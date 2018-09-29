Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İskenderun Demir Çelik 8,48 -4,50 73,82 İş Bankası (A) 14.900,00 10,78 -12,31 İş Bankası (B) 1.229,00 -0,30 -1,71 İş Bankası (C) 4,42 7,80 -33,83 İş Bankası (Kur.) 7.299,90 0,00 -5,63 İş Fin.Kir. 2,20 0,00 57,87 İş Girişim 1,51 -1,95 -13,22 İş GMYO 0,91 -1,09 -25,63 İş Portföy BIST 30 HY BYF 34,50 2,56 -9,50 İş Y. Men. Değ. 2,15 0,94 0,83 İş Yat. Ort. 0,80 2,56 1,39 İşbir Holding 180,00 -10,00 -1,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,00 -42,50 İttifak Holding 3,58 0,85 53,65 İz Hayvancılık Tarım 2,75 -1,79 44,74 İzmir Demir Çelik 2,07 -1,43 -36,11 İzmir Fırça 1,78 -1,66 -80,76 İzocam 22,48 -0,53 -14,98 Jantsa Jant Sanayi 27,60 4,15 -10,24 Kafein Yazılım 8,08 8,75 Kapital Yat. Holding 1,52 -3,18 22,58 Kaplamin 3,43 -3,38 -12,50 Kardemir (A) 2,90 -1,69 -1,69 Kardemir (B) 2,92 -2,67 -0,34 Kardemir (D) 4,06 -6,24 26,48 Karel Elektronik 5,21 1,36 -10,33 Karsan Otomotiv 1,42 1,43 -8,97 Karsu Tekstil 1,15 1,77 -41,92 Karsusan Su Ürünleri San. 4,50 -3,64 -9,09 Kartonsan 333,10 -2,60 19,71 Katmerciler Ekipman 7,64 3,10 -36,12 Kent Gıda 120,70 0,42 -11,58 Kerevitaş Gıda 2,07 5,61 -51,53 Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86 Kiler GMYO 1,69 -0,59 -53,83 Klimasan Klima 4,75 -4,23 -2,07 Koç Holding 17,06 -0,41 -5,69 Konfrut Gıda 23,40 9,04 63,64 Konya Çimento 202,00 -1,46 -20,78 Kordsa Teknik Tekstil 9,58 -2,15 30,48 Koza Altın 51,35 2,70 34,42 Koza Madencilik 6,47 9,11 0,47 Körfez GMYO 1,15 -0,86 -30,72 Kristal Kola 1,54 -1,28 -14,44 Kron Telekomünikasyon 12,19 0,83 -34,11 Kuştur Kuşadası Turizm 12,70 0,00 33,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,47 -16,48 -64,58 Kütahya Porselen 5,58 1,09 -22,18 Lider Faktoring 3,88 6,59 -4,76 Link Bilgisayar 9,37 1,08 -34,29 Logo Yazılım 34,64 2,18 -41,04 Lokman Hekim Sağlık 4,86 4,74 -19,39 Lüks Kadife 4,65 -2,31 -1,27 Makina Takım 1,23 -6,11 -38,50 Mardin Çimento 3,58 -0,28 -7,01 Marka Yatırım Holding 0,71 -2,74 -57,99 Marmaris Altınyunus 16,65 2,21 -12,37 Marshall 39,20 -1,51 -24,32 Martı GMYO 0,65 -5,80 -69,34 Martı Otel 0,65 -7,14 -29,35 Mavi Giyim 35,86 5,72 -37,49 Mazhar Zorlu Holding 3,89 -3,95 -2,51 MCT Danışmanlık 25,58 29,19 326,33 Mega Polietilen 3,35 3,40 193,86 Menderes Tekstil 0,69 -1,43 -16,87 Merit Turizm 6,45 -7,86 9,51 Merko Gıda 0,88 20,55 -33,83 Metal Gayrimenkul 0,85 -4,49 -34,62 Metemtur Otelcilik 1,23 -2,38 -16,89 Metro Holding 0,85 -1,16 -14,14 Metro Petrol ve Tesisleri 1,63 0,62 -40,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,12 -1,75 -47,91 Migros Ticaret 16,18 9,69 -43,28 Milpa 1,45 2,11 -32,87 Mistral GMYO 2,18 -6,84 -41,00 MLP Sağlık 12,12 13,38 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,02 -13,56 -26,62 Mondi Tire Kutsan 2,44 3,39 34,81 Net Holding 2,09 1,46 -5,43 Netaş Telekom. 