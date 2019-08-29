FİNANS

“Yatırımcılar altına dönüyor”

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

Finans Uzmanı Hakan Yıldırım, insanların geleneksel yatırım aracı olan altına dönüş yaptığını söyleyerek, “Altının ons fiyatının bir yıllık değişiminin yüzde 27,29 düzeyinde.

“Yatırımcılar altına dönüyor”

İSTANBUL, (DHA) - Finans Uzmanı Hakan Yıldırım, insanların geleneksel yatırım aracı olan altına dönüş yaptığını söyleyerek, “Altının ons fiyatının bir yıllık değişiminin yüzde 27,29 düzeyinde. Altın fiyatlarındaki artış devam edebilir” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, altının ons cinsinden 52 haftalık fiyat hareketlerine bakıldığında 1.180,74 - 1.549,32 Dolar/Ons bandında hareket ettiğini belirtti. Yıldırım, “Bir yıllık değişimi yüzde 27,29 düzeyinde olan altın son günlerde yükseliş trendi içine girmiş ve yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım aracı haline gelmiştir. Altına olan ilginin küresel anlamda artmasının en temel sebebi ülkelerin makroekonomik göstergelerindeki kötümser durumlar, ticaret savaşlarının yatırımcılar için büyük bir belirsizlik oluşturması ve ABD’nin İran’a karşı ambargo uygulaması piyasalara karşı güvenin düşmesine sebep olmuş ve altına dönüş kaçınılmaz olmuştur. Bu durum beraberinde borsa endekslerinin düşmesine sebep olurken, riskten kaçan yatırımcıların vazgeçilmezi olan altın tekrar yükseliş trendi içinde yerini aldı” ifadelerini kullandı.

FED’in faiz indirimine gideceği yönünde oluşan algının, altın fiyatlarının yukarı yönlü olma ihtimalini de yükselttiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, “Piyasada altın fiyatlarının yönü altın stokları, küresel likidite ve reel faiz oranları gibi değişkenlere bağlı olarak şekillenirken son günlerde sadece FED tarafından açıklanan reel faiz oranı ve risk faktörlerinden en önemlisi olarak bilinen Jeopolitik risk ve küresel risk değişkenlerinden etkilenmektedir. Piyasada yankı yapan ve her geçen gün yatırımcıları ürküten küresel ve jeopolitik risklerin artış göstermesi, yatırımcıların güvenilir bir liman olarak kabul ettikleri altına karşı yatırımları arttırmaktadır” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, “Bu durumda altın fiyatları alımlara karşı çabuk ve kararlı bir reaksiyon gösterirken artış gösteren altın fiyatları özellikle bireysel yatırımcıların daha fazla yükseleceği algısıyla ve alımlara devam etmesine sebep olmaktadır. Böylelikle altın fiyatlarındaki artışın devam etmesi veya bulunduğu fiyat aralığı sürekliliğini koruyabilir” dedi.

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