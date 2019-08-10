Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 41,19 266,01 İş Bankası (B) 18.750,00 5,22 512,71 İş Bankası (C) 5,76 -4,48 27,15 İş Bankası (Kur.) 150.000,00 -5,76 208,63 İş Fin.Kir. 2,30 -5,74 -50,32 İş Girişim 2,54 -3,05 24,51 İş GMYO 0,92 -2,13 -14,81 İş Y. Men. Değ. 3,54 5,36 91,68 İş Yat. Ort. 1,24 0,81 68,00 İşbir Holding 350,00 -4,21 153,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 -2,94 -60,71 İttifak Holding 6,02 3,79 94,19 İz Hayvancılık Tarım 4,83 -0,21 -26,71 İzmir Demir Çelik 1,57 -0,63 -5,42 İzmir Fırça 1,62 0,00 -21,74 İzocam 21,14 -11,70 -1,31 Jantsa Jant Sanayi 32,78 3,08 27,00 Kafein Yazılım 6,78 -2,87 -1,57 Kapital Yat. Holding 1,70 -6,08 -40,77 Kaplamin 5,53 25,97 53,61 Kardemir (A) 2,01 -2,90 17,43 Kardemir (B) 2,01 -2,90 16,79 Kardemir (D) 2,05 -3,30 -0,28 Karel Elektronik 7,05 -0,14 69,06 Karsan Otomotiv 1,11 1,83 -13,28 Karsu Tekstil 1,76 1,73 40,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,24 9,17 41,62 Kartonsan 308,90 -2,56 -3,16 Katmerciler Ekipman 2,61 -2,97 -13,25 Kent Gıda 121,00 -1,14 1,68 Kerevitaş Gıda 2,07 -4,17 15,00 Kervansaray Yat. Holding 0,24 -7,69 -31,43 Kiler GMYO 1,87 2,19 6,86 Klimasan Klima 10,94 -1,35 181,96 Koç Holding 18,05 -0,66 30,34 Konfrut Gıda 32,88 3,72 37,69 Konya Çimento 179,40 -1,27 0,79 Kordsa Teknik Tekstil 11,21 -9,52 18,49 Koza Altın 62,80 11,94 22,42 Koza Madencilik 8,37 17,89 15,93 Körfez GMYO 1,42 2,16 16,39 Kristal Kola 0,88 1,15 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,57 -5,09 -1,49 Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -4,00 75,06 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,16 1,75 2,65 Kütahya Porselen 4,85 -0,82 6,59 Lider Faktoring 2,15 -4,44 -4,44 Link Bilgisayar 9,74 -3,66 17,07 Logo Yazılım 40,68 -2,59 49,89 Lokman Hekim Sağlık 3,63 -0,55 -19,33 Lüks Kadife 4,66 -3,72 -3,92 Makina Takım 1,32 -2,94 -14,29 Mardin Çimento 2,81 1,81 1,19 Marka Yatırım Holding 0,64 -5,88 3,23 Marmaris Altınyunus 18,50 -3,65 5,35 Marshall 26,96 0,97 6,90 Martı GMYO 0,67 -2,90 3,08 Martı Otel 0,70 2,94 20,69 Mavi Giyim 38,06 -4,61 18,13 Mazhar Zorlu Holding 5,52 -3,83 44,88 Mega Polietilen 1,75 -3,31 -14,22 Menderes Tekstil 0,70 0,00 -2,78 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 12,98 3,84 116,69 Merko Gıda 0,73 0,00 -27,72 Metal Gayrimenkul 0,70 -1,41 -19,54 Metemtur Otelcilik 1,38 -1,43 31,43 Metro Holding 1,12 5,66 47,37 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -2,52 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,33 