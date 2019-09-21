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Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,58 -4,82 -18,97 Acıpayam Selüloz 4,89 12,93 53,06 Adana Çimento (A) 5,52 1,47 16,05 Adana Çimento (B) 3,94 1,55 22,15 Adana Çimento (C) 1,24 3,33 0,72 Adel Kalemcilik 12,49 -2,73 13,55 Adese Alışveriş Ticaret 1,95 4,28 -16,67 Afyon Çimento 4,28 -1,15 -6,75 Ak Enerji 0,57 -3,39 -9,52 Akbank 7,36 -3,92 25,07 Akçansa 6,50 7,97 -0,64 Akdenız Güvenlık Hız. 1,43 -8,92 -28,86 Akfen GMYO 2,27 -0,87 37,58 Akın Tekstil 9,48 -5,86 4,58 Akiş GMYO 2,62 -1,13 14,96 Akmerkez GMYO 20,20 -0,59 30,93 Aksa 9,26 -1,49 39,57 Aksa Enerji 2,66 -2,56 -0,75 Aksigorta 5,07 3,68 61,50 Aksu Enerji 8,09 -3,46 4,79 Alarko Carrıer 36,70 0,71 -6,76 Alarko GMYO 48,02 7,09 13,73 Alarko Holding 4,44 0,00 127,66 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.208,70 0,12 3,69 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.143,60 0,12 3,92 Albaraka PY One Tower GMYF 1.158,00 0,12 3,87 Albaraka Türk 1,31 -4,38 7,38 Alcatel Lucent Teletaş 6,89 -0,29 19,62 Alkim Kağıt 3,98 -2,45 10,74 Alkim Kimya 25,82 -2,71 19,87 Altınyağ 0,44 -2,22 0,00 Altınyunus Çeşme 3,06 2,00 -1,33 Anadolu Cam 2,95 5,73 15,02 Anadolu Efes 22,26 -2,79 10,89 Anadolu Grubu Holding 15,40 4,27 51,96 Anadolu Hayat Emek. 5,09 -1,36 -10,62 Anadolu Isuzu 9,38 -1,57 51,78 Anadolu Sigorta 4,19 0,00 6,73 Anel Elektrik 1,97 3,68 21,60 Arçelik 18,52 2,60 17,29 Arena Bilgisayar 4,28 6,47 -2,95 Armada Bilgisayar 9,96 1,63 7,21 Arsan Tekstil 2,34 -1,68 44,44 Artı Yatırım Holding 0,81 -1,22 -6,90 Aselsan 18,74 -5,96 -21,76 Aslan Çimento 28,70 -9,81 1,92 Ata GMYO 3,98 1,79 -0,75 Atakule GMYO 1,35 0,00 2,60 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,93 -7,00 8,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,98 -1,75 21,37 Avrasya GMYO 1,14 -4,20 29,55 Avrasya Petrol ve Tur. 1,31 -5,76 21,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.276,10 0,04 2,39 Avrupa Yatırım Holding 2,23 -0,45 -8,23 Ayen Enerji 2,26 -1,31 25,51 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 -2,78 27,24 Aygaz 10,82 3,44 8,81 Bagfaş 10,10 -4,72 109,54 Bak Ambalaj 5,97 -1,65 26,80 Balatacılar Balatacılık 0,31 -6,06 -6,06 Bantaş Ambalaj 2,04 6,25 62,55 Banvit 14,62 -0,95 35,50 Baştaş Başkent Çimento 1,79 1,70 -11,39 Batı Çimento 2,77 1,09 14,94 Batısöke Çimento 1,03 -0,96 -5,50 Bera Holding 2,10 -7,89 1,94 Berkosan Yalıtım 1,95 1,56 7,73 Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 -6,04 5,56 Beyaz Filo 3,39 -2,31 24,18 Beymen Perakende Yat. 8,11 -0,49 105,84 Bilici Yatırım 2,63 0,00 107,98 Bim Mağazalar 49,00 1,03 14,39 Birko Mensucat 0,30 -6,25 0,00 Birlik Mensucat 0,92 0,00 -21,37 Bizim Mağazaları 8,18 -3,20 20,29 Bolu Çimento 2,48 -0,40 -19,68 Bomonti Elektrik 2,17 0,46 352,08 Borusan Mannesmann 8,96 -2,61 27,83 Borusan Yat. Paz. 35,36 0,68 -2,40 Bosch Fren Sistemleri 186,50 -0,27 22,08 Bossa 4,36 -2,68 3,71 Brisa 5,75 -2,04 -9,16 Burçelik 3,73 -2,61 16,20 Burçelik Vana 4,85 7,78 227,70 Bursa Çimento 4,51 -1,74 2,50 Carrefoursa 3,53 0,86 1,44 Ceo Event Medya 7,22 7,76 Coca Cola İçecek 34,00 -2,30 15,00 Cosmos Yat. Holding 1,12 4,67 15,46 Credıtwest Faktorıng 1,38 -6,76 32,69 Çelebi 98,55 1,49 68,90 Çelik Halat 4,37 8,44 -19,12 Çemaş Döküm 1,20 17,65 57,89 Çemtaş 5,19 -4,42 -12,97 Çimbeton 28,76 0,84 