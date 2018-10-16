"Yatırımcılar Türkiye ekonomisinin uzun dönem performansına güveniyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, uluslararası yatırımcılara Türkiye'de 3. çeyrekte yaşanan gelişmeler, bunların etkileri, hükümetin aldığı kısa ve uzun dönemli önlemler ile bankacılık sektörü hakkında bilgi sunduklarını aktararak, "Yatırımcılar G20 üyesi olan Türkiye'nin dünya ve bölge için önemli bir ülke olduğunu, yüksek bir potansiyeli bulunduğunu, yakın geçmişte çok başarılı bir performans gösterdiğini, Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyduklarını belirtti." açıklamasını yaptı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Endonezya'nın Bali Adası'nda geçen hafta yapılan Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Enstitüsü toplantılarını değerlendirdi.

Açıklamasında, dünya ekonomisinin makul ve sakin bir büyüme seyri içinde olduğunu belirten Aydın, "2008'in altında olmakla birlikte yüzde 3,5 civarında bir büyüme hızı var, ancak büyüme hızı ülkeler arasında önemli farklılıklar da gösteriyor." ifadesini kullandı.