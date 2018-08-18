Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 7,28 -10,12 49,22 İş Bankası (A) 13.450,00 -5,37 -20,84 İş Bankası (B) 1.165,60 -2,43 -6,78 İş Bankası (C) 3,86 -14,98 -42,21 İş Bankası (Kur.) 6.666,00 -13,83 İş Fin.Kir. 2,19 7,35 57,15 İş Girişim 1,62 -1,82 -6,90 İş GMYO 0,89 -3,26 -27,27 İş Portföy BIST 30 HY BYF 30,52 -6,27 -19,94 İş Y. Men. Değ. 2,01 -1,47 -5,74 İş Yat. Ort. 0,73 -5,19 -7,48 İşbir Holding 173,00 -0,07 -5,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 -8,33 -45,00 İttifak Holding 2,68 -7,59 15,02 İz Hayvancılık Tarım 2,07 -6,33 8,95 İzmir Demir Çelik 2,04 -12,45 -37,04 İzmir Fırça 1,65 -13,61 -82,16 İzocam 20,02 -6,45 -24,28 Jantsa Jant Sanayi 23,98 -4,00 -22,01 Kafein Yazılım 6,21 -4,90 Kapital Yat. Holding 2,06 -5,50 66,13 Kaplamin 3,00 -13,04 -23,47 Kardemir (A) 2,87 -16,33 -2,71 Kardemir (B) 2,87 -15,84 -2,05 Kardemir (D) 3,87 -16,77 20,56 Karel Elektronik 4,93 -18,78 -15,15 Karsan Otomotiv 1,32 -9,59 -15,38 Karsu Tekstil 1,02 -8,93 -48,48 Karsusan Su Ürünleri San. 4,74 -2,27 -4,24 Kartonsan 307,00 12,45 10,33 Katmerciler Ekipman 7,12 -10,44 -40,47 Kent Gıda 119,80 -5,45 -12,23 Kerevitaş Gıda 1,82 -9,00 -57,39 Kervansaray Yat. Holding 0,30 -3,23 -14,29 Kiler GMYO 1,54 -16,30 -57,92 Kipa Ticaret 2,46 0,82 -4,65 Klimasan Klima 5,09 27,57 -12,99 Koç Holding 14,85 8,47 -17,91 Konfrut Gıda 19,05 -10,73 33,22 Konya Çimento 175,50 0,00 -31,18 Kordsa Teknik Tekstil 7,92 -6,82 7,87 Koza Altın 42,42 -4,63 11,05 Koza Madencilik 5,28 -10,81 -18,01 Körfez GMYO 1,21 -2,42 -27,11 Kristal Kola 1,23 -20,13 -31,67 Kron Telekomünikasyon 9,90 -12,00 -46,49 Kuştur Kuşadası Turizm 11,30 3,96 18,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,98 5,32 -52,29 Kütahya Porselen 5,30 -6,69 -26,08 Lider Faktoring 3,48 -3,60 -14,58 Link Bilgisayar 8,01 -10,30 -43,83 Logo Yazılım 29,70 -14,90 -49,45 Lokman Hekim Sağlık 4,77 -7,20 -22,56 Lüks Kadife 4,40 -1,12 -6,58 Makina Takım 1,13 -10,32 -43,50 Mardin Çimento 3,36 -3,17 -12,73 Marka Yatırım Holding 0,66 -13,16 -60,95 Marmaris Altınyunus 15,49 0,00 -18,47 Marshall 36,82 -26,73 -28,92 Martı GMYO 0,55 -11,29 -74,06 Martı Otel 0,68 -4,23 -26,09 Mavi Giyim 22,64 -19,14 -60,53 Mazhar Zorlu Holding 4,68 10,90 17,29 MCT Danışmanlık 17,50 -7,41 191,67 Mega Polietilen 1,84 -32,10 61,40 Menderes Tekstil 0,67 0,00 -19,28 Merit Turizm 6,00 8,70 1,87 Merko Gıda 0,66 -13,16 -50,38 Metal Gayrimenkul 0,84 1,20 -35,38 Metemtur Otelcilik 1,19 -5,56 -19,59 Metro Holding 0,72 -20,00 -27,27 Metro Petrol ve Tesisleri 1,45 -12,65 -47,27 Metro Yatırım Ortaklığı 0,95 -13,64 -55,81 Migros Ticaret 14,14 -20,34 -48,69 Milpa 1,31 -7,09 -39,35 Mistral GMYO 1,86 -11,85 -49,66 MLP Sağlık 10,99 -21,50 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,24 5,08 -10,79 Mondi Tire Kutsan 1,74 6,10 -3,87 Net Holding 1,94 3,19 -12,22 Netaş Telekom. 