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Yatırımcı rehberi (9)

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 8,11 5,32 66,24 İş Bankası (A) 13.529,20 -19,52 -20,38 İş Bankası (B) 1.386,10 18,47 10,85 İş Bankası (C) 5,71 0,18 -14,52 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,84 2,90 103,79 İş Girişim 1,67 0,60 -4,02 İş GMYO 0,98 -1,01 -19,91 İş Portföy BIST 30 HY BYF 33,74 2,87 -11,49 İş Y. Men. Değ. 2,22 0,91 4,11 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 198,00 3,13 6,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,00 -30,00 İttifak Holding 3,20 0,00 37,34 İz Hayvancılık Tarım 2,09 9,42 10,00 İzmir Demir Çelik 2,54 4,10 -21,60 İzmir Fırça 5,69 -43,21 -38,49 İzocam 24,08 3,79 -8,93 Jantsa Jant Sanayi 27,00 5,63 -12,19 Kafein Yazılım 5,65 7,41 Kapital Yat. Holding 2,40 0,42 93,55 Kaplamin 3,83 -0,52 -2,30 Kardemir (A) 3,63 8,04 23,05 Kardemir (B) 3,61 6,49 23,21 Kardemir (D) 4,94 12,02 53,89 Karel Elektronik 6,13 7,17 5,51 Karsan Otomotiv 1,70 1,80 8,97 Karsu Tekstil 1,29 11,21 -34,85 Karsusan Su Ürünleri San. 5,06 -0,78 2,22 Kartonsan 281,50 2,74 1,17 Katmerciler Ekipman 9,26 4,04 -22,58 Kent Gıda 151,50 -8,46 10,99 Kerevitaş Gıda 2,71 8,84 -36,55 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 8,57 Kiler GMYO 2,36 3,96 -35,52 Kipa Ticaret 2,17 -0,46 -15,89 Klimasan Klima 5,11 1,79 -12,65 Koç Holding 14,07 -1,05 -22,22 Konfrut Gıda 22,50 4,94 57,34 Konya Çimento 205,10 -1,16 -19,57 Kordsa Teknik Tekstil 6,77 5,95 -7,79 Koza Altın 43,68 2,78 14,35 Koza Madencilik 6,32 0,16 -1,86 Körfez GMYO 1,36 3,82 -18,07 Kristal Kola 1,62 14,89 -10,00 Kron Telekomünikasyon 10,06 -2,52 -45,62 Kuştur Kuşadası Turizm 11,91 -4,34 25,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,92 -2,67 -29,64 Kütahya Porselen 5,45 0,37 -23,99 Lider Faktoring 4,20 4,74 -4,76 Link Bilgisayar 9,70 -1,52 -31,98 Logo Yazılım 42,48 1,00 -27,69 Lokman Hekim Sağlık 6,25 12,82 1,46 Lüks Kadife 4,40 6,80 -6,58 Makina Takım 1,46 0,69 -27,00 Mardin Çimento 3,90 0,83 1,30 Marka Yatırım Holding 0,94 0,00 -44,38 Marmaris Altınyunus 16,20 3,91 -14,74 Marshall 56,45 -0,53 8,98 Martı GMYO 0,78 11,43 -63,21 Martı Otel 0,84 5,00 -8,70 Mavi Giyim 38,00 -2,66 -33,76 Mazhar Zorlu Holding 5,03 -11,75 26,07 MCT Danışmanlık 30,28 12,57 404,67 Mega Polietilen 3,54 38,28 210,53 Menderes Tekstil 0,75 -2,60 -9,64 Merit Turizm 6,24 8,52 5,94 Merko Gıda 0,91 0,00 -31,58 Metal Gayrimenkul 1,15 -2,54 -11,54 Metemtur Otelcilik 1,37 7,03 -7,43 Metro Holding 1,07 -1,83 