5,56 12,71 Migros Ticaret 18,30 7,58 22,82 Milpa 1,42 1,43 -0,65 Mistral GMYO 1,20 2,56 -21,57 MLP Sağlık 12,40 4,47 15,89 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,00 -4,76 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,47 -3,92 -20,97 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.042,80 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 5,90 Net Holding 1,53 -3,16 -21,94 Netaş Telekom. 6,71 -12,06 3,87 Niğbaş Niğde Beton 11,29 9,72 182,25 Nuh Çimento 6,21 -0,48 -10,39 Nurol GMYO 2,33 -2,10 10,95 Odaş Elektrik 1,57 9,03 11,50 Olmuksan-IP 3,33 -0,89 -1,19 Orge Enerji Elektrik 3,38 1,81 8,33 Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,00 -4,17 Osmanlı Menkul 1,36 3,03 -20,93 Ostim Endüstriyel Yat 0,99 -1,98 -8,33 Otokar 127,00 4,27 47,87 Oyak Yat. Ort. 2,15 9,69 35,79 Oylum Sınai Yatırımlar 1,92 4,92 88,24 Özak GMYO 1,47 -3,92 1,44 Özbal Çelik Boru 1,23 -0,81 -10,87 Özderici GMYO 0,82 3,80 -65,11 Özerden Plastik 2,75 -1,79 12,82 Panora GMYO 4,24 2,17 15,32 Park Elek.Madencilik 2,87 -7,12 19,09 Parsan 13,94 -15,82 59,13 Pegasus 54,80 13,08 139,09 Peker GMYO 3,62 3,43 -55,98 Penguen Gıda 1,43 -0,69 32,41 Pera GMYO 0,58 13,73 -24,68 Pergamon Dış Ticaret 7,09 -3,93 16,09 Petkim 3,53 -7,35 -10,35 Petrokent Turizm 78,00 -1,08 13,54 Pınar Et Ve Un 6,37 -3,19 43,57 Pınar Su 1,30 -2,26 4,00 Pınar Süt 6,77 -15,06 8,90 Plastikkart 3,60 13,92 33,33 Polisan Holding 2,24 -5,88 -25,70 Politeknik Metal 62,20 2,22 77,38 Prizma Press Matbaacılık 3,08 0,65 98,71 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.079,10 -0,24 QNB Finans Fin. Kir. 4,10 -2,15 -39,71 QNB Finansbank 6,44 -2,87 -28,52 Ral Yatırım Holding 4,96 0,61 169,57 Ray Sigorta 2,19 0,46 57,55 Reysaş GMYO 1,03 8,42 49,28 Reysaş Lojistik 0,97 7,78 31,08 Rhea Girişim 0,70 4,48 6,06 Rodrigo Tekstil 5,00 -0,79 163,16 Royal Halı 0,90 12,50 -9,09 RTA Laboratuvarları 1,24 -4,62 -28,74 Sabancı Holding 9,05 -5,73 25,13 Safkar Ege Soğutmacılık 1,68 -4,55 8,37 Salix Yatırım Holding 4,00 -1,48 3,90 Sanel Mühendislik 4,88 2,74 123,85 Sanifoam Sünger 1,82 -1,62 45,60 Sanko Pazarlama 2,25 2,27 13,40 Saray Matbaacılık 1,32 -4,35 32,00 Sarkuysan 3,43 1,48 9,14 Sasa Polyester 6,19 0,98 7,73 Say Reklamcılık 0,89 -4,30 -5,32 Sekuro Plastik 2,52 -4,18 -14,86 Selçuk Ecza Deposu 4,53 -1,09 66,64 Selçuk Gıda 1,90 5,56 42,86 Senkron Güvenlik 2,29 -1,72 129,00 Serve Film Prodüksiyon 2,10 17,98 7,69 Servet GMYO 4,30 0,00 -8,51 Seyitler Kimya 5,40 11,34 40,26 Silverline Endüstri 1,15 -0,86 -14,18 Sinpaş GMYO 0,78 6,85 110,81 Smartiks Yazılım 2,61 -1,14 Soda Sanayii 5,62 -8,77 -16,93 