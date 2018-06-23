Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 7,44 5,53 52,50 İş Bankası (A) 14.009,00 -5,98 -17,55 İş Bankası (B) 1.200,00 7,13 -4,03 İş Bankası (C) 6,00 2,92 -10,18 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 0,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,85 -10,94 104,51 İş Girişim 1,61 0,63 -7,47 İş GMYO 0,98 6,52 -19,91 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,64 0,80 -14,38 İş Y. Men. Değ. 2,17 1,40 1,77 İş Yat. Ort. 0,80 2,56 1,39 İşbir Holding 196,00 5,72 5,89 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -3,85 -37,50 İttifak Holding 2,90 -2,36 24,46 İz Hayvancılık Tarım 1,76 -2,22 -7,37 İzmir Demir Çelik 2,34 3,54 -27,78 İzmir Fırça 9,74 5,98 5,30 İzocam 21,98 -1,96 -16,87 Jantsa Jant Sanayi 24,08 -0,33 -21,69 Kafein Yazılım 4,58 -10,55 Kapital Yat. Holding 2,48 2,90 100,00 Kaplamin 3,47 -0,86 -11,48 Kardemir (A) 3,03 -0,66 2,71 Kardemir (B) 3,07 -1,29 4,78 Kardemir (D) 3,97 -4,80 23,68 Karel Elektronik 5,18 -2,45 -10,84 Karsan Otomotiv 1,40 8,53 -10,26 Karsu Tekstil 1,07 0,00 -45,96 Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 -7,02 7,07 Kartonsan 264,70 5,71 -4,87 Katmerciler Ekipman 6,99 -0,29 -41,56 Kent Gıda 144,20 -1,90 5,64 Kerevitaş Gıda 1,79 -2,72 -58,09 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -5,00 8,57 Kiler GMYO 1,90 3,26 -48,09 Kipa Ticaret 1,94 0,52 -24,81 Klimasan Klima 4,46 -0,89 -23,76 Koç Holding 14,45 3,58 -20,12 Konfrut Gıda 18,81 -3,74 31,54 Konya Çimento 196,10 4,59 -23,10 Kordsa Teknik Tekstil 6,23 3,15 -15,15 Koza Altın 36,28 -11,30 -5,03 Koza Madencilik 6,31 -10,88 -2,02 Körfez GMYO 1,24 0,81 -25,30 Kristal Kola 1,18 0,00 -34,44 Kron Telekomünikasyon 10,12 1,71 -45,30 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 -4,49 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,55 -2,30 -38,55 Kütahya Porselen 5,01 0,60 -30,13 Lider Faktoring 3,80 0,26 -13,83 Link Bilgisayar 9,40 6,70 -34,08 Logo Yazılım 39,02 -9,04 -33,58 Lokman Hekim Sağlık 4,95 5,32 -19,64 Lüks Kadife 3,80 1,60 -19,32 Makina Takım 1,28 0,00 -36,00 Mardin Çimento 4,27 2,89 -0,47 Marka Yatırım Holding 0,87 -2,25 -48,52 Marmaris Altınyunus 15,19 0,07 -20,05 Marshall 57,30 2,14 10,62 Martı GMYO 0,62 -1,59 -70,75 Martı Otel 0,75 -1,32 -18,48 Mavi Giyim 37,20 -5,44 -35,15 Mazhar Zorlu Holding 4,30 -14,00 7,77 MCT Danışmanlık 23,78 4,94 296,33 Mega Polietilen 2,64 -8,65 131,58 Menderes Tekstil 0,66 6,45 -20,48 Merit Turizm 5,89 1,03 0,00 Merko Gıda 0,81 0,00 -39,10 Metal Gayrimenkul 1,13 -0,88 -13,08 Metemtur Otelcilik 1,16 -0,85 -21,62 Metro Holding 1,07 -0,93 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 1,13 -34,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,04 0,97 -51,63 Migros Ticaret 18,69 -0,05 -32,18 Milpa 1,25 4,17 -42,13 Mistral GMYO 5,10 -0,39 -30,99 MLP Sağlık 14,20 9,23 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,22 -6,15 -12,23 Mondi Tire Kutsan 1,59 0,63 -12,15 Net Holding 1,86 5,08 -15,84 Netaş Telekom. 8,27 4,29 -47,79 Niğbaş Niğde Beton 0,79 -1,25 -15,96 Nuh Çimento 9,15 -0,76 0,47 Nurol GMYO 3,57 9,85 -24,84 Odaş Elektrik 4,27 10,05 -28,83 Olmuksan-IP 3,81 0,53 -16,70 Orge Enerji Elektrik 2,42 2,11 -40,16 Orma Orman Mahsulleri 0,99 3,13 -12,39 Osmanlı Menkul 2,50 -7,06 -20,38 Ostim Endüstriyel Yat 1,15 0,88 -29,45 Otokar 72,85 3,70 -39,65 Oyak Yat. Ort. 0,87 7,41 -12,13 Oylum Sınai Yatırımlar 1,35 1,50 -20,59 Özak GMYO 2,57 1,58 9,83 Özbal Çelik Boru 1,23 0,82 -54,30 Özderici GMYO 5,78 19,18 459,26 Özerden Plastik 3,60 11,11 20,81 Panora GMYO 4,64 -0,22 5,06 Park Elek.Madencilik 2,65 6,85 -36,45 Parsan 14,95 3,82 27,78 Pegasus 24,56 0,74 -27,34 Peker GMYO 6,26 0,32 Penguen Gıda 1,42 2,90 -36,32 Pera GMYO 0,51 2,00 -42,05 Pergamon Dış Ticaret 5,90 1,37 54,05 Petkim 4,65 8,64 -37,01 Petrokent Turizm 47,10 -1,87 -0,80 Pınar Et Ve Un 7,53 0,27 -18,20 Pınar Su 1,54 4,76 -14,44 Pınar Süt 9,54 5,07 -21,26 Plastikkart 2,14 1,42 -25,95 Polisan Holding 6,28 2,28 -27,31 Politeknik Metal 39,48 -0,75 18,56 Prizma Press Matbaacılık 1,70 -1,16 4,94 QNB Finans Fin. Kir. 3,88 -8,71 -0,51 QNB Finansbank 4,48 3,45 -17,99 Ral Yatırım Holding 1,90 9,20 16,56 Ray Sigorta 1,05 -1,87 -41,99 Reysaş GMYO 1,08 -1,82 -14,96 Reysaş Lojistik 0,82 2,50 -35,94 Rhea Girişim 0,64 1,59 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,43 2,14 -52,17 Royal Halı 0,81 2,53 -10,99 RTA Laboratuvarları 1,71 4,91 -38,04 Sabancı Holding 8,90 -0,34 -17,60 Safkar Ege Soğutmacılık 1,78 -3,78 Salix Yatırım Holding 4,01 5,80 -48,59 Sanel Mühendislik 1,38 2,99 -19,30 Sanifoam Sünger 1,41 0,00 -16,07 Sanko Pazarlama 2,85 -4,00 1,06 Saray Matbaacılık 0,99 -3,88 -7,48 Sarkuysan 3,27 -0,91 4,32 Sasa Polyester 8,55 0,59 9,14 Say Reklamcılık 1,16 -0,85 -30,54 Sekuro Plastik 5,40 -19,04 -37,21 Selçuk Ecza Deposu 3,84 1,86 9,65 Selçuk Gıda 0,42 5,00 50,00 Senkron Güvenlik 1,04 0,97 -44,09 Serve Kırtasiye 1,10 -9,09 77,42 Servet GMYO 2,48 -1,20 -18,42 Seyitler Kimya 7,33 -1,21 -18,37 Silverline Endüstri 1,16 -5,69 -33,25 Sinpaş GMYO 0,60 0,00 -22,08 Soda Sanayii 6,28 1,95 30,64 Sodaş Sodyum