0,56 Çimentaş 11,73 1,56 -7,64 Çimsa 7,10 0,28 -5,96 Çuhadaroğlu Metal 2,27 -1,30 27,53 Dagi Giyim 1,70 2,41 37,10 Dagi Yatırım Holding 1,53 -1,29 51,49 Dardanel 1,57 5,37 42,73 Datagate Bilgisayar 5,59 -6,52 30,61 Demısaş Döküm 2,34 -3,70 1,84 Denge Holding 1,73 -5,46 49,14 Deniz GMYO 3,54 4,73 16,45 Denizbank 20,90 0,48 9,42 Denizli Cam 5,80 11,37 11,37 Derimod 12,98 8,89 49,71 Derlüks Deri 2,09 -0,48 Desa Deri 2,45 -1,61 41,62 Despec Bilgisayar 2,95 -1,34 8,00 Deva Holding 6,96 1,02 111,55 Diriteks Diriliş Tekstil 0,88 -3,30 12,82 Ditaş Doğan 5,41 1,31 5,69 DO-CO 521,00 -1,51 9,93 Doğan Burda 3,19 0,00 5,98 Doğan Holding 1,42 2,16 52,47 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 -5,45 -14,75 Doğusan 1,56 -0,64 -27,93 Doğuş GMYO 2,54 -3,05 20,38 Doğuş Otomotiv 6,30 -3,96 45,16 Döktaş Dökümcülük 26,14 -12,87 220,74 Duran Doğan Basım 10,23 1,79 100,59 Dyo Boya 3,75 3,88 29,31 Eczacıbaşı İlaç 2,85 1,06 17,50 Eczacıbaşı Yatırım 7,42 1,23 15,89 Edip Gayrimenkul 0,93 2,20 20,78 Ege Endüstri 465,60 -2,41 49,64 Ege Gübre 34,70 3,46 67,74 Ege Profil 9,24 2,16 10,03 Ege Seramik 2,97 -1,66 0,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 -3,45 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00 Egeplast 5,45 2,25 41,93 Ekiz Kimya 0,43 -2,27 30,30 Emek Elektrik 1,20 1,69 22,45 Eminiş Ambalaj 0,95 -2,06 -18,80 Emlak Konut GMYO 1,31 1,55 -10,07 Enerjisa Enerji 6,02 -0,17 27,86 Enka İnşaat 5,60 -1,75 26,01 Erbosan 18,72 0,97 23,12 Ereğli Demir Çelik 6,78 -4,37 11,12 Ersu Gıda 1,24 -6,77 34,78 Escort Teknoloji 0,89 5,95 17,11 Etiler Gıda 3,71 0,27 74,18 Euro Kapital Yat. Ort. 1,26 0,80 78,98 Euro Trend Yat. Ort. 0,85 -3,41 33,87 Euro Yat. Ort. 0,88 -2,22 40,44 Euro Yatırım Holding 1,27 -16,99 130,91 Fenerbahçe Futbol 12,41 19,56 79,34 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,02 -4,13 13,53 F-M İzmit Piston 18,04 0,00 17,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,09 -1,59 100,78 Ford Otosan 58,45 -3,31 23,03 Formet Çelik Kapı 6,07 -1,30 377,95 Frigo Pak Gıda 8,28 -1,43 387,06 Galatasaray Sportif 1,66 -5,68 33,87 Garanti Bankası 9,27 -3,84 16,46 Garanti Faktoring 3,55 7,58 79,29 Garanti Yat. Ort. 0,80 -23,81 9,24 Gedik Y. Men. Değ. 4,15 1,72 35,92 Gedik Yatırım Holding 4,00 8,40 70,21 Gediz Ambalaj 6,04 3,78 49,35 Gentaş 1,41 -2,76 2,72 Gersan Elektrik 2,21 -8,68 -9,44 Global Men. Değ. 0,82 0,00 74,47 Global Yat. Holding 3,83 0,26 28,09 Good-Year 2,71 -5,57 -18,33 Göltaş Çimento 12,35 -0,80 0,86 Gözde Girişim 3,41 3,33 27,72 GSD Denizcilik 1,62 1,25 40,87 GSD Holding 0,91 -4,21 13,75 Gübre Fabrik. 4,91 8,63 65,88 Güler Yat. Holding 1,32 -0,75 23,36 Güneş Sigorta 1,52 -1,30 8,40 Halk GMYO 0,93 -5,10 44,56 Halk Sigorta 0,96 -5,88 8,78 Hatay Tekstil 4,05 -3,57 17,45 Hedef Girişim 1,59 -2,45 37,07 Hektaş 15,71 2,68 69,47 HUB Girişim 3,71 30,63 97,34 Hürriyet Gzt. 0,79 0,00 -15,05 ICBC Turkey Bank 3,63 -3,46 -26,37 İdealist Danışmanlık 4,13 -7,19 -29,34 İdealist GMYO 2,89 1,76 77,30 İhlas Ev Aletleri 1,43 -2,72 337,81 İhlas Gayrimenkul 0,89 -1,11 -5,27 İhlas Gazetecilik 2,47 7,39 304,92 İhlas Holding 0,49 -3,92 53,13 İhlas Yayın Holding 0,62 1,64 87,88 İndeks Bilgisayar 7,43 -3,51 33,43 Info Yatırım 5,00 9,41 385,44 İntema 7,22 1,26 20,40 İpek Doğal Enerji 6,21 1,14 15,64 İskenderun Demir Çelik 6,00 -4,46 27,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (8)

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