Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 8,32 7,63 70,54 İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.227,90 -0,17 -1,80 İş Bankası (C) 3,99 0,00 -40,27 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -1,35 -5,63 İş Fin.Kir. 2,18 -3,54 56,43 İş Girişim 1,56 0,00 -10,34 İş GMYO 0,92 -1,08 -24,81 İş Portföy BIST 30 HY BYF 31,88 0,25 -16,37 İş Y. Men. Değ. 2,13 7,58 -0,11 İş Yat. Ort. 0,74 0,00 -6,21 İşbir Holding 194,00 2,11 5,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 4,35 -40,00 İttifak Holding 2,89 1,76 24,03 İz Hayvancılık Tarım 2,43 -2,02 27,89 İzmir Demir Çelik 2,10 1,45 -35,19 İzmir Fırça 1,78 1,71 -80,76 İzocam 22,68 -0,18 -14,22 Jantsa Jant Sanayi 27,12 4,63 -11,80 Kafein Yazılım 7,22 -0,28 Kapital Yat. Holding 1,96 -2,97 58,06 Kaplamin 3,22 4,89 -17,86 Kardemir (A) 3,08 -0,96 4,41 Kardemir (B) 3,09 1,98 5,46 Kardemir (D) 4,33 2,85 34,89 Karel Elektronik 5,36 3,28 -7,75 Karsan Otomotiv 1,44 4,35 -7,69 Karsu Tekstil 1,05 0,96 -46,97 Karsusan Su Ürünleri San. 4,72 4,66 -4,65 Kartonsan 374,00 1,33 34,41 Katmerciler Ekipman 7,57 2,44 -36,71 Kent Gıda 123,60 -4,11 -9,45 Kerevitaş Gıda 2,00 4,17 -53,17 Kervansaray Yat. Holding 0,27 -6,90 -22,86 Kiler GMYO 1,72 2,38 -53,01 Klimasan Klima 5,99 9,31 2,39 Koç Holding 15,40 2,80 -14,87 Konfrut Gıda 21,36 1,14 49,37 Konya Çimento 227,00 -0,87 -10,98 Kordsa Teknik Tekstil 9,26 6,44 26,12 Koza Altın 45,30 2,95 18,59 Koza Madencilik 5,77 0,35 -10,40 Körfez GMYO 1,20 -2,44 -27,71 Kristal Kola 1,39 2,21 -22,78 Kron Telekomünikasyon 11,10 11,00 -40,00 Kuştur Kuşadası Turizm 12,52 8,40 31,66 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,78 -7,29 -57,11 Kütahya Porselen 5,79 -1,03 -19,25 Lider Faktoring 3,55 0,00 -12,86 Link Bilgisayar 9,34 5,06 -34,50 Logo Yazılım 33,64 -0,47 -42,74 Lokman Hekim Sağlık 4,60 -5,74 -25,32 Lüks Kadife 4,49 2,75 -4,67 Makina Takım 1,25 5,93 -37,50 Mardin Çimento 3,59 3,76 -6,75 Marka Yatırım Holding 0,76 -2,56 -55,03 Marmaris Altınyunus 16,65 1,09 -12,37 Marshall 45,30 13,25 -12,55 Martı GMYO 0,68 11,48 -67,92 Martı Otel 0,72 2,86 -21,74 Mavi Giyim 26,90 6,41 -53,11 Mazhar Zorlu Holding 4,23 -1,63 6,02 MCT Danışmanlık 15,01 -2,53 150,17 Mega Polietilen 3,63 26,04 218,42 Menderes Tekstil 0,70 2,94 -15,66 Merit Turizm 6,60 -5,71 12,05 Merko Gıda 0,74 1,37 -44,36 Metal Gayrimenkul 1,02 12,09 -21,54 Metemtur Otelcilik 1,25 2,46 -15,54 Metro Holding 0,77 1,32 -22,22 Metro Petrol ve Tesisleri 1,57 2,61 -42,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,06 1,92 -50,70 Migros Ticaret 13,92 -0,39 -51,21 Milpa 1,42 7,58 -34,26 Mistral GMYO 1,91 0,00 -48,31 MLP Sağlık 9,66 -6,67 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,17 -6,40 -15,83 Mondi Tire Kutsan 2,18 9,00 20,44 Net Holding 2,11 6,03 -4,52 Netaş Telekom. 