Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 162.450,00 -19,98 253,92 İş Bankası (B) 18.499,90 -4,79 504,53 İş Bankası (C) 5,08 -2,12 12,14 İş Bankası (Kur.) 110.200,00 -54,46 126,74 İş Fin.Kir. 6,96 -11,45 50,32 İş Girişim 2,57 -12,29 25,98 İş GMYO 1,00 4,17 -7,41 İş Portföy BIST 30 HY BYF 31,54 -4,77 -0,69 İş Y. Men. Değ. 2,86 7,12 54,86 İş Yat. Ort. 0,85 1,19 15,16 İşbir Holding 220,00 8,91 59,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 18,18 -53,57 İttifak Holding 6,93 0,87 123,55 İz Hayvancılık Tarım 6,40 -1,54 -2,88 İzmir Demir Çelik 1,65 -5,71 -0,60 İzmir Fırça 1,64 -5,20 -20,77 İzocam 18,80 -4,95 -12,23 Jantsa Jant Sanayi 25,70 -7,09 -0,43 Kafein Yazılım 6,86 1,48 -0,40 Kapital Yat. Holding 1,90 11,11 -33,80 Kaplamin 3,14 -2,48 -12,78 Kardemir (A) 2,09 -5,43 14,84 Kardemir (B) 2,11 -2,76 15,30 Kardemir (D) 2,14 -3,60 -1,83 Karel Elektronik 6,40 -5,88 53,48 Karsan Otomotiv 1,25 -14,38 -2,34 Karsu Tekstil 1,29 -0,77 3,20 Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 -0,72 48,65 Kartonsan 308,00 0,33 -3,44 Katmerciler Ekipman 3,51 -10,46 -40,20 Kent Gıda 137,60 7,92 15,63 Kerevitaş Gıda 1,59 5,30 -11,67 Kervansaray Yat. Holding 0,26 0,00 -25,71 Kiler GMYO 1,77 -9,23 1,14 Klimasan Klima 8,36 17,25 111,11 Koç Holding 15,30 -6,65 10,48 Konfrut Gıda 29,54 9,90 23,70 Konya Çimento 176,90 -2,64 -0,62 Kordsa Teknik Tekstil 12,50 4,52 32,12 Koza Altın 44,36 6,94 -13,53 Koza Madencilik 5,74 5,13 -20,50 Körfez GMYO 1,27 -0,78 4,10 Kristal Kola 0,83 1,22 -20,95 Kron Telekomünikasyon 7,98 -4,55 -8,28 Kuştur Kuşadası Turizm 17,80 -5,32 29,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 -16,54 -6,19 Kütahya Porselen 4,23 0,24 -7,03 Lider Faktoring 2,09 -4,13 -7,11 Link Bilgisayar 11,85 -5,35 42,43 Logo Yazılım 34,30 -9,83 26,38 Lokman Hekim Sağlık 4,09 -1,68 -9,11 Lüks Kadife 3,85 -5,17 -20,62 Makina Takım 1,27 -3,05 -17,53 Mardin Çimento 2,88 -1,03 3,71 Marka Yatırım Holding 0,68 7,94 9,68 Marmaris Altınyunus 16,86 -7,00 -3,99 Marshall 27,38 3,71 8,56 Martı GMYO 0,62 -4,62 -4,62 Martı Otel 0,64 0,00 10,34 Mavi Giyim 35,52 -2,26 10,24 Mazhar Zorlu Holding 3,70 4,52 -2,89 Mega Polietilen 1,71 -14,07 -16,18 Menderes Tekstil 0,67 0,00 -6,94 Mensa 0,23 35,29 64,29 Merit Turizm 7,93 -10,29 32,39 Merko Gıda 0,65 -2,99 -35,64 Metal Gayrimenkul 0,79 6,76 -9,20 Metemtur Otelcilik 1,00 -1,96 -4,76 Metro Holding 0,79 0,00 3,95 Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 -3,48 0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 -5,26 6,78 Migros Ticaret 12,47 -7,70 -16,31 Milpa 1,35 -5,59 -5,55 Mistral GMYO 1,10 -5,98 -28,10 MLP Sağlık 10,12 -11,15 -5,42 MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -10,00 -10,00 Mondi Tire Kutsan 1,52 -7,32 -18,28 Net Holding 1,64 -1,80 -16,33 Netaş Telekom. 