Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 7,88 -3,89 61,52 İş Bankası (A) 14.400,00 -10,00 -15,25 İş Bankası (B) 1.188,90 -0,92 -4,92 İş Bankası (C) 5,83 -7,46 -12,72 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 0,00 -6,92 İş Fin.Kir. 2,62 -20,87 88,01 İş Girişim 1,64 -1,80 -5,75 İş GMYO 0,98 -8,41 -19,91 İş Portföy BIST 30 HY BYF 33,76 -3,54 -11,44 İş Y. Men. Değ. 2,21 0,91 3,64 İş Yat. Ort. 0,79 -1,25 0,12 İşbir Holding 184,80 -0,59 -0,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -3,85 -37,50 İttifak Holding 3,03 0,00 30,04 İz Hayvancılık Tarım 1,93 2,66 1,58 İzmir Demir Çelik 2,20 1,38 -32,10 İzmir Fırça 8,59 5,40 -7,14 İzocam 22,66 1,61 -14,30 Jantsa Jant Sanayi 23,30 -2,02 -24,22 Kafein Yazılım 5,28 -1,31 Kapital Yat. Holding 2,66 0,38 114,52 Kaplamin 3,41 2,40 -13,01 Kardemir (A) 3,57 -1,92 21,02 Kardemir (B) 3,54 -2,21 20,82 Kardemir (D) 4,78 -1,24 48,91 Karel Elektronik 5,89 3,51 1,38 Karsan Otomotiv 1,60 3,23 2,56 Karsu Tekstil 1,09 1,87 -44,95 Karsusan Su Ürünleri San. 5,41 0,19 9,29 Kartonsan 252,80 0,08 -9,15 Katmerciler Ekipman 7,22 -2,43 -39,63 Kent Gıda 126,80 -2,98 -7,11 Kerevitaş Gıda 2,30 -16,97 -46,15 Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43 Kiler GMYO 2,20 9,45 -39,89 Kipa Ticaret 1,99 5,29 -22,87 Klimasan Klima 4,97 1,43 -15,04 Koç Holding 13,95 -1,13 -22,88 Konfrut Gıda 20,30 -6,02 41,96 Konya Çimento 190,90 -4,07 -25,14 Kordsa Teknik Tekstil 6,87 0,29 -6,43 Koza Altın 47,90 -2,84 25,39 Koza Madencilik 8,49 5,07 31,83 Körfez GMYO 1,27 0,00 -23,49 Kristal Kola 1,29 -5,84 -28,33 Kron Telekomünikasyon 11,10 4,91 -40,00 Kuştur Kuşadası Turizm 10,35 -11,54 8,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,50 -22,12 -39,76 Kütahya Porselen 5,13 0,20 -28,45 Lider Faktoring 3,81 -0,78 -13,61 Link Bilgisayar 8,52 -1,84 -40,25 Logo Yazılım 47,80 -1,52 -18,64 Lokman Hekim Sağlık 5,68 2,34 -7,79 Lüks Kadife 3,89 -2,02 -17,41 Makina Takım 1,32 4,76 -34,00 Mardin Çimento 4,10 -3,76 -4,43 Marka Yatırım Holding 1,06 -6,19 -37,28 Marmaris Altınyunus 16,28 7,46 -14,32 Marshall 53,70 -8,98 3,67 Martı GMYO 0,67 -4,29 -68,40 Martı Otel 0,75 0,00 -18,48 Mavi Giyim 48,26 6,03 -15,87 Mazhar Zorlu Holding 5,74 -3,85 43,86 MCT Danışmanlık 20,72 72,81 245,33 Mega Polietilen 2,05 20,59 79,82 Menderes Tekstil 0,67 3,08 -19,28 Merit Turizm 5,79 1,94 -1,70 Merko Gıda 0,91 1,11 -31,58 Metal Gayrimenkul 1,10 1,85 -15,38 Metemtur Otelcilik 1,14 -1,72 -22,97 Metro Holding 1,07 0,94 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,92 -2,54 -30,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,49 -11,83 -30,70 Migros Ticaret 19,51 2,58 -29,21 Milpa 1,23 0,00 -43,06 Mistral GMYO 5,28 1,73 -28,55 MLP Sağlık 15,53 -1,40 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,21 -6,92 -12,95 Mondi Tire Kutsan 1,54 -6,67 -14,92 Net Holding 1,70 -4,49 -23,08 Netaş Telekom. 