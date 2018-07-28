Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yılbaşına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 7,96 -0,50 63,16 İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.239,70 -0,59 -0,85 İş Bankası (C) 4,93 0,00 -26,19 İş Bankası (Kur.) 6.761,00 -12,60 İş Fin.Kir. 2,43 -8,65 74,37 İş Girişim 1,82 5,81 4,60 İş GMYO 0,95 3,26 -22,36 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,54 1,62 -14,64 İş Y. Men. Değ. 2,27 8,10 6,45 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 190,00 1,60 2,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 -3,70 -35,00 İttifak Holding 3,00 -4,46 28,76 İz Hayvancılık Tarım 2,61 35,94 37,37 İzmir Demir Çelik 2,42 -3,20 -25,31 İzmir Fırça 2,74 -17,47 -70,38 İzocam 23,08 1,23 -12,71 Jantsa Jant Sanayi 26,14 1,71 -14,99 Kafein Yazılım 6,24 7,59 Kapital Yat. Holding 2,49 -2,35 100,81 Kaplamin 3,59 -0,28 -8,42 Kardemir (A) 3,22 0,94 9,15 Kardemir (B) 3,19 0,00 8,87 Kardemir (D) 4,27 2,64 33,02 Karel Elektronik 6,20 -3,73 6,71 Karsan Otomotiv 1,59 -3,64 1,92 Karsu Tekstil 1,17 -3,31 -40,91 Karsusan Su Ürünleri San. 5,04 1,82 1,82 Kartonsan 273,80 -0,11 -1,60 Katmerciler Ekipman 8,78 0,11 -26,59 Kent Gıda 140,90 5,94 3,22 Kerevitaş Gıda 2,37 -2,47 -44,51 Kervansaray Yat. Holding 0,34 -5,56 -2,86 Kiler GMYO 2,21 -3,49 -39,62 Kipa Ticaret 2,40 0,84 -6,98 Klimasan Klima 4,68 -1,27 -20,00 Koç Holding 13,47 3,14 -25,54 Konfrut Gıda 22,40 6,97 56,64 Konya Çimento 188,10 -1,00 -26,24 Kordsa Teknik Tekstil 7,72 6,19 5,15 Koza Altın 41,96 1,80 9,84 Koza Madencilik 6,15 1,99 -4,50 Körfez GMYO 1,50 4,17 -9,64 Kristal Kola 1,67 2,45 -7,22 Kron Telekomünikasyon 11,62 9,73 -37,19 Kuştur Kuşadası Turizm 12,44 12,99 30,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,88 -1,37 -30,60 Kütahya Porselen 5,58 4,89 -22,18 Lider Faktoring 3,81 0,53 -6,48 Link Bilgisayar 10,01 0,60 -29,80 Logo Yazılım 37,20 -2,00 -36,68 Lokman Hekim Sağlık 5,81 -1,02 -5,68 Lüks Kadife 4,26 -0,47 -9,55 Makina Takım 1,38 2,22 -31,00 Mardin Çimento 3,69 1,10 -4,15 Marka Yatırım Holding 0,89 1,14 -47,34 Marmaris Altınyunus 16,13 2,54 -15,11 Marshall 57,25 0,09 10,52 Martı GMYO 0,72 0,00 -66,04 Martı Otel 0,78 -1,27 -15,22 Mavi Giyim 36,30 7,59 -36,72 Mazhar Zorlu Holding 4,26 -12,88 6,77 MCT Danışmanlık 19,59 -36,56 226,50 Mega Polietilen 3,70 -6,80 224,56 Menderes Tekstil 0,72 -2,70 -13,25 Merit Turizm 6,00 7,14 1,87 Merko Gıda 0,87 1,16 -34,59 Metal Gayrimenkul 1,08 -1,82 -16,92 