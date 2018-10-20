Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 34.560,10 44,00 103,39 İş Bankası (B) 3.300,00 76,28 163,92 İş Bankası (C) 4,16 1,22 -37,72 İş Bankası (Kur.) 50.000,10 138,03 546,36 İş Fin.Kir. 2,48 19,23 77,96 İş Girişim 2,14 44,59 22,99 İş GMYO 0,88 -1,12 -28,08 İş Portföy BIST 30 HY BYF 33,24 -0,36 -12,80 İş Y. Men. Değ. 2,07 0,49 -2,92 İş Yat. Ort. 0,80 1,27 1,39 İşbir Holding 192,90 7,17 5,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 -4,00 -40,00 İttifak Holding 4,10 7,89 75,97 İz Hayvancılık Tarım 3,19 -1,85 67,89 İzmir Demir Çelik 1,88 0,53 -41,98 İzmir Fırça 1,66 5,73 -82,05 İzocam 21,34 -2,02 -19,29 Jantsa Jant Sanayi 26,96 2,20 -12,32 Kafein Yazılım 7,05 -3,69 Kapital Yat. Holding 1,80 9,09 45,16 Kaplamin 3,17 2,26 -19,13 Kardemir (A) 2,52 -3,08 -14,58 Kardemir (B) 2,50 -3,10 -14,68 Kardemir (D) 3,71 -3,89 15,58 Karel Elektronik 4,25 -2,07 -26,85 Karsan Otomotiv 1,29 0,78 -17,31 Karsu Tekstil 1,04 -2,80 -47,47 Karsusan Su Ürünleri San. 4,40 -2,44 -11,11 Kartonsan 332,40 -0,18 19,46 Katmerciler Ekipman 6,57 -0,45 -45,07 Kent Gıda 118,40 2,87 -13,26 Kerevitaş Gıda 1,96 1,55 -54,11 Kervansaray Yat. Holding 0,42 40,00 20,00 Kiler GMYO 1,63 5,84 -55,46 Klimasan Klima 4,43 -4,73 -8,67 Koç Holding 15,80 -4,93 -12,66 Konfrut Gıda 23,80 5,78 66,43 Konya Çimento 186,50 4,13 -26,86 Kordsa Teknik Tekstil 10,78 5,07 46,83 Koza Altın 48,60 -10,33 27,23 Koza Madencilik 5,80 -5,84 -9,94 Körfez GMYO 1,07 1,90 -35,54 Kristal Kola 1,27 -9,93 -29,44 Kron Telekomünikasyon 11,40 0,62 -38,38 Kuştur Kuşadası Turizm 13,45 5,32 41,44 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,27 0,00 -69,40 Kütahya Porselen 5,45 10,55 -23,99 Lider Faktoring 4,30 9,97 5,55 Link Bilgisayar 8,85 0,91 -37,94 Logo Yazılım 32,10 0,31 -45,36 Lokman Hekim Sağlık 4,69 -4,87 -22,21 Lüks Kadife 4,30 0,23 -8,70 Makina Takım 1,12 -1,75 -44,00 Mardin Çimento 3,37 0,00 -12,47 Marka Yatırım Holding 0,63 -1,56 -62,72 Marmaris Altınyunus 19,16 6,56 0,84 Marshall 31,02 -5,25 -40,12 Martı GMYO 0,60 3,45 -71,70 Martı Otel 0,58 1,75 -36,96 Mavi Giyim 38,28 9,68 -33,27 Mazhar Zorlu Holding 3,49 -7,43 -12,53 MCT Danışmanlık 14,01 -38,71 133,50 Mega Polietilen 3,70 -0,80 224,56 Menderes Tekstil 0,65 1,56 -21,69 Merit Turizm 5,98 -7,57 1,53 Merko Gıda 0,80 -3,61 -39,85 Metal Gayrimenkul 0,80 0,00 -38,46 Metemtur Otelcilik 1,11 -1,77 -25,00 Metro Holding 0,90 13,92 -9,09 Metro Petrol ve Tesisleri 1,54 0,65 -44,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,10 3,77 -48,84 Migros Ticaret 15,37 2,54 -46,12 Milpa 1,63 12,41 -24,54 Mistral GMYO 2,33 18,88 -36,94 MLP Sağlık 13,80 5,42 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,96 -5,88 -30,94 Mondi Tire Kutsan 2,24 -4,27 23,76 Net Holding 2,23 11,50 0,90 Netaş Telekom. 