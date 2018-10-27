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Yatırımcı rehberi (9)

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 11:28 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 49.940,00 44,50 193,91 İş Bankası (B) 3.900,00 18,18 211,91 İş Bankası (C) 3,93 -5,53 -41,17 İş Bankası (Kur.) 64.000,00 28,00 727,33 İş Fin.Kir. 2,26 -8,87 62,17 İş Girişim 1,90 -11,21 9,20 İş GMYO 0,89 1,14 -27,27 İş Portföy BIST 30 HY BYF 31,40 -5,54 -17,63 İş Y. Men. Değ. 2,08 0,48 -2,46 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 175,00 -9,28 -4,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,00 -40,00 İttifak Holding 4,00 -2,44 71,67 İz Hayvancılık Tarım 4,30 34,80 126,32 İzmir Demir Çelik 1,73 -7,98 -46,60 İzmir Fırça 1,51 -9,04 -83,68 İzocam 22,58 5,81 -14,60 Jantsa Jant Sanayi 26,66 -1,11 -13,30 Kafein Yazılım 6,32 -10,35 Kapital Yat. Holding 1,63 -9,44 31,45 Kaplamin 3,05 -3,79 -22,19 Kardemir (A) 2,13 -15,48 -27,80 Kardemir (B) 2,13 -14,80 -27,30 Kardemir (D) 2,96 -20,22 -7,79 Karel Elektronik 3,80 -10,59 -34,60 Karsan Otomotiv 1,17 -9,30 -25,00 Karsu Tekstil 0,99 -4,81 -50,00 Karsusan Su Ürünleri San. 4,39 -0,23 -11,31 Kartonsan 329,90 -0,75 18,56 Katmerciler Ekipman 5,90 -10,20 -50,67 Kent Gıda 114,70 -3,13 -15,97 Kerevitaş Gıda 1,89 -3,57 -55,75 Kervansaray Yat. Holding 0,41 -2,38 17,14 Kiler GMYO 1,62 -0,61 -55,74 Klimasan Klima 4,12 -7,00 -15,06 Koç Holding 15,60 -1,27 -13,76 Konfrut Gıda 24,92 4,71 74,27 Konya Çimento 182,00 -2,41 -28,63 Kordsa Teknik Tekstil 10,47 -2,88 42,60 Koza Altın 47,76 -1,73 25,03 Koza Madencilik 5,37 -7,41 -16,61 Körfez GMYO 1,01 -5,61 -39,16 Kristal Kola 1,09 -14,17 -39,44 Kron Telekomünikasyon 11,29 -0,96 -38,97 Kuştur Kuşadası Turizm 13,02 -3,20 36,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,14 -10,24 -72,53 Kütahya Porselen 5,54 1,65 -22,73 Lider Faktoring 4,95 15,12 21,50 Link Bilgisayar 8,40 -5,08 -41,09 Logo Yazılım 30,80 -4,05 -47,57 Lokman Hekim Sağlık 4,36 -7,04 -27,68 Lüks Kadife 4,09 -4,88 -13,16 Makina Takım 1,05 -6,25 -47,50 Mardin Çimento 3,26 -3,26 -15,32 Marka Yatırım Holding 0,57 -9,52 -66,27 Marmaris Altınyunus 17,86 -6,78 -6,00 Marshall 27,56 -11,15 -46,80 Martı GMYO 0,55 -8,33 -74,06 Martı Otel 0,52 -10,34 -43,48 Mavi Giyim 35,34 -7,68 -38,39 Mazhar Zorlu Holding 3,83 9,74 -4,01 MCT Danışmanlık 14,39 2,71 139,83 Mega Polietilen 3,56 -3,78 212,28 Menderes Tekstil 0,63 -3,08 -24,10 Merit Turizm 5,90 -1,34 0,17 Merko Gıda 0,75 -6,25 -43,61 Metal Gayrimenkul 0,82 2,50 -36,92 Metemtur Otelcilik 