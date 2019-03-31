FİNANS

"Yatırımcıların yatırım fırsatları için Türkiye ilgisi devam ediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 31.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, "yeni yatırım fikirleri" araştıran yatırımcıların "yatırım fırsatları için Türkiye ilgisinin devam ettiği"ni söyledi.

İstanbul, 31 Mart (DHA) - Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, "yeni yatırım fikirleri" araştıran yatırımcıların "yatırım fırsatları için Türkiye ilgisinin devam ettiği"ni söyledi.
Ak Yatırım'ın düzenlediği "Yatırımcı Konferansı"nda yerli ve yabancı yatırımcılar ile BİST’de işlem gören şirketler bir araya geldi.
Ak Yatırım'dan yapılan açıklamada, "Ak Yatırım'ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Yatırımcı Konferansı'nın bu yıl 10.su yapıldı. Rıtz Carlton Otel’de düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Konferansa BİST’de işlem gören 27 şirketin üst düzey temsilcilerinin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu, ve İngiltere’den olmak üzere toplam 10 ülkeden yaklaşık 50 yatırımcı katıldı. Yabancı ve ve Türkiye’den kurumsal yatırımcıların katılımıyla gerçekleşen iki günlük konferans kapsamında 450’nin üzerinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantılarda şirketlerin üst düzey yöneticileri, yatırımcılara Türkiye’de ilgilendikleri hisse senetleriyle ilgili bilgi verildi."
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, gerçekleştirdikleri etkinliğin yatırımcılar tarafından oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, "Yatırımcıların yatırım fırsatları için Türkiye ilgisinin devam ettiği, yeni yatırım fikirleri araştırdıkları ve aynı zamanda piyasa gelişmelerini yakından takip ettiklerini gördük" dedi.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
THY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuyu geçtiTHY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuyu geçti
İstanbul'a en az gelen turist sıralaması da belli olduİstanbul'a en az gelen turist sıralaması da belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Bakan duyurdu! Milyonlara lira destek verilecek

Bakan duyurdu! Milyonlara lira destek verilecek

Araç sahipleri dikkat! Pazartesi günü sona eriyor

Araç sahipleri dikkat! Pazartesi günü sona eriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihe geçecek uçuşun business biletleri tükendi, ekonomi biletleri de bitmek üzere

Tarihe geçecek uçuşun business biletleri tükendi, ekonomi biletleri de bitmek üzere

THY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuyu geçti

THY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuyu geçti

İstanbul'a en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a en az gelen turist sıralaması da belli oldu

KONUTDER Altan Elmas’la yola devam edecek

KONUTDER Altan Elmas’la yola devam edecek

THY, Alman Lufthansa'yı geçti

THY, Alman Lufthansa'yı geçti

Atatürk Havalimanı,Türkiye'nin adeta 82.ili gibi hizmet verdi

Atatürk Havalimanı,Türkiye'nin adeta 82.ili gibi hizmet verdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.