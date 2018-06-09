Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 7,18 -8,88 47,17 İş Bankası (A) 13.999,90 -2,78 -17,61 İş Bankası (B) 1.188,90 0,00 -4,92 İş Bankası (C) 5,77 -1,03 -13,62 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -6,10 -12,60 İş Fin.Kir. 2,58 -1,53 85,14 İş Girişim 1,60 -2,44 -8,05 İş GMYO 0,95 -3,06 -22,36 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,57 -3,52 -14,56 İş Y. Men. Değ. 2,17 -1,81 1,77 İş Yat. Ort. 0,77 -2,53 -2,41 İşbir Holding 165,90 -10,23 -10,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 4,00 -35,00 İttifak Holding 3,00 -0,99 28,76 İz Hayvancılık Tarım 1,87 -3,11 -1,58 İzmir Demir Çelik 2,40 9,09 -25,93 İzmir Fırça 8,90 3,61 -3,78 İzocam 22,40 -1,15 -15,28 Jantsa Jant Sanayi 23,30 0,00 -24,22 Kafein Yazılım 5,38 1,89 Kapital Yat. Holding 2,56 -3,76 106,45 Kaplamin 3,38 -0,88 -13,78 Kardemir (A) 3,22 -9,80 9,15 Kardemir (B) 3,22 -9,04 9,90 Kardemir (D) 4,15 -13,18 29,28 Karel Elektronik 5,65 -4,07 -2,75 Karsan Otomotiv 1,38 -13,75 -11,54 Karsu Tekstil 1,07 -1,83 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 5,05 -6,65 2,02 Kartonsan 249,50 -1,31 -10,33 Katmerciler Ekipman 7,10 -1,66 -40,64 Kent Gıda 152,00 19,87 11,36 Kerevitaş Gıda 1,97 -14,35 -53,87 Kervansaray Yat. Holding 0,40 2,56 14,29 Kiler GMYO 1,99 -9,55 -45,63 Kipa Ticaret 1,96 -1,51 -24,03 Klimasan Klima 4,74 -4,63 -18,97 Koç Holding 14,05 0,72 -22,33 Konfrut Gıda 19,50 -3,94 36,36 Konya Çimento 191,00 0,05 -25,10 Kordsa Teknik Tekstil 6,50 -5,39 -11,47 Koza Altın 48,00 0,21 25,65 Koza Madencilik 7,65 -9,89 18,79 Körfez GMYO 1,23 -3,15 -25,90 Kristal Kola 1,19 -7,75 -33,89 Kron Telekomünikasyon 10,66 -3,96 -42,38 Kuştur Kuşadası Turizm 12,30 18,84 29,35 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,61 4,40 -37,11 Kütahya Porselen 5,06 -1,36 -29,43 Lider Faktoring 3,81 0,00 -13,61 Link Bilgisayar 9,10 6,81 -36,19 Logo Yazılım 46,50 -2,72 -20,85 Lokman Hekim Sağlık 5,42 -4,58 -12,01 Lüks Kadife 3,70 -4,88 -21,44 Makina Takım 1,28 -3,03 -36,00 Mardin Çimento 4,07 -0,73 -5,13 Marka Yatırım Holding 1,01 -4,72 -40,24 Marmaris Altınyunus 15,79 -3,01 -16,89 Marshall 54,30 1,12 4,83 Martı GMYO 0,64 -4,48 -69,81 Martı Otel 0,73 -2,67 -20,65 Mavi Giyim 41,30 -14,42 -28,00 Mazhar Zorlu Holding 5,18 -9,76 29,82 MCT Danışmanlık 21,62 4,34 260,33 Mega Polietilen 2,51 22,44 120,18 Menderes Tekstil 0,63 -5,97 -24,10 Merit Turizm 5,73 -1,04 -2,72 Merko Gıda 0,81 -10,99 -39,10 Metal Gayrimenkul 1,11 0,91 -14,62 