8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 4,06 -25,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,30 11,11 -39,53 Migros Ticaret 20,48 -0,29 -25,69 Milpa 1,72 17,81 -20,37 Mistral GMYO 2,81 0,72 -23,95 MLP Sağlık 14,89 3,55 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,30 12,07 -6,47 Mondi Tire Kutsan 1,72 0,00 -4,97 Net Holding 1,90 -3,06 -14,03 Netaş Telekom. 9,55 4,26 -39,71 Niğbaş Niğde Beton 0,98 -5,77 4,26 Nuh Çimento 9,30 -0,53 2,12 Nurol GMYO 3,83 0,26 -19,37 Odaş Elektrik 5,43 4,02 -9,50 Olmuksan-IP 4,05 0,75 -11,46 Orge Enerji Elektrik 2,88 5,88 -28,78 Orma Orman Mahsulleri 1,02 2,00 -9,73 Osmanlı Menkul 2,65 0,76 -15,61 Ostim Endüstriyel Yat 1,31 3,97 -19,63 Otokar 75,85 0,53 -37,17 Oyak Yat. Ort. 0,89 0,00 -10,11 Oylum Sınai Yatırımlar 1,40 5,26 -17,65 Özak GMYO 2,77 4,14 18,38 Özbal Çelik Boru 2,10 32,91 -21,97 Özderici GMYO 5,50 1,85 432,17 Özerden Plastik 3,19 -0,31 15,74 Panora GMYO 4,70 2,17 6,42 Park Elek.Madencilik 3,18 8,16 -23,74 Parsan 15,10 3,42 29,06 Pegasus 26,00 5,61 -23,08 Peker GMYO 6,47 -1,37 Penguen Gıda 1,59 3,92 -28,70 Pera GMYO 0,61 -3,17 -30,68 Pergamon Dış Ticaret 6,26 -1,26 63,45 Petkim 4,54 3,18 -32,35 Petrokent Turizm 50,50 3,10 6,36 Pınar Et Ve Un 7,85 -1,13 -14,72 Pınar Su 1,60 1,91 -11,11 Pınar Süt 9,98 0,71 -17,63 Plastikkart 2,31 0,43 -20,07 Polisan Holding 6,39 4,41 -26,04 Politeknik Metal 39,30 -1,21 18,02 Prizma Press Matbaacılık 1,72 0,00 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 3,83 -7,71 -1,79 QNB Finansbank 4,80 1,05 -12,13 Ral Yatırım Holding 1,94 7,78 19,02 Ray Sigorta 1,15 0,00 -36,46 Reysaş GMYO 1,12 0,90 -11,81 Reysaş Lojistik 0,89 1,14 -30,47 Rhea Girişim 0,74 0,00 -33,93 Rodrigo Tekstil 1,64 5,13 -45,15 Royal Halı 0,91 9,64 0,00 RTA Laboratuvarları 1,94 4,86 -29,71 Sabancı Holding 8,75 -0,91 -18,99 Safkar Ege Soğutmacılık 2,10 7,69 Salix Yatırım Holding 4,02 1,52 -48,46 Sanel Mühendislik 1,53 4,08 -10,53 Sanifoam Sünger 1,55 -1,27 -7,74 Sanko Pazarlama 2,87 0,00 1,77 Saray Matbaacılık 1,09 4,81 1,87 Sarkuysan 3,37 0,30 7,51 Sasa Polyester 9,36 0,11 19,48 Say Reklamcılık 1,27 1,60 -23,95 Sekuro Plastik 5,78 20,67 -32,79 Selçuk Ecza Deposu 3,77 -1,82 7,65 Selçuk Gıda 0,40 -4,76 42,86 Senkron Güvenlik 1,27 -1,55 -31,72 Serve Kırtasiye 1,38 22,12 122,58 Servet GMYO 2,58 -0,77 -15,13 Seyitler Kimya 7,80 2,77 -13,14 Silverline Endüstri 1,42 13,60 -18,29 Sinpaş GMYO 0,62 -1,59 -19,48 Soda Sanayii 6,39 3,06 32,93 Sodaş Sodyum Sanayii 5,10 2,00 49,62 Söktaş 1,38 1,47 -16,87 Sönmez