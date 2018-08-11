Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 8,10 -2,53 66,03 İş Bankası (A) 13.450,00 -5,37 -20,84 İş Bankası (B) 1.194,60 -2,08 -4,46 İş Bankası (C) 4,54 -8,65 -32,03 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -1,41 -13,83 İş Fin.Kir. 2,04 -13,19 46,39 İş Girişim 1,65 -1,20 -5,17 İş GMYO 0,92 -5,15 -24,81 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,56 -0,25 -14,59 İş Y. Men. Değ. 2,04 -1,92 -4,33 İş Yat. Ort. 0,77 -1,28 -2,41 İşbir Holding 174,60 -7,37 -5,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 -4,00 -40,00 İttifak Holding 2,90 -2,36 24,46 İz Hayvancılık Tarım 2,21 -8,68 16,32 İzmir Demir Çelik 2,33 -2,51 -28,09 İzmir Fırça 1,91 -25,10 -79,35 İzocam 21,40 -9,32 -19,06 Jantsa Jant Sanayi 24,98 -6,02 -18,76 Kafein Yazılım 6,53 4,48 Kapital Yat. Holding 2,18 -8,02 75,81 Kaplamin 3,45 -7,26 -11,99 Kardemir (A) 3,43 6,19 16,27 Kardemir (B) 3,41 5,25 16,38 Kardemir (D) 4,65 3,33 44,86 Karel Elektronik 6,07 -0,82 4,48 Karsan Otomotiv 1,46 -7,59 -6,41 Karsu Tekstil 1,12 -5,88 -43,43 Karsusan Su Ürünleri San. 4,85 2,75 -2,02 Kartonsan 273,00 -1,94 -1,89 Katmerciler Ekipman 7,95 -8,93 -33,53 Kent Gıda 126,70 -7,18 -7,18 Kerevitaş Gıda 2,00 -11,11 -53,17 Kervansaray Yat. Holding 0,31 -3,13 -11,43 Kiler GMYO 1,84 -12,38 -49,73 Kipa Ticaret 2,44 -0,81 -5,43 Klimasan Klima 3,99 -13,26 -31,79 Koç Holding 13,69 1,78 -24,32 Konfrut Gıda 21,34 -12,47 49,23 Konya Çimento 175,50 -5,34 -31,18 Kordsa Teknik Tekstil 8,50 9,96 15,77 Koza Altın 44,48 -0,49 16,44 Koza Madencilik 5,92 -4,36 -8,07 Körfez GMYO 1,24 -12,68 -25,30 Kristal Kola 1,54 -4,94 -14,44 Kron Telekomünikasyon 11,25 0,99 -39,19 Kuştur Kuşadası Turizm 10,87 -13,04 14,31 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,88 -25,10 -54,70 Kütahya Porselen 5,68 0,89 -20,78 Lider Faktoring 3,61 -3,48 -11,39 Link Bilgisayar 8,93 -6,59 -37,38 Logo Yazılım 34,90 -4,44 -40,60 Lokman Hekim Sağlık 5,14 -6,55 -16,56 Lüks Kadife 4,45 -6,32 -5,52 Makina Takım 1,26 -5,26 -37,00 Mardin Çimento 3,47 -6,22 -9,87 Marka Yatırım Holding 0,76 -8,43 -55,03 Marmaris Altınyunus 15,49 -5,38 -18,47 Marshall 50,25 -16,53 -2,99 Martı GMYO 0,62 -8,82 -70,75 Martı Otel 0,71 -7,79 -22,83 Mavi Giyim 28,00 -18,51 -51,19 Mazhar Zorlu Holding 4,22 -0,71 5,76 MCT Danışmanlık 18,90 -5,45 215,00 Mega Polietilen 2,71 -25,34 137,72 Menderes Tekstil 0,67 -9,46 -19,28 Merit Turizm 5,52 -17,49 -6,28 Merko Gıda 0,76 -11,63 -42,86 Metal Gayrimenkul 0,83 -16,16 -36,15 Metemtur