8,82 4,75 -44,32 Niğbaş Niğde Beton 0,73 5,80 -22,34 Nuh Çimento 9,03 -1,20 -0,85 Nurol GMYO 2,99 1,36 -37,05 Odaş Elektrik 3,84 -0,52 -36,00 Olmuksan-IP 3,81 3,25 -16,70 Orge Enerji Elektrik 2,73 8,33 -32,49 Orma Orman Mahsulleri 0,88 1,15 -22,12 Osmanlı Menkul 2,10 -10,26 -33,12 Ostim Endüstriyel Yat 1,23 5,13 -24,54 Otokar 72,50 1,83 -39,94 Oyak Yat. Ort. 1,09 3,81 10,09 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 0,99 -40,00 Özak GMYO 2,17 1,40 -7,26 Özbal Çelik Boru 1,75 -1,69 -34,98 Özderici GMYO 7,28 12,00 604,40 Özerden Plastik 3,06 -6,71 12,49 Panora GMYO 4,35 -1,14 -1,51 Park Elek.Madencilik 2,76 2,22 -33,81 Parsan 13,66 2,71 16,75 Pegasus 26,78 12,33 -20,77 Peker GMYO 9,58 0,63 Penguen Gıda 1,34 2,29 -39,91 Pera GMYO 0,53 1,92 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 8,13 0,74 112,28 Petkim 5,58 1,27 -16,86 Petrokent Turizm 49,92 3,74 5,14 Pınar Et Ve Un 6,38 6,16 -30,69 Pınar Su 1,44 0,70 -20,00 Pınar Süt 8,40 4,22 -30,67 Plastikkart 2,24 6,67 -22,49 Polisan Holding 7,15 4,69 -17,24 Politeknik Metal 38,04 -1,76 14,23 Prizma Press Matbaacılık 1,63 -6,32 0,62 QNB Finans Fin. Kir. 3,91 -2,25 0,26 QNB Finansbank 5,38 -0,37 -1,51 Ral Yatırım Holding 1,87 -1,06 14,72 Ray Sigorta 1,44 3,60 -20,44 Reysaş GMYO 0,75 -1,32 -40,94 Reysaş Lojistik 0,79 1,28 -38,28 Rhea Girişim 0,64 1,59 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,85 0,00 -38,13 Royal Halı 0,78 2,63 -14,29 RTA Laboratuvarları 2,04 -15,00 -26,09 Sabancı Holding 7,16 0,56 -33,71 Safkar Ege Soğutmacılık 2,02 9,78 Salix Yatırım Holding 4,27 2,40 -45,26 Sanel Mühendislik 1,36 6,25 -20,47 Sanifoam Sünger 1,28 -3,03 -23,81 Sanko Pazarlama 2,51 -1,18 -11,00 Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35 Sarkuysan 3,34 6,03 6,56 Sasa Polyester 9,90 4,98 26,37 Say Reklamcılık 1,04 4,00 -37,72 Sekuro Plastik 3,72 0,81 -56,74 Selçuk Ecza Deposu 3,37 8,36 -3,77 Selçuk Gıda 0,45 -2,17 60,71 Senkron Güvenlik 1,48 -1,33 -20,43 Serve Kırtasiye 1,43 2,14 130,65 Servet GMYO 2,76 -3,50 -9,21 Seyitler Kimya 7,01 3,24 -21,94 Silverline Endüstri 1,26 2,44 -27,50 Sinpaş GMYO 0,45 0,00 -41,56 Soda Sanayii 7,33 -9,51 69,43 Sodaş Sodyum Sanayii 5,41 5,05 58,71 Söktaş 1,47 1,38 -11,45 