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Yatırımcı rehberi (9)

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 44.000,10 -11,89 158,95 İş Bankası (B) 3.450,00 -11,54 175,92 İş Bankası (C) 4,24 7,89 -36,52 İş Bankası (Kur.) 66.000,00 3,13 753,19 İş Fin.Kir. 2,14 -5,31 53,56 İş Girişim 1,74 -8,42 0,00 İş GMYO 0,88 -1,12 -28,08 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,52 3,57 -14,69 İş Y. Men. Değ. 2,04 -1,92 -4,33 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 174,00 -0,57 -5,20 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 4,17 -37,50 İttifak Holding 3,62 -9,50 55,36 İz Hayvancılık Tarım 6,51 51,40 242,63 İzmir Demir Çelik 1,84 6,36 -43,21 İzmir Fırça 1,43 -5,30 -84,54 İzocam 21,44 -5,05 -18,91 Jantsa Jant Sanayi 25,36 -4,88 -17,52 Kafein Yazılım 6,06 -4,11 Kapital Yat. Holding 1,85 13,50 49,19 Kaplamin 3,04 -0,33 -22,45 Kardemir (A) 2,32 8,92 -21,36 Kardemir (B) 2,32 8,92 -20,82 Kardemir (D) 3,25 9,80 1,25 Karel Elektronik 3,93 3,42 -32,36 Karsan Otomotiv 1,16 -0,85 -25,64 Karsu Tekstil 0,98 -1,01 -50,51 Karsusan Su Ürünleri San. 4,18 -4,78 -15,56 Kartonsan 342,50 3,82 23,09 Katmerciler Ekipman 6,14 4,07 -48,66 Kent Gıda 116,90 1,92 -14,36 Kerevitaş Gıda 1,91 1,06 -55,28 Kervansaray Yat. Holding 0,40 -2,44 14,29 Kiler GMYO 1,73 6,79 -52,73 Klimasan Klima 3,99 -3,16 -17,74 Koç Holding 15,19 -2,63 -16,03 Konfrut Gıda 25,60 2,73 79,02 Konya Çimento 182,50 0,27 -28,43 Kordsa Teknik Tekstil 10,79 3,06 46,96 Koza Altın 48,66 1,88 27,38 Koza Madencilik 5,48 2,05 -14,91 Körfez GMYO 1,00 -0,99 -39,76 Kristal Kola 1,09 0,00 -39,44 Kron Telekomünikasyon 11,00 -2,57 -40,54 Kuştur Kuşadası Turizm 13,00 -0,15 36,71 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 1,75 -72,05 Kütahya Porselen 5,42 -2,17 -24,41 Lider Faktoring 4,07 -17,78 -0,10 Link Bilgisayar 8,43 0,36 -40,88 Logo Yazılım 32,26 4,74 -45,09 Lokman Hekim Sağlık 4,58 5,05 -24,03 Lüks Kadife 4,20 2,69 -10,83 Makina Takım 1,04 -0,95 -48,00 Mardin Çimento 3,11 -4,60 -19,22 Marka Yatırım Holding 0,57 0,00 -66,27 Marmaris Altınyunus 17,38 -2,69 -8,53 Marshall 27,20 -1,31 -47,49 Martı GMYO 0,53 -3,64 -75,00 Martı Otel 0,52 0,00 -43,48 Mavi Giyim 36,74 3,96 -35,95 Mazhar Zorlu Holding 4,00 4,44 0,25 MCT Danışmanlık 13,54 -5,91 125,67 Mega Polietilen 3,51 -1,40 207,89 Menderes Tekstil 0,62 -1,59 -25,30 Merit Turizm 6,01 1,86 2,04 Merko Gıda 0,75 0,00 -43,61 Metal Gayrimenkul 0,84 2,44 -35,38 Metemtur Otelcilik 0,99 -4,81 -33,11 Metro Holding 0,84 5,00 -15,15 Metro Petrol ve Tesisleri 1,43 1,42 -48,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 28,90 -35,85 Migros Ticaret 16,16 11,45 -43,35 Milpa 1,38 -3,50 -36,11 Mistral GMYO 2,12 -13,47 -42,63 MLP Sağlık 13,57 3,19 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,83 -17,00 -40,29 Mondi Tire Kutsan 2,08 0,97 14,92 Net Holding 2,24 -0,88 1,36 Netaş Telekom. 