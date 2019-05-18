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Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,61 -18,69 -17,44 ABD Dolar BYF 583,10 -0,58 13,80 Acıpayam Selüloz 3,26 -1,81 0,00 Adana Çimento (A) 6,29 -6,54 3,97 Adana Çimento (B) 4,48 -5,08 9,00 Adana Çimento (C) 1,05 1,94 -25,53 Adel Kalemcilik 9,78 -4,40 -11,09 Adese Alışveriş Ticaret 1,45 -3,97 -38,03 Afyon Çimento 3,66 -5,67 -20,26 Ak Enerji 0,51 -3,77 -19,05 Akbank 5,78 3,03 -1,78 Akçansa 6,35 1,44 -2,94 Akdenız Güvenlık Hız. 1,46 8,15 -27,36 Akfen GMYO 1,54 -0,65 -6,67 Akın Tekstil 8,30 -2,70 -12,17 Akiş GMYO 2,17 -6,06 -15,23 Akmerkez GMYO 18,50 -1,70 19,91 Aksa 8,34 2,08 25,71 Aksa Enerji 2,29 3,62 -14,55 Aksigorta 4,43 4,73 41,11 Aksu Enerji 8,92 -1,00 15,54 Alarko Carrıer 32,56 -0,37 -17,28 Alarko GMYO 43,82 -4,32 -2,45 Alarko Holding 2,86 7,52 46,64 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.185,30 0,08 1,68 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.119,90 0,09 1,76 Albaraka PY One Tower GMYF 1.134,30 0,09 1,74 Albaraka Türk 1,31 -3,68 7,38 Alcatel Lucent Teletaş 5,09 -11,94 -11,63 Alkim Kağıt 3,39 -5,83 -5,68 Alkim Kimya 25,14 3,37 16,71 Altınyağ 0,35 -2,78 -20,45 Altınyunus Çeşme 4,08 -2,86 -1,69 Anadolu Cam 2,86 -1,72 6,72 Anadolu Efes 17,86 -3,30 -13,30 Anadolu Grubu Holding 10,34 -10,71 0,98 Anadolu Hayat Emek. 5,15 -3,20 -9,56 Anadolu Isuzu 7,30 0,00 18,12 Anadolu Sigorta 4,09 0,00 4,19 Anel Elektrik 1,58 -1,25 -2,47 Arçelik 15,60 -6,64 -1,20 Arena Bilgisayar 3,31 0,91 -24,94 Armada Bilgisayar 10,33 -3,46 11,19 Arsan Tekstil 1,72 1,78 6,17 Artı Yatırım Holding 0,92 -6,12 5,75 Aselsan 18,87 1,94 -21,64 Aslan Çimento 23,12 -2,12 -17,90 Ata GMYO 3,83 -0,26 -4,49 Atakule GMYO 0,97 -7,62 -26,28 Atlantis Yatırım Holding 0,40 -4,76 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,77 -3,75 -10,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,25 -2,12 25,02 Avrasya GMYO 1,19 -7,75 35,23 Avrasya Petrol ve Tur. 1,10 -3,51 1,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.266,70 0,06 1,64 Avrupa Yatırım Holding 2,13 -6,58 -12,35 Ayen Enerji 2,26 -5,83 -3,83 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,61 4,55 13,38 Aygaz 8,69 -3,55 -12,61 Bagfaş 5,55 -4,64 15,15 Bak Ambalaj 4,43 -16,26 -12,62 Balatacılar Balatacılık 0,27 -3,57 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,46 0,00 16,33 Banvit 11,95 3,28 10,75 Baştaş Başkent Çimento 1,76 -2,22 -12,87 Batı Çimento 1,64 -8,89 -31,95 Batısöke Çimento 0,84 0,00 -22,94 Bera Holding 1,69 0,00 -17,96 Berkosan Yalıtım 1,52 -5,59 -16,02 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 -15,43 -8,64 Beyaz Filo 2,76 -11,82 1,10 Bilici Yatırım 1,68 -3,45 23,53 Bim Mağazalar 71,35 -8,53 -17,99 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,66 -1,49 -43,59 Bizim Mağazaları 6,56 -7,99 -3,53 Bizim Portföy Altın BYF 224,30 -1,41 12,74 Bolu Çimento 2,56 -6,91 -25,36 Bomonti Elektrik 0,83 -2,35 72,92 Borusan Mannesmann 7,90 8,40 12,71 Borusan Yat. Paz. 33,16 -3,49 -8,47 Bosch Fren Sistemleri 148,00 -1,73 -3,12 Bossa 3,57 2,29 -15,08 Boyner Perakende Yat. 4,73 -5,40 20,05 Brisa 5,77 -1,37 -8,85 Burçelik 2,79 2,20 -13,08 Burçelik Vana 1,45 -0,68 -2,03 Bursa Çimento 3,94 -5,97 -10,45 Carrefoursa 2,86 -4,35 -17,82 Coca Cola İçecek 26,50 -2,86 -14,18 Cosmos Yat. Holding 1,15 13,86 18,56 Credıtwest Faktorıng 0,98 -2,00 -5,77 Çelebi 80,00 4,71 37,11 Çelik Halat 4,23 -5,58 -21,71 Çemaş Döküm 0,71 0,00 -6,58 Çemtaş 5,38 3,46 -11,51 Çimbeton 25,10 -3,54 -12,24 Çimentaş 12,79 -2,74 0,71 Çimsa 