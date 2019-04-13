Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 86.445,00 19,99 88,33 İş Bankası (B) 7.631,70 74,44 149,39 İş Bankası (C) 5,61 -4,43 23,84 İş Bankası (Kur.) 98.000,00 -2,00 101,64 İş Fin.Kir. 7,78 3,60 68,03 İş Girişim 2,94 -4,85 44,12 İş GMYO 0,95 0,00 -12,04 İş Portföy BIST 30 HY BYF 33,85 -3,34 6,58 İş Y. Men. Değ. 2,41 2,99 30,49 İş Yat. Ort. 0,78 -1,27 5,68 İşbir Holding 163,00 -1,81 18,12 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 -3,33 -65,48 İttifak Holding 4,64 11,00 49,68 İz Hayvancılık Tarım 4,29 -15,05 -34,90 İzmir Demir Çelik 1,72 2,38 3,61 İzmir Fırça 1,70 -5,56 -17,87 İzocam 20,44 -1,35 -4,58 Jantsa Jant Sanayi 28,00 1,82 0,72 Kafein Yazılım 6,60 -7,04 -4,18 Kapital Yat. Holding 1,90 -9,52 -33,80 Kaplamin 3,34 -2,34 -7,22 Kardemir (A) 2,37 -2,07 30,22 Kardemir (B) 2,33 -2,92 27,32 Kardemir (D) 2,42 -2,81 11,01 Karel Elektronik 6,36 -11,05 52,52 Karsan Otomotiv 1,49 -2,61 16,41 Karsu Tekstil 1,23 0,00 -1,60 Karsusan Su Ürünleri San. 5,75 7,48 55,41 Kartonsan 323,30 -2,71 1,35 Katmerciler Ekipman 4,56 -9,70 -22,32 Kent Gıda 127,70 4,24 7,31 Kerevitaş Gıda 1,50 -0,66 -16,67 Kervansaray Yat. Holding 0,27 -3,57 -22,86 Kiler GMYO 2,09 -3,24 19,43 Klimasan Klima 6,91 -2,54 74,49 Koç Holding 16,55 -3,89 19,51 Konfrut Gıda 25,54 1,11 6,95 Konya Çimento 181,50 -2,05 1,97 Kordsa Teknik Tekstil 11,40 1,79 20,49 Koza Altın 42,50 -3,50 -17,15 Koza Madencilik 5,75 -1,71 -20,36 Körfez GMYO 1,23 -0,81 0,82 Kristal Kola 0,80 -3,61 -23,81 Kron Telekomünikasyon 7,83 -3,69 -10,00 Kuştur Kuşadası Turizm 19,39 2,05 21,19 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,35 -13,46 19,47 Kütahya Porselen 4,13 -3,50 -9,23 Lider Faktoring 2,15 -3,59 -4,44 Link Bilgisayar 13,20 0,23 58,65 Logo Yazılım 37,76 -2,63 39,13 Lokman Hekim Sağlık 4,37 -2,67 -2,89 Lüks Kadife 4,26 -5,54 -12,16 Makina Takım 1,33 -2,92 -13,64 Mardin Çimento 3,28 -2,09 0,61 Marka Yatırım Holding 0,58 -1,69 -6,45 Marmaris Altınyunus 16,24 -0,67 -7,52 Marshall 23,30 -2,35 -7,61 Martı GMYO 0,64 -1,54 -1,54 Martı Otel 0,61 5,17 5,17 Mavi Giyim 36,70 -7,04 13,90 Mazhar Zorlu Holding 3,62 -6,70 -4,99 Mega Polietilen 2,05 -3,76 0,49 Menderes Tekstil 0,69 0,00 -4,17 Mensa 0,23 -4,17 64,29 Merit Turizm 8,80 11,11 46,91 Merko Gıda 0,72 5,88 -28,71 Metal Gayrimenkul 0,90 0,00 3,45 Metemtur Otelcilik 1,06 0,00 0,95 Metro Holding 0,79 -2,47 3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 0,00 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 -5,00 12,71 Migros Ticaret 13,65 -5,21 -8,39 Milpa 1,44 -2,04 0,75 Mistral GMYO 1,22 1,67 -20,26 MLP Sağlık 12,39 -6,28 15,79 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 5,00 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,96 -3,92 5,38 Net Holding 1,68 -6,67 -14,29 Netaş Telekom. 