7,40 3,93 -53,28 Niğbaş Niğde Beton 0,59 -4,84 -37,23 Nuh Çimento 8,52 0,47 -6,45 Nurol GMYO 2,29 -0,43 -51,79 Odaş Elektrik 2,77 -6,42 -53,83 Olmuksan-IP 3,68 1,10 -19,54 Orge Enerji Elektrik 3,23 0,00 -20,13 Orma Orman Mahsulleri 0,76 -6,17 -32,74 Osmanlı Menkul 1,68 3,07 -46,50 Ostim Endüstriyel Yat 1,00 6,38 -38,65 Otokar 74,00 4,23 -38,70 Oyak Yat. Ort. 0,96 -1,03 -3,04 Oylum Sınai Yatırımlar 0,90 -2,17 -47,06 Özak GMYO 2,39 2,14 2,14 Özbal Çelik Boru 1,38 1,47 -48,72 Özderici GMYO 6,00 1,01 723,64 Özerden Plastik 2,89 4,33 6,25 Panora GMYO 4,09 4,07 -7,39 Park Elek.Madencilik 2,46 1,23 -41,01 Parsan 25,70 4,90 119,66 Pegasus 22,30 3,72 -34,02 Peker GMYO 13,80 3,06 Penguen Gıda 1,17 -2,50 -47,53 Pera GMYO 0,47 2,17 -46,59 Pergamon Dış Ticaret 9,82 -12,79 156,40 Petkim 5,16 0,58 -23,12 Petrokent Turizm 60,05 24,33 26,47 Pınar Et Ve Un 5,20 0,58 -43,51 Pınar Su 1,23 1,65 -31,67 Pınar Süt 6,64 0,45 -45,19 Plastikkart 2,16 4,85 -25,26 Polisan Holding 6,12 0,82 -29,17 Politeknik Metal 38,88 5,08 16,76 Prizma Press Matbaacılık 1,91 -3,54 17,90 QNB Finans Fin. Kir. 3,66 0,27 -6,15 QNB Finansbank 4,78 3,46 -12,50 Ral Yatırım Holding 1,73 5,49 6,13 Ray Sigorta 1,66 -1,19 -8,29 Reysaş GMYO 0,61 -6,15 -51,97 Reysaş Lojistik 0,67 -6,94 -47,66 Rhea Girişim 0,55 7,84 -50,89 Rodrigo Tekstil 2,59 -0,38 -13,38 Royal Halı 0,87 2,35 -4,40 RTA Laboratuvarları 2,04 3,55 -26,09 Sabancı Holding 7,49 3,74 -30,66 Safkar Ege Soğutmacılık 1,77 1,72 Salix Yatırım Holding 3,99 12,71 -48,85 Sanel Mühendislik 1,79 14,74 4,68 Sanifoam Sünger 1,15 0,88 -31,55 Sanko Pazarlama 2,12 1,44 -24,83 Saray Matbaacılık 0,88 -4,35 -17,76 Sarkuysan 3,39 4,63 8,15 Sasa Polyester 8,95 1,82 14,24 Say Reklamcılık 0,75 -10,71 -55,09 Sekuro Plastik 3,61 3,14 -58,02 Selçuk Ecza Deposu 3,11 3,67 -11,20 Selçuk Gıda 1,10 0,00 45,74 Senkron Güvenlik 1,31 -0,76 -29,57 Serve Kırtasiye 2,16 5,37 248,39 Servet GMYO 2,39 0,42 -21,38 Seyitler Kimya 4,00 -2,20 -22,45 Silverline Endüstri 1,25 1,63 -28,07 Sinpaş GMYO 0,38 4,03 -44,61 Soda Sanayii 6,93 1,46 60,18 Sodaş Sodyum Sanayii 6,17 -2,06 81,01 Söktaş 1,14 0,88 -31,33 Sönmez Filament 3,02 -2,27 -27,23 Sönmez Pamuklu 3,02 -2,58 -23,74 Sumaş Suni Tahta 7,45 -1,97 Şeker Fin. Kir. 2,24 5,16 -7,51 Şekerbank 0,95 2,15 -48,09 Şişe Cam 4,88 2,31 7,27 Şok Marketler 9,31 -5,10 T. Halk Bankası 6,97 10,63 -33,72 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,66 -17,06 453,61 T.S.K.B. 0,76 7,04 -36,84 T.Tuborg 9,99 2,99 0,80 Taç Tarım Ürünleri 2,72 2,64 11,93 Tat Gıda 3,79 -4,29 -26,20 TAV Havalimanları 23,50 -13,60 9,51 Taze Kuru Gıda 8,13 -0,61 -0,25 Tek-Art Turizm 0,68 -4,23 -9,65 Tekfen Holding 22,94 5,71 40,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,48 -2,52 -32,43 Temapol Polimer Plastik 2,82 2,92 -40,88 TGS Dış Ticaret 5,49 3,58 52,00 Tofaş Oto. Fab. 21,04 13,30 -32,45 Torunlar GMYO 1,63 7,95 -50,16 Trabzon Liman 8,97 0,56 Trabzonspor Sportif 1,39 10,32 -36,82 Trakya Cam 3,30 -2,08 -18,03 Trend GMYO 1,23 -1,60 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,19 4,78 -31,13 Tukaş 1,35 0,00 -39,46 Turcas Petrol 1,43 -3,38 -43,12 Turkcell 11,92 1,53 -18,96 Tümosan Motor ve Traktör 4,64 2,20 -38,87 Tüpraş 132,00 5,18 22,39 Türk Hava Yolları 15,23 -1,49 -2,93 Türk Prysmian Kablo 1,59 -3,64 -36,48 Türk Telekom 3,45 4,86 -46,43 Türk Traktör 36,40 -0,55 -48,36 Türker Proje Gayrimenkul 26,20 -4,17 -30,24 Ufuk Yatırım 1,15 6,48 -62,54 Ulaşlar Turizm Yat. 0,97 -3,00 -43,27 Ulusoy Elektrik 11,03 2,22 21,72 Ulusoy Un Sanayi 1,87 1,08 -32,73 Umpaş Holding 0,68 -1,45 7,94 Uşak Seramik 1,53 8,51 -37,55 Utopya Turizm 3,53 1,44 -21,38 Uzertaş Boya 0,72 5,88 -36,84 Ülker Bisküvi 14,78 4,16 -24,86 Ünye Çimento 3,73 -5,81 1,26 Vakıf Fin. Kir. 1,28 -0,78 -20,96 Vakıf GMYO 1,62 -6,90 -35,54 Vakıf Yat. Ort. 1,08 -3,57 -23,94 Vakıflar Bankası 3,80 13,10 -43,07 Vakko Tekstil 3,02 3,07 2,55 Vanet Gıda 3,26 10,51 1,87 Verusa Holding 16,10 -20,92 -29,72 Verusaturk Girisim 2,86 -6,23 21,19 Vestel 6,89 -0,86 -8,98 Vestel Beyaz Eşya 12,95 13,50 52,71 Viking Kağıt 1,08 -9,24 -10,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,33 -1,48 -42,67 Yapı ve Kredi Bank. 1,70 6,25 -39,21 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,19 8,96 -10,48 Yataş 3,78 8,62 -53,25 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,99 0,00 -5,70 Yeni Gimat GMYO 7,99 0,00 -4,14 Yeşil GMYO 0,30 11,11 -52,38 Yeşil Yapı 0,30 7,14 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 11,09 7,15 -30,69 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.429,90 -8,65 34,67 Yonga Mobilya 10,00 -0,99 234,87 Yünsa 5,26 0,57 16,89 Zorlu Enerji 1,12 4,67 -29,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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