Metemtur Otelcilik 1,30 2,36 -12,16 Metro Holding 0,96 0,00 -3,03 Metro Petrol ve Tesisleri 1,90 3,26 -30,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,24 -2,36 -42,33 Migros Ticaret 19,79 3,61 -28,19 Milpa 1,61 -4,17 -25,46 Mistral GMYO 2,45 -3,54 -33,69 MLP Sağlık 13,24 3,52 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,12 -6,67 -19,42 Mondi Tire Kutsan 1,75 4,17 -3,31 Net Holding 1,73 0,58 -21,72 Netaş Telekom. 9,58 0,31 -39,52 Niğbaş Niğde Beton 0,94 -3,09 0,00 Nuh Çimento 8,94 0,00 -1,84 Nurol GMYO 3,47 -0,86 -26,95 Odaş Elektrik 5,42 10,61 -9,67 Olmuksan-IP 3,93 -1,75 -14,08 Orge Enerji Elektrik 2,66 -0,37 -34,22 Orma Orman Mahsulleri 1,09 -0,91 -3,54 Osmanlı Menkul 2,76 4,55 -12,10 Ostim Endüstriyel Yat 1,33 3,10 -18,40 Otokar 70,70 0,14 -41,43 Oyak Yat. Ort. 0,89 4,71 -10,11 Oylum Sınai Yatırımlar 1,24 -2,36 -27,06 Özak GMYO 2,37 -2,47 1,28 Özbal Çelik Boru 2,31 4,05 -14,17 Özderici GMYO 5,18 -0,77 401,21 Özerden Plastik 3,22 3,87 16,83 Panora GMYO 4,55 -1,73 3,02 Park Elek.Madencilik 3,00 -3,85 -28,06 Parsan 15,42 5,98 31,79 Pegasus 29,20 7,35 -13,61 Peker GMYO 7,08 -0,28 Penguen Gıda 1,53 3,38 -31,39 Pera GMYO 0,57 0,00 -35,23 Pergamon Dış Ticaret 6,02 0,50 57,18 Petkim 4,40 1,38 -34,44 Petrokent Turizm 52,05 -3,61 9,63 Pınar Et Ve Un 7,52 3,72 -18,31 Pınar Su 1,53 -0,65 -15,00 Pınar Süt 9,05 0,78 -25,30 Plastikkart 2,36 6,31 -18,34 Polisan Holding 6,96 -2,79 -19,44 Politeknik Metal 38,98 1,78 17,06 Prizma Press Matbaacılık 1,65 -1,79 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 4,00 0,00 2,56 QNB Finansbank 5,60 26,13 2,51 Ral Yatırım Holding 1,87 0,00 14,72 Ray Sigorta 1,09 -2,68 -39,78 Reysaş GMYO 1,00 -2,91 -21,26 Reysaş Lojistik 0,90 0,00 -29,69 Rhea Girişim 0,71 0,00 -36,61 Rodrigo Tekstil 1,73 0,58 -42,14 Royal Halı 0,80 -8,05 -12,09 RTA Laboratuvarları 1,92 7,26 -30,43 Sabancı Holding 8,50 3,91 -21,31 Safkar Ege Soğutmacılık 2,54 7,17 Salix Yatırım Holding 3,90 2,90 -50,00 Sanel Mühendislik 1,56 4,70 -8,77 Sanifoam Sünger 1,45 0,00 -13,69 Sanko Pazarlama 2,65 1,15 -6,03 Saray Matbaacılık 1,14 -0,87 6,54 Sarkuysan 3,25 1,56 3,68 Sasa Polyester 11,96 14,56 52,67 Say Reklamcılık 1,24 4,20 -25,75 Sekuro Plastik 5,06 -5,24 -41,16 Selçuk Ecza Deposu 3,82 0,79 9,08 Selçuk Gıda 0,41 2,50 46,43 Senkron Güvenlik 1,78 11,25 -4,30 Serve Kırtasiye 1,50 -3,85 141,94 Servet GMYO 3,02 -0,33 -0,66 Seyitler Kimya 7,36 -0,27 -18,04 Silverline Endüstri 1,50 9,49 -13,69 Sinpaş GMYO 0,56 -3,45 -27,27 Soda Sanayii 6,36 9,66 47,00 Sodaş Sodyum Sanayii 5,04 2,86 47,86 Söktaş 