6,35 -12,05 -1,70 Niğbaş Niğde Beton 7,02 -2,23 75,50 Nuh Çimento 6,94 -1,84 -10,34 Nurol GMYO 2,05 -1,91 -2,38 Odaş Elektrik 1,40 -5,41 -0,57 Olmuksan-IP 3,80 -1,04 12,76 Orge Enerji Elektrik 2,90 -7,35 -7,05 Orma Orman Mahsulleri 1,19 -2,46 -0,83 Osmanlı Menkul 1,48 -5,13 -13,95 Ostim Endüstriyel Yat 0,98 -8,41 -9,26 Otokar 106,10 -5,18 23,53 Oyak Yat. Ort. 1,06 -3,64 -34,97 Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 -0,94 2,94 Özak GMYO 2,48 -4,62 17,54 Özbal Çelik Boru 1,10 -2,65 -20,29 Özderici GMYO 0,76 -6,17 -67,66 Özerden Plastik 3,03 -7,90 21,20 Panora GMYO 4,09 0,00 9,43 Park Elek.Madencilik 2,05 -7,66 -14,94 Parsan 11,60 -0,94 32,42 Pegasus 28,50 -7,29 24,35 Peker GMYO 3,63 -1,63 -55,86 Penguen Gıda 1,38 -4,17 27,78 Pera GMYO 0,50 -3,85 -35,06 Pergamon Dış Ticaret 6,32 -7,06 3,48 Petkim 4,80 6,67 -4,76 Petrokent Turizm 66,60 -0,45 -3,06 Pınar Et Ve Un 5,40 -4,26 21,71 Pınar Su 1,20 -4,76 -4,00 Pınar Süt 6,30 0,00 1,34 Plastikkart 3,08 -6,10 14,07 Polisan Holding 3,21 4,90 6,47 Politeknik Metal 46,80 9,60 33,46 Prizma Press Matbaacılık 1,70 1,80 9,68 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 -8,86 -41,03 QNB Finansbank 5,90 -9,23 -34,52 Ral Yatırım Holding 4,10 -5,53 122,83 Ray Sigorta 2,42 19,21 74,10 Reysaş GMYO 0,73 -12,05 5,80 Reysaş Lojistik 0,69 -6,76 -6,76 Rhea Girişim 0,71 -2,74 7,58 Rodrigo Tekstil 1,84 -18,22 -3,16 Royal Halı 1,23 -15,17 24,24 RTA Laboratuvarları 1,34 0,00 -22,99 Sabancı Holding 7,12 -6,07 -1,56 Safkar Ege Soğutmacılık 1,51 -9,58 -2,59 Salix Yatırım Holding 3,78 29,90 -1,82 Sanel Mühendislik 2,83 0,00 29,82 Sanifoam Sünger 1,74 -2,25 39,20 Sanko Pazarlama 2,19 -1,79 -5,19 Saray Matbaacılık 1,05 -0,94 5,00 Sarkuysan 3,15 -1,87 -7,62 Sasa Polyester 5,48 -9,42 -8,20 Say Reklamcılık 0,82 -3,53 -12,77 Sekuro Plastik 2,65 -6,03 -10,47 Selçuk Ecza Deposu 3,90 0,00 43,46 Selçuk Gıda 1,52 1,33 14,29 Senkron Güvenlik 5,60 -3,11 460,00 Serve Film Prodüksiyon 3,00 13,21 53,85 Servet GMYO 3,82 -3,05 -18,72 Seyitler Kimya 3,62 -0,82 -5,97 Silverline Endüstri 1,11 -3,48 -17,16 Sinpaş GMYO 0,39 0,00 5,41 Soda Sanayii 7,98 0,25 12,39 Sodaş Sodyum Sanayii 6,64 -2,78 19,67 Söktaş 1,48 1,37 16,54 Sönmez Filament 3,23 -2,12 