Sodaş Sodyum Sanayii 7,07 1,00 27,42 Söktaş 1,89 6,18 48,82 Sönmez Filament 5,23 1,75 67,63 Sönmez Pamuklu 3,51 1,74 12,50 Sumaş Suni Tahta 6,28 -7,51 -6,21 Şeker Fin. Kir. 3,67 -4,92 30,14 Şekerbank 0,94 -4,08 -14,55 Şişe Cam 4,31 -10,02 -21,38 Şok Marketler 11,03 7,50 2,60 T. Halk Bankası 5,66 -1,22 -19,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,82 -2,52 -36,35 T.S.K.B. 0,84 1,20 3,70 T.Tuborg 8,34 0,12 5,12 Taç Tarım Ürünleri 3,63 -4,22 -28,26 Tat Gıda 5,00 0,00 30,89 TAV Havalimanları 24,74 -1,43 12,50 Taze Kuru Gıda 5,36 0,75 -21,18 Tek-Art Turizm 0,74 1,37 -12,94 Tekfen Holding 22,00 -5,74 12,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,10 -6,25 -29,29 Temapol Polimer Plastik 3,11 2,30 1,63 TGS Dış Ticaret 3,74 11,98 59,15 Tofaş Oto. Fab. 18,92 0,80 21,97 Torunlar GMYO 1,90 1,06 25,83 Trabzon Liman 7,09 -1,53 3,07 Trabzonspor Sportif 1,06 -3,64 -22,97 Trakya Cam 2,52 -5,97 -12,77 Trend GMYO 1,22 -6,15 -3,94 TSKB GMYO 0,79 1,28 -3,66 Tuğçelik 2,23 -5,91 4,69 Tukaş 4,54 1,79 173,49 Turcas Petrol 1,52 6,29 7,80 Turkcell 12,30 0,41 1,07 Tümosan Motor ve Traktör 3,95 -4,82 -12,22 Tüpraş 135,10 -0,95 29,49 Türk Hava Yolları 12,12 -1,54 -24,77 Türk Prysmian Kablo 1,93 -2,03 11,91 Türk Telekom 5,64 8,25 44,62 Türk Traktör 37,20 6,29 6,59 Türker Proje Gayrimenkul 23,74 0,17 -26,14 Ufuk Yatırım 1,63 22,56 42,98 Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 3,38 34,21 Ulusoy Elektrik 25,50 -2,67 59,77 Ulusoy Un Sanayi 2,45 -6,84 17,79 Umpaş Holding 0,41 -6,82 -25,45 Uşak Seramik 1,06 2,91 -4,50 Utopya Turizm 3,15 -0,94 -23,17 Uzertaş Boya 1,12 -2,61 86,67 Ülker Bisküvi 18,25 -1,99 24,40 Ünye Çimento 2,64 -0,07 -21,09 Vakıf Fin. Kir. 1,48 2,78 -16,85 Vakıf GMYO 1,74 0,00 -10,62 Vakıf Yat. Ort. 1,88 37,23 23,68 Vakıflar Bankası 4,75 0,85 21,79 Vakko Tekstil 3,31 5,75 26,90 Vanet Gıda 1,61 -4,17 23,85 Verusa Holding 14,79 -1,07 -10,90 Verusaturk Girisim 3,25 3,17 -1,81 Vestel 10,09 5,88 81,80 Vestel Beyaz Eşya 15,56 -8,04 59,30 Viking Kağıt 0,97 -3,00 -11,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,52 1,33 -11,63 Yapı ve Kredi Bank. 2,67 0,38 66,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,87 -0,35 2,87 Yataş 5,67 6,98 26,85 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 0,00 -13,83 Yeni Gimat GMYO 8,50 0,12 18,38 Yeşil GMYO 0,27 8,00 0,00 Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,61 -3,22 -0,21 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,40 -6,87 4,61 Yonga Mobilya 6,98 -0,03 7,54 Yünsa 3,92 -4,62 -6,10 Zorlu Enerji 1,20 -1,64 -2,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