Sanayii 5,34 13,62 56,66 Söktaş 1,30 4,00 -21,69 Sönmez Filament 3,45 2,99 -16,87 Sönmez Pamuklu 3,50 4,48 -11,62 Sumaş Suni Tahta 6,10 -8,96 Şeker Fin. Kir. 2,24 -0,44 -12,84 Şekerbank 1,17 2,63 -36,07 Şişe Cam 4,14 0,24 -9,00 Şok Marketler 8,20 -9,39 T. Halk Bankası 7,43 2,91 -31,08 T. Kalkınma Bank. 3,35 1,82 -39,53 T.S.K.B. 0,95 -2,06 -21,05 T.Tuborg 10,11 0,60 0,10 Taç Tarım Ürünleri 1,97 15,88 -18,93 Tat Gıda 4,12 5,91 -19,77 TAV Havalimanları 23,00 1,68 7,18 Taze Kuru Gıda 6,93 1,17 -14,97 Tek-Art Turizm 0,74 2,78 -1,68 Tekfen Holding 14,95 9,85 -8,73 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,41 25,28 -14,37 Temapol Polimer Plastik 3,57 0,56 -25,16 TGS Dış Ticaret 5,20 2,36 43,25 Tofaş Oto. Fab. 25,48 7,87 -18,20 Torunlar GMYO 2,63 1,54 -21,02 Trabzon Liman 10,15 1,50 Trabzonspor Sportif 1,28 -2,29 -41,82 Trakya Cam 4,36 4,31 -2,10 Trend GMYO 1,30 0,78 TSKB GMYO 0,58 1,75 -20,55 Tuğçelik 2,35 2,17 -26,10 Tukaş 1,46 -0,68 -34,53 Turcas Petrol 1,64 2,50 -31,09 Turkcell 11,50 1,57 -23,82 Tümosan Motor ve Traktör 4,75 5,32 -37,42 Tüpraş 113,50 1,34 5,24 Türk Hava Yolları 12,90 0,31 -17,78 Türk Prysmian Kablo 1,68 5,66 -32,89 Türk Telekom 4,96 -3,88 -22,98 Türk Traktör 50,50 2,02 -28,36 Türker Proje Gayrimenkul 32,60 -2,10 -13,21 Ufuk Yatırım 1,74 -5,43 -43,32 Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 3,94 -22,81 Ulusoy Elektrik 8,76 6,05 -6,11 Ulusoy Un Sanayi 1,96 3,70 -29,50 Umpaş Holding 0,46 2,22 -26,98 Uşak Seramik 1,75 1,16 -28,57 Utopya Turizm 3,14 -5,14 -30,07 Uzertaş Boya 0,90 -4,26 -21,05 Ülker Bisküvi 18,72 4,70 -4,83 Ünye Çimento 4,86 -0,21 16,83 Vakıf Fin. Kir. 1,87 3,89 -10,10 Vakıf GMYO 1,82 0,55 -30,00 Vakıf Yat. Ort. 1,16 4,50 -18,31 Vakıflar Bankası 4,90 0,20 -27,62 Vakko Tekstil 2,74 2,24 -6,96 Vanet Gıda 2,33 0,00 -27,19 Verusa Holding 21,96 -5,75 -4,19 Verusaturk Girisim 3,04 1,00 28,81 Vestel 8,27 -3,16 9,25 Vestel Beyaz Eşya 11,15 -0,09 31,49 Viking Kağıt 1,38 -6,12 15,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 -0,70 -38,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,35 0,86 -15,97 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 -0,50 -19,06 Yataş 19,82 -3,22 -29,96 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,61 3,21 53,36 Yeni Gimat GMYO 8,39 -4,98 0,66 Yeşil GMYO 0,41 0,00 -34,92 Yeşil Yapı 0,43 2,38 -57,84 Yeşil Yatırım Holding 12,39 0,24 -22,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.149,80 21,12 19,15 Yonga Mobilya 7,00 0,14 134,41 Yünsa 6,46 -4,01 43,56 Zorlu Enerji 1,47 8,09 -6,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

