Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.000,00 -13,64 123,64 İş Bankası (B) 3.499,30 1,43 179,86 İş Bankası (C) 4,03 -4,95 -39,67 İş Bankası (Kur.) 60.000,00 -9,09 675,63 İş Fin.Kir. 2,51 17,29 80,11 İş Girişim 1,69 -2,87 -2,87 İş GMYO 0,87 -1,14 -28,90 İş Portföy BIST 30 HY BYF 32,14 -1,17 -15,69 İş Y. Men. Değ. 2,06 0,98 -3,39 İş Yat. Ort. 0,81 1,25 2,66 İşbir Holding 168,90 -2,93 -7,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 16,00 -27,50 İttifak Holding 4,00 10,50 71,67 İz Hayvancılık Tarım 11,80 81,26 521,05 İzmir Demir Çelik 1,72 -6,52 -46,91 İzmir Fırça 1,51 5,59 -83,68 İzocam 21,28 -0,75 -19,52 Jantsa Jant Sanayi 25,48 0,47 -17,13 Kafein Yazılım 6,48 6,93 Kapital Yat. Holding 2,67 44,32 115,32 Kaplamin 3,04 0,00 -22,45 Kardemir (A) 2,18 -6,03 -26,10 Kardemir (B) 2,19 -5,60 -25,26 Kardemir (D) 2,91 -10,46 -9,35 Karel Elektronik 3,67 -6,62 -36,83 Karsan Otomotiv 1,26 8,62 -19,23 Karsu Tekstil 0,95 -3,06 -52,02 Karsusan Su Ürünleri San. 4,15 -0,72 -16,16 Kartonsan 325,00 -5,11 16,80 Katmerciler Ekipman 6,02 -1,95 -49,67 Kent Gıda 117,00 0,09 -14,29 Kerevitaş Gıda 1,86 -2,62 -56,45 Kervansaray Yat. Holding 0,39 -2,50 11,43 Kiler GMYO 1,79 3,47 -51,09 Klimasan Klima 3,95 -1,00 -18,56 Koç Holding 15,38 1,25 -14,98 Konfrut Gıda 24,04 -6,09 68,11 Konya Çimento 180,20 -1,26 -29,33 Kordsa Teknik Tekstil 10,30 -4,54 40,29 Koza Altın 46,24 -4,97 21,05 Koza Madencilik 5,61 2,37 -12,89 Körfez GMYO 1,06 6,00 -36,14 Kristal Kola 1,08 -0,92 -40,00 Kron Telekomünikasyon 9,76 -11,27 -47,24 Kuştur Kuşadası Turizm 13,50 3,85 41,97 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 -0,86 -72,29 Kütahya Porselen 5,60 3,32 -21,90 Lider Faktoring 4,03 -0,98 -1,08 Link Bilgisayar 8,36 -0,83 -41,37 Logo Yazılım 30,40 -5,77 -48,26 Lokman Hekim Sağlık 4,43 -3,28 -26,52 Lüks Kadife 4,23 0,71 -10,19 Makina Takım 1,03 -0,96 -48,50 Mardin Çimento 2,97 -4,50 -22,86 Marka Yatırım Holding 0,62 8,77 -63,31 Marmaris Altınyunus 18,04 3,80 -5,05 Marshall 25,52 -6,18 -50,73 Martı GMYO 0,53 0,00 -75,00 Martı Otel 0,51 -1,92 -44,57 Mavi Giyim 35,90 -2,29 -37,42 Mazhar Zorlu Holding 4,29 7,25 7,52 MCT Danışmanlık 10,90 -19,50 81,67 Mega Polietilen 3,02 -13,96 164,91 Menderes Tekstil 0,59 -4,84 -28,92 Merit Turizm 6,03 0,33 2,38 Merko Gıda 0,78 4,00 -41,35 Metal Gayrimenkul 0,76 -9,52 -41,54 Metemtur Otelcilik 0,98 -1,01 -33,78 Metro Holding 0,82 -2,38 -17,17 Metro Petrol ve Tesisleri 1,39 -2,80 -49,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,29 -3,01 -37,78 Migros Ticaret 15,64 -3,22 -45,18 Milpa 1,51 9,42 -30,09 Mistral GMYO 2,06 -2,83 -44,25 MLP Sağlık 12,75 -6,04 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,90 8,43 -35,25 Mondi Tire Kutsan 1,94 -6,73 7,18 Net Holding 2,15 -4,02 -2,71 Netaş Telekom. 