Otelcilik 1,26 -3,08 -14,86 Metro Holding 0,90 -1,10 -9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 1,66 -7,78 -39,64 Metro Yatırım Ortaklığı 1,10 -10,57 -48,84 Migros Ticaret 17,75 -6,08 -35,60 Milpa 1,41 -10,19 -34,72 Mistral GMYO 2,11 -9,44 -42,90 MLP Sağlık 14,00 -3,11 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,18 -5,60 -15,11 Mondi Tire Kutsan 1,64 -4,65 -9,39 Net Holding 1,88 3,30 -14,93 Netaş Telekom. 8,80 -5,78 -44,44 Niğbaş Niğde Beton 0,72 -19,10 -23,40 Nuh Çimento 8,89 -1,33 -2,39 Nurol GMYO 3,05 -9,76 -35,79 Odaş Elektrik 4,01 -20,28 -33,17 Olmuksan-IP 3,87 -3,73 -15,39 Orge Enerji Elektrik 2,56 -0,39 -36,70 Orma Orman Mahsulleri 1,05 0,00 -7,08 Osmanlı Menkul 2,74 -1,44 -12,74 Ostim Endüstriyel Yat 1,29 -10,42 -20,86 Otokar 68,40 -4,07 -43,34 Oyak Yat. Ort. 1,14 9,62 15,13 Oylum Sınai Yatırımlar 1,08 -8,47 -36,47 Özak GMYO 2,39 0,00 2,14 Özbal Çelik Boru 1,97 -11,66 -26,80 Özderici GMYO 7,00 32,08 577,31 Özerden Plastik 3,18 2,91 15,38 Panora GMYO 4,12 -7,83 -6,71 Park Elek.Madencilik 2,71 -9,67 -35,01 Parsan 14,14 -8,42 20,85 Pegasus 29,10 -3,32 -13,91 Peker GMYO 6,75 -2,60 Penguen Gıda 1,34 -10,67 -39,91 Pera GMYO 0,49 -10,91 -44,32 Pergamon Dış Ticaret 7,96 17,75 107,84 Petkim 5,80 31,52 -13,58 Petrokent Turizm 48,60 -6,36 2,36 Pınar Et Ve Un 6,77 -7,51 -26,45 Pınar Su 1,48 -1,99 -17,78 Pınar Süt 8,61 -5,18 -28,93 Plastikkart 2,10 -8,70 -27,34 Polisan Holding 6,95 2,51 -19,56 Politeknik Metal 37,60 -4,42 12,91 Prizma Press Matbaacılık 1,58 -3,07 -2,47 QNB Finans Fin. Kir. 3,90 -6,02 0,00 QNB Finansbank 4,94 -8,18 -9,57 Ral Yatırım Holding 1,81 -1,09 11,04 Ray Sigorta 1,19 10,19 -34,25 Reysaş GMYO 0,82 -19,61 -35,43 Reysaş Lojistik 0,88 -8,33 -31,25 Rhea Girişim 0,65 -5,80 -41,96 Rodrigo Tekstil 1,75 0,00 -41,47 Royal Halı 0,74 -7,50 -18,68 RTA Laboratuvarları 1,96 2,08 -28,99 Sabancı Holding 7,82 -1,14 -27,60 Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 -10,65 Salix Yatırım Holding 3,84 5,79 -50,77 Sanel Mühendislik 1,36 -8,72 -20,47 Sanifoam Sünger 1,36 -8,72 -19,05 Sanko Pazarlama 2,43 -8,65 -13,84 Saray Matbaacılık 1,06 -6,19 -0,93 Sarkuysan 3,16 -0,94 0,81 Sasa Polyester 9,56 -0,73 22,03 Say Reklamcılık 1,09 -8,40 -34,73 Sekuro Plastik 3,99 -15,64 -53,60 Selçuk Ecza Deposu 3,81 2,14 8,79 Selçuk Gıda 0,44 2,33 57,14 Senkron Güvenlik 1,33 -16,35 -28,49 Serve Kırtasiye 1,39 -10,32 124,19 Servet GMYO 2,50 -11,66 -17,76 Seyitler Kimya 7,31 -3,69 -18,60 Silverline Endüstri 1,29 -14,57 -25,77 Sinpaş GMYO 0,48 -12,73 -37,66 Soda Sanayii 6,80 4,29 57,17 Sodaş Sodyum Sanayii 