Metemtur Otelcilik 1,15 0,88 -22,30 Metro Holding 1,15 7,48 16,16 Metro Petrol ve Tesisleri 1,83 -4,69 -33,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,07 -28,19 -50,23 Migros Ticaret 19,03 -2,46 -30,95 Milpa 1,24 0,81 -42,59 Mistral GMYO 5,15 -2,46 -30,31 MLP Sağlık 13,44 -13,46 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,20 -0,83 -13,67 Mondi Tire Kutsan 1,56 1,30 -13,81 Net Holding 1,66 -2,35 -24,89 Netaş Telekom. 8,80 -2,87 -44,44 Niğbaş Niğde Beton 0,87 1,16 -7,45 Nuh Çimento 9,30 -3,12 2,12 Nurol GMYO 3,44 -1,99 -27,58 Odaş Elektrik 4,05 -5,15 -32,50 Olmuksan-IP 3,78 -0,53 -17,36 Orge Enerji Elektrik 2,54 -5,58 -37,19 Orma Orman Mahsulleri 1,00 1,01 -11,50 Osmanlı Menkul 2,84 8,81 -9,55 Ostim Endüstriyel Yat 1,15 -2,54 -29,45 Otokar 72,40 -4,42 -40,02 Oyak Yat. Ort. 0,83 -2,35 -16,17 Oylum Sınai Yatırımlar 1,37 -7,43 -19,41 Özak GMYO 2,69 -3,93 14,96 Özbal Çelik Boru 1,29 -5,15 -52,07 Özderici GMYO 5,48 -8,67 430,24 Özerden Plastik 3,25 -5,52 9,06 Panora GMYO 4,76 5,60 7,78 Park Elek.Madencilik 2,65 -6,03 -36,45 Parsan 13,98 0,22 19,49 Pegasus 24,32 -6,61 -28,05 Peker GMYO 6,40 9,03 Penguen Gıda 1,33 2,31 -40,36 Pera GMYO 0,55 -9,84 -37,50 Pergamon Dış Ticaret 5,76 -2,04 50,40 Petkim 4,45 -2,41 -39,72 Petrokent Turizm 44,00 -5,17 -7,33 Pınar Et Ve Un 7,70 -2,28 -16,35 Pınar Su 1,49 0,00 -17,22 Pınar Süt 8,98 -5,07 -25,88 Plastikkart 2,12 -3,64 -26,64 Polisan Holding 6,09 -2,25 -29,51 Politeknik Metal 39,80 0,51 19,52 Prizma Press Matbaacılık 1,73 4,22 6,79 QNB Finans Fin. Kir. 4,03 -8,41 3,33 QNB Finansbank 4,38 -3,10 -20,36 Ral Yatırım Holding 1,55 -1,90 -4,91 Ray Sigorta 1,08 -3,57 -40,33 Reysaş GMYO 1,14 -0,87 -10,24 Reysaş Lojistik 0,80 -1,23 -37,50 Rhea Girişim 0,64 -3,03 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,39 8,59 -53,51 Royal Halı 0,80 -5,88 -12,09 RTA Laboratuvarları 1,72 2,38 -37,68 Sabancı Holding 8,99 -1,21 -16,77 Safkar Ege Soğutmacılık 1,78 2,89 Salix Yatırım Holding 3,89 -7,60 -50,13 Sanel Mühendislik 1,37 -3,52 -19,88 Sanifoam Sünger 1,44 -4,64 -14,29 Sanko Pazarlama 3,24 0,00 2,12 Saray Matbaacılık 1,07 8,08 0,00 Sarkuysan 3,27 0,37 4,32 Sasa Polyester 9,11 -10,33 16,29 Say Reklamcılık 1,14 0,88 -31,74 Sekuro Plastik 6,31 4,13 -26,63 Selçuk Ecza Deposu 3,67 -5,41 4,79 Selçuk Gıda 0,40 -11,11 42,86 Senkron Güvenlik 1,05 -1,87 -43,55 Serve Kırtasiye 1,13 -10,32 82,26 Servet GMYO 2,57 -0,77 -15,46 Seyitler Kimya 7,10 -3,92 -20,94 Silverline Endüstri 1,56 4,00 -28,77 Sinpaş GMYO 0,59 -3,28 -23,38 Soda Sanayii 5,59 4,49 16,29 Sodaş Sodyum Sanayii 4,40 -4,56 29,08 