Filament 3,72 2,48 -10,36 Sönmez Pamuklu 3,99 4,18 0,76 Sumaş Suni Tahta 6,19 0,65 Şeker Fin. Kir. 2,48 -0,80 -3,50 Şekerbank 1,32 3,94 -27,87 Şişe Cam 4,35 2,84 -4,38 Şok Marketler 8,79 1,38 T. Halk Bankası 7,72 4,32 -28,39 T. Kalkınma Bank. 4,43 -0,67 -20,04 T.S.K.B. 1,00 3,09 -16,89 T.Tuborg 10,27 -4,55 1,68 Taç Tarım Ürünleri 2,73 29,38 12,35 Tat Gıda 4,45 1,83 -13,34 TAV Havalimanları 22,48 0,18 4,75 Taze Kuru Gıda 7,04 0,43 -13,62 Tek-Art Turizm 0,82 1,23 8,95 Tekfen Holding 17,77 2,42 8,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,04 3,49 -2,14 Temapol Polimer Plastik 4,06 16,00 -14,88 TGS Dış Ticaret 5,92 8,62 63,09 Tofaş Oto. Fab. 23,14 -3,82 -25,71 Torunlar GMYO 2,70 -1,10 -17,44 Trabzon Liman 11,04 1,01 Trabzonspor Sportif 1,43 0,00 -35,00 Trakya Cam 4,29 3,37 -3,67 Trend GMYO 1,31 -1,50 TSKB GMYO 0,61 -1,61 -16,44 Tuğçelik 2,71 3,83 -14,78 Tukaş 1,72 1,18 -22,87 Turcas Petrol 1,79 3,47 -24,79 Turkcell 12,78 5,01 -15,34 Tümosan Motor ve Traktör 5,74 0,53 -24,37 Tüpraş 107,90 -0,09 0,04 Türk Hava Yolları 14,42 6,50 -8,09 Türk Prysmian Kablo 1,92 3,23 -23,30 Türk Telekom 5,58 11,82 -13,35 Türk Traktör 52,30 0,58 -25,80 Türker Proje Gayrimenkul 33,40 0,18 -11,08 Ufuk Yatırım 1,88 0,00 -38,76 Ulaşlar Turizm Yat. 1,48 2,07 -13,45 Ulusoy Elektrik 9,45 7,75 1,29 Ulusoy Un Sanayi 2,15 2,87 -22,66 Umpaş Holding 0,55 3,77 -12,70 Uşak Seramik 2,05 6,22 -16,33 Utopya Turizm 3,26 2,52 -27,39 Uzertaş Boya 0,93 -1,06 -18,42 Ülker Bisküvi 17,93 -0,55 -8,85 Ünye Çimento 4,43 -0,54 20,27 Vakıf Fin. Kir. 2,09 -0,48 0,48 Vakıf GMYO 2,05 0,99 -21,15 Vakıf Yat. Ort. 1,31 2,34 -7,75 Vakıflar Bankası 5,00 1,83 -26,14 Vakko Tekstil 3,19 4,59 8,32 Vanet Gıda 2,90 14,17 -9,38 Verusa Holding 21,52 -1,74 -6,11 Verusaturk Girisim 3,00 -0,33 27,12 Vestel 9,02 1,01 19,15 Vestel Beyaz Eşya 10,92 -2,93 28,77 Viking Kağıt 1,45 -2,68 20,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,75 10,76 -24,57 Yapı ve Kredi Bank. 2,47 -0,40 -11,68 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 -4,31 -18,25 Yataş 19,78 -6,96 -30,11 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,53 -15,93 45,74 Yeni Gimat GMYO 8,28 -0,48 -0,66 Yeşil GMYO 0,52 0,00 -17,46 Yeşil Yapı 0,58 -3,33 -43,14 Yeşil Yatırım Holding 18,75 27,29 17,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.980,10 4,10 9,74 Yonga Mobilya 7,40 7,40 147,80 Yünsa 7,01 6,53 55,78 Zorlu Enerji 1,62 -1,22 2,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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