6,91 -6,62 -56,38 Niğbaş Niğde Beton 0,61 3,39 -35,11 Nuh Çimento 8,38 -1,64 -7,99 Nurol GMYO 2,16 -5,68 -54,53 Odaş Elektrik 2,73 -1,44 -54,50 Olmuksan-IP 3,65 -0,82 -20,20 Orge Enerji Elektrik 3,20 -0,93 -20,87 Orma Orman Mahsulleri 0,78 2,63 -30,97 Osmanlı Menkul 1,53 -8,93 -51,27 Ostim Endüstriyel Yat 0,99 -1,00 -39,26 Otokar 78,40 5,95 -35,05 Oyak Yat. Ort. 0,94 -2,08 -5,06 Oylum Sınai Yatırımlar 0,89 -1,11 -47,65 Özak GMYO 2,44 2,09 4,27 Özbal Çelik Boru 1,35 -2,17 -49,84 Özderici GMYO 6,00 0,00 723,64 Özerden Plastik 2,86 -1,04 5,14 Panora GMYO 3,93 -3,91 -11,02 Park Elek.Madencilik 2,37 -3,66 -43,17 Parsan 27,32 6,30 133,50 Pegasus 22,54 1,08 -33,31 Peker GMYO 15,30 10,87 Penguen Gıda 1,17 0,00 -47,53 Pera GMYO 0,46 -2,13 -47,73 Pergamon Dış Ticaret 8,95 -8,86 133,69 Petkim 4,95 -4,07 -26,25 Petrokent Turizm 60,20 0,25 26,79 Pınar Et Ve Un 5,22 0,38 -43,29 Pınar Su 1,21 -1,63 -32,78 Pınar Süt 6,94 4,52 -42,72 Plastikkart 2,15 -0,46 -25,61 Polisan Holding 6,35 3,76 -26,50 Politeknik Metal 37,10 -4,58 11,41 Prizma Press Matbaacılık 1,87 -2,09 15,43 QNB Finans Fin. Kir. 3,83 4,64 -1,79 QNB Finansbank 5,17 8,16 -5,36 Ral Yatırım Holding 1,67 -3,47 2,45 Ray Sigorta 1,62 -2,41 -10,50 Reysaş GMYO 0,58 -4,92 -54,33 Reysaş Lojistik 0,68 1,49 -46,88 Rhea Girişim 0,56 1,82 -50,00 Rodrigo Tekstil 2,52 -2,70 -15,72 Royal Halı 1,04 19,54 14,29 RTA Laboratuvarları 1,99 -2,45 -27,90 Sabancı Holding 7,60 1,47 -29,64 Safkar Ege Soğutmacılık 1,73 -2,26 Salix Yatırım Holding 4,08 2,26 -47,69 Sanel Mühendislik 2,01 12,29 17,54 Sanifoam Sünger 1,23 6,96 -26,79 Sanko Pazarlama 2,29 8,02 -18,80 Saray Matbaacılık 0,87 -1,14 -18,69 Sarkuysan 3,40 0,29 8,47 Sasa Polyester 8,75 -2,23 11,69 Say Reklamcılık 0,74 -1,33 -55,69 Sekuro Plastik 3,46 -4,16 -59,77 Selçuk Ecza Deposu 3,01 -3,22 -14,05 Selçuk Gıda 1,16 5,45 53,69 Senkron Güvenlik 1,31 0,00 -29,57 Serve Film Prodüksiyon 2,10 -2,78 238,71 Servet GMYO 2,52 5,44 -17,11 Seyitler Kimya 3,96 -1,00 -23,22 Silverline Endüstri 1,29 3,20 -25,77 Sinpaş GMYO 0,33 -13,16 -51,90 Soda Sanayii 7,25 4,62 67,58 Sodaş Sodyum Sanayii 6,60 6,97 93,63 Söktaş 1,08 -5,26 -34,94 Sönmez Filament 3,04 0,66 -26,75 