Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 13.450,00 -20,84 İş Bankası (B) 1.232,70 2,73 -1,41 İş Bankası (C) 4,10 -0,97 -38,62 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 0,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,20 -2,65 57,87 İş Girişim 1,54 -1,28 -11,49 İş GMYO 0,92 1,10 -24,81 İş Portföy BIST 30 HY BYF 33,64 3,64 -11,75 İş Y. Men. Değ. 2,13 0,00 -0,11 İş Yat. Ort. 0,78 5,41 -1,14 İşbir Holding 200,00 5,26 8,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 -4,17 -42,50 İttifak Holding 3,55 2,90 52,36 İz Hayvancılık Tarım 2,80 -0,71 47,37 İzmir Demir Çelik 2,10 0,00 -35,19 İzmir Fırça 1,81 -1,63 -80,43 İzocam 22,60 0,44 -14,52 Jantsa Jant Sanayi 26,50 -0,38 -13,82 Kafein Yazılım 7,43 6,14 Kapital Yat. Holding 1,57 -12,78 26,61 Kaplamin 3,55 16,39 -9,44 Kardemir (A) 2,95 -0,67 0,00 Kardemir (B) 3,00 1,01 2,39 Kardemir (D) 4,33 0,70 34,89 Karel Elektronik 5,14 -0,58 -11,53 Karsan Otomotiv 1,40 -0,71 -10,26 Karsu Tekstil 1,13 6,60 -42,93 Karsusan Su Ürünleri San. 4,67 1,74 -5,66 Kartonsan 342,00 -0,70 22,91 Katmerciler Ekipman 7,41 0,14 -38,04 Kent Gıda 120,20 -0,91 -11,94 Kerevitaş Gıda 1,96 0,51 -54,11 Kervansaray Yat. Holding 0,27 -3,57 -22,86 Kiler GMYO 1,70 4,94 -53,55 Klimasan Klima 4,96 3,32 2,26 Koç Holding 17,13 5,61 -5,30 Konfrut Gıda 21,46 4,28 50,07 Konya Çimento 205,00 0,24 -19,61 Kordsa Teknik Tekstil 9,79 7,35 33,34 Koza Altın 50,00 12,31 30,89 Koza Madencilik 5,93 3,85 -7,92 Körfez GMYO 1,16 -4,92 -30,12 Kristal Kola 1,56 11,43 -13,33 Kron Telekomünikasyon 12,09 3,33 -34,65 Kuştur Kuşadası Turizm 12,70 -0,39 33,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,76 0,00 -57,59 Kütahya Porselen 5,52 0,36 -23,01 Lider Faktoring 3,64 1,11 -10,65 Link Bilgisayar 9,27 1,20 -34,99 Logo Yazılım 33,90 1,80 -42,30 Lokman Hekim Sağlık 4,64 0,87 -23,04 Lüks Kadife 4,76 6,73 1,06 Makina Takım 1,31 9,17 -34,50 Mardin Çimento 3,59 -1,10 -6,75 Marka Yatırım Holding 0,73 -1,35 -56,80 Marmaris Altınyunus 16,29 -3,67 -14,26 Marshall 39,80 -12,53 -23,17 Martı GMYO 0,69 -1,43 -67,45 Martı Otel 0,70 2,94 -23,91 Mavi Giyim 33,92 5,67 -40,87 Mazhar Zorlu Holding 4,05 0,50 1,50 MCT Danışmanlık 19,80 5,94 230,00 Mega Polietilen 3,24 5,88 184,21 Menderes Tekstil 0,70 2,94 -15,66 Merit Turizm 7,00 0,29 18,85 Merko Gıda 0,73 1,39 -45,11 Metal Gayrimenkul 0,89 -13,59 -31,54 Metemtur Otelcilik 1,26 0,80 -14,86 Metro Holding 0,86 8,86 -13,13 Metro Petrol ve Tesisleri 1,62 3,85 -41,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,14 6,54 -46,98 Migros Ticaret 14,75 -2,64 -48,30 Milpa 1,42 0,00 -34,26 Mistral GMYO 2,34 -5,65 -36,67 MLP Sağlık 10,69 12,41 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,18 2,61 -15,11 Mondi Tire Kutsan 2,36 1,72 30,39 Net Holding 2,06 0,98 -6,79 Netaş Telekom. 