8,60 -2,05 -45,71 Niğbaş Niğde Beton 0,68 -2,86 -27,66 Nuh Çimento 8,97 0,79 -1,51 Nurol GMYO 3,06 3,03 -35,58 Odaş Elektrik 3,77 6,20 -37,17 Olmuksan-IP 3,81 1,60 -16,70 Orge Enerji Elektrik 3,08 9,61 -23,84 Orma Orman Mahsulleri 0,88 -1,12 -22,12 Osmanlı Menkul 1,99 1,02 -36,62 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 -3,39 -30,06 Otokar 83,00 11,41 -31,24 Oyak Yat. Ort. 1,08 0,00 9,08 Oylum Sınai Yatırımlar 1,02 -4,67 -40,00 Özak GMYO 2,43 14,62 3,85 Özbal Çelik Boru 1,49 -10,78 -44,64 Özderici GMYO 5,53 23,99 659,12 Özerden Plastik 2,91 -1,69 6,98 Panora GMYO 4,17 -2,34 -5,58 Park Elek.Madencilik 2,83 3,28 -32,13 Parsan 19,03 15,68 62,65 Pegasus 27,08 0,89 -19,88 Peker GMYO 11,20 5,36 Penguen Gıda 1,37 -1,44 -38,57 Pera GMYO 0,53 -1,85 -39,77 Pergamon Dış Ticaret 10,68 7,44 178,86 Petkim 5,35 -3,60 -20,29 Petrokent Turizm 48,30 2,16 1,73 Pınar Et Ve Un 6,08 -1,78 -33,95 Pınar Su 1,44 -1,37 -20,00 Pınar Süt 8,13 -0,61 -32,90 Plastikkart 2,25 0,00 -22,15 Polisan Holding 7,35 7,30 -14,93 Politeknik Metal 41,00 4,06 23,12 Prizma Press Matbaacılık 1,71 1,79 5,56 QNB Finans Fin. Kir. 3,77 0,53 -3,33 QNB Finansbank 5,22 -1,14 -4,44 Ral Yatırım Holding 1,63 -4,68 0,00 Ray Sigorta 1,44 -2,70 -20,44 Reysaş GMYO 0,75 -2,60 -40,94 Reysaş Lojistik 0,81 1,25 -36,72 Rhea Girişim 0,62 -4,62 -44,64 Rodrigo Tekstil 2,06 8,99 -31,10 Royal Halı 0,83 -1,19 -8,79 RTA Laboratuvarları 1,98 -2,46 -28,26 Sabancı Holding 7,63 5,83 -29,36 Safkar Ege Soğutmacılık 1,97 2,07 Salix Yatırım Holding 4,95 -2,75 -36,54 Sanel Mühendislik 1,55 9,93 -9,36 Sanifoam Sünger 1,29 0,78 -23,21 Sanko Pazarlama 2,57 1,18 -8,87 Saray Matbaacılık 0,99 -1,98 -7,48 Sarkuysan 3,59 1,41 14,53 Sasa Polyester 10,14 -0,10 29,43 Say Reklamcılık 1,02 -0,97 -38,92 Sekuro Plastik 4,00 1,78 -53,49 Selçuk Ecza Deposu 3,32 0,61 -5,20 Selçuk Gıda 0,52 -7,14 85,71 Senkron Güvenlik 1,67 -2,91 -10,22 Serve Kırtasiye 2,37 -1,25 282,26 Servet GMYO 2,65 -2,57 -12,83 Seyitler Kimya 3,99 -4,58 -22,64 Silverline Endüstri 1,33 -0,75 -23,47 Sinpaş GMYO 0,43 0,00 -44,16 Soda Sanayii 6,93 -5,33 60,18 Sodaş Sodyum Sanayii 5,58 -0,36 63,70 Söktaş 1,28 -3,76 -22,89 Sönmez