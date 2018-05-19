Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 9,30 12,59 75,80 İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.220,00 1,68 -2,43 İş Bankası (C) 6,21 5,25 -7,03 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 7,30 -6,92 İş Fin.Kir. 4,35 20,50 191,95 İş Girişim 1,82 20,53 4,60 İş GMYO 1,10 -1,79 -10,10 İş Portföy BIST 30 HY BYF 34,58 1,23 -9,29 İş Y. Men. Değ. 2,20 3,77 3,17 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 186,90 -6,55 0,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 19,23 -22,50 İttifak Holding 3,10 -0,64 33,05 İz Hayvancılık Tarım 2,00 -8,68 5,26 İzmir Demir Çelik 2,20 0,00 -32,10 İzmir Fırça 7,95 6,00 -14,05 İzocam 23,26 0,43 -12,03 Jantsa Jant Sanayi 24,02 -2,99 -21,88 Kafein Yazılım 5,02 Kapital Yat. Holding 2,52 -11,89 103,23 Kaplamin 3,69 -2,64 -5,87 Kardemir (A) 3,82 4,66 29,49 Kardemir (B) 3,84 5,49 31,06 Kardemir (D) 4,91 5,36 52,96 Karel Elektronik 6,15 0,16 5,85 Karsan Otomotiv 1,72 -3,91 10,26 Karsu Tekstil 1,14 -15,56 -42,42 Karsusan Su Ürünleri San. 5,95 13,77 20,20 Kartonsan 254,00 -2,31 -8,72 Katmerciler Ekipman 8,07 -1,59 -32,53 Kent Gıda 132,60 2,24 -2,86 Kerevitaş Gıda 65,75 -9,62 -44,42 Kervansaray Yat. Holding 0,40 -2,44 14,29 Kiler GMYO 2,04 -5,56 -44,26 Kipa Ticaret 1,95 -0,51 -24,42 Klimasan Klima 5,59 -0,71 -4,44 Koç Holding 13,84 2,37 -23,49 Konfrut Gıda 22,84 11,96 59,72 Konya Çimento 207,50 -1,24 -18,63 Kordsa Teknik Tekstil 6,92 3,90 -5,75 Koza Altın 45,02 9,59 17,85 Koza Madencilik 6,74 16,21 4,66 Körfez GMYO 1,29 -0,77 -22,29 Kristal Kola 1,55 -1,90 -13,89 Kron Telekomünikasyon 11,39 -3,06 -38,43 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 -1,68 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,58 -5,04 -13,73 Kütahya Porselen 5,46 -1,62 -23,85 Lider Faktoring 3,80 -4,52 -13,83 Link Bilgisayar 8,83 -8,97 -38,08 Logo Yazılım 49,48 -0,92 -15,78 Lokman Hekim Sağlık 5,76 -1,20 -6,49 Lüks Kadife 4,00 0,00 -15,07 Makina Takım 1,36 -3,55 -32,00 Mardin Çimento 4,22 -2,09 -1,63 Marka Yatırım Holding 1,18 -2,48 -30,18 Marmaris Altınyunus 14,93 1,77 -21,42 Marshall 59,60 6,81 15,06 Martı GMYO 0,76 -2,56 -64,15 Martı Otel 0,79 1,28 -14,13 Mavi Giyim 44,80 5,21 -22,76 Mazhar Zorlu Holding 6,10 -2,71 52,88 MCT Danışmanlık 11,48 -1,03 91,33 Mega Polietilen 1,65 -11,76 44,74 Menderes Tekstil 0,77 -12,50 -7,23 Merit Turizm 5,90 0,00 0,17 Merko Gıda 0,96 -5,88 -27,82 Metal Gayrimenkul 1,07 2,88 -17,69 Metemtur