8,78 4,65 -44,57 Niğbaş Niğde Beton 0,70 -1,41 -25,53 Nuh Çimento 8,90 0,91 -2,28 Nurol GMYO 2,97 0,68 -37,47 Odaş Elektrik 3,55 -4,83 -40,83 Olmuksan-IP 3,75 -1,06 -18,01 Orge Enerji Elektrik 2,81 4,85 -30,51 Orma Orman Mahsulleri 0,89 -1,11 -21,24 Osmanlı Menkul 1,97 -1,99 -37,26 Ostim Endüstriyel Yat 1,18 0,00 -27,61 Otokar 74,50 6,13 -38,28 Oyak Yat. Ort. 1,08 0,00 9,08 Oylum Sınai Yatırımlar 1,07 11,46 -37,06 Özak GMYO 2,12 -0,47 -9,40 Özbal Çelik Boru 1,67 -1,18 -37,95 Özderici GMYO 4,46 4,41 512,24 Özerden Plastik 2,96 -0,34 8,82 Panora GMYO 4,27 -0,47 -3,32 Park Elek.Madencilik 2,74 1,48 -34,29 Parsan 16,45 7,24 40,60 Pegasus 26,84 2,13 -20,59 Peker GMYO 10,63 4,94 Penguen Gıda 1,39 1,46 -37,67 Pera GMYO 0,54 3,85 -38,64 Pergamon Dış Ticaret 9,94 22,26 159,54 Petkim 5,55 -0,54 -17,31 Petrokent Turizm 47,28 -1,50 -0,42 Pınar Et Ve Un 6,19 1,48 -32,76 Pınar Su 1,46 1,39 -18,89 Pınar Süt 8,18 -0,73 -32,48 Plastikkart 2,25 -1,75 -22,15 Polisan Holding 6,85 2,09 -20,72 Politeknik Metal 39,40 -0,25 18,32 Prizma Press Matbaacılık 1,68 -5,08 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 3,75 -3,35 -3,85 QNB Finansbank 5,28 -0,38 -3,34 Ral Yatırım Holding 1,71 -10,94 4,91 Ray Sigorta 1,48 -5,13 -18,23 Reysaş GMYO 0,77 0,00 -39,37 Reysaş Lojistik 0,80 0,00 -37,50 Rhea Girişim 0,65 1,56 -41,96 Rodrigo Tekstil 1,89 2,72 -36,79 Royal Halı 0,84 9,09 -7,69 RTA Laboratuvarları 2,03 -0,49 -26,45 Sabancı Holding 7,21 1,98 -33,25 Safkar Ege Soğutmacılık 1,93 -0,52 Salix Yatırım Holding 5,09 13,11 -34,74 Sanel Mühendislik 1,41 2,17 -17,54 Sanifoam Sünger 1,28 0,00 -23,81 Sanko Pazarlama 2,54 1,60 -9,93 Saray Matbaacılık 1,01 3,06 -5,61 Sarkuysan 3,54 4,42 12,94 Sasa Polyester 10,15 1,00 29,56 Say Reklamcılık 1,03 -0,96 -38,32 Sekuro Plastik 3,93 8,86 -54,30 Selçuk Ecza Deposu 3,30 0,92 -5,77 Selçuk Gıda 0,56 7,69 100,00 Senkron Güvenlik 1,72 0,58 -7,53 Serve Kırtasiye 2,40 60,00 287,10 Servet GMYO 2,72 -0,73 -10,53 Seyitler Kimya 7,28 1,39 -18,93 Silverline Endüstri 1,34 7,20 -22,89 Sinpaş GMYO 0,43 0,00 -44,16 Soda Sanayii 7,32 5,78 69,19 Sodaş Sodyum Sanayii 5,60 -1,06 64,29 Söktaş 1,33 -2,92 -19,88 Sönmez Filament 