7,75 -0,64 -51,07 Niğbaş Niğde Beton 0,63 -4,55 -32,98 Nuh Çimento 8,63 -0,69 -5,24 Nurol GMYO 2,75 0,36 -42,11 Odaş Elektrik 3,39 -0,29 -43,50 Olmuksan-IP 3,70 0,54 -19,11 Orge Enerji Elektrik 3,52 6,67 -12,96 Orma Orman Mahsulleri 0,83 -5,68 -26,55 Osmanlı Menkul 1,65 -0,60 -47,45 Ostim Endüstriyel Yat 1,02 -7,27 -37,42 Otokar 77,70 -0,38 -35,63 Oyak Yat. Ort. 0,94 -2,08 -5,06 Oylum Sınai Yatırımlar 0,99 -3,88 -41,76 Özak GMYO 2,47 0,00 5,56 Özbal Çelik Boru 1,46 0,69 -45,75 Özderici GMYO 6,03 1,86 727,75 Özerden Plastik 2,90 2,11 6,61 Panora GMYO 3,95 -2,47 -10,56 Park Elek.Madencilik 2,65 0,38 -36,45 Parsan 23,16 6,53 97,95 Pegasus 22,10 -10,96 -34,62 Peker GMYO 12,85 4,05 Penguen Gıda 1,31 -2,24 -41,26 Pera GMYO 0,51 -3,77 -42,05 Pergamon Dış Ticaret 9,86 -5,19 157,45 Petkim 5,46 1,30 -18,65 Petrokent Turizm 50,00 1,01 5,31 Pınar Et Ve Un 5,41 0,93 -41,23 Pınar Su 1,33 0,76 -26,11 Pınar Süt 6,84 1,48 -43,54 Plastikkart 2,20 0,46 -23,88 Polisan Holding 6,51 -0,76 -24,65 Politeknik Metal 39,92 0,55 19,88 Prizma Press Matbaacılık 1,91 4,95 17,90 QNB Finans Fin. Kir. 3,69 -2,89 -5,38 QNB Finansbank 5,03 1,41 -7,92 Ral Yatırım Holding 1,66 -11,70 1,84 Ray Sigorta 1,61 -9,04 -11,05 Reysaş GMYO 0,70 -1,41 -44,88 Reysaş Lojistik 0,76 -1,30 -40,63 Rhea Girişim 0,56 1,82 -50,00 Rodrigo Tekstil 2,50 4,17 -16,39 Royal Halı 0,83 -3,49 -8,79 RTA Laboratuvarları 2,06 4,04 -25,36 Sabancı Holding 7,74 2,79 -28,34 Safkar Ege Soğutmacılık 1,88 4,44 Salix Yatırım Holding 5,15 9,57 -33,97 Sanel Mühendislik 1,49 0,00 -12,87 Sanifoam Sünger 1,19 0,85 -29,17 Sanko Pazarlama 2,26 0,00 -19,86 Saray Matbaacılık 0,97 2,11 -9,35 Sarkuysan 3,35 0,00 6,87 Sasa Polyester 10,10 3,48 28,92 Say Reklamcılık 0,95 1,06 -43,11 Sekuro Plastik 4,02 -1,95 -53,26 Selçuk Ecza Deposu 3,17 0,32 -9,48 Selçuk Gıda 1,17 -2,50 55,02 Senkron Güvenlik 1,46 -3,31 -21,51 Serve Kırtasiye 2,14 3,38 245,16 Servet GMYO 2,58 0,78 -15,13 Seyitler Kimya 4,06 1,50 -21,29 Silverline Endüstri 1,32 -0,75 -24,04 Sinpaş GMYO 0,44 4,76 -42,86 Soda Sanayii 6,64 -1,34 53,48 Sodaş Sodyum Sanayii 5,53 -2,12 62,24 Söktaş 1,19 0,85 -28,31 