5,86 -3,78 -22,38 Çuhadaroğlu Metal 1,85 -1,60 3,93 Dagi Giyim 1,33 -3,62 7,26 Dagi Yatırım Holding 1,40 -4,76 38,61 Dardanel 0,99 -7,48 -10,00 Datagate Bilgisayar 5,27 -11,43 23,13 Demısaş Döküm 2,72 1,49 9,68 Denge Holding 1,27 -10,56 9,48 Deniz GMYO 2,94 0,34 -3,29 Denizbank 14,93 -1,45 -21,83 Denizli Cam 9,15 0,55 -20,57 Derimod 8,59 7,37 -0,92 Desa Deri 2,61 -3,69 50,87 Despec Bilgisayar 3,17 3,59 -3,35 Deva Holding 5,00 8,46 51,98 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -1,37 -7,69 Ditaş Doğan 4,94 -4,08 -3,49 DJ İstanbul 20 HY BYF 30,97 -1,31 -2,95 DO-CO 475,50 -2,42 -0,69 Doğan Burda 2,85 -4,04 -5,32 Doğan Holding 1,04 1,96 11,67 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 -2,91 -18,03 Doğusan 1,18 -14,69 -45,48 Doğuş GMYO 2,56 -1,16 21,33 Doğuş Otomotiv 3,90 -3,94 -10,14 Döktaş Dökümcülük 8,93 4,94 9,57 Duran Doğan Basım 4,26 -6,17 -16,47 Dyo Boya 2,82 -4,41 -2,76 Eczacıbaşı İlaç 2,69 1,51 -1,47 Eczacıbaşı Yatırım 6,95 0,00 -3,47 Edip Gayrimenkul 0,64 1,59 -16,88 Ege Endüstri 415,00 -4,44 33,38 Ege Gübre 23,00 -3,77 11,18 Ege Profil 8,90 1,71 0,34 Ege Seramik 3,05 -1,61 -8,96 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 7,14 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 0,00 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,94 5,35 2,60 Ekiz Kimya 0,28 -3,45 -15,15 Emek Elektrik 0,73 -7,59 -25,51 Eminiş Ambalaj 0,86 -6,52 -26,50 Emlak Konut GMYO 1,17 -13,33 -22,00 Enerjisa Enerji 5,20 -0,95 10,44 Enka İnşaat 4,97 -4,42 11,83 Erbosan 15,37 -0,77 -5,63 Ereğli Demir Çelik 7,48 -0,66 22,59 Ersu Gıda 0,82 -3,53 -10,87 Escort Teknoloji 0,73 4,29 -3,95 Etiler Gıda 1,39 -8,55 -34,74 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -1,39 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -1,54 0,00 Euro Yat. Ort. 0,64 0,00 1,59 Euro Yatırım Holding 1,08 -2,70 96,36 Fenerbahçe Futbol 7,17 -14,44 3,61 Finans Portföy Altın BYF 22,28 -1,63 13,27 Finans Portföy Gümüş BYF 18,51 -3,04 6,75 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,52 -5,62 -5,26 F-M İzmit Piston 15,18 0,46 -1,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,90 15,00 101,75 Ford Otosan 50,25 -2,14 5,77 Formet Çelik Kapı 5,50 -1,79 333,07 Frigo Pak Gıda 2,50 -7,41 47,06 Galatasaray Sportif 1,76 -13,73 41,94 Garanti Bankası 7,65 1,19 -3,89 Garanti Faktoring 2,56 2,40 29,29 Garanti Yat. Ort. 0,65 10,17 -17,72 Gedik Y. Men. Değ. 3,59 -1,10 11,49 Gedik Yatırım Holding 2,69 -2,89 14,47 Gediz Ambalaj 4,68 -0,43 12,77 Gentaş 1,45 -14,71 -18,08 Gersan Elektrik 1,82 -7,14 -25,42 Global Men. Değ. 0,41 -6,82 -12,77 Global Yat. Holding 2,75 -0,36 -8,03 Good-Year 2,64 -2,94 -23,26 Göltaş Çimento 9,98 1,42 -19,71 Gözde Girişim 2,82 -9,03 5,62 GSD Denizcilik 1,33 -4,32 15,65 GSD Holding 0,86 -4,44 7,50 Gübre Fabrik. 2,42 -5,47 -18,24 Güler Yat. Holding 1,05 0,00 -1,87 Güneş Sigorta 1,03 -9,65 -31,33 Halk GMYO 0,76 -33,33 9,23 Halk Sigorta 1,03 -4,63 -6,36 Hatay Tekstil 4,00 -0,74 1,27 Hedef Girişim 1,15 3,60 -0,86 Hektaş 11,70 4,28 26,21 HUB Girişim 2,50 0,81 32,98 Hürriyet Gzt. 0,70 -7,89 -24,73 ICBC Turkey Bank 2,92 -6,41 -40,77 İdealist Danışmanlık 15,27 25,68 41,39 İdealist GMYO 1,70 -3,41 4,29 İhlas Ev Aletleri 0,89 -5,32 169,70 İhlas Gayrimenkul 0,87 4,82 -7,40 İhlas Gazetecilik 1,86 13,41 204,92 İhlas Holding 0,42 -2,33 31,25 İhlas Yayın Holding 0,55 1,85 66,67 İndeks Bilgisayar 6,41 -1,38 7,37 Info Yatırım 1,89 1,61 83,50 İntema 6,75 -8,29 12,56 İpek Doğal Enerji 4,92 12,07 -8,38 İskenderun Demir Çelik 5,82 -2,18 24,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (8)

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