Sönmez Pamuklu 3,27 8,28 -17,42 Sumaş Suni Tahta 7,50 0,67 Şeker Fin. Kir. 2,18 -2,68 -9,99 Şekerbank 0,95 0,00 -48,09 Şişe Cam 4,97 1,84 9,25 Şok Marketler 10,77 15,68 T. Halk Bankası 7,26 4,16 -30,96 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,68 22,90 580,37 T.S.K.B. 0,74 -2,63 -38,50 T.Tuborg 9,96 -0,30 0,50 Taç Tarım Ürünleri 2,67 -1,84 9,88 Tat Gıda 3,72 -1,85 -27,56 TAV Havalimanları 22,58 -3,91 5,22 Taze Kuru Gıda 8,20 0,86 0,61 Tek-Art Turizm 0,71 4,41 -5,66 Tekfen Holding 22,78 -0,70 39,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,48 0,00 -32,43 Temapol Polimer Plastik 2,88 2,13 -39,62 TGS Dış Ticaret 5,19 -5,46 43,69 Tofaş Oto. Fab. 18,54 -11,88 -40,48 Torunlar GMYO 1,62 -0,61 -50,46 Trabzon Liman 8,88 -1,00 Trabzonspor Sportif 1,28 -7,91 -41,82 Trakya Cam 3,15 -4,55 -21,75 Trend GMYO 1,31 6,50 TSKB GMYO 0,57 0,00 -21,92 Tuğçelik 2,07 -5,48 -34,91 Tukaş 1,36 0,74 -39,01 Turcas Petrol 1,40 -2,10 -44,31 Turkcell 11,65 -2,27 -20,79 Tümosan Motor ve Traktör 4,56 -1,72 -39,92 Tüpraş 120,70 -8,56 11,91 Türk Hava Yolları 15,17 -0,39 -3,31 Türk Prysmian Kablo 1,69 6,29 -32,49 Türk Telekom 3,74 8,41 -41,93 Türk Traktör 35,00 -3,85 -50,35 Türker Proje Gayrimenkul 26,28 0,31 -30,03 Ufuk Yatırım 1,12 -2,61 -63,52 Ulaşlar Turizm Yat. 0,99 2,06 -42,11 Ulusoy Elektrik 11,62 5,35 28,23 Ulusoy Un Sanayi 1,88 0,53 -32,37 Umpaş Holding 0,74 8,82 17,46 Uşak Seramik 1,56 1,96 -36,33 Utopya Turizm 3,55 0,57 -20,94 Uzertaş Boya 0,69 -4,17 -39,47 Ülker Bisküvi 16,38 10,83 -16,73 Ünye Çimento 3,73 0,00 1,26 Vakıf Fin. Kir. 1,27 -0,78 -21,58 Vakıf GMYO 1,69 4,32 -32,76 Vakıf Yat. Ort. 1,09 0,93 -23,24 Vakıflar Bankası 3,69 -2,89 -44,71 Vakko Tekstil 3,09 2,32 4,92 Vanet Gıda 3,75 15,03 17,19 Verusa Holding 14,66 -8,94 -36,00 Verusaturk Girisim 2,94 2,80 24,58 Vestel 6,45 -6,39 -14,80 Vestel Beyaz Eşya 12,48 -3,63 47,17 Viking Kağıt 1,11 2,78 -7,50 Yapı Kredi Koray GMYO 1,35 1,50 -41,81 Yapı ve Kredi Bank. 1,68 -1,18 -39,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,64 20,55 7,91 Yataş 3,90 3,17 -51,77 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,96 -3,03 -8,55 Yeni Gimat GMYO 7,86 -1,63 -5,70 Yeşil GMYO 0,29 -3,33 -53,97 Yeşil Yapı 0,30 0,00 -70,59 Yeşil Yatırım Holding 11,30 1,89 -29,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.190,90 -9,84 21,43 Yonga Mobilya 9,24 -7,60 209,42 Yünsa 5,07 -3,61 12,67 Zorlu Enerji 1,16 3,57 -26,58(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