1,04 -6,31 -29,73 Metro Holding 0,80 -11,11 -19,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,41 -8,44 -48,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,07 -2,73 -50,23 Migros Ticaret 14,50 -5,66 -49,17 Milpa 1,43 -12,27 -33,80 Mistral GMYO 2,45 5,15 -33,69 MLP Sağlık 13,15 -4,71 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 4,17 -28,06 Mondi Tire Kutsan 2,06 -8,04 13,81 Net Holding 2,26 1,35 2,26 Netaş Telekom. 7,12 -8,13 -55,05 Niğbaş Niğde Beton 0,62 -1,59 -34,04 Nuh Çimento 8,48 -1,74 -6,89 Nurol GMYO 2,30 -16,36 -51,58 Odaş Elektrik 2,96 -12,68 -50,67 Olmuksan-IP 3,64 -1,62 -20,42 Orge Enerji Elektrik 3,23 -8,24 -20,13 Orma Orman Mahsulleri 0,81 -2,41 -28,32 Osmanlı Menkul 1,63 -1,21 -48,09 Ostim Endüstriyel Yat 0,94 -7,84 -42,33 Otokar 71,00 -8,62 -41,18 Oyak Yat. Ort. 0,97 3,19 -2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 0,92 -7,07 -45,88 Özak GMYO 2,34 -5,26 0,00 Özbal Çelik Boru 1,36 -6,85 -49,47 Özderici GMYO 5,94 -1,49 715,40 Özerden Plastik 2,77 -4,48 1,83 Panora GMYO 3,93 -0,51 -11,02 Park Elek.Madencilik 2,43 -8,30 -41,73 Parsan 24,50 5,79 109,40 Pegasus 21,50 -2,71 -36,39 Peker GMYO 13,39 4,20 Penguen Gıda 1,20 -8,40 -46,19 Pera GMYO 0,46 -9,80 -47,73 Pergamon Dış Ticaret 11,26 14,20 194,00 Petkim 5,13 -6,04 -23,56 Petrokent Turizm 48,30 -3,40 1,73 Pınar Et Ve Un 5,17 -4,44 -43,84 Pınar Su 1,21 -9,02 -32,78 Pınar Süt 6,61 -3,36 -45,44 Plastikkart 2,06 -6,36 -28,72 Polisan Holding 6,07 -6,76 -29,74 Politeknik Metal 37,00 -7,31 11,11 Prizma Press Matbaacılık 1,98 3,66 22,22 QNB Finans Fin. Kir. 3,65 -1,08 -6,41 QNB Finansbank 4,62 -8,15 -15,43 Ral Yatırım Holding 1,64 -1,20 0,61 Ray Sigorta 1,68 4,35 -7,18 Reysaş GMYO 0,65 -7,14 -48,82 Reysaş Lojistik 0,72 -5,26 -43,75 Rhea Girişim 0,51 -8,93 -54,46 Rodrigo Tekstil 2,60 4,00 -13,04 Royal Halı 0,85 2,41 -6,59 RTA Laboratuvarları 1,97 -4,37 -28,62 Sabancı Holding 7,22 -6,72 -33,16 Safkar Ege Soğutmacılık 1,74 -7,45 Salix Yatırım Holding 3,54 -31,26 -54,62 Sanel Mühendislik 1,56 4,70 -8,77 Sanifoam Sünger 1,14 -4,20 -32,14 Sanko Pazarlama 2,09 -7,52 -25,89 Saray Matbaacılık 0,92 -5,15 -14,02 Sarkuysan 3,24 -3,28 3,37 Sasa Polyester 8,79 -12,97 12,20 Say Reklamcılık 0,84 -11,58 -49,70 Sekuro Plastik 3,50 -12,94 -59,30 Selçuk Ecza Deposu 3,00 -5,36 -14,34 Selçuk Gıda 1,10 -5,98 45,74 Senkron Güvenlik 1,32 -9,59 -29,03 Serve Kırtasiye 2,05 -4,21 230,65 Servet GMYO 2,38 -7,75 -21,71 Seyitler Kimya 4,09 0,74 -20,70 Silverline Endüstri 1,23 -6,82 -29,22 Sinpaş GMYO 0,41 -6,82 -46,75 Soda Sanayii 6,83 2,86 57,87 Sodaş Sodyum Sanayii 6,30 13,92 84,82 Söktaş 1,13 -5,04 -31,93 