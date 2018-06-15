"Yatırımdan anlamıyorlar, siyaset yapıyorlar"

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Muhalefet, vaatlerin yarısını bile yerine getirirse kur ne olur merak ediyorum." dedi.

Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılımıyla Gaziantep'teki yerel basın mensuplarıyla iftarda buluştu.

Şimşek, buradaki konuşmasında, dış güçlerin de desteğini alan bazı kesimlerin Türkiye'nin sorunlarla boğuşmasını istediğini ama her şeye rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini aktaran Şimşek, şöyle konuştu:

"FETÖ konusunda Türkiye haklı bir dava yürütüyor. Bu yüzden de FETÖ ile güçlü bir mücadele yürütülüyor ancak bu dışarıda farklı lanse ediliyor. OHAL'i darbe sonrasında terör örgütleriyle mücadele için getiriyoruz ama ayrı bir şekilde sunuluyor. Hendek siyasetinde gördünüz, Türkiye terörün üzerine gidiyor. Türkiye'nin bu mücadelesi Batı'da farklı bir şekilde değerlendiriliyor."

Şimşek, seçim sonrasında kabinede yer alıp almayacağıyla ilgili soru üzerine, "Seçim sonrasına ilişkin değerlendirme yapmam doğru olmaz. Benim 24 Haziran sonrası kendimle ilgili değerlendirme yapmam doğru olmaz." diye konuştu.