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Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,58 1,28 -18,97 ABD Dolar BYF 559,70 -1,34 9,23 Acıpayam Selüloz 3,50 5,74 7,36 Adana Çimento (A) 6,52 1,09 7,77 Adana Çimento (B) 4,58 0,22 11,44 Adana Çimento (C) 1,10 2,80 -21,99 Adel Kalemcilik 10,57 11,26 -3,91 Adese Alışveriş Ticaret 0,96 -4,95 -58,97 Afyon Çimento 3,75 5,04 -18,30 Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05 Akbank 6,72 10,89 14,19 Akçansa 6,33 -0,63 -3,24 Akdenız Güvenlık Hız. 1,30 0,00 -35,32 Akfen GMYO 1,49 1,36 -9,70 Akın Tekstil 8,34 0,60 -8,00 Akiş GMYO 2,29 -2,14 -5,03 Akmerkez GMYO 18,64 1,91 20,81 Aksa 9,14 0,66 37,76 Aksa Enerji 2,35 4,44 -12,31 Aksigorta 4,36 -4,39 38,88 Aksu Enerji 7,63 -1,93 -1,17 Alarko Carrıer 34,50 0,70 -12,35 Alarko GMYO 43,16 3,85 2,22 Alarko Holding 3,23 3,86 65,62 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.189,70 0,08 2,06 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.124,30 0,09 2,16 Albaraka PY One Tower GMYF 1.138,70 0,09 2,13 Albaraka Türk 1,13 1,80 -7,38 Alcatel Lucent Teletaş 6,35 0,32 10,24 Alkim Kağıt 3,71 3,06 3,23 Alkim Kimya 24,96 2,30 15,87 Altınyağ 0,35 2,94 -20,45 Altınyunus Çeşme 4,28 7,54 3,13 Anadolu Cam 2,79 0,36 8,78 Anadolu Efes 18,78 1,51 -6,44 Anadolu Grubu Holding 9,75 5,41 -3,79 Anadolu Hayat Emek. 5,05 0,80 -11,32 Anadolu Isuzu 6,77 0,89 9,55 Anadolu Sigorta 4,06 0,00 3,42 Anel Elektrik 1,81 4,02 11,73 Arçelik 19,37 9,75 22,67 Arena Bilgisayar 3,22 1,26 -26,98 Armada Bilgisayar 10,00 0,00 7,64 Arsan Tekstil 1,81 1,69 11,73 Artı Yatırım Holding 0,92 -2,13 5,75 Aselsan 17,95 2,04 -25,25 Aslan Çimento 24,34 4,91 -13,57 Ata GMYO 3,87 0,52 -3,49 Atakule GMYO 1,01 4,12 -23,24 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -4,88 116,67 Atlas Yat. Ort. 0,80 1,27 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,03 -0,55 22,05 Avrasya GMYO 1,38 0,73 56,82 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 0,00 5,56 Avrasya Stratejik GMYF 1.269,80 0,06 1,89 Avrupa Yatırım Holding 2,48 5,53 2,06 Ayen Enerji 2,25 0,90 -4,26 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,61 0,63 17,06 Aygaz 8,61 0,58 -13,42 Bagfaş 6,19 12,96 28,42 Bak Ambalaj 4,80 3,45 -5,33 Balatacılar Balatacılık 0,28 7,69 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,47 0,68 17,13 Banvit 13,13 -4,02 21,69 Baştaş Başkent Çimento 1,81 1,12 -10,40 Batı Çimento 2,00 -5,66 -17,01 Batısöke Çimento 0,91 1,11 -16,51 Bera Holding 1,82 0,55 -11,65 Berkosan Yalıtım 1,51 -0,66 -16,57 Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 3,60 -11,11 Beyaz Filo 2,83 0,00 3,66 Bilici Yatırım 1,61 0,63 27,32 Bim Mağazalar 77,70 -1,58 -9,30 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,66 1,54 -43,59 Bizim Mağazaları 6,63 0,45 -2,50 Bizim Portföy Altın BYF 233,80 1,45 17,52 Bolu Çimento 2,42 -0,41 -29,45 Bomonti Elektrik 0,84 0,00 75,00 Borusan Mannesmann 7,70 1,58 9,85 Borusan Yat. Paz. 35,42 1,43 -2,23 Bosch Fren Sistemleri 154,60 0,72 1,20 Bossa 3,68 2,79 -12,47 Boyner Perakende Yat. 6,15 26,80 56,09 Brisa 5,98 0,17 -5,53 Burçelik 2,72 1,12 -15,26 Burçelik Vana 1,47 -1,34 -0,68 Bursa Çimento 4,05 -0,74 -7,95 Carrefoursa 2,73 1,49 -21,55 Ceo Event Medya 5,28 3,33 Coca Cola İçecek 27,82 4,12 -5,90 Cosmos Yat. Holding 1,08 2,86 11,34 Credıtwest Faktorıng 1,06 6,00 1,92 Çelebi 103,00 12,69 76,53 Çelik Halat 3,90 0,00 -27,82 Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89 Çemtaş 5,23 1,55 -13,98 Çimbeton 25,80 1,02 -9,79 Çimentaş 15,94 9,40 25,51 Çimsa 6,12 2,17 -18,94 Çuhadaroğlu Metal 1,83 1,67 2,81 Dagi Giyim 1,38 -1,43 11,29 Dagi Yatırım Holding 1,64 0,00 62,38 Dardanel 0,95 -4,04 -13,64 Datagate Bilgisayar 5,76 1,59 34,58 Demısaş Döküm 2,66 2,70 15,77 Denge Holding 1,96 12,64 68,97 Deniz GMYO 3,00 1,35 -1,32 Denizbank 18,30 8,67 -4,19 Denizli Cam 8,90 -0,34 -22,74 Derimod 8,20 1,61 -5,42 Desa Deri 2,36 -0,42 36,42 Despec Bilgisayar 2,69 1,89 -1,52 Deva Holding 5,25 -2,60 59,57 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -4,00 -7,69 Ditaş Doğan 5,25 1,16 2,56 DJ İstanbul 20 HY BYF 33,50 2,79 4,98 DO-CO 547,10 2,30 14,26 Doğan Burda 3,29 -9,12 9,30 Doğan Holding 1,12 3,70 20,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,02 -18,85 Doğusan 1,09 2,83 -49,64 Doğuş GMYO 2,97 4,58 40,76 Doğuş Otomotiv 4,08 3,03 -5,99 Döktaş Dökümcülük 13,65 2,09 67,48 Duran Doğan Basım 5,19 7,23 1,76 Dyo Boya 2,87 0,00 -1,03 Eczacıbaşı İlaç 2,29 0,88 -5,59 Eczacıbaşı Yatırım 5,93 1,89 -7,38 Edip Gayrimenkul 0,65 4,84 -15,58 Ege Endüstri 480,50 -0,39 54,43 Ege Gübre 24,30 5,65 17,47 Ege Profil 9,01 0,60 4,35 Ege Seramik 2,78 3,73 -6,12 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 6,00 50,75 56,25 Ekiz Kimya 0,34 21,43 3,03 Emek Elektrik 0,75 5,63 -23,47 Eminiş Ambalaj 0,89 1,14 -23,93 Emlak Konut GMYO 1,14 3,64 -21,74 Enerjisa Enerji 5,19 -2,99 10,23 Enka İnşaat 5,38 5,28 21,06 Erbosan 14,79 -0,47 -2,73 Ereğli Demir Çelik 7,56 2,44 23,90 Ersu Gıda 0,85 0,00 -7,61 Escort Teknoloji 0,69 0,00 -9,21 Etiler Gıda 1,20 0,00 -43,66 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 0,00 4,23 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 1,59 0,00 Euro Yat. Ort. 0,66 1,54 4,76 Euro Yatırım Holding 1,77 14,94 221,82 Fenerbahçe Futbol 7,16 -1,38 3,47 Finans Portföy Altın BYF 23,34 1,83 18,66 Finans Portföy Gümüş BYF 18,80 0,86 8,42 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,73 1,87 2,63 F-M İzmit Piston 15,24 0,79 -0,85 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,93 -5,60 131,87 Ford Otosan 60,30 5,79 26,92 Formet Çelik Kapı 4,90 2,08 285,83 Frigo Pak Gıda 2,73 2,25 60,59 Galatasaray Sportif 1,37 2,24 10,48 Garanti Bankası 8,55 8,78 7,41 Garanti Faktoring 3,19 9,62 61,11 Garanti Yat. Ort. 0,60 4,48 -18,07 Gedik Y. Men. Değ. 3,44 2,38 12,66 Gedik Yatırım Holding 2,71 0,37 15,32 Gediz Ambalaj 5,20 9,24 28,58 Gentaş 1,50 2,04 -10,47 Gersan Elektrik 1,81 1,12 -25,83 Global Men. Değ. 0,46 -6,12 -2,13 Global Yat. Holding 2,97 -3,57 -0,67 Good-Year 2,61 3,16 -21,35 Göltaş Çimento 10,33 4,13 -16,89 Gözde Girişim 2,72 1,87 1,87 GSD Denizcilik 1,42 -1,39 23,48 GSD Holding 0,81 1,25 1,25 Gübre Fabrik. 2,55 4,08 -13,85 Güler Yat. Holding 1,20 5,26 12,15 Güneş Sigorta 1,02 2,00 -32,00 Halk GMYO 0,73 9,66 13,48 Halk Sigorta 0,90 -1,10 1,98 Hatay Tekstil 4,41 1,85 11,65 Hedef Girişim 1,19 0,00 2,59 Hektaş 12,75 0,47 37,54 HUB Girişim 2,66 4,72 41,49 Hürriyet Gzt. 0,73 0,00 -21,51 ICBC Turkey Bank 3,15 2,61 -36,11 İdealist Danışmanlık 9,21 -9,79 -14,72 İdealist GMYO 2,00 16,28 22,70 İhlas Ev Aletleri 1,12 1,82 239,39 İhlas Gayrimenkul 0,83 1,22 -11,66 İhlas Gazetecilik 1,88 -0,53 208,20 İhlas Holding 0,42 -2,33 31,25 İhlas Yayın Holding 0,56 1,82 69,70 İndeks Bilgisayar 6,83 6,89 22,65 Info Yatırım 2,03 3,57 97,09 İntema 6,99 -4,25 16,56 İpek Doğal Enerji 5,62 10,85 4,66 İskenderun Demir Çelik 6,60 2,64 40,77(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (8)

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