Filament 3,49 -0,29 -15,90 Sönmez Pamuklu 3,61 -0,28 -8,84 Sumaş Suni Tahta 7,70 -3,75 Şeker Fin. Kir. 2,18 4,81 -9,99 Şekerbank 1,10 2,80 -39,89 Şişe Cam 5,84 -4,42 28,37 Şok Marketler 8,87 0,91 T. Halk Bankası 6,69 8,43 -36,38 T. Kalkınma Bank. 11,80 77,18 113,00 T.S.K.B. 0,86 6,17 -28,53 T.Tuborg 9,57 -0,52 -3,44 Taç Tarım Ürünleri 2,65 1,53 9,05 Tat Gıda 4,48 9,00 -12,76 TAV Havalimanları 31,28 2,49 45,76 Taze Kuru Gıda 8,75 8,16 7,36 Tek-Art Turizm 0,80 3,90 6,30 Tekfen Holding 21,62 -6,00 31,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,70 -2,08 -8,74 Temapol Polimer Plastik 3,39 23,27 -28,93 TGS Dış Ticaret 5,54 -5,62 53,38 Tofaş Oto. Fab. 21,38 -2,99 -31,36 Torunlar GMYO 1,77 1,14 -45,88 Trabzon Liman 9,92 4,75 Trabzonspor Sportif 1,29 -4,44 -41,36 Trakya Cam 4,30 -2,49 6,81 Trend GMYO 1,54 0,65 TSKB GMYO 0,64 -1,54 -12,33 Tuğçelik 2,31 0,87 -27,36 Tukaş 1,56 4,00 -30,04 Turcas Petrol 1,69 -0,59 -32,78 Turkcell 11,54 -0,77 -21,54 Tümosan Motor ve Traktör 5,11 1,79 -32,67 Tüpraş 134,20 -1,11 24,43 Türk Hava Yolları 19,09 3,02 21,67 Türk Prysmian Kablo 1,85 -3,14 -26,09 Türk Telekom 3,64 -3,45 -43,48 Türk Traktör 48,00 6,67 -31,90 Türker Proje Gayrimenkul 28,96 -0,28 -22,90 Ufuk Yatırım 1,43 10,85 -53,42 Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 -0,88 -33,92 Ulusoy Elektrik 11,55 2,30 27,46 Ulusoy Un Sanayi 2,05 0,00 -26,26 Umpaş Holding 0,38 5,56 -39,68 Uşak Seramik 1,65 -4,62 -32,65 Utopya Turizm 3,73 -3,12 -16,93 Uzertaş Boya 0,81 -6,90 -28,95 Ülker Bisküvi 16,93 6,54 -13,93 Ünye Çimento 3,94 -3,19 6,96 Vakıf Fin. Kir. 1,38 1,47 -14,78 Vakıf GMYO 1,78 -1,11 -29,18 Vakıf Yat. Ort. 1,24 0,00 -12,68 Vakıflar Bankası 3,79 14,85 -43,22 Vakko Tekstil 3,23 0,62 9,68 Vanet Gıda 2,65 10,42 -17,19 Verusa Holding 26,64 -17,88 16,30 Verusaturk Girisim 4,86 -15,03 105,93 Vestel 8,18 -1,09 8,06 Vestel Beyaz Eşya 10,25 0,20 20,87 Viking Kağıt 1,34 -1,47 11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 3,52 -36,64 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 7,43 -32,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,13 6,50 -12,93 Yataş 4,35 14,78 -46,20 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,09 4,81 3,83 Yeni Gimat GMYO 8,22 0,24 -1,38 Yeşil GMYO 0,25 -16,67 -60,32 Yeşil Yapı 0,23 -14,81 -77,45 Yeşil Yatırım Holding 11,10 -13,48 -30,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.850,00 -8,09 57,95 Yonga Mobilya 11,70 -1,68 291,80 Yünsa 7,64 3,80 69,78 Zorlu Enerji 1,34 -1,47 -15,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