7,57 -6,66 17,18 Niğbaş Niğde Beton 7,29 2,24 82,25 Nuh Çimento 7,11 0,57 -8,14 Nurol GMYO 2,13 0,47 1,43 Odaş Elektrik 1,56 -0,64 10,79 Olmuksan-IP 3,85 -2,78 14,24 Orge Enerji Elektrik 3,13 -3,69 0,32 Orma Orman Mahsulleri 1,15 1,77 -4,17 Osmanlı Menkul 1,52 -5,00 -11,63 Ostim Endüstriyel Yat 1,09 -1,80 0,93 Otokar 105,90 -1,03 23,30 Oyak Yat. Ort. 1,10 -5,17 -32,52 Oylum Sınai Yatırımlar 1,09 0,93 6,86 Özak GMYO 2,60 12,55 23,22 Özbal Çelik Boru 1,22 5,17 -11,59 Özderici GMYO 0,81 -2,41 -65,53 Özerden Plastik 2,90 -1,69 16,00 Panora GMYO 4,26 -1,62 12,70 Park Elek.Madencilik 2,34 0,43 -2,90 Parsan 10,25 10,93 17,01 Pegasus 29,72 0,54 29,67 Peker GMYO 3,83 -0,78 -53,43 Penguen Gıda 1,41 -6,62 30,56 Pera GMYO 0,49 -5,77 -36,36 Pergamon Dış Ticaret 6,99 14,32 14,45 Petkim 4,52 -3,83 -10,32 Petrokent Turizm 66,65 -0,45 -2,98 Pınar Et Ve Un 7,02 0,72 37,11 Pınar Su 1,28 0,00 2,40 Pınar Süt 7,27 4,15 9,82 Plastikkart 3,88 -3,48 43,70 Polisan Holding 3,20 -5,33 4,96 Politeknik Metal 41,24 0,10 17,60 Prizma Press Matbaacılık 1,69 -1,74 9,03 QNB Finans Fin. Kir. 4,60 -3,97 -32,35 QNB Finansbank 6,64 0,30 -26,30 Ral Yatırım Holding 3,33 -11,20 80,98 Ray Sigorta 2,13 -5,33 53,24 Reysaş GMYO 0,88 -6,38 27,54 Reysaş Lojistik 0,72 -1,37 -2,70 Rhea Girişim 0,73 -2,67 10,61 Rodrigo Tekstil 2,82 2,17 48,42 Royal Halı 1,36 -0,73 37,37 RTA Laboratuvarları 1,36 -4,90 -21,84 Sabancı Holding 7,90 -3,42 9,23 Safkar Ege Soğutmacılık 2,14 5,41 14,55 Salix Yatırım Holding 2,40 11,63 -37,66 Sanel Mühendislik 2,50 1,63 14,68 Sanifoam Sünger 1,89 -5,03 51,20 Sanko Pazarlama 2,16 -0,46 -6,49 Saray Matbaacılık 1,06 0,95 6,00 Sarkuysan 3,33 -1,77 -2,35 Sasa Polyester 8,12 -2,05 -0,85 Say Reklamcılık 0,84 -1,18 -10,64 Sekuro Plastik 2,97 -3,26 0,34 Selçuk Ecza Deposu 3,86 -1,03 38,35 Selçuk Gıda 1,53 15,04 15,04 Senkron Güvenlik 4,61 9,76 361,00 Serve Film Prodüksiyon 2,40 5,73 23,08 Servet GMYO 3,96 -8,97 -15,74 Seyitler Kimya 3,74 -6,50 -2,86 Silverline Endüstri 1,15 -3,36 -14,18 Sinpaş GMYO 0,40 0,00 8,11 Soda Sanayii 7,26 0,14 2,25 Sodaş Sodyum Sanayii 7,80 5,41 23,81 Söktaş 1,52 -0,65 19,69 Sönmez Filament 3,32 0,30 