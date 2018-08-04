Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 8,31 4,40 70,34 İş Bankası (A) 14.213,20 -16,35 İş Bankası (B) 1.220,00 -1,59 -2,43 İş Bankası (C) 4,97 0,81 -25,60 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -1,41 -13,83 İş Fin.Kir. 2,35 -3,29 68,63 İş Girişim 1,67 -8,24 -4,02 İş GMYO 0,97 2,11 -20,73 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,64 0,31 -14,38 İş Y. Men. Değ. 2,08 -8,37 -2,46 İş Yat. Ort. 0,78 -2,50 -1,14 İşbir Holding 188,50 -0,79 1,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -3,85 -37,50 İttifak Holding 2,97 -1,00 27,47 İz Hayvancılık Tarım 2,42 -7,28 27,37 İzmir Demir Çelik 2,39 -1,24 -26,23 İzmir Fırça 2,55 -6,93 -72,43 İzocam 23,60 2,25 -10,74 Jantsa Jant Sanayi 26,58 1,68 -13,56 Kafein Yazılım 6,25 0,16 Kapital Yat. Holding 2,37 -4,82 91,13 Kaplamin 3,72 3,62 -5,10 Kardemir (A) 3,23 0,31 9,49 Kardemir (B) 3,24 1,57 10,58 Kardemir (D) 4,50 5,39 40,19 Karel Elektronik 6,12 -1,29 5,34 Karsan Otomotiv 1,58 -0,63 1,28 Karsu Tekstil 1,19 1,71 -39,90 Karsusan Su Ürünleri San. 4,72 -6,35 -4,65 Kartonsan 278,40 1,68 0,05 Katmerciler Ekipman 8,73 -0,57 -27,01 Kent Gıda 136,50 -3,12 0,00 Kerevitaş Gıda 2,25 -5,06 -47,32 Kervansaray Yat. Holding 0,32 -5,88 -8,57 Kiler GMYO 2,10 -4,98 -42,62 Kipa Ticaret 2,46 2,50 -4,65 Klimasan Klima 4,60 -1,71 -21,37 Koç Holding 13,45 -0,15 -25,65 Konfrut Gıda 24,38 8,84 70,49 Konya Çimento 185,40 -1,44 -27,29 Kordsa Teknik Tekstil 7,73 0,13 5,28 Koza Altın 44,70 6,53 17,02 Koza Madencilik 6,19 0,65 -3,88 Körfez GMYO 1,42 -5,33 -14,46 Kristal Kola 1,62 -2,99 -10,00 Kron Telekomünikasyon 11,14 -4,13 -39,78 Kuştur Kuşadası Turizm 12,50 0,48 31,45 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,51 -12,85 -39,52 Kütahya Porselen 5,63 0,90 -21,48 Lider Faktoring 3,74 -1,84 -8,20 Link Bilgisayar 9,56 -4,50 -32,96 Logo Yazılım 36,52 -1,83 -37,84 Lokman Hekim Sağlık 5,50 -5,34 -10,71 Lüks Kadife 4,75 11,50 0,85 Makina Takım 1,33 -3,62 -33,50 Mardin Çimento 3,70 0,27 -3,89 Marka Yatırım Holding 0,83 -6,74 -50,89 Marmaris Altınyunus 16,37 1,49 -13,84 Marshall 60,20 5,15 16,22 Martı GMYO 0,68 -5,56 -67,92 Martı Otel 0,77 -1,28 -16,30 Mavi Giyim 34,36 -5,34 -40,10 Mazhar Zorlu Holding 4,25 -0,23 6,52 MCT Danışmanlık 19,99 2,04 233,17 Mega Polietilen 3,63 -1,89 218,42 Menderes Tekstil 0,74 2,78 -10,84 Merit Turizm 6,69 11,50 13,58 Merko Gıda 0,86 -1,15 -35,34 Metal Gayrimenkul 0,99 -8,33 -23,85 Metemtur