Sönmez Filament 3,09 -8,04 -25,54 Sönmez Pamuklu 3,10 -8,82 -21,72 Sumaş Suni Tahta 7,60 -3,68 Şeker Fin. Kir. 2,13 -2,74 -12,05 Şekerbank 0,93 -7,92 -49,18 Şişe Cam 4,77 -12,96 4,85 Şok Marketler 9,81 -1,90 T. Halk Bankası 6,30 -12,86 -40,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,98 118,17 567,51 T.S.K.B. 0,71 -11,25 -40,99 T.Tuborg 9,70 -2,90 -2,13 Taç Tarım Ürünleri 2,65 3,52 9,05 Tat Gıda 3,96 -3,41 -22,89 TAV Havalimanları 27,20 0,74 26,75 Taze Kuru Gıda 8,18 -3,42 0,37 Tek-Art Turizm 0,71 -2,74 -5,66 Tekfen Holding 21,70 -4,57 32,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,57 -12,71 -30,68 Temapol Polimer Plastik 2,74 -7,43 -42,56 TGS Dış Ticaret 5,30 -3,99 46,74 Tofaş Oto. Fab. 18,57 -11,57 -40,38 Torunlar GMYO 1,51 -7,93 -53,83 Trabzon Liman 8,92 -11,33 Trabzonspor Sportif 1,26 -3,82 -42,73 Trakya Cam 3,37 -14,68 -16,29 Trend GMYO 1,25 -16,11 TSKB GMYO 0,57 -9,52 -21,92 Tuğçelik 2,09 -5,00 -34,28 Tukaş 1,35 -8,16 -39,46 Turcas Petrol 1,48 -8,07 -41,13 Turkcell 11,74 6,24 -20,18 Tümosan Motor ve Traktör 4,54 -12,86 -40,18 Tüpraş 125,50 -8,06 16,36 Türk Hava Yolları 15,46 -4,51 -1,47 Türk Prysmian Kablo 1,65 -6,25 -34,08 Türk Telekom 3,29 -5,46 -48,91 Türk Traktör 36,60 -15,59 -48,08 Türker Proje Gayrimenkul 27,34 -2,08 -27,21 Ufuk Yatırım 1,08 -12,20 -64,82 Ulaşlar Turizm Yat. 1,00 -5,66 -41,52 Ulusoy Elektrik 10,79 -4,85 19,07 Ulusoy Un Sanayi 1,85 -7,04 -33,45 Umpaş Holding 0,69 1,47 9,52 Uşak Seramik 1,41 -7,24 -42,45 Utopya Turizm 3,48 -8,18 -22,49 Uzertaş Boya 0,68 -6,85 -40,35 Ülker Bisküvi 14,19 -9,90 -27,86 Ünye Çimento 3,96 2,86 7,51 Vakıf Fin. Kir. 1,29 -1,53 -20,34 Vakıf GMYO 1,74 0,58 -30,77 Vakıf Yat. Ort. 1,12 -2,61 -21,13 Vakıflar Bankası 3,36 -11,11 -49,66 Vakko Tekstil 2,93 -4,25 -0,51 Vanet Gıda 2,95 -9,51 -7,81 Verusa Holding 20,36 -28,46 -11,12 Verusaturk Girisim 3,05 -2,87 29,24 Vestel 6,95 -6,59 -8,19 Vestel Beyaz Eşya 11,41 9,19 34,55 Viking Kağıt 1,19 -5,56 -0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,35 -8,78 -41,81 Yapı ve Kredi Bank. 1,60 -7,51 -42,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,01 -3,37 -17,84 Yataş 3,48 -10,77 -56,96 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,99 -10,00 -5,70 Yeni Gimat GMYO 7,99 -0,99 -4,14 Yeşil GMYO 0,27 -12,90 -57,14 Yeşil Yapı 0,28 -3,45 -72,55 Yeşil Yatırım Holding 10,35 -4,70 -35,31 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.660,00 -6,67 47,42 Yonga Mobilya 10,10 -7,76 238,22 Yünsa 5,23 -21,35 16,22 Zorlu Enerji 1,07 -14,40 -32,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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