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Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ'nin hibrid araç için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu döküm üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet desteği sağlanacak.

Bakanlar Kurulunun, "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin" kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ'nin Bursa'da yapılacak 520 milyon lira sabit yatırım tutarlı hibrid araç için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu döküm üretim tesisinde nitelikli personel desteği azami 42 milyon lira olarak belirlendi. Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere beş yıl süreyle uygulanacak.

İlgili projeye sağlanacak enerji tüketim harcamaları desteği, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 40 milyon lirayı aşmamak üzere toplam enerji tüketim bedelinin yüzde 50'sini geçmeyecek.

İpek Mobilya İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kayseri'de yapılacak 1 milyar 100 milyon 700 bin lira sabit yatırım tutarlı cevherden elektrolitik çinko metali üretim tesisine verilecek faiz ve/veya kar payı desteği ise 250 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlendi.

İlgili projeye sağlanacak enerji destekleri, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 400 milyon lirayı aşmamak üzere toplam enerji tüketim bedelinin yüzde 50'sini geçmeyecek.

Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin Adana'da yapılacak 1 milyar 509 milyon lira sabit yatırım tutarlı polimer/çips üretim tesisine, verilecek faiz ve/veya kar payı desteği ise 105 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlendi.

İlgili projeye sağlanacak enerji destekleri, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 300 milyon lirayı aşmamak üzere toplam enerji tüketim bedelinin yüzde 50'sini geçmeyecek.

Söz konusu üretim tesislerine, KDV istisnası ve iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
- Bazı bakanlıklara yapılan atamalar Resmi Gazete'de Ekonomi Bakanlığı Yatırımına proje bazlı devlet yardımı

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