Sönmez Filament 3,36 0,00 -19,04 Sönmez Pamuklu 3,40 1,80 -14,14 Sumaş Suni Tahta 7,89 -2,59 Şeker Fin. Kir. 2,19 1,39 -9,58 Şekerbank 1,01 0,00 -44,81 Şişe Cam 5,48 4,18 20,46 Şok Marketler 10,00 6,38 T. Halk Bankası 7,23 2,55 -31,25 T. Kalkınma Bank. 16,95 -47,69 205,96 T.S.K.B. 0,80 -3,61 -33,51 T.Tuborg 9,99 10,63 0,80 Taç Tarım Ürünleri 2,56 -2,29 5,35 Tat Gıda 4,10 -0,73 -20,16 TAV Havalimanları 27,00 -2,74 25,82 Taze Kuru Gıda 8,47 -0,35 3,93 Tek-Art Turizm 0,73 0,00 -3,00 Tekfen Holding 22,74 -1,30 38,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,09 -7,47 -20,58 Temapol Polimer Plastik 2,96 -2,31 -37,95 TGS Dış Ticaret 5,52 -2,47 52,83 Tofaş Oto. Fab. 21,00 -5,32 -32,58 Torunlar GMYO 1,64 1,86 -49,85 Trabzon Liman 10,06 5,56 Trabzonspor Sportif 1,31 5,65 -40,45 Trakya Cam 3,95 2,33 -1,88 Trend GMYO 1,49 2,05 TSKB GMYO 0,63 -3,08 -13,70 Tuğçelik 2,20 -1,35 -30,82 Tukaş 1,47 -0,68 -34,08 Turcas Petrol 1,61 1,90 -35,96 Turkcell 11,05 3,76 -24,87 Tümosan Motor ve Traktör 5,21 12,53 -31,36 Tüpraş 136,50 -0,73 26,56 Türk Hava Yolları 16,19 -7,43 3,19 Türk Prysmian Kablo 1,76 0,00 -29,69 Türk Telekom 3,48 -0,29 -45,96 Türk Traktör 43,36 -5,00 -38,49 Türker Proje Gayrimenkul 27,92 5,68 -25,67 Ufuk Yatırım 1,23 -2,38 -59,93 Ulaşlar Turizm Yat. 1,06 -1,85 -38,01 Ulusoy Elektrik 11,34 3,37 25,14 Ulusoy Un Sanayi 1,99 -1,00 -28,42 Umpaş Holding 0,68 23,64 7,94 Uşak Seramik 1,52 -1,94 -37,96 Utopya Turizm 3,79 0,80 -15,59 Uzertaş Boya 0,73 -7,59 -35,96 Ülker Bisküvi 15,75 -4,37 -19,93 Ünye Çimento 3,85 -1,28 4,52 Vakıf Fin. Kir. 1,31 0,00 -19,11 Vakıf GMYO 1,73 3,59 -31,17 Vakıf Yat. Ort. 1,15 3,60 -19,01 Vakıflar Bankası 3,78 -0,53 -43,37 Vakko Tekstil 3,06 2,00 3,91 Vanet Gıda 3,26 14,79 1,87 Verusa Holding 28,46 0,28 24,24 Verusaturk Girisim 3,14 -5,99 33,05 Vestel 7,44 4,06 -1,72 Vestel Beyaz Eşya 10,45 6,42 23,23 Viking Kağıt 1,26 1,61 5,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,48 2,78 -36,21 Yapı ve Kredi Bank. 1,73 2,37 -38,14 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,08 0,97 -14,98 Yataş 3,90 -3,47 -51,77 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,10 1,85 4,78 Yeni Gimat GMYO 8,07 0,88 -3,18 Yeşil GMYO 0,31 -6,06 -50,79 Yeşil Yapı 0,29 -12,12 -71,57 Yeşil Yatırım Holding 10,86 -8,43 -32,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.850,00 6,42 57,95 Yonga Mobilya 10,95 -0,36 266,68 Yünsa 6,65 -0,30 47,78 Zorlu Enerji 1,25 1,63 -20,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