Otelcilik 1,25 0,00 -15,54 Metro Holding 1,07 16,30 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 9,63 -25,45 Metro Yatırım Ortaklığı 2,12 0,47 -1,40 Migros Ticaret 19,44 -4,33 -29,46 Milpa 1,40 0,00 -35,19 Mistral GMYO 5,20 -1,89 -29,63 MLP Sağlık 16,75 -1,82 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,33 2,31 -4,32 Mondi Tire Kutsan 1,53 -1,92 -15,47 Net Holding 1,77 -3,80 -19,91 Netaş Telekom. 9,57 -3,82 -39,58 Niğbaş Niğde Beton 1,16 -22,67 23,40 Nuh Çimento 10,26 1,79 2,91 Nurol GMYO 3,59 -2,71 -24,42 Odaş Elektrik 4,90 -4,11 -18,33 Olmuksan-IP 4,16 -1,42 -9,05 Orge Enerji Elektrik 2,98 -5,10 -26,31 Orma Orman Mahsulleri 1,06 -5,36 -6,19 Osmanlı Menkul 2,67 -4,64 -14,97 Ostim Endüstriyel Yat 1,28 -3,76 -21,47 Otokar 73,20 -0,81 -39,36 Oyak Yat. Ort. 0,94 -1,05 -6,93 Oylum Sınai Yatırımlar 1,51 -4,43 -11,18 Özak GMYO 2,91 4,68 24,36 Özbal Çelik Boru 1,48 2,78 -45,01 Özderici GMYO 12,00 15,38 669,23 Özerden Plastik 3,54 0,85 18,79 Panora GMYO 4,60 0,00 2,06 Park Elek.Madencilik 2,95 -2,64 -29,26 Parsan 15,90 -1,36 35,90 Pegasus 27,70 1,47 -18,05 Peker GMYO 5,53 -12,91 Penguen Gıda 1,38 -6,76 -38,12 Pera GMYO 0,83 -3,49 -5,68 Pergamon Dış Ticaret 6,05 2,20 57,97 Petkim 4,95 -1,20 -32,95 Petrokent Turizm 48,00 0,00 1,10 Pınar Et Ve Un 8,68 -2,03 -5,71 Pınar Su 1,50 -6,25 -16,67 Pınar Süt 10,15 -3,24 -16,22 Plastikkart 2,30 -4,56 -20,42 Polisan Holding 6,33 4,11 -27,41 Politeknik Metal 40,72 7,44 22,28 Prizma Press Matbaacılık 1,66 0,00 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 1,52 2,82 QNB Finansbank 4,90 0,41 -10,91 Ral Yatırım Holding 1,55 6,16 -4,91 Ray Sigorta 1,07 4,90 -40,88 Reysaş GMYO 1,32 5,60 3,94 Reysaş Lojistik 0,91 2,25 -28,91 Rhea Girişim 0,68 0,00 -39,29 Rodrigo Tekstil 1,34 3,08 -55,18 Royal Halı 0,86 -4,44 -5,49 RTA Laboratuvarları 1,76 -3,83 -36,23 Sabancı Holding 9,89 -0,20 -8,44 Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 8,81 Salix Yatırım Holding 4,20 0,00 -46,15 Sanel Mühendislik 1,40 -0,71 -18,13 Sanifoam Sünger 1,51 -1,31 -10,12 Sanko Pazarlama 3,67 6,56 15,67 Saray Matbaacılık 1,12 -4,27 4,67 Sarkuysan 3,28 -1,50 -0,61 Sasa Polyester 9,49 9,77 21,14 Say Reklamcılık 1,22 -0,81 -26,95 Sekuro Plastik 9,00 5,88 4,65 Selçuk Ecza Deposu 3,83 8,19 9,36 Selçuk Gıda 0,51 2,00 82,14 Senkron Güvenlik 1,17 -2,50 -37,10 Serve Kırtasiye 0,95 31,94 53,23 Servet GMYO 2,85 -13,11 -6,25 Seyitler Kimya 7,80 -6,70 -13,14 Silverline Endüstri 1,56 2,63 -28,77 Sinpaş GMYO 0,66 0,00 -14,29 Soda Sanayii 5,27 0,96 4,56 Sodaş Sodyum Sanayii 4,88 