3,50 2,04 -15,66 Sönmez Pamuklu 3,62 -2,16 -8,59 Sumaş Suni Tahta 8,00 6,67 Şeker Fin. Kir. 2,08 0,48 -14,12 Şekerbank 1,07 4,90 -41,53 Şişe Cam 6,11 5,16 34,30 Şok Marketler 8,79 8,92 T. Halk Bankası 6,17 1,48 -41,33 T. Kalkınma Bank. 6,66 24,02 20,22 T.S.K.B. 0,81 9,46 -32,68 T.Tuborg 9,62 0,63 -2,93 Taç Tarım Ürünleri 2,61 -1,88 7,41 Tat Gıda 4,11 -1,44 -19,97 TAV Havalimanları 30,52 -1,42 42,22 Taze Kuru Gıda 8,09 4,93 -0,74 Tek-Art Turizm 0,77 -1,28 2,31 Tekfen Holding 23,00 11,54 40,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,80 6,43 -6,80 Temapol Polimer Plastik 2,75 -0,36 -42,35 TGS Dış Ticaret 5,87 6,73 62,52 Tofaş Oto. Fab. 22,04 -3,59 -29,24 Torunlar GMYO 1,75 2,34 -46,49 Trabzon Liman 9,47 2,27 Trabzonspor Sportif 1,35 -3,57 -38,64 Trakya Cam 4,41 -2,65 9,54 Trend GMYO 1,53 -3,16 TSKB GMYO 0,65 3,17 -10,96 Tuğçelik 2,29 7,51 -27,99 Tukaş 1,50 0,67 -32,74 Turcas Petrol 1,70 1,80 -32,38 Turkcell 11,63 6,58 -20,93 Tümosan Motor ve Traktör 5,02 4,58 -33,86 Tüpraş 135,70 1,65 25,82 Türk Hava Yolları 18,53 4,51 18,10 Türk Prysmian Kablo 1,91 2,14 -23,70 Türk Telekom 3,77 7,71 -41,46 Türk Traktör 45,00 -3,06 -36,16 Türker Proje Gayrimenkul 29,04 -3,07 -22,68 Ufuk Yatırım 1,29 3,20 -57,98 Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 -0,87 -33,33 Ulusoy Elektrik 11,29 0,00 24,59 Ulusoy Un Sanayi 2,05 -0,49 -26,26 Umpaş Holding 0,36 -5,26 -42,86 Uşak Seramik 1,73 2,37 -29,39 Utopya Turizm 3,85 28,33 -14,25 Uzertaş Boya 0,87 0,00 -23,68 Ülker Bisküvi 15,89 -6,75 -19,22 Ünye Çimento 4,07 3,83 10,49 Vakıf Fin. Kir. 1,36 0,74 -16,02 Vakıf GMYO 1,80 2,86 -28,38 Vakıf Yat. Ort. 1,24 0,00 -12,68 Vakıflar Bankası 3,30 3,45 -50,56 Vakko Tekstil 3,21 8,08 9,00 Vanet Gıda 2,40 -0,41 -25,00 Verusa Holding 32,44 4,11 41,62 Verusaturk Girisim 5,72 7,72 142,37 Vestel 8,27 -3,84 9,25 Vestel Beyaz Eşya 10,23 0,89 20,64 Viking Kağıt 1,36 5,43 13,33 Yapı Kredi Koray GMYO 1,42 0,71 -38,79 Yapı ve Kredi Bank. 1,75 1,74 -37,43 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,00 1,01 -18,25 Yataş 3,79 8,29 -53,13 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,04 6,12 -0,93 Yeni Gimat GMYO 8,20 -3,07 -1,62 Yeşil GMYO 0,30 -14,29 -52,38 Yeşil Yapı 0,27 -10,00 -73,53 Yeşil Yatırım Holding 12,83 -4,68 -19,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.101,00 5,54 71,87 Yonga Mobilya 11,90 -5,56 298,49 Yünsa 7,36 5,90 63,56 Zorlu Enerji 1,36 1,49 -13,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)