41 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 1,59 0,00 Euro Yat. Ort. 0,61 -1,61 -3,17 Euro Yatırım Holding 0,66 -7,04 20,00 Fenerbahçe Futbol 6,58 -3,38 -4,91 Finans Portföy Altın BYF 21,70 4,98 10,32 Finans Portföy Gümüş BYF 18,45 3,77 6,40 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,96 -4,21 11,28 F-M İzmit Piston 18,79 6,58 8,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,91 -9,24 43,57 Ford Otosan 49,56 -2,82 -0,88 Formet Çelik Kapı 5,50 0,92 333,07 Frigo Pak Gıda 1,80 2,86 5,88 Galatasaray Sportif 1,27 -5,22 2,42 Garanti Bankası 9,18 0,55 15,33 Garanti Faktoring 3,25 -19,15 64,14 Garanti Yat. Ort. 0,63 -5,97 -20,25 Gedik Y. Men. Değ. 3,60 -4,26 11,80 Gedik Yatırım Holding 3,08 -5,23 31,06 Gediz Ambalaj 4,50 -3,85 8,43 Gentaş 1,92 -6,34 8,47 Gersan Elektrik 2,22 -9,39 -9,03 Global Men. Değ. 0,49 -3,92 4,26 Global Yat. Holding 3,50 -1,69 17,06 Good-Year 3,37 -6,13 -2,03 Göltaş Çimento 11,15 -2,28 -10,30 Gözde Girişim 3,54 4,42 32,58 GSD Denizcilik 1,44 -10,00 25,22 GSD Holding 1,01 -8,18 26,25 Gübre Fabrik. 2,86 -6,23 -3,38 Güler Yat. Holding 1,14 -1,72 6,54 Güneş Sigorta 1,51 -6,79 0,67 Halk GMYO 0,74 -1,33 5,71 Halk Sigorta 1,11 -0,89 0,91 Hatay Tekstil 3,97 -5,70 0,51 Hedef Girişim 1,15 -4,17 -0,86 Hektaş 10,89 -5,71 17,48 HUB Girişim 2,15 -8,90 14,36 Hürriyet Gzt. 0,88 -6,38 -5,38 ICBC Turkey Bank 3,90 -3,23 -20,89 İdealist Danışmanlık 18,30 -2,66 69,44 İdealist GMYO 1,66 -26,87 1,84 İhlas Ev Aletleri 0,89 0,00 169,70 İhlas Gayrimenkul 0,85 -5,56 -9,53 İhlas Gazetecilik 0,79 17,91 29,51 İhlas Holding 0,40 -2,44 25,00 İhlas Yayın Holding 0,50 -1,96 51,52 İndeks Bilgisayar 7,85 -4,38 31,49 Info Yatırım 1,68 3,07 63,11 İntema 7,94 -3,05 32,41 İpek Doğal Enerji 4,64 -1,07 -13,59 İskenderun Demir Çelik 7,16 -4,53 26,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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