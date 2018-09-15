Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 0,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.199,90 -2,28 -4,04 İş Bankası (C) 4,14 3,76 -38,02 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 -5,63 İş Fin.Kir. 2,26 3,67 62,17 İş Girişim 1,56 0,00 -10,34 İş GMYO 0,91 -1,09 -25,63 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,46 1,82 -14,85 İş Y. Men. Değ. 2,13 0,00 -0,11 İş Yat. Ort. 0,74 0,00 -6,21 İşbir Holding 190,00 -2,06 3,52 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00 İttifak Holding 3,45 19,38 48,07 İz Hayvancılık Tarım 2,82 16,05 48,42 İzmir Demir Çelik 2,10 0,00 -35,19 İzmir Fırça 1,84 3,37 -80,11 İzocam 22,50 -0,79 -14,90 Jantsa Jant Sanayi 26,60 -1,92 -13,49 Kafein Yazılım 7,00 -3,05 Kapital Yat. Holding 1,80 -8,16 45,16 Kaplamin 3,05 -5,28 -22,19 Kardemir (A) 2,97 -3,57 0,68 Kardemir (B) 2,97 -3,88 1,37 Kardemir (D) 4,30 -0,69 33,96 Karel Elektronik 5,17 -3,54 -11,02 Karsan Otomotiv 1,41 -2,08 -9,62 Karsu Tekstil 1,06 0,95 -46,46 Karsusan Su Ürünleri San. 4,59 -2,75 -7,27 Kartonsan 344,40 -7,91 23,77 Katmerciler Ekipman 7,40 -2,25 -38,13 Kent Gıda 121,30 -1,86 -11,14 Kerevitaş Gıda 1,95 -2,50 -54,34 Kervansaray Yat. Holding 0,28 3,70 -20,00 Kiler GMYO 1,62 -5,81 -55,74 Klimasan Klima 5,79 -3,34 -1,03 Koç Holding 16,22 5,32 -10,33 Konfrut Gıda 20,58 -3,65 43,92 Konya Çimento 204,50 -9,91 -19,80 Kordsa Teknik Tekstil 9,12 -1,51 24,22 Koza Altın 44,52 -1,72 16,54 Koza Madencilik 5,71 -1,04 -11,34 Körfez GMYO 1,22 1,67 -26,51 Kristal Kola 1,40 0,72 -22,22 Kron Telekomünikasyon 11,70 5,41 -36,76 Kuştur Kuşadası Turizm 12,75 1,84 34,08 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,76 -1,12 -57,59 Kütahya Porselen 5,50 -5,01 -23,29 Lider Faktoring 3,60 1,41 -11,63 Link Bilgisayar 9,16 -1,93 -35,76 Logo Yazılım 33,30 -1,01 -43,32 Lokman Hekim Sağlık 4,70 2,17 -23,70 Lüks Kadife 4,46 -0,67 -5,31 Makina Takım 1,20 -4,00 -40,00 Mardin Çimento 3,63 1,11 -5,71 Marka Yatırım Holding 0,74 -2,63 -56,21 Marmaris Altınyunus 16,91 1,56 -11,00 Marshall 45,50 0,44 -12,16 Martı GMYO 0,70 2,94 -66,98 Martı Otel 0,68 -5,56 -26,09 Mavi Giyim 32,10 19,33 -44,04 Mazhar Zorlu Holding 4,03 -4,73 1,00 MCT Danışmanlık 18,69 24,52 211,50 Mega Polietilen 3,06 -15,70 168,42 Menderes Tekstil 0,68 -2,86 -18,07 Merit Turizm 6,98 5,76 18,51 Merko Gıda 0,72 -2,70 -45,86 Metal Gayrimenkul 1,03 0,98 -20,77 Metemtur Otelcilik 1,25 0,00 -15,54 Metro Holding 0,79 