9,06 2,14 -42,80 Niğbaş Niğde Beton 0,86 -14,00 -8,51 Nuh Çimento 9,60 -1,64 5,41 Nurol GMYO 3,51 -0,28 -26,11 Odaş Elektrik 4,27 2,64 -28,83 Olmuksan-IP 3,80 -2,56 -16,92 Orge Enerji Elektrik 2,69 -5,28 -33,48 Orma Orman Mahsulleri 0,99 -1,00 -12,39 Osmanlı Menkul 2,61 3,57 -16,88 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 0,00 -27,61 Otokar 75,75 -1,62 -37,25 Oyak Yat. Ort. 0,85 -1,47 -14,15 Oylum Sınai Yatırımlar 1,48 -1,99 -12,94 Özak GMYO 2,80 -6,35 19,66 Özbal Çelik Boru 1,36 12,40 -49,47 Özderici GMYO 6,00 -10,33 480,55 Özerden Plastik 3,44 -1,71 15,44 Panora GMYO 4,60 -1,08 2,06 Park Elek.Madencilik 2,82 -2,42 -32,37 Parsan 13,95 -4,58 19,23 Pegasus 26,04 1,40 -22,96 Peker GMYO 5,87 6,73 Penguen Gıda 1,30 -3,70 -41,70 Pera GMYO 0,61 -6,15 -30,68 Pergamon Dış Ticaret 5,88 -2,33 53,53 Petkim 4,56 -3,59 -38,23 Petrokent Turizm 46,40 0,17 -2,27 Pınar Et Ve Un 7,88 -5,97 -14,40 Pınar Su 1,49 -0,67 -17,22 Pınar Süt 9,46 -1,87 -21,92 Plastikkart 2,20 -2,22 -23,88 Polisan Holding 6,23 -1,11 -27,89 Politeknik Metal 39,60 -1,00 18,92 Prizma Press Matbaacılık 1,66 -0,60 2,47 QNB Finans Fin. Kir. 4,40 5,52 12,82 QNB Finansbank 4,52 -3,21 -17,82 Ral Yatırım Holding 1,58 3,95 -3,07 Ray Sigorta 1,12 0,00 -38,12 Reysaş GMYO 1,15 -8,00 -9,45 Reysaş Lojistik 0,81 -6,90 -36,72 Rhea Girişim 0,66 -1,49 -41,07 Rodrigo Tekstil 1,28 -0,78 -57,19 Royal Halı 0,85 1,19 -6,59 RTA Laboratuvarları 1,68 -0,59 -39,13 Sabancı Holding 9,10 -5,99 -15,75 Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 1,76 Salix Yatırım Holding 4,21 2,68 -46,03 Sanel Mühendislik 1,42 5,19 -16,96 Sanifoam Sünger 1,51 0,00 -10,12 Sanko Pazarlama 3,24 0,00 2,12 Saray Matbaacılık 0,99 -1,98 -7,48 Sarkuysan 3,43 4,57 3,94 Sasa Polyester 10,16 6,95 29,69 Say Reklamcılık 1,13 -3,42 -32,34 Sekuro Plastik 6,06 -36,01 -29,53 Selçuk Ecza Deposu 3,88 0,26 10,79 Selçuk Gıda 0,45 -6,25 60,71 Senkron Güvenlik 1,07 -4,46 -42,47 Serve Kırtasiye 1,26 -8,70 103,23 Servet GMYO 2,59 -5,82 -14,80 Seyitler Kimya 7,39 -4,65 -17,71 Silverline Endüstri 1,50 -3,23 -31,51 Sinpaş GMYO 0,61 -4,69 -20,78 Soda Sanayii 5,35 1,25 11,29 Sodaş Sodyum Sanayii 4,61 -4,95 35,24 Söktaş 1,28 0,79 -22,89 Sönmez Filament 3,24 