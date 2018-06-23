Yatırımlara proje bazlı devlet yardımında, destek kararında belirlenen nitelikli personel sayısı ve brüt ücretleri dikkate alınarak ücret desteği verilecek.

Bakanlar Kurulu'nun, "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu karara eklenen "yatırım dönemi" tanımı, destek kararında belirtilen yatırıma başlama tarihinden itibaren yatırım süresinin sonuna veya işletme döneminin başlangıcına kadar geçen süre olarak ifade edildi.

Ücret desteği ise destek kararında belirlenen nitelikli personel sayısı ve brüt ücretleri dikkate alınarak verilecek. Bu desteğin hesaplanmasında, söz konusu personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacak.

Ekonomi Bakanlığınca yürütülecek karar, 26 Kasım 2016'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

