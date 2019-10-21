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"Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor"

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın: - "Yatırımcılar, 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyor ve Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar" - "Ticaret savaşları, dışa açıklık oranı yüksek olan ülkelerin ihracat yoluyla büyümelerini sınırlandırıyor" - "Gelişmiş ülkelerde faiz oranlarının uzun süre çok düşük düzeyde kalması bekleniyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Yatırımcılar, 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini bekliyor ve Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar." ifadesini kullandı.

TBB'den yapılan açıklamada, TBB Başkanı Aydın'ın, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında bankacılık sektörünü temsilen bir resepsiyon verdiğin belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin Aydın, düzenledikleri resepsiyonda, uluslararası para ve sermaye yatırımlarına yön veren, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının temsilcileri ve muhabirlik ilişkisi içinde oldukları bankacılarla bir araya geldiklerini bildirdi.

İkili görüşmelerde, küresel, bölgesel ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdiklerini aktaran Aydın, "Meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, ülkemizin Barış Pınarı Harekatı’nı neden yürüttüğünü anlattık. Ekonomik performans, bankacılık sektöründeki gelişmeler, uluslararası düzenlemelere uyum gibi konularda fikir alışverişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, yatırımcıların, ekonomideki olumlu gelişmelerin farkında olduğunu, beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini ve ilgilerinin daha yüksek olduğunu vurguladı.

- "Uluslararası yatırımcılar iyileşmenin farkında"

Hüseyin Aydın, yatırımcıların, bir yıl önce gelişmekte olan ülkeler grubu arasında performansını düşük olarak algıladıkları Türkiye'nin son bir yıldaki performansını olumlu bulduğunu ve makro göstergelerindeki ciddi iyileşmenin farkında olduklarını belirtti.

Aydın, yatırımcıların, 2020 yılında toparlanmanın devam etmesini beklediklerini, Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyduklarını vurguladı.

Uluslararası Finans Enstitüsü toplantılarını da takip ettiğini bildiren Aydın, bu toplantılarda öne çıkan konuların; küresel büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olması, merkez bankalarının genişleyici para politika uygulamaları, iklim değişikliklerinin etkileri, teknolojideki gelişmeler olduğunu aktardı.

- "Ticaret savaşları büyümeyi zorlaştırıyor"

TBB Başkanı Aydın, dünya ekonomisinin daha yavaş da olsa büyümeye devam ettiğini belirtti.

Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden daha hızlı büyüdüğüne işaret eden Aydın, "Büyümeyi zorlaştıran ana nedenler; ticaret savaşları, yüksek borçluluk oranı, bazı ülkelerin büyümeyi destekleyecek maliye politikası imkanlarının olmaması, maliye politikası esnekliği olanların ise ihtiyatlı bir yaklaşım içinde olmaları, genişleyici para politikalarının büyümeye yeterince katkı sağlamamasıdır. Özellikle ticaret savaşları, dışa açıklık oranı yüksek olan ülkelerin ihracat yoluyla büyümelerini sınırlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, petrol ve emtia fiyatlarının bir süre daha düşük düzeyde kalmasının beklendiğini, gelirleri bu mallara dayalı ülkelerin büyümelerinin yavaşlarken, bu malları ithal eden ülkeler açısından üretim maliyetlerinin olumlu etkilendiğini kaydetti.

- "Faiz oranları düşük kalacak"

Hüseyin Aydın, enflasyonun düşük bir düzeyde seyrettiğini ve bu sayede para politikası alanında esneklikler bulunduğunu belirtti.

Gelişmiş ülkelerde faiz oranlarının uzun süre çok düşük düzeyde kalmasının beklendiğini aktaran Aydın, "Avro Bölgesi negatif politika faizine geçerken, ABD'de politika faizinin daha da düşürüleceği tahmin ediliyor. Düşük faiz oranlarının gelişmekte olan ülkelere olan kısa vadeli sermaye hareketlerini hızlandırması öngörülürken, jeopolitik risklerin de etkisiyle yatırımcıların seçici davranmaları bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Aydın, toplantılarda ayrıca, iklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin daha fazla konuşulmaya başladığını, ekonomilere getirdiği riskleri dikkate alan bir yaklaşım içinde olunduğunu, teknolojik gelişmelerin finansal kuruluşların faaliyetlerine olan etkileri ile bu alandaki düzenleme ve denetim konularının tartışıldığını bildirdi.

Resepsiyona Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, uluslararası finansal kuruluşlarının temsilcileri ile Türkiye'den ve çok sayıda ülkeden bankacı katıldı.

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Bankacılık Sektörü IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları TBB Başkanı Hüseyin Aydın yatırım

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