6,41 Sönmez Pamuklu 3,14 -0,32 0,64 Sumaş Suni Tahta 7,28 -1,49 4,00 Şeker Fin. Kir. 3,16 0,00 12,06 Şekerbank 1,05 -2,78 -4,55 Şişe Cam 6,08 2,70 7,23 Şok Marketler 9,26 0,98 -13,86 T. Halk Bankası 6,21 -2,05 -11,54 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,18 4,82 -20,79 T.S.K.B. 0,75 -3,85 -7,41 T.Tuborg 8,59 -3,59 8,27 Taç Tarım Ürünleri 3,72 -7,92 -26,48 Tat Gıda 4,26 -3,84 11,52 TAV Havalimanları 24,14 -8,42 9,77 Taze Kuru Gıda 5,96 -1,32 -12,35 Tek-Art Turizm 0,72 -1,37 -15,29 Tekfen Holding 24,26 4,93 23,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,56 -5,54 -13,80 Temapol Polimer Plastik 2,89 -0,34 -5,56 TGS Dış Ticaret 2,75 1,85 17,02 Tofaş Oto. Fab. 19,00 -1,96 22,49 Torunlar GMYO 2,28 0,44 50,99 Trabzon Liman 9,25 -1,60 10,25 Trabzonspor Sportif 0,92 -1,08 -33,14 Trakya Cam 3,31 -0,30 9,24 Trend GMYO 1,40 -1,41 10,24 TSKB GMYO 0,75 1,35 -8,54 Tuğçelik 2,14 -18,94 0,47 Tukaş 3,88 -4,67 133,73 Turcas Petrol 1,39 -3,47 -1,42 Turkcell 12,49 -1,81 2,63 Tümosan Motor ve Traktör 4,37 -1,35 -2,89 Tüpraş 129,80 -3,57 24,41 Türk Hava Yolları 13,89 -4,54 -13,78 Türk Prysmian Kablo 1,95 -2,99 10,80 Türk Telekom 4,38 -2,67 12,31 Türk Traktör 31,20 -3,35 -10,60 Türker Proje Gayrimenkul 26,86 -1,40 -16,43 Ufuk Yatırım 1,15 3,60 0,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,38 -2,13 21,05 Ulusoy Elektrik 19,20 3,56 20,30 Ulusoy Un Sanayi 2,39 1,70 14,90 Umpaş Holding 0,41 -2,38 -25,45 Uşak Seramik 1,01 -2,88 -9,01 Utopya Turizm 6,94 -1,42 69,27 Uzertaş Boya 1,10 1,85 83,33 Ülker Bisküvi 18,65 0,00 27,13 Ünye Çimento 3,23 -4,15 -6,92 Vakıf Fin. Kir. 1,42 -4,05 -20,22 Vakıf GMYO 1,89 -4,55 -5,03 Vakıf Yat. Ort. 1,14 0,88 -25,00 Vakıflar Bankası 4,31 -4,86 10,51 Vakko Tekstil 2,99 0,34 9,12 Vanet Gıda 1,43 -7,74 10,00 Verusa Holding 21,12 1,54 27,23 Verusaturk Girisim 3,15 -3,96 -4,83 Vestel 12,74 -0,93 129,55 Vestel Beyaz Eşya 17,15 3,63 42,68 Viking Kağıt 1,01 -1,94 -8,18 Yapı Kredi Koray GMYO 1,43 -3,38 -16,86 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 -3,64 32,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,49 -2,35 -10,75 Yataş 4,71 -10,46 5,37 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,83 0,00 -11,70 Yeni Gimat GMYO 8,80 -0,79 9,59 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,70 -3,33 -9,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.239,90 2,57 1,86 Yonga Mobilya 6,52 8,67 -1,21 Yünsa 4,34 -4,41 3,96 Zorlu Enerji 1,25 -4,58 1,63(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