3,53 Sönmez Pamuklu 3,32 -0,30 6,41 Sumaş Suni Tahta 7,07 -1,81 1,00 Şeker Fin. Kir. 3,16 -0,63 12,06 Şekerbank 0,92 -8,00 -16,36 Şişe Cam 5,73 -4,98 1,06 Şok Marketler 8,25 -9,14 -23,26 T. Halk Bankası 5,36 -7,59 -23,65 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 14,02 -10,87 -17,53 T.S.K.B. 0,71 -5,33 -12,35 T.Tuborg 8,54 -0,70 7,64 Taç Tarım Ürünleri 4,96 -3,88 -1,98 Tat Gıda 4,20 3,19 9,95 TAV Havalimanları 23,48 -4,79 6,77 Taze Kuru Gıda 5,66 -4,23 -16,76 Tek-Art Turizm 0,70 1,45 -17,65 Tekfen Holding 25,30 -2,32 28,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,15 -7,33 -27,61 Temapol Polimer Plastik 2,89 3,21 -5,56 TGS Dış Ticaret 3,06 -0,65 30,21 Tofaş Oto. Fab. 17,02 -8,98 9,73 Torunlar GMYO 2,08 -4,59 37,75 Trabzon Liman 8,80 -3,93 4,89 Trabzonspor Sportif 0,98 -1,01 -28,78 Trakya Cam 3,10 0,65 2,31 Trend GMYO 1,25 -3,10 -1,57 TSKB GMYO 0,71 -6,58 -13,41 Tuğçelik 2,05 -2,38 -3,76 Tukaş 3,80 -2,56 128,92 Turcas Petrol 1,29 -7,19 -8,51 Turkcell 11,70 -4,10 -3,86 Tümosan Motor ve Traktör 4,23 -4,73 -6,00 Tüpraş 115,10 -7,18 10,32 Türk Hava Yolları 12,15 -12,59 -24,58 Türk Prysmian Kablo 1,76 -5,38 2,05 Türk Telekom 4,32 4,10 10,77 Türk Traktör 26,84 -2,33 -23,09 Türker Proje Gayrimenkul 24,30 -8,16 -24,39 Ufuk Yatırım 1,07 -2,73 -6,14 Ulaşlar Turizm Yat. 1,19 -6,30 4,39 Ulusoy Elektrik 21,34 3,29 33,71 Ulusoy Un Sanayi 2,34 2,18 12,50 Umpaş Holding 0,41 2,50 -25,45 Uşak Seramik 1,00 0,00 -9,91 Utopya Turizm 2,72 -16,82 -33,66 Uzertaş Boya 0,90 -12,62 50,00 Ülker Bisküvi 19,00 1,50 29,52 Ünye Çimento 2,72 -9,93 -21,61 Vakıf Fin. Kir. 1,28 -5,19 -28,09 Vakıf GMYO 1,66 -8,29 -16,58 Vakıf Yat. Ort. 1,15 -1,71 -24,34 Vakıflar Bankası 3,68 -7,30 -5,64 Vakko Tekstil 3,00 0,33 15,01 Vanet Gıda 1,63 -1,21 25,38 Verusa Holding 18,20 0,05 9,64 Verusaturk Girisim 2,94 -2,00 -11,18 Vestel 10,25 -10,01 84,68 Vestel Beyaz Eşya 15,36 -5,77 27,79 Viking Kağıt 1,06 -0,93 -3,64 Yapı Kredi Koray GMYO 1,38 -4,83 -19,77 Yapı ve Kredi Bank. 1,97 -3,90 23,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,49 -4,23 -10,75 Yataş 4,23 -0,70 -5,37 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,76 -5,00 -19,15 Yeni Gimat GMYO 7,85 0,38 9,32 Yeşil GMYO 0,26 -3,70 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 8,02 -6,74 -16,72 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.600,10 -7,14 18,24 Yonga Mobilya 5,81 -4,91 -11,97 Yünsa 3,58 -14,56 -14,25 Zorlu Enerji 1,17 -5,65 -4,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