0,41 43,17 Söktaş 1,27 -9,29 -23,49 Sönmez Filament 3,40 3,34 -18,07 Sönmez Pamuklu 3,82 9,77 -3,54 Sumaş Suni Tahta 7,09 25,49 Şeker Fin. Kir. 2,48 2,48 -3,50 Şekerbank 1,37 0,74 -25,14 Şişe Cam 4,27 -2,29 -9,15 Şok Marketler 10,00 T. Halk Bankası 7,68 1,59 -28,76 T. Kalkınma Bank. 4,11 -0,96 -25,81 T.S.K.B. 1,24 -1,59 -11,67 T.Tuborg 11,12 -8,10 10,10 Taç Tarım Ürünleri 1,77 -9,23 -27,16 Tat Gıda 4,18 -1,65 -18,60 TAV Havalimanları 21,44 -5,05 -0,09 Taze Kuru Gıda 7,65 -0,13 -6,13 Tek-Art Turizm 0,67 -1,47 -10,98 Tekfen Holding 15,04 -0,86 -8,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,41 -1,45 -33,79 Temapol Polimer Plastik 3,20 -5,04 -32,91 TGS Dış Ticaret 5,37 -0,74 47,93 Tofaş Oto. Fab. 24,36 1,92 -21,79 Torunlar GMYO 2,67 0,75 -19,82 Trabzon Liman 12,50 0,40 Trabzonspor Sportif 1,40 -2,10 -36,36 Trakya Cam 4,18 -6,28 -9,52 Trend GMYO 1,31 -7,09 TSKB GMYO 0,62 -1,59 -15,07 Tuğçelik 2,68 -5,96 -15,72 Tukaş 1,54 -4,35 -30,94 Turcas Petrol 1,94 -3,00 -18,49 Turkcell 13,00 -0,76 -16,02 Tümosan Motor ve Traktör 5,30 -0,56 -30,17 Tüpraş 103,20 -1,71 -4,31 Türk Hava Yolları 16,35 0,31 4,21 Türk Prysmian Kablo 1,83 -3,17 -26,89 Türk Telekom 5,70 -1,38 -11,49 Türk Traktör 54,05 -4,42 -23,32 Türker Proje Gayrimenkul 38,00 0,00 1,17 Ufuk Yatırım 1,80 -10,00 -41,37 Ulaşlar Turizm Yat. 1,45 -0,68 -15,20 Ulusoy Elektrik 8,51 -1,85 -8,79 Ulusoy Un Sanayi 1,98 -3,88 -28,78 Umpaş Holding 0,56 0,00 -11,11 Uşak Seramik 1,82 -1,62 -25,71 Utopya Turizm 3,30 -5,44 -26,50 Uzertaş Boya 0,86 -6,52 -24,56 Ülker Bisküvi 18,82 -8,82 -4,32 Ünye Çimento 4,60 -1,08 10,58 Vakıf Fin. Kir. 2,02 -0,49 -2,88 Vakıf GMYO 2,07 -1,90 -20,38 Vakıf Yat. Ort. 1,20 -0,83 -15,49 Vakıflar Bankası 5,68 -0,70 -16,10 Vakko Tekstil 2,84 -15,22 -3,56 Vanet Gıda 2,43 11,47 -24,06 Verusa Holding 25,00 -5,16 9,08 Verusaturk Girisim 2,37 1,28 0,42 Vestel 9,10 1,68 20,21 Vestel Beyaz Eşya 9,63 -1,65 13,56 Viking Kağıt 1,23 4,24 2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 -4,97 -34,05 Yapı ve Kredi Bank. 3,97 -1,98 -8,53 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,17 -3,56 -12,85 Yataş 26,02 -5,38 -8,06 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,57 12,14 49,55 Yeni Gimat GMYO 12,21 1,08 -2,34 Yeşil GMYO 0,49 -2,00 -22,22 Yeşil Yapı 0,51 -3,77 -50,00 Yeşil Yatırım Holding 12,47 -12,55 -22,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.950,10 -6,69 8,08 Yonga Mobilya 1.260,00 5,00 427,42 Yünsa 6,86 36,38 52,44 Zorlu Enerji 1,54 -1,91 -2,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