5,24 2,95 53,73 Söktaş 1,37 -15,95 -17,47 Sönmez Filament 3,29 -13,42 -20,72 Sönmez Pamuklu 3,79 -11,66 -4,29 Sumaş Suni Tahta 7,34 -6,97 Şeker Fin. Kir. 2,36 -3,67 -8,17 Şekerbank 1,08 -9,24 -40,98 Şişe Cam 5,20 3,59 14,30 Şok Marketler 8,25 0,73 T. Halk Bankası 6,44 -2,72 -40,26 T. Kalkınma Bank. 5,52 9,31 -0,36 T.S.K.B. 0,81 -5,81 -32,68 T.Tuborg 9,14 -6,35 -7,78 Taç Tarım Ürünleri 2,70 3,45 11,11 Tat Gıda 3,81 -4,99 -25,81 TAV Havalimanları 29,16 9,95 35,88 Taze Kuru Gıda 7,25 1,40 -11,04 Tek-Art Turizm 0,84 -17,65 11,61 Tekfen Holding 20,20 7,05 23,32 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,08 2,83 -1,36 Temapol Polimer Plastik 3,05 -11,85 -36,06 TGS Dış Ticaret 6,69 -3,04 84,30 Tofaş Oto. Fab. 22,02 1,66 -29,30 Torunlar GMYO 2,23 -1,76 -31,81 Trabzon Liman 9,91 -4,89 Trabzonspor Sportif 1,22 -6,87 -44,55 Trakya Cam 4,18 -5,22 3,83 Trend GMYO 1,28 -3,76 TSKB GMYO 0,52 -8,77 -28,77 Tuğçelik 2,25 -11,07 -29,25 Tukaş 1,50 -5,66 -32,74 Turcas Petrol 1,68 -2,33 -33,18 Turkcell 12,22 -1,77 -19,05 Tümosan Motor ve Traktör 4,96 -6,77 -34,65 Tüpraş 110,80 4,14 2,73 Türk Hava Yolları 17,03 -2,18 8,54 Türk Prysmian Kablo 1,76 -4,35 -29,69 Türk Telekom 4,11 -10,07 -36,18 Türk Traktör 50,60 2,93 -28,21 Türker Proje Gayrimenkul 32,64 -1,45 -13,10 Ufuk Yatırım 1,39 -10,90 -54,72 Ulaşlar Turizm Yat. 1,22 -8,96 -28,65 Ulusoy Elektrik 11,20 -3,36 23,60 Ulusoy Un Sanayi 1,96 -4,85 -29,50 Umpaş Holding 0,47 -6,00 -25,40 Uşak Seramik 1,70 -8,60 -30,61 Utopya Turizm 2,85 -4,36 -36,53 Uzertaş Boya 0,89 5,95 -21,93 Ülker Bisküvi 17,00 -1,39 -13,57 Ünye Çimento 4,05 -4,03 9,95 Vakıf Fin. Kir. 1,42 -3,40 -12,31 Vakıf GMYO 1,69 -8,15 -32,76 Vakıf Yat. Ort. 1,39 -4,79 -2,11 Vakıflar Bankası 3,88 -2,76 -42,69 Vakko Tekstil 2,68 -8,84 -9,00 Vanet Gıda 2,63 -4,36 -17,81 Verusa Holding 26,00 7,00 13,44 Verusaturk Girisim 3,82 0,53 61,86 Vestel 8,60 -7,13 13,61 Vestel Beyaz Eşya 10,60 -5,86 25,00 Viking Kağıt 1,17 -6,40 -2,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,50 -6,83 -35,34 Yapı ve Kredi Bank. 1,92 -5,42 -31,35 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,89 -6,44 -22,74 Yataş 3,46 -16,02 -57,21 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,06 -13,11 0,97 Yeni Gimat GMYO 7,85 -1,51 -5,82 Yeşil GMYO 0,42 -14,29 -33,33 Yeşil Yapı 0,37 -26,00 -63,73 Yeşil Yatırım Holding 17,99 -13,18 12,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.050,00 -1,20 13,62 Yonga Mobilya 12,47 48,45 317,58 Yünsa 7,40 -16,57 64,44 Zorlu Enerji 1,41 -7,24 -10,76(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

