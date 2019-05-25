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Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,60 -0,62 -17,95 ABD Dolar BYF 586,40 0,57 14,44 Acıpayam Selüloz 3,24 -0,61 -0,61 Adana Çimento (A) 6,16 -2,07 1,82 Adana Çimento (B) 4,37 -2,46 6,33 Adana Çimento (C) 1,02 -2,86 -27,66 Adel Kalemcilik 9,30 -4,91 -15,45 Adese Alışveriş Ticaret 1,02 -29,66 -56,41 Afyon Çimento 3,45 -5,74 -24,84 Ak Enerji 0,47 -7,84 -25,40 Akbank 5,71 -1,21 -2,97 Akçansa 6,31 -0,63 -3,55 Akdenız Güvenlık Hız. 1,28 -12,33 -36,32 Akfen GMYO 1,53 -0,65 -7,27 Akın Tekstil 8,24 -0,72 -12,80 Akiş GMYO 2,20 1,38 -14,06 Akmerkez GMYO 18,48 -0,11 19,78 Aksa 8,10 -2,88 22,09 Aksa Enerji 2,15 -6,11 -19,78 Aksigorta 4,43 0,00 41,11 Aksu Enerji 7,76 -13,00 0,52 Alarko Carrıer 30,38 -6,70 -22,82 Alarko GMYO 42,32 -3,42 -5,79 Alarko Holding 2,67 -6,64 36,90 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.186,30 0,08 1,77 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.120,90 0,09 1,85 Albaraka PY One Tower GMYF 1.135,30 0,09 1,83 Albaraka Türk 1,10 -16,03 -9,84 Alcatel Lucent Teletaş 5,00 -1,77 -13,19 Alkim Kağıt 3,30 -2,65 -8,18 Alkim Kimya 24,90 -0,95 15,59 Altınyağ 0,36 2,86 -18,18 Altınyunus Çeşme 3,92 -3,92 -5,54 Anadolu Cam 2,78 -2,80 3,73 Anadolu Efes 18,16 1,68 -11,84 Anadolu Grubu Holding 9,57 -7,45 -6,54 Anadolu Hayat Emek. 4,95 -3,88 -13,07 Anadolu Isuzu 6,66 -8,77 7,77 Anadolu Sigorta 3,95 -3,42 0,62 Anel Elektrik 1,55 -1,90 -4,32 Arçelik 16,24 4,10 2,85 Arena Bilgisayar 3,04 -8,16 -31,07 Armada Bilgisayar 10,14 -1,84 9,15 Arsan Tekstil 1,66 -3,49 2,47 Artı Yatırım Holding 1,03 11,96 18,39 Aselsan 17,19 -8,90 -28,61 Aslan Çimento 22,32 -3,46 -20,74 Ata GMYO 3,79 -1,04 -5,49 Atakule GMYO 0,92 -5,15 -30,08 Atlantis Yatırım Holding 0,40 0,00 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,75 -2,60 -12,79 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,18 -0,76 24,07 Avrasya GMYO 1,27 6,72 44,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,10 0,00 1,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.267,40 0,06 1,69 Avrupa Yatırım Holding 2,14 0,47 -11,93 Ayen Enerji 2,12 -6,19 -9,79 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,58 -1,86 11,27 Aygaz 8,58 -1,27 -13,72 Bagfaş 5,45 -1,80 13,07 Bak Ambalaj 4,29 -3,16 -15,38 Balatacılar Balatacılık 0,26 -3,70 -21,21 Bantaş Ambalaj 1,39 -4,79 10,76 Banvit 12,48 4,44 15,66 Baştaş Başkent Çimento 1,74 -1,14 -13,86 Batı Çimento 1,54 -6,10 -36,10 Batısöke Çimento 0,80 -4,76 -26,61 Bera Holding 1,77 4,73 -14,08 Berkosan Yalıtım 1,45 -4,61 -19,89 Beşiktaş Futbol Yat. 1,33 -10,14 -17,90 Beyaz Filo 2,75 -0,36 0,73 Bilici Yatırım 1,69 0,60 24,26 Bim Mağazalar 73,50 3,01 -15,52 Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67 Birlik Mensucat 0,62 -6,06 -47,01 Bizim Mağazaları 6,42 -2,13 -5,59 Bizim Portföy Altın BYF 226,20 0,85 13,70 Bolu Çimento 2,42 -5,47 -29,45 Bomonti Elektrik 0,83 0,00 72,92 Borusan Mannesmann 7,42 -6,08 5,86 Borusan Yat. Paz. 32,76 -1,21 -9,57 Bosch Fren Sistemleri 145,10 -1,96 -5,02 Bossa 3,44 -3,64 -18,18 Boyner Perakende Yat. 4,60 -2,75 16,75 Brisa 5,75 -0,35 -9,16 Burçelik 2,66 -4,66 -17,13 Burçelik Vana 1,43 -1,38 -3,38 Bursa Çimento 3,70 -6,09 -15,91 Carrefoursa 2,63 -8,04 -24,43 Coca Cola İçecek 26,96 1,74 -12,69 Cosmos Yat. Holding 1,10 -4,35 13,40 Credıtwest Faktorıng 0,96 -2,04 -7,69 Çelebi 74,50 -6,88 27,68 Çelik Halat 3,77 -10,87 -30,22 Çemaş Döküm 0,70 -1,41 -7,89 Çemtaş 5,00 -7,06 -17,76 Çimbeton 24,40 -2,79 -14,69 Çimentaş 13,48 5,39 6,14 Çimsa 5,71 -2,56 -24,37 Çuhadaroğlu Metal 1,75 -5,41 -1,69 Dagi Giyim 1,27 -4,51 2,42 Dagi Yatırım Holding 1,37 -2,14 35,64 Dardanel 0,97 -2,02 -11,82 Datagate Bilgisayar 4,89 -7,21 14,25 Demısaş Döküm 2,72 0,00 9,68 Denge Holding 1,24 -2,36 6,90 Deniz GMYO 2,91 -1,02 -4,28 Denizbank 15,30 2,48 -19,90 Denizli Cam 9,07 -0,87 -21,27 Derimod 8,19 -4,66 -5,54 Desa Deri 2,42 -7,28 39,88 Despec Bilgisayar 3,14 -0,95 -4,27 Deva Holding 5,23 4,60 58,97 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -1,39 -8,97 Ditaş Doğan 4,73 -4,25 -7,60 DJ İstanbul 20 HY BYF 30,84 -0,42 -3,35 DO-CO 492,70 3,62 2,90 Doğan Burda 2,87 0,70 -4,65 Doğan Holding 1,03 -0,96 10,60 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 -6,00 -22,95 Doğusan 1,02 -13,56 -52,88 Doğuş GMYO 2,54 -0,78 20,38 Doğuş Otomotiv 3,80 -2,56 -12,44 Döktaş Dökümcülük 9,37 4,93 14,97 Duran Doğan Basım 4,12 -3,29 -19,22 Dyo Boya 2,75 -2,48 -5,17 Eczacıbaşı İlaç 2,22 -7,11 -8,47 Eczacıbaşı Yatırım 5,85 -5,34 -8,63 Edip Gayrimenkul 0,59 -7,81 -23,38 Ege Endüstri 424,70 2,34 36,50 Ege Gübre 22,00 -4,35 6,35 Ege Profil 8,85 -0,56 -0,23 Ege Seramik 2,87 -5,90 -14,33 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 -3,57 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 4,00 1,52 4,17 Ekiz Kimya 0,28 0,00 -15,15 Emek Elektrik 0,70 -4,11 -28,57 Eminiş Ambalaj 0,87 1,16 -25,64 Emlak Konut GMYO 1,08 -7,69 -28,00 Enerjisa Enerji 5,07 -2,50 7,68 Enka İnşaat 5,10 2,62 14,76 Erbosan 15,61 1,56 -4,15 Ereğli Demir Çelik 7,28 -2,67 19,31 Ersu Gıda 0,82 0,00 -10,87 Escort Teknoloji 0,70 -4,11 -7,89 Etiler Gıda 1,20 -13,67 -43,66 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 -4,69 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,63 -1,56 0,00 Euro Yatırım Holding 1,28 18,52 132,73 Fenerbahçe Futbol 7,03 -1,95 1,59 Finans Portföy Altın BYF 22,58 1,35 14,79 Finans Portföy Gümüş BYF 18,77 1,40 8,25 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,70 7,14 1,50 F-M İzmit Piston 15,06 -0,79 -2,03 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,54 9,28 120,47 Ford Otosan 51,00 1,49 7,35 Formet Çelik Kapı 5,20 -5,45 309,45 Frigo Pak Gıda 2,45 -2,00 44,12 Galatasaray Sportif 1,35 -23,30 8,87 Garanti Bankası 7,50 -1,96 -5,78 Garanti Faktoring 2,56 0,00 29,29 Garanti Yat. Ort. 0,60 -7,69 -24,05 Gedik Y. Men. Değ. 3,50 -2,51 8,70 Gedik Yatırım Holding 2,51 -6,69 6,81 Gediz Ambalaj 4,57 -2,35 10,12 Gentaş 1,45 0,00 -18,08 Gersan Elektrik 1,74 -4,40 -28,70 Global Men. Değ. 0,42 2,44 -10,64 Global Yat. Holding 2,72 -1,09 -9,03 Good-Year 2,55 -3,41 -25,87 Göltaş Çimento 9,61 -3,71 -22,69 Gözde Girişim 2,71 -3,90 1,50 GSD Denizcilik 1,43 7,52 24,35 GSD Holding 0,82 -4,65 2,50 Gübre Fabrik. 2,33 -3,72 -21,28 Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -2,80 Güneş Sigorta 0,95 -7,77 -36,67 Halk GMYO 0,70 -7,89 0,60 Halk Sigorta 1,08 4,85 -1,82 Hatay Tekstil 4,04 1,00 2,28 Hedef Girişim 1,14 -0,87 -1,72 Hektaş 11,35 -2,99 22,44 HUB Girişim 2,43 -2,80 29,26 Hürriyet Gzt. 0,65 -7,14 -30,11 ICBC Turkey Bank 2,67 -8,56 -45,84 İdealist Danışmanlık 10,72 -29,80 -0,74 İdealist GMYO 1,69 -0,59 3,68 İhlas Ev Aletleri 1,02 14,61 209,09 İhlas Gayrimenkul 0,83 -4,60 -11,66 İhlas Gazetecilik 1,89 1,61 209,84 İhlas Holding 0,42 0,00 31,25 İhlas Yayın Holding 0,56 1,82 69,70 İndeks Bilgisayar 6,54 2,03 9,55 Info Yatırım 2,00 5,82 94,17 İntema 6,51 -3,56 8,56 İpek Doğal Enerji 4,62 -6,10 -13,97 İskenderun Demir Çelik 5,89 1,20 25,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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