2,60 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,56 -0,64 -43,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,07 0,94 -50,23 Migros Ticaret 15,15 8,84 -46,89 Milpa 1,42 0,00 -34,26 Mistral GMYO 2,48 29,84 -32,88 MLP Sağlık 9,51 -1,55 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,15 -1,71 -17,27 Mondi Tire Kutsan 2,32 6,42 28,18 Net Holding 2,04 -3,32 -7,69 Netaş Telekom. 8,39 -4,88 -47,03 Niğbaş Niğde Beton 0,71 -2,74 -24,47 Nuh Çimento 8,82 -2,33 -3,15 Nurol GMYO 2,95 -1,34 -37,89 Odaş Elektrik 3,73 -2,86 -37,83 Olmuksan-IP 3,79 -0,52 -17,14 Orge Enerji Elektrik 2,68 -1,83 -33,73 Orma Orman Mahsulleri 0,90 2,27 -20,35 Osmanlı Menkul 2,01 -4,29 -35,99 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 -4,07 -27,61 Otokar 70,20 -3,17 -41,85 Oyak Yat. Ort. 1,08 -0,92 9,08 Oylum Sınai Yatırımlar 0,96 -5,88 -43,53 Özak GMYO 2,13 -1,84 -8,97 Özbal Çelik Boru 1,69 -3,43 -37,21 Özderici GMYO 6,06 -16,76 486,36 Özerden Plastik 2,97 -2,94 9,19 Panora GMYO 4,29 -1,38 -2,86 Park Elek.Madencilik 2,70 -2,17 -35,25 Parsan 15,34 12,30 31,11 Pegasus 26,28 -1,87 -22,25 Peker GMYO 10,13 5,74 Penguen Gıda 1,37 2,24 -38,57 Pera GMYO 0,52 -1,89 -40,91 Pergamon Dış Ticaret 8,13 0,00 112,28 Petkim 5,58 0,00 -16,86 Petrokent Turizm 48,00 -3,85 1,10 Pınar Et Ve Un 6,10 -4,39 -33,73 Pınar Su 1,44 0,00 -20,00 Pınar Süt 8,24 -1,90 -31,99 Plastikkart 2,29 2,23 -20,76 Polisan Holding 6,71 -6,15 -22,34 Politeknik Metal 39,50 3,84 18,62 Prizma Press Matbaacılık 1,77 8,59 9,26 QNB Finans Fin. Kir. 3,88 -0,77 -0,51 QNB Finansbank 5,30 -1,49 -2,98 Ral Yatırım Holding 1,92 2,67 17,79 Ray Sigorta 1,56 8,33 -13,81 Reysaş GMYO 0,77 2,67 -39,37 Reysaş Lojistik 0,80 1,27 -37,50 Rhea Girişim 0,64 0,00 -42,86 Rodrigo Tekstil 1,84 -0,54 -38,46 Royal Halı 0,77 -1,28 -15,38 RTA Laboratuvarları 2,04 0,00 -26,09 Sabancı Holding 7,07 -1,26 -34,55 Safkar Ege Soğutmacılık 1,94 -3,96 Salix Yatırım Holding 4,50 5,39 -42,31 Sanel Mühendislik 1,38 1,47 -19,30 Sanifoam Sünger 1,28 0,00 -23,81 Sanko Pazarlama 2,50 -0,40 -11,35 Saray Matbaacılık 0,98 1,03 -8,41 Sarkuysan 3,39 1,50 8,15 Sasa Polyester 10,05 1,52 28,29 Say Reklamcılık 1,04 0,00 -37,72 Sekuro Plastik 3,61 -2,96 -58,02 Selçuk Ecza Deposu 3,27 -2,97 -6,63 Selçuk Gıda 0,52 15,56 85,71 Senkron Güvenlik 1,71 15,54 -8,06 Serve Kırtasiye 1,50 4,90 141,94 Servet GMYO 2,74 -0,72 -9,87 Seyitler Kimya 7,18 2,43 -20,04 Silverline Endüstri 1,25 -0,79 -28,07 Sinpaş GMYO 0,43 -4,44 -44,16 Soda Sanayii 6,92 -5,59 59,95 Sodaş Sodyum Sanayii 5,66 4,62 66,05 Söktaş 1,37 -6,80 -17,47 Sönmez Filament 3,43 5,21 -17,35 Sönmez Pamuklu 3,70 3,06 -6,57 Sumaş Suni Tahta 7,50 8,70 Şeker Fin. Kir. 2,07 1,97 -14,53 Şekerbank 1,02 -3,77 -44,26 Şişe Cam 5,81 -2,68 27,71 Şok Marketler 8,07 8,91 T. Halk Bankası 6,08 -0,33 -42,18 T. Kalkınma Bank. 5,37 0,94 -3,07 T.S.K.B. 0,74 -2,63 -38,50 T.Tuborg 9,56 -1,04 -3,54 Taç Tarım Ürünleri 2,66 -1,48 9,47 Tat Gıda 4,17 -3,92 -18,80 TAV Havalimanları 30,96 0,19 44,27 Taze Kuru Gıda 7,71 3,07 -5,40 Tek-Art Turizm 0,78 -4,88 3,64 Tekfen Holding 20,62 5,37 25,89 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,51 -1,74 -12,43 Temapol Polimer Plastik 2,76 -5,80 -42,14 TGS Dış Ticaret 5,50 -9,98 52,27 Tofaş Oto. Fab. 22,86 3,63 -26,61 Torunlar GMYO 1,71 -5,52 -47,71 Trabzon Liman 9,26 -3,34 Trabzonspor Sportif 1,40 9,37 -36,36 Trakya Cam 4,53 -2,16 12,52 Trend GMYO 1,58 -1,86 TSKB GMYO 0,63 -3,08 -13,70 Tuğçelik 2,13 -2,29 -33,02 Tukaş 1,49 -1,32 -33,18 Turcas Petrol 1,67 3,09 -33,57 Turkcell 11,20 3,90 -25,81 Tümosan Motor ve Traktör 4,80 -1,44 -36,76 Tüpraş 133,50 7,66 23,78 Türk Hava Yolları 17,73 3,38 13,00 Türk Prysmian Kablo 1,87 0,00 -25,30 Türk Telekom 3,50 2,64 -45,65 Türk Traktör 46,42 1,53 -34,14 Türker Proje Gayrimenkul 29,96 -2,41 -20,23 Ufuk Yatırım 1,25 -2,34 -59,28 Ulaşlar Turizm Yat. 1,15 2,68 -32,75 Ulusoy Elektrik 11,29 -2,25 24,59 Ulusoy Un Sanayi 2,06 -3,29 -25,90 Umpaş Holding 0,38 -7,32 -39,68 Uşak Seramik 1,69 -3,43 -31,02 Utopya Turizm 3,00 7,14 -33,18 Uzertaş Boya 0,87 -8,42 -23,68 Ülker Bisküvi 17,04 6,70 -13,37 Ünye Çimento 3,92 0,77 6,42 Vakıf Fin. Kir. 1,35 -2,17 -16,64 Vakıf GMYO 1,75 -5,91 -30,37 Vakıf Yat. Ort. 1,24 -2,36 -12,68 Vakıflar Bankası 3,19 -5,06 -52,21 Vakko Tekstil 2,97 -0,34 0,85 Vanet Gıda 2,41 0,00 -24,69 Verusa Holding 31,16 5,20 36,03 Verusaturk Girisim 5,31 7,71 125,00 Vestel 8,60 1,65 13,61 Vestel Beyaz Eşya 10,14 -2,59 19,58 Viking Kağıt 1,29 2,38 7,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,41 -3,42 -39,22 Yapı ve Kredi Bank. 1,72 1,78 -38,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 1,98 -0,50 -19,06 Yataş 3,50 -6,67 -56,71 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,98 -7,55 -6,65 Yeni Gimat GMYO 8,46 4,32 1,50 Yeşil GMYO 0,35 -5,41 -44,44 Yeşil Yapı 0,30 0,00 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 13,46 -6,79 -15,87 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.938,30 -1,40 62,85 Yonga Mobilya 12,60 -5,41 321,93 Yünsa 6,95 0,87 54,44 Zorlu Enerji 1,34 0,00 -15,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