Otelcilik 1,30 0,00 -12,16 Metro Holding 0,91 -5,21 -8,08 Metro Petrol ve Tesisleri 1,80 -5,26 -34,55 Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 -0,81 -42,79 Migros Ticaret 18,90 -4,50 -31,42 Milpa 1,57 -2,48 -27,31 Mistral GMYO 2,33 -4,90 -36,94 MLP Sağlık 14,45 9,14 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,25 11,61 -10,07 Mondi Tire Kutsan 1,72 -1,71 -4,97 Net Holding 1,82 5,20 -17,65 Netaş Telekom. 9,34 -2,51 -41,04 Niğbaş Niğde Beton 0,89 -5,32 -5,32 Nuh Çimento 9,01 0,78 -1,07 Nurol GMYO 3,38 -2,59 -28,84 Odaş Elektrik 5,03 -7,20 -16,17 Olmuksan-IP 4,02 2,29 -12,11 Orge Enerji Elektrik 2,57 -3,38 -36,45 Orma Orman Mahsulleri 1,05 -3,67 -7,08 Osmanlı Menkul 2,78 0,72 -11,46 Ostim Endüstriyel Yat 1,44 8,27 -11,66 Otokar 71,30 0,85 -40,93 Oyak Yat. Ort. 1,04 16,85 5,04 Oylum Sınai Yatırımlar 1,18 -4,84 -30,59 Özak GMYO 2,39 0,84 2,14 Özbal Çelik Boru 2,23 -3,46 -17,14 Özderici GMYO 5,30 2,32 412,82 Özerden Plastik 3,09 -4,04 12,12 Panora GMYO 4,47 -1,76 1,21 Park Elek.Madencilik 3,00 0,00 -28,06 Parsan 15,44 0,13 31,97 Pegasus 30,10 3,08 -10,95 Peker GMYO 6,93 -2,12 Penguen Gıda 1,50 -1,96 -32,74 Pera GMYO 0,55 -3,51 -37,50 Pergamon Dış Ticaret 6,76 12,29 76,51 Petkim 4,41 0,23 -34,29 Petrokent Turizm 51,90 -0,29 9,31 Pınar Et Ve Un 7,32 -2,66 -20,48 Pınar Su 1,51 -1,31 -16,11 Pınar Süt 9,08 0,33 -25,05 Plastikkart 2,30 -2,54 -20,42 Polisan Holding 6,78 -2,59 -21,53 Politeknik Metal 39,34 0,92 18,14 Prizma Press Matbaacılık 1,63 -1,21 0,62 QNB Finans Fin. Kir. 4,15 3,75 6,41 QNB Finansbank 5,38 -3,93 -1,51 Ral Yatırım Holding 1,83 -2,14 12,27 Ray Sigorta 1,08 -0,92 -40,33 Reysaş GMYO 1,02 2,00 -19,69 Reysaş Lojistik 0,96 6,67 -25,00 Rhea Girişim 0,69 -2,82 -38,39 Rodrigo Tekstil 1,75 1,16 -41,47 Royal Halı 0,80 0,00 -12,09 RTA Laboratuvarları 1,92 0,00 -30,43 Sabancı Holding 7,91 -6,94 -26,77 Safkar Ege Soğutmacılık 2,16 -14,96 Salix Yatırım Holding 3,63 -6,92 -53,46 Sanel Mühendislik 1,49 -4,49 -12,87 Sanifoam Sünger 1,49 2,76 -11,31 Sanko Pazarlama 2,66 0,38 -5,68 Saray Matbaacılık 1,13 -0,88 5,61 Sarkuysan 3,19 -1,85 1,77 Sasa Polyester 9,63 -19,48 22,92 Say Reklamcılık 1,19 -4,03 -28,74 Sekuro Plastik 4,73 -6,52 -45,00 Selçuk Ecza Deposu 3,73 -2,36 6,51 Selçuk Gıda 0,43 4,88 53,57 Senkron Güvenlik 1,59 -10,67 -14,52 Serve Kırtasiye 1,55 3,33 150,00 Servet GMYO 2,83 -6,29 -6,91 Seyitler Kimya 7,59 3,12 -15,48 Silverline Endüstri 1,51 0,67 -13,11 Sinpaş GMYO 0,55 -1,79 -28,57 Soda Sanayii 6,52 2,52 50,70 Sodaş Sodyum Sanayii 5,09 0,99 49,33 Söktaş 