2,21 -21,93 Sönmez Pamuklu 3,52 -4,86 -11,11 Sumaş Suni Tahta 8,08 18,30 Şeker Fin. Kir. 2,45 -0,81 -4,67 Şekerbank 1,22 -5,43 -33,33 Şişe Cam 4,08 0,84 -10,32 Şok Marketler 10,36 -0,48 T. Halk Bankası 7,48 -4,47 -30,61 T. Kalkınma Bank. 3,62 -5,24 -34,66 T.S.K.B. 1,22 0,83 -13,09 T.Tuborg 10,66 -2,65 5,54 Taç Tarım Ürünleri 1,44 -6,49 -40,74 Tat Gıda 4,04 2,54 -21,33 TAV Havalimanları 22,28 3,24 3,82 Taze Kuru Gıda 6,90 -5,09 -15,34 Tek-Art Turizm 0,80 14,29 6,30 Tekfen Holding 15,57 1,10 -4,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,60 13,56 -30,10 Temapol Polimer Plastik 3,15 2,94 -33,96 TGS Dış Ticaret 5,26 -0,38 44,90 Tofaş Oto. Fab. 24,60 2,67 -21,02 Torunlar GMYO 2,76 1,47 -17,12 Trabzon Liman 11,27 4,83 Trabzonspor Sportif 1,37 2,24 -37,73 Trakya Cam 3,92 -3,63 -11,98 Trend GMYO 1,27 0,00 TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55 Tuğçelik 2,55 1,59 -19,81 Tukaş 1,52 5,56 -31,84 Turcas Petrol 1,79 -1,10 -24,79 Turkcell 11,77 -7,40 -23,97 Tümosan Motor ve Traktör 5,02 0,20 -33,86 Tüpraş 105,70 2,82 -2,00 Türk Hava Yolları 16,55 -0,18 5,48 Türk Prysmian Kablo 1,68 -4,00 -32,89 Türk Telekom 5,60 -14,11 -13,04 Türk Traktör 57,20 0,00 -18,85 Türker Proje Gayrimenkul 34,96 -3,37 -6,92 Ufuk Yatırım 1,90 1,60 -38,11 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -4,38 -23,39 Ulusoy Elektrik 7,98 0,38 -14,47 Ulusoy Un Sanayi 1,89 -1,56 -32,01 Umpaş Holding 0,50 -5,66 -20,63 Uşak Seramik 1,78 -1,66 -27,35 Utopya Turizm 2,61 -4,40 -41,87 Uzertaş Boya 1,04 1,96 -8,77 Ülker Bisküvi 17,54 -1,46 -10,83 Ünye Çimento 4,62 -0,86 11,06 Vakıf Fin. Kir. 1,93 2,12 -7,21 Vakıf GMYO 1,87 -4,10 -28,08 Vakıf Yat. Ort. 1,13 -1,74 -20,42 Vakıflar Bankası 5,35 -8,08 -20,97 Vakko Tekstil 2,61 -3,33 -11,37 Vanet Gıda 2,27 -0,87 -29,06 Verusa Holding 24,80 -2,75 8,20 Verusaturk Girisim 2,91 12,36 23,31 Vestel 8,90 3,01 17,57 Vestel Beyaz Eşya 10,79 16,40 27,24 Viking Kağıt 1,21 -0,82 0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 -0,69 -38,36 Yapı ve Kredi Bank. 3,91 -6,24 -9,91 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,02 0,00 -17,43 Yataş 23,56 -5,00 -16,75 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,62 9,46 54,32 Yeni Gimat GMYO 12,70 -2,31 1,58 Yeşil GMYO 0,44 -2,22 -30,16 Yeşil Yapı 0,47 0,00 -53,92 Yeşil Yatırım Holding 12,57 3,37 -21,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.909,90 0,52 5,85 Yonga Mobilya 7,11 -28,90 138,09 Yünsa 6,98 -7,92 55,11 Zorlu Enerji 1,48 0,68 -6,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