1,59 -6,47 -4,22 Sönmez Filament 3,71 5,10 -10,60 Sönmez Pamuklu 3,73 1,08 -5,81 Sumaş Suni Tahta 5,80 -6,45 Şeker Fin. Kir. 2,46 -0,81 -4,28 Şekerbank 1,25 4,17 -31,69 Şişe Cam 4,91 4,47 7,93 Şok Marketler 8,91 5,19 T. Halk Bankası 6,83 4,27 -36,64 T. Kalkınma Bank. 4,60 1,10 -16,97 T.S.K.B. 0,87 -2,25 -27,69 T.Tuborg 9,52 0,12 -3,94 Taç Tarım Ürünleri 2,74 -1,79 12,76 Tat Gıda 4,12 -0,96 -19,77 TAV Havalimanları 30,60 15,73 42,59 Taze Kuru Gıda 7,67 7,42 -5,89 Tek-Art Turizm 0,98 18,07 30,21 Tekfen Holding 18,35 -0,54 12,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,91 0,82 -4,66 Temapol Polimer Plastik 3,65 -6,65 -23,48 TGS Dış Ticaret 6,50 -1,66 79,06 Tofaş Oto. Fab. 22,32 1,00 -28,34 Torunlar GMYO 2,41 0,84 -26,31 Trabzon Liman 10,69 3,29 Trabzonspor Sportif 1,34 0,00 -39,09 Trakya Cam 4,94 5,11 10,93 Trend GMYO 1,30 2,36 TSKB GMYO 0,57 -1,72 -21,92 Tuğçelik 2,56 1,99 -19,50 Tukaş 1,64 -4,09 -26,46 Turcas Petrol 1,74 -1,14 -30,79 Turkcell 12,42 5,25 -17,73 Tümosan Motor ve Traktör 5,56 1,28 -26,75 Tüpraş 105,90 1,92 -1,81 Türk Hava Yolları 16,70 3,99 6,44 Türk Prysmian Kablo 1,97 10,06 -21,30 Türk Telekom 4,78 -6,27 -25,78 Türk Traktör 50,45 2,96 -28,43 Türker Proje Gayrimenkul 32,22 6,83 -14,22 Ufuk Yatırım 1,66 -3,49 -45,93 Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 -3,57 -21,05 Ulusoy Elektrik 11,50 4,26 23,26 Ulusoy Un Sanayi 2,00 2,04 -28,06 Umpaş Holding 0,52 0,00 -17,46 Uşak Seramik 1,94 1,04 -20,82 Utopya Turizm 3,05 -0,97 -32,07 Uzertaş Boya 0,87 -3,33 -23,68 Ülker Bisküvi 17,42 -5,89 -11,44 Ünye Çimento 4,16 2,97 12,94 Vakıf Fin. Kir. 1,51 0,67 -6,76 Vakıf GMYO 1,85 -0,54 -26,39 Vakıf Yat. Ort. 1,43 2,88 0,70 Vakıflar Bankası 4,02 -0,74 -40,62 Vakko Tekstil 2,95 -3,59 0,17 Vanet Gıda 2,75 -4,18 -14,06 Verusa Holding 23,24 5,35 1,40 Verusaturk Girisim 3,63 8,36 53,81 Vestel 8,64 2,61 14,13 Vestel Beyaz Eşya 10,64 -3,27 25,47 Viking Kağıt 1,27 -0,78 5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 -1,27 -32,76 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 -3,70 -25,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,02 1,51 -17,43 Yataş 4,44 -3,90 -45,09 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,45 -3,33 38,12 Yeni Gimat GMYO 8,05 -0,12 -3,42 Yeşil GMYO 0,50 -3,85 -20,63 Yeşil Yapı 0,58 -1,69 -43,14 Yeşil Yatırım Holding 21,72 -2,95 35,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.921,20 -1,43 6,48 Yonga Mobilya 7,00 4,79 134,41 Yünsa 9,55 1,92 112,22 Zorlu Enerji 1,50 0,00 -5,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