Söktaş 1,24 -3,13 -25,30 Sönmez Filament 3,18 -1,85 -23,37 Sönmez Pamuklu 3,35 -4,83 -15,40 Sumaş Suni Tahta 6,44 -20,30 Şeker Fin. Kir. 2,30 -6,12 -10,51 Şekerbank 1,16 -4,92 -36,61 Şişe Cam 4,35 6,62 -4,38 Şok Marketler 9,52 -8,11 T. Halk Bankası 7,24 -3,21 -32,84 T. Kalkınma Bank. 3,45 -4,70 -37,73 T.S.K.B. 0,99 -5,33 -17,72 T.Tuborg 10,17 -4,60 0,69 Taç Tarım Ürünleri 1,51 4,86 -37,86 Tat Gıda 3,98 -1,49 -22,50 TAV Havalimanları 22,28 0,00 3,82 Taze Kuru Gıda 7,00 1,45 -14,11 Tek-Art Turizm 0,72 -10,00 -4,33 Tekfen Holding 15,15 -2,70 -7,51 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,36 -6,67 -34,76 Temapol Polimer Plastik 3,31 5,08 -30,61 TGS Dış Ticaret 5,28 0,38 45,45 Tofaş Oto. Fab. 24,38 -0,89 -21,73 Torunlar GMYO 2,69 -2,54 -19,22 Trabzon Liman 10,28 -8,78 Trabzonspor Sportif 1,33 -2,92 -39,55 Trakya Cam 4,17 6,38 -6,36 Trend GMYO 1,31 3,15 TSKB GMYO 0,58 0,00 -20,55 Tuğçelik 2,39 -6,27 -24,84 Tukaş 1,48 -2,63 -33,63 Turcas Petrol 1,69 -5,59 -28,99 Turkcell 11,70 -0,59 -24,42 Tümosan Motor ve Traktör 4,76 -5,18 -37,29 Tüpraş 110,40 4,45 2,36 Türk Hava Yolları 13,47 -18,61 -14,15 Türk Prysmian Kablo 1,60 -4,76 -36,08 Türk Telekom 5,37 -4,11 -16,61 Türk Traktör 48,70 -14,86 -30,91 Türker Proje Gayrimenkul 34,96 0,00 -6,92 Ufuk Yatırım 1,84 -3,16 -40,07 Ulaşlar Turizm Yat. 1,23 -6,11 -28,07 Ulusoy Elektrik 8,62 8,02 -7,61 Ulusoy Un Sanayi 1,87 -1,06 -32,73 Umpaş Holding 0,48 -4,00 -23,81 Uşak Seramik 1,70 -4,49 -30,61 Utopya Turizm 3,20 22,61 -28,73 Uzertaş Boya 0,95 -8,65 -16,67 Ülker Bisküvi 19,11 8,95 -2,85 Ünye Çimento 4,73 2,38 13,70 Vakıf Fin. Kir. 1,86 -3,63 -10,58 Vakıf GMYO 1,84 -1,60 -29,23 Vakıf Yat. Ort. 1,08 -4,42 -23,94 Vakıflar Bankası 5,17 -3,36 -23,63 Vakko Tekstil 2,36 -9,58 -19,86 Vanet Gıda 2,38 4,85 -25,63 Verusa Holding 23,16 -6,61 1,05 Verusaturk Girisim 3,09 6,19 30,93 Vestel 8,54 -4,04 12,81 Vestel Beyaz Eşya 11,00 1,95 29,72 Viking Kağıt 1,36 12,40 13,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 -1,40 -39,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,53 0,41 -9,54 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 -1,49 -18,66 Yataş 20,72 -12,05 -26,78 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,55 -4,32 47,65 Yeni Gimat GMYO 12,70 0,00 1,58 Yeşil GMYO 0,43 -2,27 -31,75 Yeşil Yapı 0,45 -4,26 -55,88 Yeşil Yatırım Holding 12,31 -2,07 -23,06 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.856,10 -2,82 2,87 Yonga Mobilya 6,99 -1,69 134,07 Yünsa 6,34 -9,17 40,89 Zorlu Enerji 1,39 -6,08 -12,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