7,71 -12,39 -51,33 Niğbaş Niğde Beton 0,66 -8,33 -29,79 Nuh Çimento 9,11 2,47 0,03 Nurol GMYO 2,75 -9,84 -42,11 Odaş Elektrik 3,73 -6,98 -37,83 Olmuksan-IP 3,50 -9,56 -23,48 Orge Enerji Elektrik 2,24 -12,50 -44,61 Orma Orman Mahsulleri 1,00 -4,76 -11,50 Osmanlı Menkul 2,67 -2,55 -14,97 Ostim Endüstriyel Yat 1,20 -6,98 -26,38 Otokar 62,45 -8,70 -48,27 Oyak Yat. Ort. 1,13 -0,88 14,12 Oylum Sınai Yatırımlar 1,00 -7,41 -41,18 Özak GMYO 2,19 -8,37 -6,41 Özbal Çelik Boru 1,70 -13,71 -36,83 Özderici GMYO 6,40 -8,57 519,25 Özerden Plastik 2,73 -13,02 0,36 Panora GMYO 4,45 8,01 0,76 Park Elek.Madencilik 2,48 -8,49 -40,53 Parsan 12,92 -8,63 10,43 Pegasus 22,24 -23,57 -34,20 Peker GMYO 8,11 20,15 Penguen Gıda 1,24 -7,46 -44,39 Pera GMYO 0,47 -4,08 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 7,85 -1,38 104,97 Petkim 5,11 -11,90 -23,86 Petrokent Turizm 49,74 2,35 4,76 Pınar Et Ve Un 5,95 -12,11 -35,36 Pınar Su 1,44 -2,70 -20,00 Pınar Süt 7,86 -8,71 -35,12 Plastikkart 1,99 -5,24 -31,14 Polisan Holding 6,08 -12,52 -29,63 Politeknik Metal 38,00 1,06 14,11 Prizma Press Matbaacılık 1,61 1,90 -0,62 QNB Finans Fin. Kir. 4,44 13,85 13,85 QNB Finansbank 5,57 12,75 1,96 Ral Yatırım Holding 1,57 -13,26 -3,68 Ray Sigorta 1,11 -6,72 -38,67 Reysaş GMYO 0,75 -8,54 -40,94 Reysaş Lojistik 0,74 -15,91 -42,19 Rhea Girişim 0,61 -6,15 -45,54 Rodrigo Tekstil 1,75 0,00 -41,47 Royal Halı 0,69 -6,76 -24,18 RTA Laboratuvarları 2,05 4,59 -25,72 Sabancı Holding 7,19 -8,06 -33,43 Safkar Ege Soğutmacılık 1,83 -5,18 Salix Yatırım Holding 4,19 9,11 -46,28 Sanel Mühendislik 1,17 -13,97 -31,58 Sanifoam Sünger 1,19 -12,50 -29,17 Sanko Pazarlama 2,56 5,35 -9,23 Saray Matbaacılık 0,90 -15,09 -15,89 Sarkuysan 3,05 -3,48 -2,70 Sasa Polyester 9,00 -5,86 14,88 Say Reklamcılık 1,02 -6,42 -38,92 Sekuro Plastik 3,47 -13,03 -59,65 Selçuk Ecza Deposu 3,60 -5,51 2,79 Selçuk Gıda 0,47 6,82 67,86 Senkron Güvenlik 1,35 1,50 -27,42 Serve Kırtasiye 1,37 -1,44 120,97 Servet GMYO 2,35 -6,00 -22,70 Seyitler Kimya 6,78 -7,25 -24,50 Silverline Endüstri 1,16 -10,08 -33,25 Sinpaş GMYO 0,43 -10,42 -44,16 Soda Sanayii 7,10 4,41 64,11 Sodaş Sodyum Sanayii 5,15 -1,72 51,09 Söktaş 1,26 -8,03 -24,10 