1,63 2,52 -1,81 Sönmez Filament 3,80 2,43 -8,43 Sönmez Pamuklu 4,29 15,01 8,33 Sumaş Suni Tahta 7,89 36,03 Şeker Fin. Kir. 2,45 -0,41 -4,67 Şekerbank 1,19 -4,80 -34,97 Şişe Cam 5,02 2,24 10,35 Şok Marketler 8,19 -8,08 T. Halk Bankası 6,62 -3,07 -38,59 T. Kalkınma Bank. 5,05 9,78 -8,84 T.S.K.B. 0,86 -1,15 -28,53 T.Tuborg 9,76 2,52 -1,52 Taç Tarım Ürünleri 2,61 -4,74 7,41 Tat Gıda 4,01 -2,67 -21,91 TAV Havalimanları 26,52 -13,33 23,58 Taze Kuru Gıda 7,15 -6,78 -12,27 Tek-Art Turizm 1,02 4,08 35,53 Tekfen Holding 18,87 2,83 15,20 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,94 0,61 -4,08 Temapol Polimer Plastik 3,46 -5,21 -27,46 TGS Dış Ticaret 6,90 6,15 90,08 Tofaş Oto. Fab. 21,66 -2,96 -30,46 Torunlar GMYO 2,27 -5,81 -30,59 Trabzon Liman 10,42 -2,53 Trabzonspor Sportif 1,31 -2,24 -40,45 Trakya Cam 4,41 -1,25 9,54 Trend GMYO 1,33 2,31 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,53 -1,17 -20,44 Tukaş 1,59 -3,05 -28,70 Turcas Petrol 1,72 -1,15 -31,59 Turkcell 12,44 0,16 -17,59 Tümosan Motor ve Traktör 5,32 -4,32 -29,91 Tüpraş 106,40 0,47 -1,35 Türk Hava Yolları 17,41 4,25 10,96 Türk Prysmian Kablo 1,84 -6,60 -26,49 Türk Telekom 4,57 -4,39 -29,04 Türk Traktör 49,16 -2,56 -30,26 Türker Proje Gayrimenkul 33,12 2,79 -11,82 Ufuk Yatırım 1,56 -6,02 -49,19 Ulaşlar Turizm Yat. 1,34 -0,74 -21,64 Ulusoy Elektrik 11,59 3,77 27,90 Ulusoy Un Sanayi 2,06 3,00 -25,90 Umpaş Holding 0,50 -3,85 -20,63 Uşak Seramik 1,86 -4,12 -24,08 Utopya Turizm 2,98 -2,30 -33,63 Uzertaş Boya 0,84 -3,45 -26,32 Ülker Bisküvi 17,24 -1,03 -12,35 Ünye Çimento 4,22 1,44 14,56 Vakıf Fin. Kir. 1,47 -2,65 -9,23 Vakıf GMYO 1,84 -0,54 -26,79 Vakıf Yat. Ort. 1,46 2,10 2,82 Vakıflar Bankası 3,99 -0,75 -41,06 Vakko Tekstil 2,94 -0,34 -0,17 Vanet Gıda 2,75 0,00 -14,06 Verusa Holding 24,30 4,56 6,02 Verusaturk Girisim 3,80 4,68 61,02 Vestel 9,26 7,18 22,32 Vestel Beyaz Eşya 11,26 5,83 32,78 Viking Kağıt 1,25 -1,57 4,17 Yapı Kredi Koray GMYO 1,61 3,21 -30,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 -2,40 -27,41 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,02 0,00 -17,43 Yataş 4,12 -7,21 -49,05 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,22 -15,86 16,21 Yeni Gimat GMYO 7,97 -0,99 -4,38 Yeşil GMYO 0,49 -2,00 -22,22 Yeşil Yapı 0,50 -13,79 -50,98 Yeşil Yatırım Holding 20,72 -4,60 29,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.075,00 8,01 15,00 Yonga Mobilya 8,40 20,00 181,29 Yünsa 8,87 -7,12 97,11 Zorlu Enerji 1,52 1,33 -3,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