Sönmez Filament 3,26 -2,40 -21,45 Sönmez Pamuklu 3,59 -3,49 -9,34 Sumaş Suni Tahta 6,90 6,15 Şeker Fin. Kir. 2,03 -8,97 -16,18 Şekerbank 1,06 2,91 -42,08 Şişe Cam 5,97 -3,08 31,23 Şok Marketler 7,41 4,07 T. Halk Bankası 6,10 -0,65 -41,99 T. Kalkınma Bank. 5,32 -1,12 -3,97 T.S.K.B. 0,76 0,00 -36,84 T.Tuborg 9,66 5,34 -2,53 Taç Tarım Ürünleri 2,70 -3,23 11,11 Tat Gıda 4,34 14,51 -15,49 TAV Havalimanları 30,90 -6,25 43,99 Taze Kuru Gıda 7,48 4,03 -8,22 Tek-Art Turizm 0,82 5,13 8,95 Tekfen Holding 19,57 -4,35 19,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,59 4,32 -10,87 Temapol Polimer Plastik 2,93 12,26 -38,57 TGS Dış Ticaret 6,11 3,21 69,16 Tofaş Oto. Fab. 22,06 -3,67 -29,18 Torunlar GMYO 1,81 0,56 -44,65 Trabzon Liman 9,58 1,05 Trabzonspor Sportif 1,28 4,07 -41,82 Trakya Cam 4,63 7,18 15,01 Trend GMYO 1,61 -6,40 TSKB GMYO 0,65 -13,33 -10,96 Tuğçelik 2,18 1,40 -31,45 Tukaş 1,51 6,34 -32,29 Turcas Petrol 1,62 1,89 -35,56 Turkcell 10,78 1,70 -28,59 Tümosan Motor ve Traktör 4,87 1,25 -35,84 Tüpraş 124,00 5,08 14,97 Türk Hava Yolları 17,15 5,34 9,31 Türk Prysmian Kablo 1,87 2,19 -25,30 Türk Telekom 3,41 -6,83 -47,05 Türk Traktör 45,72 0,40 -35,14 Türker Proje Gayrimenkul 30,70 -0,32 -18,26 Ufuk Yatırım 1,28 -0,78 -58,31 Ulaşlar Turizm Yat. 1,12 -1,75 -34,50 Ulusoy Elektrik 11,55 11,06 27,46 Ulusoy Un Sanayi 2,13 7,04 -23,38 Umpaş Holding 0,41 -2,38 -34,92 Uşak Seramik 1,75 6,71 -28,57 Utopya Turizm 2,80 -3,45 -37,64 Uzertaş Boya 0,95 6,74 -16,67 Ülker Bisküvi 15,97 7,69 -18,81 Ünye Çimento 3,89 1,83 5,61 Vakıf Fin. Kir. 1,38 2,22 -14,78 Vakıf GMYO 1,86 1,64 -25,99 Vakıf Yat. Ort. 1,27 -1,55 -10,56 Vakıflar Bankası 3,36 -2,89 -49,66 Vakko Tekstil 2,98 1,71 1,19 Vanet Gıda 2,41 2,55 -24,69 Verusa Holding 29,62 5,33 29,31 Verusaturk Girisim 4,93 9,80 108,90 Vestel 8,46 -1,97 11,76 Vestel Beyaz Eşya 10,41 0,68 22,76 Viking Kağıt 1,26 3,28 5,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 0,00 -37,07 Yapı ve Kredi Bank. 1,69 0,60 -39,57 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,99 -3,86 -18,66 Yataş 3,75 0,54 -53,62 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,06 17,78 0,97 Yeni Gimat GMYO 8,11 0,62 -2,70 Yeşil GMYO 0,37 -2,63 -41,27 Yeşil Yapı 0,30 3,45 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 14,44 5,71 -9,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.980,00 9,18 65,16 Yonga Mobilya 13,32 3,26 346,04 Yünsa 6,89 -0,14 53,11 Zorlu Enerji 1,34 -1,47 -15,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