Sönmez Filament 3,07 -6,69 -26,02 Sönmez Pamuklu 3,56 -6,07 -10,10 Sumaş Suni Tahta 6,66 -9,26 Şeker Fin. Kir. 2,22 -0,18 -8,34 Şekerbank 1,00 -7,41 -45,36 Şişe Cam 5,15 -0,96 13,20 Şok Marketler 7,44 -9,82 T. Halk Bankası 5,80 -7,68 -44,85 T. Kalkınma Bank. 5,22 -5,43 -5,78 T.S.K.B. 0,72 -11,11 -40,16 T.Tuborg 7,98 -12,69 -19,48 Taç Tarım Ürünleri 2,75 1,85 13,17 Tat Gıda 3,56 -6,56 -30,68 TAV Havalimanları 25,44 -12,76 18,55 Taze Kuru Gıda 6,91 -4,69 -15,21 Tek-Art Turizm 0,71 -15,48 -5,66 Tekfen Holding 19,42 -3,86 18,56 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,30 -15,35 -16,50 Temapol Polimer Plastik 2,75 -9,84 -42,35 TGS Dış Ticaret 6,03 -9,41 66,95 Tofaş Oto. Fab. 21,30 -3,27 -31,62 Torunlar GMYO 1,84 -17,49 -43,74 Trabzon Liman 8,86 -10,60 Trabzonspor Sportif 1,14 -6,56 -48,18 Trakya Cam 4,26 1,91 5,82 Trend GMYO 1,39 8,59 TSKB GMYO 0,47 -9,62 -35,62 Tuğçelik 2,05 -8,89 -35,53 Tukaş 1,39 -7,33 -37,67 Turcas Petrol 1,49 -11,31 -40,73 Turkcell 10,97 -10,23 -27,33 Tümosan Motor ve Traktör 4,43 -10,69 -41,63 Tüpraş 120,90 9,12 12,10 Türk Hava Yolları 15,37 -9,75 -2,04 Türk Prysmian Kablo 1,67 -5,11 -33,29 Türk Telekom 3,67 -10,71 -43,01 Türk Traktör 43,96 -13,12 -37,63 Türker Proje Gayrimenkul 29,68 -9,07 -20,98 Ufuk Yatırım 1,32 -5,04 -57,00 Ulaşlar Turizm Yat. 1,04 -14,75 -39,18 Ulusoy Elektrik 10,40 -7,14 14,77 Ulusoy Un Sanayi 1,92 -2,04 -30,94 Umpaş Holding 0,53 12,77 -15,87 Uşak Seramik 1,56 -8,24 -36,33 Utopya Turizm 2,70 -5,26 -39,87 Uzertaş Boya 0,97 8,99 -14,91 Ülker Bisküvi 14,08 -17,18 -28,42 Ünye Çimento 3,92 -3,21 6,42 Vakıf Fin. Kir. 1,29 -9,15 -20,34 Vakıf GMYO 1,54 -8,88 -38,73 Vakıf Yat. Ort. 1,36 -2,16 -4,23 Vakıflar Bankası 3,39 -11,38 -49,21 Vakko Tekstil 2,70 0,75 -8,32 Vanet Gıda 2,31 -12,17 -27,81 Verusa Holding 27,22 4,75 18,83 Verusaturk Girisim 4,25 11,26 80,08 Vestel 8,39 -2,44 10,83 Vestel Beyaz Eşya 9,77 -7,83 15,21 Viking Kağıt 1,27 8,55 5,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 -8,67 -40,95 Yapı ve Kredi Bank. 1,67 -13,02 -40,29 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,85 -2,12 -24,38 Yataş 3,70 6,94 -54,24 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,89 -16,04 -15,22 Yeni Gimat GMYO 8,00 1,91 -4,02 Yeşil GMYO 0,39 -7,14 -38,10 Yeşil Yapı 0,30 -18,92 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 15,30 -14,95 -4,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 7,32 21,93 Yonga Mobilya 12,99 4,17 334,99 Yünsa 6,42 -13,24 42,67 Zorlu Enerji 1,33 -5,67 -15,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

