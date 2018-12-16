FİNANS

Yatırımcılar Hazine'nin altın ve döviz tahvili ihracına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 11:22 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 17-21 Aralık'ta avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı yapılacak - Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için yarın itibarıyla etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, belirlenen bankalar aracılığıyla yarından itibaren altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık'ta talep toplama yöntemiyle avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek. Senetler, 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Söz konusu devlet tahvilleri, 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda (182 gün) bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek. Avro cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 1,25, yıllık getiri oranı yüzde 2,50 olarak belirlenirken, dolar cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık getiri oranı ise yüzde 4 olacak.

Avro ve dolar cinsi devlet tahvilleri, bireysel yatırımcılara satılacak. Senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı, kupon ödemeleri ve itfası Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Avro ve dolar cinsinden ihraç edilecek senetler için asgari talep tutarı 10 bin avro/dolar olacak. Senetler bin avro/dolar ve katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faiz getirisi üzerinden bin avro/dolar ve katları olacak şekilde sadece senetlerin satın alındığı aracı bankalara satılabilecek. Avro ve dolar cinsi devlet tahvilleri mevcut vergi mevzuatına tabi olarak Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca vergilendirilecek.

- Altın tahvili ihracı başlıyor

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yarın itibarıyla Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecek.

Söz konusu senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı, kupon/kira ve anapara ödemeleri ve senetlerin vadeden önce satış işlemleri Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası (6.etaptan itibaren talep toplamaya başlayacak) aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Senetler 2 yıl (728 gün) vadeli olacak, ilgili etaba ilişkin talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak, yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1,2 (yıllık yüzde 2,4) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcıların hesaplarına Türk lirası cinsinden ödenecek.

Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini belirlenen ve her bir etap için geçerli olan fiziki altın talep etme dönemlerinde aracı bankalarına başvurarak iletmeleri gerekecek. Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek.

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