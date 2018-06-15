FİNANS

"Yatırımdan anlamıyorlar, siyaset yapıyorlar"

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2018 00:43 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: - "Muhalefet, vaatlerin yarısını bile yerine getirirse kur ne olur merak ediyorum" - "Bu ülkede doğru dürüst yol yoktu. Ülkeyi duble yollarla donattık. Bu parayı betona mı yatırmak oluyor? Yatırımdan anlamıyorlar, siyaset yapıyorlar"

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Muhalefet, vaatlerin yarısını bile yerine getirirse kur ne olur merak ediyorum." dedi.

Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılımıyla Gaziantep'teki yerel basın mensuplarıyla iftarda buluştu.

Şimşek, buradaki konuşmasında, dış güçlerin de desteğini alan bazı kesimlerin Türkiye'nin sorunlarla boğuşmasını istediğini ama her şeye rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini aktaran Şimşek, şöyle konuştu:

"FETÖ konusunda Türkiye haklı bir dava yürütüyor. Bu yüzden de FETÖ ile güçlü bir mücadele yürütülüyor ancak bu dışarıda farklı lanse ediliyor. OHAL'i darbe sonrasında terör örgütleriyle mücadele için getiriyoruz ama ayrı bir şekilde sunuluyor. Hendek siyasetinde gördünüz, Türkiye terörün üzerine gidiyor. Türkiye'nin bu mücadelesi Batı'da farklı bir şekilde değerlendiriliyor."

Şimşek, seçim sonrasında kabinede yer alıp almayacağıyla ilgili soru üzerine, "Seçim sonrasına ilişkin değerlendirme yapmam doğru olmaz. Benim 24 Haziran sonrası kendimle ilgili değerlendirme yapmam doğru olmaz." diye konuştu.

Muhalefetin verdiği vaatlerin Türkiye'nin ekonomik şartları için uygun olmadığına işaret eden Şimşek, "Muhalefet, vaatlerin yarısını bile yerine getirirse kur ne olur merak ediyorum. Kanal İstanbul için 'Kaynağını başka yerde değerlendireceğiz' diyorlar. Yahu Kanal İstanbul’un bir kaynağı yok ki... Yap işlet devret modeliyle yapıyoruz. Dolayısıyla olmayan bir kaynağı nereye harcıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Şimşek, 24 Haziran'dan sonra bakanlık sayılarının azalacağını hatırlatarak, bunun da doğrudan tasarruf anlamına geleceğini kaydetti.

Muhalefetin AK Parti icraatlarına yönelik "Parayı betona gömüyorlar" şeklinde eleştiriler dile getirdiğini aktaran Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapısal reformlar olmasaydı ekonomi bu kadar dayanıklı olamazdı. İhtisas mahkemeleri kuruldu. Birçok reform yapıldı. Yargıyı hızlandırdık. Eğitimde birçok reform yaptık. Fatih projesi bir reform, derslik başına düşen öğrenci sayısının azalması reformdur. Biz sürekli reform yapıyoruz. Bunlar bizi 'Parayı betona gömüyorlar' diye eleştiriyorlar. Okul yaparak parayı betona mı gömmüş oluyoruz? Bu ülkede doğru dürüst yol yoktu. Ülkeyi duble yollarla donattık. Bu parayı betona mı yatırmak oluyor? Yatırımdan anlamıyorlar, siyaset yapıyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Mehmet Şimşek Muhalefet

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